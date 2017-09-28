НЛО – Всемирный заговор молчания

В мире сложилась очень странная ситуация, когда множество очевидцев сообщают о наблюдении НЛО, видят как эти неопознанные аппараты не только бороздят небо над нашей планетой, но и совершают посадку и из них выходят те, кто ими управляет. Конечно 100% подтверждений посадки НЛО и присутствия инопланетян на данный момент никто не предоставил.

Объяснение этому парадоксу есть и оно заключается в том, что люди напрямую контактирующие с НЛО, присутствующие на месте их посадки и вступающие в контакт с их экипажем – напрочь забывают о том, что у них есть с собой сотовый телефон, фотоаппрат или видеокамера. Многие вспоминают о контакте смутно и отрывочно, словно кто-то стер их память. Некоторые же смогли сделать снимки или видео подтверждающее их заявления, но никто из них не успел опубликовать эти свидетельства. В одних случаях эти свидетели просто исчезали, в других с ними внезапно происходил какой-то несчастный случай.



В связи с этим создается впечатление, что некие влиятельные силы тщательно скрывают факты посещения Земли представителями иных цивилизаций и идут на самые крайние меры для поддержания этого сокрытия, вплоть до ликвидации неугодных свидетелей. Да – мы лишены фото и видео доказательств присутствия инопланетян на нашей планете, но мы имеем достаточно свидетельств от людей, которые имели причастность к правительственным структурам и которые не побоялись заявить о том, что правительства различных стран не только напрямую контактируют с инопланетянами, но и сотрудничают в различных вопросах.



Например, несколько лет назад доктор Эдгар Митчелл, бывший астронавт в программе «Аполлон» и шестой человек, ступивший на Луну во время миссии Аполлон-14, прервал заговор молчания и ыступая в прямом эфире по телефону на Fox News сказал, что инопланетяне действительно существуют, и что правительство скрывает эту информацию от общественности.



На момент данного заявления Митчеллу было 82 года и терять ему уже было нечего. Он нарушил обет молчания и заявил. что пора положить конец правительственной секретности в этой области и что СМИ намеренно дискредитируют тему НЛО.



Если контакты с инопланетянами уже реальность, то сведения об этом хранятся за семью печатями. Что же мешает обнародовать их официально? В 2009 году на вопрос известного радиожурналиста по поводу контактов с пришельцами, информация о которых якобы хранится в «Книге тайн» в некой Зеленой комнате, которую посещает каждый вновь избранный президент, Барак Обама ответил шуткой: «Я бы» рассказал, что написано в «Книге тайн», но тогда мне придется вас убить».



Шутки шутками, но в 2011 году факт существования внеземных цивилизаций был вполне официально подтвержден ФБР, которое рассекретило часть архивов о катастрофе НЛО в 1947 году близ американского города Розуэлл. Прежде чем представить на суд общественности свой архив, сотрудники Бюро тщательно вымарали оттуда все выводы и рекомендации. Во многих документах осталась только «шапка», а сам текст убран «из соображений секретности».



Вообще-то первая информация о захватчиках Земли появилась в печати и по TV, когда независимая группа журналистов британского телевидения проводила расследование случаев исчезновения в 60-е годы XX столетия многих выдающихся ученых и талантливых военных. Все думали, что они уехали в другие страны зарабатывать деньги. Журналисты опросили их друзей и родственников и обнаружили странные вещи: открытки и письма на родину уехавших специалистов были похожи как две капли воды. И хотя почерк был у всех разный, но стиль письма – один, как будто им приказали написать эти тексты под диктовку. Через определенное время связь с этими людьми полностью терялась.



Долгое время в сокрытии информации о пришельцах обвиняли в основном власти США. Больше всего «уфологических» слухов ходило о Дуайте Эйзенхауэре. Подозревали, что именно он первым из сильных мира сего вступил в «дипломатические отношения» с пришельцами. В феврале 1954 года во время отдыха в Калифорнии Эйзенхауэр внезапно на несколько часов выпал из поля зрения журналистов. Версию о связях президента с пришельцами подтвердил Вильям Милтон Купер (тогда он служил военным советником при правительстве США): 26 апреля 1989 года он отправил 536 копий «Петиции обвинения» каждому члену американского сената и палаты представителей. В ней сообщалось, что ещё в 1954 году Эйзенхауэр вступил в договорные отношения с цивилизацией «серых» пришельцев с планеты, вращающейся вокруг звезды Бетелъгейзе в созвездии Ориона. Прибыв на Землю на космических кораблях, которые астрономы сначала приняли за астероиды, они высадились на военно-воздушной базе Холломан, а позже – на базе Эдварда, где и произошла заранее оговоренная встреча Эйзенхауэра с прилетевшими гуманоидами. Помимо того, Купер утверждал, что руководители многих держав и иные влиятельные лица установили с инопланетянами прочный контакт.



В результате этого было образовано некое «тайное мировое правительство», известное как Билъдербергский клуб, базирующийся в Женеве. Тайным оно стало с момента засекречивания информации о сотрудничестве с «оккупантами Земли». Этот клуб, по его словам, выполняет роль надсмотрщика, удерживая человечество в невежестве, для чего отдаются приказы по уничтожению и компрометации ученых, опередивших свое время; изобретателей, сделавших эпохальные изобретения; археологов, «не то раскопавших», и контактеров, «не с теми» вступивших в контакт. В «Петиции обвинения» содержались списки членов тайного международного правительства, среди которых были названы Збигнев Бжезинский, Генри Киссинджер, Джордж Буш, Нельсон Рокфеллер и др.



