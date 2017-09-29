Новости Украины и Новороссии 29 сентября 2017
- 15:21 ВАЖНО: В Донецке запустили Юзовский металлургический завод.
- 12:17 Видео задержания украинских шпионов в Крыму.
- 11:19 Порошенко и фантастическая страна.
- 08:50 Вован и Лексус едут в Донецк: пранкеры презентуют свою книгу в столице ДНР.
- 07:00 Ситуация в Калиновке не повлияет на решение США по оружию для Украины, — Волкер.
- 03:20 Украинский министр и депутат БПП наварились на американском угле (ВИДЕО).
- 02:00 Оппозиционные украинские журналисты получили по 9 лет тюрьмы за создание канала в Youtube (ВИДЕО).
ВАЖНО: В Донецке запустили Юзовский металлургический завод
Расположенный в столице ДНР Юзовский металлургический завод начал свою работу.
Об этом сегодня на пресс-конференции журналистам заявил Глава Республики Александр Захарченко.
«Вчера, 28 сентября, в Донецке был запущен Юзовский металлургический завод», — сказал руководитель Республики.
Он отметил, что предприятие успешно прошло первую технологическую плавку.
«Мы восстановили в строй цеха, „плавилки”. В октябре получим уже первый металл в том объеме, который был запланирован», — подчеркнул глава государства.
Юзовский металлургический завод — одно из крупнейших предприятий отрасли на территории ДНР. Его промышленный комплекс расположен на одной территории с Донецким металлургическим заводом. Площадь Юзовского — около 60 гектаров. В процессе подготовки к запуску там было задействовано около 400 рабочих. Как сообщалось ранее, со стартом работы руководство намерено расширять штат и ежемесячно производить около 30 тысяч тонн стали. Часть продукции пойдет на экспорт.
Напомним, что 25 июня 2016 года Совет министров Донецкой Народной Республики распорядился создать на базе целостного имущественного комплекса Частного акционерного общества «Донецкий электрометаллургический завод» государственное предприятие «Юзовский металлургический завод». ДЭМЗ в свою очередь был остановлен еще при украинской власти, в конце 2012 года.
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Видео задержания украинских шпионов в Крыму
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Порошенко и фантастическая страна
Петр Алексеевич об образовании, языке, фантастической стране
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Вован и Лексус едут в Донецк: пранкеры презентуют свою книгу в столице ДНР
Презентация книги «Вован и Лексус. По ком звонит телефон» известных российских пранкеров Владимира Кузнецова и Алексея Столярова состоится 2 октября в Донецке.
«В Донецк 2 октября буквально на один день приезжают известные российские пранкеры Вован и Лексус. Они будут лично презентовать свою книгу „Вован и Лексус. По ком звонит телефон”, — рассказала ДАН организатор мероприятия Светлана Мельникова..
— Я давно сотрудничаю с Санкт-Петербургским издательским домом „Питер”, они меня попросили организовать здесь презентацию. Думаю, многим будет интересна эта книга».
Она добавила, что презентация пройдет в 17:00 в магазине «Буклет», расположенном в торговом развлекательном центре «Донецк Сити».
Алексей Столяров и Владимир Кузнецов получили широкую известность благодаря телефонным розыгрышам известных политиков, общественных деятелей и предпринимателей: президента Украины Петра Порошенко, сенатора Конгресса США Джона Маккейна, музыканта Элтона Джона, украинского олигарха Игоря Коломойского, мэра Киева Виталием Кличко и многих других.
В книгу вошли расшифровки их разговоров, а также секреты профессионального розыгрыша. Авторы рассказывают, как организовать звонок, выбрать тему беседы и прочее.
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Ситуация в Калиновке не повлияет на решение США по оружию для Украины, — Волкер
Взрывы на оружейном складе ВСУ в Калиновке Винницкой области не повлияют на решение властей США о предоставлении оружия Украине.
Об этом куратор Украины от Госдепартамента Курт Волкер заявил «Голосу Америки».
«Мы не знаем всех обстоятельств. Многие люди заинтересованы во взрывах, но также существует вероятность, что это была случайность. Думаю, что решение США относительно предоставления оружия будет приниматься, исходя из целей США в этом вопросе», — сказал он.
