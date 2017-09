Катасонов: Герои нашего времени: Майкл Хадсон

О всемирной угрозе американского сверхимпериализма-

Продолжая серию «Герои нашего времени», надо заметить, что биографии < ![CDATA[ ]]> Пола Крейга Робертса< ![CDATA[]]> и Майкла Хадсона – ещё одного американского экономиста, настроенного критически, даже жёстко оппозиционно по отношению к экономической политике США, довольно схожи.

Майкл Хадсон (Michael Hudson) – американец во многих поколениях. Родился в 1939 году в Миннеаполисе, получил высшее образование в Университете Чикаго по двум специальностям – филология и история. В 1961 году поступил на экономический факультет Нью-Йоркского университета. Заинтересовавшись проблемами, связанными с кредитом, образованием долга, способами и методами его погашения, социальными и политическими аспектами долговой зависимости, Майкл, ещё обучаясь в Нью-Йоркском университете, начал работать в коммерческом банке. В 1964 году пришёл на работу в Chase Manhattan Bank в исследовательское подразделение, где занимался изучением платёжных балансов стран, с которыми банк работал в качестве кредитора.

Эта работа помогла ему разобраться в нелегальном движении капитала и выявлять те «гавани», где такой капитал оседал (офшоры). В 1968 году Хадсон перешёл на работу в Arthur Andersen, одну из крупнейших в мире аудиторских компаний, где занимался, в частности, анализом финансовых потоков в американской экономике и за её пределами. Он на практике узнал многие тонкости, о которых ничего не говорят в университетах. Позднее Майкл Хадсон пришёл к выводу, что из университетских программ экономического обучения выведены целые блоки проблем мировой экономики и международных финансов.

В 1968 году Хадсон защитил докторскую диссертацию по экономической истории Америки XIX века и анализу взглядов на эту историю тех экономистов, которые не вписывались в mainstream (официальную идеологию США, доводимую до студентов через университетские программы). В 1975 году он опубликовал эту диссертацию в виде книги под названием Economics and Technology in XIX Century American Thought: The Neglected American Economists (книга несколько раз переиздавалась, последнее издание – в 2015 году).

В компании Arthur Andersen Майкл Хадсон стал ведущим специалистом в области платёжных балансов. Свои изыскания в этой области он изложил в работе A financial payments-flow analysis of U.S. international transactions, 1960-1968. Пришла известность. Майкла как главного эксперта по платёжным балансам стали приглашать на чтение курсов в университеты и школы бизнеса.

Переломным событием в жизни Хадсона явился выход в 1972 году его книги «Сверхимпериализм». Это было фундаментальное осмысление американской экономики, выходившее далеко за рамки прикладных исследований. Вывод был оглушительный: американская модель экономики программирует движение страны к пропасти. Причём до своей гибели Америка может отправить в пропасть многие страны мира. Американская модель экономики, по Хадсону, – не просто капитализм. В 70-е годы ХХ века в учебниках и академической литературе уже старались избегать термина «капитализм», но Хадсон от него не отказался. Он назвал американскую модель «паразитической» в чистом виде. Ссылки на классиков мировой экономической и социологической мысли были подкреплены у него конкретными расчётами, показывавшими, что Америка – паразит, питающийся за счёт десятков других стран, ставших де-факто её колониальными придатками.

«Сверхимпериализм» писался в самом начале 70-х годов, когда было очевидно, что мировая валютно-финансовая система, созданная в 1944 году в Бреттон-Вудсе, агонизирует. В 1972 году золотодолларовый стандарт уже не работал. Хадсон хорошо чувствовал, что ветер дует в сторону легализации бумажного доллара (так и произошло: в 1976 году на Ямайской международной валютно-финансовой конференции бумажный доллар получил статус мировой валюты). Хадсон понимал, что доллар превращается в ничем не обеспеченную долговую расписку. Америка начнёт стремительно хиреть, потому что американскую экономику будет уничтожать «печатный станок» Федерального резерва, все виды задолженности будут расти. Остальные страны мира также будут экономически деградировать, фактически бесплатно снабжая Америку всем необходимым. Нормальные воспроизводственные процессы нарушатся. В древнем Риме существовал империализм (Римская империя), который в конечном счёте и погубил Рим. Современная Америка начала формировать сверхимпериализм, который погубит и её, и всех остальных. Хадсон предвидел, что в какой-то момент доверие к бумажному доллару исчезнет и Вашингтон станет прибегать к обеспечению американской валюты силой. Когда писался «Сверхимпериализм», Америка вела войну во Вьетнаме, и Хадсон предвидел, что наступят времена, когда США будут вести одновременно десяток таких войн и выиграть их они не сумеют.

Выход «Сверхимпериализма» вызвал бешеную реакцию в Америке. Почти все ведущие американские СМИ и многие академические журналы удостоили книгу ругательными рецензиями и комментариями. Например, рецензия Кеннета Боулдинга (раскрученного в Америке экономиста и тогдашнего президента Американской экономической ассоциации) на книгу Хадсона называлась «Дьявольская теория экономической истории». А другой раскрученный американский экономист профессор Рэймонд Микеселл свою рецензию озаглавил «Искажённый взгляд на экономическую историю». Хадсон получил от своих коллег по «цеху» такие клейма, как «марксист», «агент Кремля», «параноик», «скрытый коммунист», «алармист».

Нападки не выбили его из седла. В 1977 году вышла его книга «Великий перелом: новый международный экономический порядок», где он писал о холодной войне, о разделении мира на противостоящие лагери, о роли военной силы в экономическом развитии Америки.

