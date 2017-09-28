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Школу Новосибирска эвакуировали зря

09:12. 28 сентября 2017 Просмотров - 219 Нет комментариев Опубликовал:

%D0%94%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%В один сентябрьский понедельник, в полдень, учеников школы №179 в Новосибирске вывели из классов. Места ребят заняли люди в белых халатах с генераторами горячего тумана в руках. Дератизаторов вызвали сотрудники департамента образования мэрии города. В тумане здание школы простояло еще два дня.

Причиной переполоха стало письмо. В нем Дарья Стрельникова, мама пятиклассницы из этой школы писала: «Учебный год только начался, а дети отказываются питаться в столовой из-за наличия в еде посторонних предметов и насекомых. Тараканы и еще непонятные жуки». 

 

Директор школы Галия Лютикова решила, что это фантазии девочки, а департамент образования немедленно провел дератизацию. Не остался в стороне и МАУ «Комбинат питания», который готовит обеды для школьников. На него обрушился шквал критики, и последовали проверки со стороны контролирующих организаций. Руководству комбината пришлось продемонстрировать инспекторам все этапы приготовления еды, цеха, оборудование.

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«Вся организация питания четко регламентирована федеральными законами. Начиная с 2015 года, пищевых отравлений в школах не было зафиксировано»,  пояснил начальник отдела контроля организации питания департамента образования Роман Попов. На комбинате тщательно следят за качеством продуктов и строго соблюдают правила СанПиНа, иначе – штраф несколько сотен тысяч, прекращение сотрудничества и в принципе существования на рынке общепита Новосибирска. Подобных примеров перед глазами организаторов питания прошло не мало, а теперь правила еще больше ужесточили. Стало необходимым требовать у поставщиков данные лабораторных исследований продуктов, а по прибытию продукции на склады комбинатов питания пробы продуктов берут уже на месте.

Тем не менее, время от времени в новостных лентах появляются сообщения о пищевых отравлениях детей в школах. Бывает, что ребенок подхватывает вирус, передающийся «из рук в руки», который проявляется диспепсическими расстройствами, как при отравлении. Однако периодически в недомогании учеников винят и комбинаты питания. Эксперты считают, что происходит это, поскольку аутсорсинг школьного питания – система новая для страны и работает не всегда слажено. Но это скорее исключение. При условии правильного выбора поставщика услуг новая система показывает себя с положительной стороны.

Например, в столице, еще с 2012 года питание в школах и детсадах перевели на аутсорсинг. Сегодня новая система позволила не только улучшить качество детского рациона, оптимизировать бюджет и освободить школы от «головной боли», связанной с питанием. Постепенно от непрофильной работы освободили школы Казани, Иркутска, Нижнекамска и Башкортостана.

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Метки: дезинсекция, еда, насекомые, столовая, школа
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