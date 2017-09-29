Новости Украины и Новороссии 29 сентября 2017

После встречи Порошенко и Трампа в Вашингтоне, ПАО «Центрэнерго» подписало контракт с XCOAL Energy & Resources (США) на поставку около 2.5 миллионов тонн американского угля по цене 113 долларов за тонну.

В этом году запланировано прибытие около 700 000 тонн пенсильванского угля для государственной энергокомпании «Центрэнерго». Местом приемки угля определили тот самый государственный порт «Южный», в котором чиновники во главе с министром инфраструктуры Украины Владимиром Омеляном дружно встречали балкер под звуки гимна страны.

Учитывая, общественное внимание к закупке американского угля был ожидаемо, что непосредственное участие в его приемке будет принимать сам порт «Южный». Но не тут-то было.

Оказалось, что определение порта в качестве площадки по приемке еще не значит — что порт будет заниматься перевалкой этого угля. Ведь «перегруз» — или т. н. «перевалка» — являются очень выгодным видом бизнес-посредничества, и добавляют к стоимости угля обычно около 10%.

На Украине уже давно существует монополист на оказание этих услуг — это некая ТОВ «Экскомсервис» аффилированная с нардепом от БПП Русланом Сольваром. Именно эта компания является вечным победителем тендеров на перевалку угля, который закупает государственная ПАО «Центрэнерго». Например, в 2016 году этой «Экскомсервис получила три контракта на разгрузку угля из ЮАР в разных портах Украины.

Сумма контрактов космическая — 281 миллион гривен. При этом сама ТОВ «Экскомсервис» услуги перевалки, разумеется, не оказывает, а передает, оставляя себе более 50% от этой суммы в виде чистой прибыли, подрядчику, которым (ВНИМАНИЕ!) выступает порт «Южный».

Но так было раньше. Сейчас на дворе кризис, депутатам и министрам, видимо, стало не хватать на икорку для своих бутербродов.

В этом году, движимый личной заинтересованностью или указанием сверху, министр Омелям отстранил порт «Южный» от участия в тендере на перевалку В январе 2017 года он получил личный контроль над портом «Южный», назначив на должность директора своего человека — Виталия Жуковского. Новый директор порта «Южный» свой долг отработал — просто не подал заявку на тендер.

В итоге право принимать, разгружать, загружать американский уголь в вагоны для отправки на тепловые станции под государственный гимн Украины досталось все той же «Экскомсервис».

Цена перевалки выросла почти вдвое, а министр Омелян в паре с депутатом БПП Русланом Сольваром забрали из бюджета страны 100 млн гривен, тем самым украв на перевалке каждой тонны американского угля по 5 долларов.

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