Несмотря на возникшие в Вашингтоне подозрения насчёт лояльности Майкла Хадсона, он оставался востребованным со стороны практических организаций, которым нужен профессионал в области финансовой статистики, финансовых расчётов и платёжных балансов. С 1973 года он работал в «мозговом центре» при Гудзоновском институте, а с 1979 года – в одной из исследовательских структур при ООН.

Майкл Хадсон – очень разносторонний специалист. В 1989 году он стал сотрудничать с фондом Scudder Stevens and Clark, занимавшимся инвестициями в государственные облигации. Уже в следующем году фонд занял второе место в рейтинге лучших инвестиционных фондов в мире. Наверное, в этом есть и заслуга Хадсона. Однако бизнес не очень интересовал его. Он по-прежнему оставался исследователем, стремящимся докопаться до корней любой проблемы. Продолжая размышлять о проблемах кредита, долга и долговой экономики в Новое время, Хадсон занялся выяснением того, когда человечество столкнулось с этими проблемами впервые. Выяснилось, что очень давно – ещё в Древнем Риме, Греции, Вавилоне и Шумере. Оказалось, что первыми банками были языческие храмы, а частная ростовщическая деятельность в ранние эпохи была вообще запрещена; что за частное ростовщичество людей строго наказывали (вплоть до смертной казни); что жрецы и властители внимательно следили за тем, чтобы долги не накапливались; что были специальные процедуры списания и полной ликвидации долгов.

Большой интерес у Хадсона вызвали ветхозаветные правила «юбилейных годов», которые предусматривали периодические списания долгов, возвращение заложенных земель и освобождение людей из долгового рабства. Занимаясь этими вопросами, Хадсон стал научным сотрудником Музея археологии и этнологии при Гарвардском университете. Через некоторое время Хадсон основал в Гарварде Институт по изучению становления долгосрочных экономических тенденций. Позднее он стал основателем ISCANEE (Международная конференция по изучению экономики древнего Ближнего Востока). Выводы, которые рождались в недрах ISCANEE, были крайне актуальными. Эта организация, опираясь на уроки далёкого прошлого, пыталась предупреждать лидеров Америки и других стран об опасностях долговой модели экономики.

В середине 90-х годов Хадсон стал профессором экономики Университета Миссури в Канзас-Сити и научным сотрудником Экономического института Леви при Бард-колледже. В начале XXI века он начал активно выступать в прессе с предупреждениями о надвигающемся кризисе. Когда финансовый кризис 2007-2009 гг. разразился, многие вспомнили о предупреждениях Хадсона, он попал в списки «экономических пророков», но сам он говорил: для таких предсказаний нужен просто-напросто здравый ум.

Подобно Полу Крейгу Робертсу, Майкл Хадсон очень внимательно следит за событиями в мире. Он симпатизирует России, бывал в ней. Его зоркий глаза приметил большое количество негатива в нашей жизни, об этом можно прочитать в его критических статьях, но критика Майкла Хадсона конструктивна. Если Америка находится в одном метре от пропасти, то Россия – в пяти. Поэтому Хадсон, как и Робертс, очень рассчитывает, что помощь человечеству придёт от России. Свои размышления об Америке, России, мире он размещает в виде статей и комментариев < ![CDATA[ ]]> на персональном сайте< ![CDATA[]]>. Очень хотелось бы, чтобы Хадсона в России знали и читали. Увы, в большинстве российских учебников по экономике, финансам и истории экономических учений имя Майкла Хадсона даже не упоминается, хотя эти книги многократно издавались в США, переводились на иностранные языки (японский, китайский, испанский и др.). Кроме упомянутых выше («Сверхимпериализм», «Великий перелом») наиболее значимыми являются следующие (указывается год первого издания):

Канада в новом денежном порядке: заимствования, обесценение, реструктуризация (Canada in the new monetary order: borrow, devalue, restructure), 1978;

Торговля, развитие и иностранный долг: история теорий поляризации и конвергенции в международной экономике (Trade, development and foreign debt: a history of theories of polarisation and convergence in the international economy), 1992;

Утраченная традиция списания долга в Библии (The Lost Tradition of Biblical Debt Cancellations), 1993;

Приватизация в древних странах Ближнего Востока и в эпоху классической античности (Privatization in the Ancient Near East and Classical Antiquity), 1996;

Урбанизация и землевладение в древних странах Ближнего Востока (Urbanization and Land Ownership in the Ancient Near East), 1999;

Долг и экономическое возрождение в древних странах Ближнего Востока (Debt and economic renewal in the ancient Near East), 2002;

Создание экономического порядка: ведение документооборота, стандартизация и развитие отчётности в древних странах Ближнего Востока (Creating Economic Order: Record-Keeping, Standardization and the Development of Accounting in the Ancient Near East), 2004;

Пузырь и то, что за его пределами: фиктивный капитал, дефляция долга и глобальный кризис (The bubble and beyond: fictitious capital, debt deflation and the global crisis), 2012;

Уничтожение привидения: как финансовые паразиты и долговое рабство уничтожают глобальную экономику (Killing the host: how financial parasites and debt bondage destroy the global economy), 2015;

Финансы как война (Finance as Warfare), 2015;

Отсутствующее владение и его ущербность: критические очерки по творческому наследию Торстейна Веблена (Absentee Ownership and Its Discontents: Critical Essays on the Legacy of Thorstein Veblen), 2016.

Повторяю: ни одна из перечисленных книг на русский язык не переведена и в России не издана. Случайность или чьи-то попытки замолчать одного из величайших экономистов нашего времени? Ведь появление любой из работ Хадсона на российском книжном рынке нанесло бы сильнейший удар по идеологии экономического либерализма, которая навязывается России на протяжении последней четверти века и с которой Хадсон ведёт непримиримую борьбу.

Валентин Катасонов