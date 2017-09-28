10 самых известных предсказаний конца света

Конец света всегда будоражил человеческие умы, и наиболее предприимчивые умы давным-давно научились извлекать из этого практическую выгоду. Сегодня мы расскажем про десять самых громких предсказаний грядущего Армагеддона, которым, к счастью, не суждено было сбыться.

Конец света — это тема, которая волнует человечество с древнейших времен. Космогонический миф о творении мира всегда тесно соседствует с эсхатологическим миром о том, как мироздание обратится в прах. Человеку языческой культуры было свойственно циклическое восприятие мира, а отражением этого цикла служила смена времен года. Сегодня, в век победившего научно-технологического прогресса, мы смотрим на это с легкой иронией. Как бы то ни было, подсознательно в человеке заложен страх о том, что мир однажды погибнет — и сегодня мы расскажем вам о десяти самых громких предсказаний конца света, которым, к счастью, так и не посчастливилось сбыться.

1. 66 год от Рождества Христова

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Иудейская секта ессеев (иначе оссинов) предсказала второе пришествие Христа всего спустя несколько десятилетий после его смерти в 66−70-х годах нашей эры. В этот период лидер иудейского восстания Симон Бар-Гиора организовал вооруженное сопротивление Римской империи и правительству Иудеи. Эссеи рассматривали этот конфликт как последний бой, предсказанный в Откровениях. Когда Симон был захвачен римлянами, возвращен в Рим и казнен, ессев, мягко говоря, ожидал большой конфуз.

2. 1 января 1000 года

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Тысячу лет назад папская должность давала понтификам массу свободного времени, а потому Папа часто предсказывал грядущий Апокалипсис — это всегда производило на верующих большое впечатление. На этом поприще отличился и Сильвестр II, который наряду со многими религиозными деятелями связывал смену тысячелетий с приходом Иисуса. Это способствовало мощнейшей пиар-компании того времени: тысячи христиан стекались в Иерусалим, и большинство стремилось попасть на полночную мессу, проводимую Папой в базилике Святого Петра в канун Нового года.

Когда же с наступлением 1 января Иисус не снизошел, а мир не исчез, христианским лидерам пришлось пересмотреть свое предсказание. Очевидно, что 1000-летний срок истекает не с рождением, но со смертью мессии! Так конец времен был отодвинут до 1033 года. Довольно близкий срок, однако на этот счет Папа, будучи в преклонном возрасте, уже не волновался: к тому моменту, когда обещанная дата наступила, он уже благополучно упокоился с миром.

3. 1284 год

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У Папы Сильвестра II было достойное нумерологическое оправдание его предсказаниям, а вот Папе Иннокентию III (известному также как «антипапа») пришлось попотеть, подгоняя Армагеддон к текущей христианской политике. Поскольку отношения христиан и мусульман всегда были довольно сложными, последние были объявлены слугами Сатаны. Следовательно, по мнению Папы было логично, что конец света случится спустя 666 лет после основания ислама, то есть в 1284 году. Увы, и этот понтифик умер за 50 лет до объявленной им даты и не успел узнать, как глубоко он заблуждался.

4. 1 февраля 1524 года

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В 1523 году группа астрологов в Лондоне предсказала, что Апокалипсис начнется 1 февраля следующего года, а осуществит его могучий потоп. Планеты вошли в созвездие Рыб, прочно ассоциировавшихся с водной стихией, а потому подобное предсказание не вызвало вопросов. Континенты должны были уйти под воду, а все цивилизации погибли бы вместе с ними. Это пророчество так взволновало обывателей, что в назначенный день каждый лондонец на всякий случай постарался найти местечко повыше и посуше.

В тот день не было наводнений и потопов. Более того, на туманном Альбионе даже не пролилось ни капли дождя. Вот и верь после этого астрологам!

5. 1666 год

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Как все мы знаем, год с тремя роковыми шестерками обернулся для Лондона чередой ужасных бедствий. Тысячи людей умирали от чумы прямо на городских улицах, а в сентябре массовый пожар превратил город в огромный погребальный костер. Закономерно, что религиозные фанатики, а именно секта хилиастов «Люди пятой монархии» объявила о конце времен. К счастью, пророки снова ошиблись, и со временем город пришел в себя после страшных трагедий.

6. 19 мая 1780 года

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В 1780 году американские колонии все еще вели войну за независимость, а потому население жило в напряжении и постоянном состоянии боевой готовности. Когда в середине дня небо внезапно потемнело, началась паника: многие люди полагали, что это был признак грядущего Апокалипсиса. Темная продолжалась целый день, но причиной ее оказался дым от обширных лесных пожаров и тяжелый облачный покров, а вовсе не сошествие ангелов.

7. 1806 год

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Если бы вы жили в Лидсе 19-го века, то ваш капитал был бы под угрозой из-за знаменитой Мэри Бейтман. В то время, как обыватели считали ее колдуньей, на самом деле предприимчивая дама была ловкой мошенницей и вором. В 1806 году ее курица отложила яйца, на которых проступили слова «Христос грядет». Люди со всех концов страны приезжали в город, чтобы увидеть это чудо и становились жертвами обмана. Дело в том, что конюх мисс Бейтман просто брал свежие куриные яйца, вытравливал на них кислотой необходимый текст, а потом вкладывал их… обратно в курицу. В итоге пострадали не только кошельки легковерных зевак, но и одна несчастная птица.

8. 1936, 1943, 1972 и 1975 годы

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Герберт Армстронг, специалист по рекламному бизнесу, был одним из первых проповедников, проповедовавших Евангелие в эфире задолго до того, как это стало популярным. В 1933 году он основал «Всемирную церковь Бога», а еще через 3 года уже вовсю предсказывал конец света. Когда же первая из назначенных им дат оказалась ложной, он, нисколько не смутившись, пересмотрел предсказание и отодвинул его до 1943 года, а когда и это не сработало (хотя Вторая Мировая и казалась многим началом конца времен), он перенес срок до 1972 года. Возможно, он, как и понтифики прошлого, надеялся, что уже будет на том свете и обезопасит себя от насмешек общества при жизни, но подвело крепкое здоровье: в 72-м году Герберт был еще жив. Последней датой был обхявлен 1975 год — и, представьте себе, все еще нашлись те, кто поверил ему!

9. 29 апреля 2007 года

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На своем шоу в 1976 году Пэт Робертсон предсказал, что конец света наступит где-то в 1982 году. Конечно, он ошибся, но это не помешало ему повторить попытку. В своей книге «Новое тысячелетие», выпущенной в 1990 году, Робертсон предсказал, что последним днем станет 29 апреля 2007 года, и… снова промахнулся мимо цели. Робертсон также является единственным человеком в нашем списке, который все еще жив, поэтому есть шанс, что он предскажет Апокалипсис и в третий раз.

10. 21 мая 2011 года

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Самым «свежим» предсказанием на сегодняшний день является то, которое сделал Гарольд Кемпинг в 2011 году. Он предсказал, что Вознесение состоится начиная с этой даты, а сам Судный день придется на 21 октября. Когда май закончился, было сказано, что все явления произойдут единовременно, в означенный день октября, хотя некое «духовное снисхождение» якобы и имело место быть. Кемпинг и раньше отличался страстью к апокалиптическим пророчествам: ранее он несколько раз предсказывал конец сущего у 1993 и в 1994 году. В общей сложности он сделал шесть неправильных предсказаний, а потому и занимает почетное место в конце нашего списка.