Как сообщала «Русская Весна», 26 сентября на складе боеприпасов в поселке Калиновка произошло возгорание, а затем и детонация боеприпасов. Всего из зоны поражения были эвакуированы почти 30 тыс. местных жителей.
Военная прокуратура Центрального региона Украины открыла уголовное производство по факту совершения диверсии на территории воинской части. В то же время следователи расследуют четыре основные версии пожара в Калиновке.
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Украинский министр и депутат БПП наварились на американском угле (ВИДЕО)
После встречи Порошенко и Трампа в Вашингтоне, ПАО «Центрэнерго» подписало контракт с XCOAL Energy & Resources (США) на поставку около 2.5 миллионов тонн американского угля по цене 113 долларов за тонну.
В этом году запланировано прибытие около 700 000 тонн пенсильванского угля для государственной энергокомпании «Центрэнерго». Местом приемки угля определили тот самый государственный порт «Южный», в котором чиновники во главе с министром инфраструктуры Украины Владимиром Омеляном дружно встречали балкер под звуки гимна страны.
Учитывая, общественное внимание к закупке американского угля был ожидаемо, что непосредственное участие в его приемке будет принимать сам порт «Южный». Но не тут-то было.
Оказалось, что определение порта в качестве площадки по приемке еще не значит — что порт будет заниматься перевалкой этого угля. Ведь «перегруз» — или т. н. «перевалка» — являются очень выгодным видом бизнес-посредничества, и добавляют к стоимости угля обычно около 10%.
На Украине уже давно существует монополист на оказание этих услуг — это некая ТОВ «Экскомсервис» аффилированная с нардепом от БПП Русланом Сольваром. Именно эта компания является вечным победителем тендеров на перевалку угля, который закупает государственная ПАО «Центрэнерго». Например, в 2016 году этой «Экскомсервис получила три контракта на разгрузку угля из ЮАР в разных портах Украины.
Сумма контрактов космическая — 281 миллион гривен. При этом сама ТОВ «Экскомсервис» услуги перевалки, разумеется, не оказывает, а передает, оставляя себе более 50% от этой суммы в виде чистой прибыли, подрядчику, которым (ВНИМАНИЕ!) выступает порт «Южный».
Но так было раньше. Сейчас на дворе кризис, депутатам и министрам, видимо, стало не хватать на икорку для своих бутербродов.
В этом году, движимый личной заинтересованностью или указанием сверху, министр Омелям отстранил порт «Южный» от участия в тендере на перевалку В январе 2017 года он получил личный контроль над портом «Южный», назначив на должность директора своего человека — Виталия Жуковского. Новый директор порта «Южный» свой долг отработал — просто не подал заявку на тендер.
В итоге право принимать, разгружать, загружать американский уголь в вагоны для отправки на тепловые станции под государственный гимн Украины досталось все той же «Экскомсервис».
Цена перевалки выросла почти вдвое, а министр Омелян в паре с депутатом БПП Русланом Сольваром забрали из бюджета страны 100 млн гривен, тем самым украв на перевалке каждой тонны американского угля по 5 долларов.
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Оппозиционные украинские журналисты получили по 9 лет тюрьмы за создание канала в Youtube (ВИДЕО)
Бердичевский суд признал виновными журналистов Дмитрия Васильца и Евгения Тимонина, которых подозревали в создании канала «Новороссия ТВ».
Обоим дали по девять лет лишения свободы. В этот срок учитывается время, проведенное ими в СИЗО, где Василец и Тимонин находятся с 2015 года.
По версии следствия, Василец и Тимонин виновны в том, что организовали телеканал «Новороссия. TV» — точнее, в 2014 году во время поездки в Донецк помогли создать соответствующую страничку на сервисе Youtube и настроить её.
Приговор зачитывался в отсутствие подсудимых. Васильца силой вывели из зала заседаний по приказу судьи — подсудимый начал критиковать суд за принятое решение, а Тимонин сам вышел из зала.
Сами обвиняемые своей вины не признали. Они утверждают, что дело против них является лишь поводом, в то время как настоящей причиной репрессий является их деятельность на «17 канале», остро критикующем режим Порошенко.
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