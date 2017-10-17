Герои нашего времени: Андреас фон Бюлов

Концептуал СМИ Наш герой учился в университетах Гейдельберга и Мюнхена по специальности "юриспруденция"

Если предыдущие наши герои (Пол Крейг Робертс, Майкл Хадсон, Джон Перкинс, Сьюзан Линдауэр) – американцы, то новый герой – немец. Речь идёт об Андреасе фон Бюлове (Andreas von Bülow).

Он родился в Дрездене 17 июня 1937 года. Андреас происходит из древнего германского дворянского рода фон Бюловых, чьё древо было ветвистым и дало Германии немало известных имен. В позднем средневековье часть фон Бюловых переселилась в Англию, Швецию и Данию, там доныне проживают их потомки. В средние века представители рода были в основном католическими священнослужителями или военными. В XIX веке фон Бюловы внесли заметный вклад в духовную и культурную жизнь Германии (музыка, литература, живопись). Из фон Бюловых последних поколений можно отметить Бернхарда фон Бюлова (1849-1929) – рейхсканцлера Германской империи в 1900-1909 гг.

Работать начал государственным служащим в администрации Баден-Вюртемберга. Довольно рано стал заниматься политикой, вступив в 1960 году в ряды Социал-демократической партии Германии (СДПГ). На протяжении четверти века (1969-1994 гг.) был членом бундестага. В 1976-1980 гг. был статс-секретарём министерства обороны, а в 1980-1982 гг. – министром исследований и технологии. Тогда Андреаса фон Бюлова называли «восходящей звездой» немецкой политики, некоторые видели его будущим канцлером Германии.

В конце 80-х – начале 90-х гг. наш герой работал в комитете бундестага по разведке, где расширил свои представления о теневых сторонах международной политики. Он много узнал о смычке германской разведки и спецслужб других стран с официальными политиками, о криминальной деятельности спецслужб. Свои наблюдения, сделанные во время работы в комитете, он изложил в книге «От имени государства. ЦРУ, БНД и криминальные махинации секретных служб» («Im Namen des Staates. CIA, BND und die kriminellen Machenschaften der Geheimdienste»), вышедшей в 1998 году.

Это погружение Андреаса фон Бюлова в тематику секретных служб пригодилось, когда 11 сентября 2001 года в Америке произошла катастрофа – уничтожение башен Всемирного торгового центра (ВТЦ). В событиях 11 сентября было много загадочного, и официальные заявления американских властей настолько не соответствовали тому, что было видно даже на поверхности, что наш герой приступил к самостоятельному изучению обстоятельств трагедии. Через два года появилась его книга «ЦРУ и 11 сентября. Международный терроризм и роль секретных служб» («Die CIA und der 11 September. Internationaler Terror und die Rolle der Geheimdienste»). Квинтэссенция книги была изложена в ряде интервью фон Бюлова.

После выхода первой его книги власти Германии и их заокеанские коллеги насторожились. После второй книги фон Бюлов попал окончательно и бесповоротно в чёрные списки. Его блестящая политическая карьера резко оборвалась.

Приведу некоторые наблюдения фон Бюлова, особо раздражавшие официальный Вашингтон.

Первое. Несуразность версии о том, что небольшая группа иностранцев-террористов может спланировать и провести сложнейшую операцию по синхронному угону самолётов и направлению их к одной цели. «Планирование и осуществление нападения, технически и организационно, – говорит фон Бюлов, – было мастерским достижением: захватить четыре громадных самолёта в несколько минут и затем в течение часа лететь к целям со сложными манёврами в воздухе».

Второе. Имелось большое количество вопросов по поводу события 11 сентября. Охочие до сенсаций СМИ должны были бы задавать эти вопросы, ретранслировать их, добиваться от политиков и экспертов ответов. Однако реакция громадной части СМИ на трагедию была удивительно вялой. Все вопросы СМИ всячески старались гасить и блокировать. Кого-то называли «сумасшедшими» и помешанными на «теории заговора». С 11 сентября 2001 года, отмечает наш герой, «общественное мнение понуждают идти в направлении, которое я считаю ошибочным. Меня удивляет, почему столь многие вопросы, которые требуют ответов, не задаются. Обычно в случае такого страшного события различные обнаруженные следы и улики обсуждаются следователями, СМИ и правительством, чтобы разобраться в происшествии. Но в этом случае ничего подобного не было».

Третье. Фон Бюлов как человек, имеющий представление о методах работы спецслужб и правоохранительных органов, был поражён тем, что власти в ходе расследования отрабатывали лишь одну-единственную версию. Причём для её обоснования прибегали к таким несерьёзным доказательствам, как, например, сьёмки группы террористов вместе с бен Ладеном. Такие кадры, полагает фон Бюлов, можно было легко сделать в Голливуде.

Четвертое. Если предположить, что башни ВТЦ взорвали исламисты-террористы, то почему подготовку и проведение такой операции «проспали» все американские секретные службы? Почему не было проведено расследование и не были наказаны виновные? «В США имеется 26 разведывательных служб с годовым бюджетом в 30 млрд. долларов, которые, однако, не смогли предотвратить теракт. Об этом нет ничего официально. Они просто говорят, что не имели ни малейшего понятия, что это случится», – отмечает фон Бюлов.

Пятое. Даже если все секретные службы «проспали» подготовку террористического акта, почему они совместно с полицией и вооружёнными силами страны бездействовали после того, как самолёты были захвачены, хотя должны были реагировать молниеносно? Когда «четыре самолёта были захвачены и в последующие 60 решающих минут военное и разведывательное ведомства держали свои самолёты-истребители на земле», говорит фон Бюлов. Дальнейшее просто поражает. «48 часов спустя (после падения башен ВТЦ. – В.К.) ФБР представило список террористов-самоубийц. Однако в последующие 10 дней оказалось, что 7 из них живы. Почему директор ФБР не высказал своего отношения к этим противоречиям? Откуда у них взялся список участников? И почему он оказался фальшивым?»