В 1991 году директор Женевского института планетарного синтеза Р. Шнайдер обнародовал доклад того же Милтона Купера «Тайное правительство», в котором говорилось, что с 1947-го по 1952 год только на одной территории США приземлилось около полутора десятков инопланетных кораблей. Одни разбились, другие совершили вынужденную посадку. В результате в руках американцев оказались 65 трупов и… один живой пришелец. В докладе подтверждалось существование тайного мирового правительства, вступившего в соглашение с представителями «других миров». Согласно этому соглашению, «посвященные» получили некоторые «передовые» технологии в обмен на разрешение использовать людей для исследований. Почему же на вопрос о том, есть ли на Земле инопланетяне, представители госсектора отвечают отрицательно?



Аналитиками предлагаются три теории.



1. Цель умолчания – не травмировать население осознанием факта существования других форм жизни во Вселенной. В рамках этой теории считается, что правительству известен уровень технического развития инопланетян; соотнеся его с земным уровнем, оно пришло к выводу, что в военном смысле нам опасаться нечего – конфликта с внеземными цивилизациями быть не должно.



2. На Земле исторически сложилось некое «мировое правительство», стоящее над всеми странами и народами и контролирующее финансовые потоки. И оно знает об НЛО, контактирует с пришельцами на дипломатическом уровне, получая некую «техпомощь» от них в обмен на «скромные» просьбы о выделении им территорий для создания анклавов и исследования жизненных форм Земли.



3. Возможно, члены «мирового правительства» не желают обнародовать «Х-файлы», опасаясь потери контроля над людьми. Они считают, что потеря власти будет обусловлена потребностями людей в изучении социального устройства инопланетян и заимствования у них технологий по реструктуризации государства и общества.



По словам летчика-испытателя Марины Попович, первой жены космонавта Павла Поповича, «НЛО видят все космонавты без исключения, но признаются в этом единицы».



Американский астронавт и летчик-испытатель Гордон Купер, совершивший два полета в космос (в 1963-м и в 1965-м), утверждал, что ещё в 1951 году «во время полетов над Германией на истребителе F-68 лично наблюдал НЛО». В 1978 году Купер написал письмо в ООН с просьбой о создании специального органа, который будет исследовать этот феномен.



Глава ФБР с начала его основания в 1935-м и до 1972 года Эдгар Гувер по поводу известного инцидента 1942 года (расстрела летающих тарелок над Лос-Анджелесом): «Мы должны настоять на доступе к этим летающим аппаратам. В Лос-Анджелесе военные захватили аппараты и не позволяют нам их исследовать».



В 1955 году со странным для времен разгара «холодной войны» призывом обратился к военным и научным силам нации командующий * Тихоокеанскими вооруженными силами Дуглас Макартур: «Нации мира должны объединиться, так как следующая война будет войной межпланетной… Нации мира должны будут… образовать общий фронт против пришельцев с других планет».



Михаил Горбачев: «Феномен НЛО существует и к нему нужно относиться очень серьезно».



Ричард Никсон, президент США с 1969 по 1974 год: «Я все ещё не имею права обсуждать информацию об НЛО и внеземном разуме, которой располагает правительство. Обсуждение этого вопроса продолжается».



Пол Хеллье, я бывший министр обороны Канады: «НЛО столь же реальны, как и летающие над нашей головой самолеты».



Говоря о НЛО и инопланетянах, стоит иметь в виду, что они все не обязательно должны быть именно пришельцами с других планет нашей солнечной системы. Факты говорят о том, что на нашу планету прилетают представители иных миров, но и на самой планете Земля присутствует параллельная цивилизация живущая невидимой для нас жизнью.



Вот, что заявил известный на весь мир Эвард Сноуден: “Высшие эшелоны власти не знают, что делать с НЛО, и скармливают гражданам официальную версию, что все они просто метеорологические зонды или природные явления. Но документы говорят, что НЛО – реальность. Транспортные корабли этой цивилизации летают не только в атмосфере Земли, но были замечены на морском дне, в гидротермальных источниках, вулканах и непосредственно на солнечной орбите.



В ЦРУ хранятся данные систем слежения и глубоководных сонаров, но они имеют статус государственной тайны и даже ученые не имеют доступа к этим данным об этих объектах. Этот вид умнее хомо сапиенс и живет в мантии Земли. Это единственное место, где условия были более или менее стабильными в течение миллиардов лет. Экстремофилы могут жить при различных температурах, они были в состоянии процветать и развивать интеллект в ускоренном темпе. Хомо сапаенс и они эволюционировали с одинаковой скоростью, но их условия жизни в мантии Земли защищали их цивилизацию от многих катаклизмов, которые происходили на поверхности земли.



Президент получает ежедневные брифинги о деятельности этой цивилизации и перемещению ее аппаратов – НЛО. Аналитики считают, что их технологии, ушли так далеко вперед, что мы имеем мало шансов на выживание в любой потенциальной войне с ними.



Общее мнение в том, что мы всего лишь муравьи с их точки зрения и есть небольшой шанс, что они не будут и дальше обращать на нас внимание. Но военные рассматривают и возможность агрессии и текущий план действий в чрезвычайных ситуациях включает в себя план – взорвать ядерное оружие в глубоких пещерах, чтобы “запечатать” врага в надежде разрушить их коммуникации, что будет препятствовать дальнейшим атакам из недр земли”.