Шестое. Многие серьёзные люди, работающие с деньгами и делающие деньги, за достаточно большое время до обрушения башен ВТЦ сумели принять удивительно правильные решения, в которых учитывалась эта катастрофа. Чем они руководствовались? «А что относительно тёмных биржевых сделок с акциями? – вопрошает Андреас фон Бюлов. – За одну неделю до теракта количество сделок с акциями Америкэн Эйрлайн, Юнайтед Эйрлайн и страховых компании увеличилось на 1200 процентов. В денежном выражении это равнялось 15 миллиардам долларов. Это значит, что некоторые знали нечто об этом. Кто?»

Список вопросов, которые наш герой задал на страницах своей книги «ЦРУ и 11 сентября», можно продолжать (в моих конспектах его книги их почти сотня). Самое удивительное, что власти США не желают даже слышать эти вопросы. А тех, кто их задаёт, заносят в списки неблагонадёжных.

Соответственно, на первый план выходит версия, по которой события 11 сентября 2001 года были подготовлены американскими спецслужбами.

Книга Андреаса фон Бюлова увидела свет в 2003 году. Тогда ещё почти никто не знал о Сьюзан Линдауэр, которая являлась агентом-связником ЦРУ и была задействована в подготовке террористического акта 11 сентября (её использовали втёмную, но за несколько месяцев до трагедии она стала понимать, что готовится большая провокация). В 2010 году она написала и издала книгу, в которой содержатся подробные ответы на вопросы Андреаса фон Бюлова.

Почти буквально совпали мнения Сьюзан Линдауэр и Андреаса фон Бюлова по вопросу о роли Моссада в подготовке и проведении операции 11 сентября. Наш немецкий герой уже в конце 2001 года заявил, что уши Моссада торчат из всей этой истории. Однако эта тема была сразу табуирована и в США, и в Германии. Вместе с тем замалчивание уже не помогает: после 11 сентября 2001 года еврейский вопрос в Германии, по мнению фон Бюлова, обострился и его обсуждение перешло в Интернет и социальные сети.

Когда уже не осталось никаких сомнений в том, что 11 сентября – операция, спланированная и проведенная американскими спецслужбами, возникают другие вопросы:каковы долгосрочные цели этой операции? Кто её конечный бенефициар? Были ли секретные службы исполнителями чьих-то команд?

Холодная война закончилась в 1991 году с развалом Советского Союза. Десять лет длился так называемый переходный период, в течение которого элита Запада искала новую модель мирового порядка. Старый мировой порядок, по мнению фон Бюлова, базировался на идеологии антикоммунизма, которая умерла вместе с коммунизмом. Западной элите нужен был новый враг, наличие которого позволяло оправдывать глобальную экспансию США. На роль такого врага и были назначены исламские фанатики, они же террористы. В одном из интервью Андреас фон Бюлов говорит: «После 11 сентября массовые западные демократии подвергаются промыванию мозгов. Антикоммунизм как образ врага больше не срабатывает; его заменили на народы исламской веры. Их обвиняют в том, что они породили самоубийственный терроризм. Образ нового врага был создан Збигневом Бжезинским и Самуэлем Хантингтоном… Уже в середине 90-х годов Хантингтон считал, что люди Европы и Штатов нуждаются в том, чтобы кого-то ненавидеть, – это помогло бы им отождествлять себя со своим обществом. А Бжезинский, эта бешеная собака, как советник президента Дж. Картера, вёл кампанию за исключительное право Соединённых Штатов на захват сырья всего мира, особенно нефти и газа».

В последние годы Андреас фон Бюлов не ограничивает круг своих интересов событиями 11 сентября. Он рассуждает о долгосрочных последствиях этой «величайшей провокации XXI века», комментирует и анализирует важнейшие события европейской и международной жизни. Отойдя окончательно от большой политики, наш герой получил полную свободу в оценках происходящего. Так, он, не стесняясь, говорит о большой зависимости Европы от Америки, иногда даже называя Германию «колонией» Нового Света. Приведу фрагмент из его интервью 2016 года: «Хотя европейские правительства ворчат время от времени, но в конечном счёте следуют указаниям из Вашингтона. Они участвуют в… опасных военных авантюрах на границах России, хотя однажды пообещали, что альянс ни на дюйм не приблизится к границам России…. Санкции многие публично ставят под сомнение, но потом в тот же день втихомолку продолжают. В деле военных расходов европейцы утихомиривают американцев, слегка увеличивая расходы. Европейские пудели лают, но они не кусают».

Как и другие герои нашего времени, фон Бюлов демонстрирует симпатии к России. Он уверен, что лишь сближение с Россией может спасти Германию от окончательного превращения в американскую колонию. По его убеждению, противостояние с Россией – политика, которая на протяжении уже долгого времени навязывается Берлину англосаксами: «Для американской или скорее англосакской геополитики уже более 100 лет существует кошмар эффективного сотрудничества между Европой, в частности Германией, и располагающейся до Тихого океана Россией с соседними регионами Ближнего Востока и Африки».

Книги Андреаса фон Бюлова («От имени государства», «ЦРУ и 11 сентября») на русский язык до сих пор не переведены. Если бы российский читатель был знаком с этими книгами, а также с книгой Сьюзан Линдауэр «Крайняя мера», он, наверное, лучше понимал бы подноготную величайшей провокации нашего времени и связанные с ней далеко идущие планы.

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