Вкусная химия. Вред фастфуда.
08:56. 27 сентября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Вред фастфуда – действительно ли он существует? Что содержится в фастфуде типа растворимых супов? Есть ли в фастфуде витамины? Какая химия содержится в фастфуде, и какой вред фастфуда от неё может быть причинён? Как часто можно есть фастфуд? Можно ли есть фастфуд детям?
Вред фастфуда. Вкусная химия – ложная польза.
Все мы хоть раз покупали растворимые супы, или заваривали лапшу быстрого приготовления. И каждый раз, читая состав данного продукта, мы обнаруживаем там список витаминов и прочих якобы полезных веществ. Не верьте не единому слову! Вред фастфуда может быть настолько силён, что вы истратите кучу денег и нервов, чтобы поправить своё здоровье, испорченное в результате употребления фастфуда.
Витаминов там никогда не было и не будет, зато в фастфуде есть целый набор окислителей, ароматизаторов и другие химические составляющие. Давайте рассмотрим, каким образом производится наш современный фастфуд, что он на самом деле содержит, и какой вред фастфуда может быть причинён организму при частом употреблении.
Почти весь быстрорастворимый ассортимент фастфуда производят путем высушивания компонентов. По-научному их называют дегидрированные компоненты. Если перевести этот термин дословно, звучит как: продукты, лишенные воды. Влагу для приготовления фастфуда выпаривают из мяса, зелени и овощей, при этом разрушается структура продукта, погибают витамины, и в принципе продукт становится безнадежно испорчен. Вред фастфуда, употреблённого в таком виде, очевиден. Но нет, у хорошего производителя отходов не бывает, поэтому добавляют некие мощные химические компоненты для появления вкуса и запаха, потом фастфуд упаковывают в яркие коробочки, и ждут, когда наивный покупатель приобретет очередной быстрый обед с якобы натуральным мясом.
По-сути, если разобраться, то в фастфуде вообще ничего кроме химии нет. Если вы один раз съедите нечто быстро приготовленное, то ничего страшного возможно и не случится. Вред фастфуда придёт, если вы будете есть его чаще раза в 2 недели. В этом случае ваш организм начинает постоянно получать продукты без клетчатки и витаминов, а также жирную пищу и пищу, содержащую всю таблицу Менделеева. А это чревато запорами, гастритом, язвой и атеросклерозом. Вам это надо? Не забывайте, что организм привыкает к этой химии, и чем чаще вы будете её кушать, тем больше будет хотеться, и тем больший вред фастфуда будет в результате вам причинён.
Конечно, бывают случаи, когда вы умираете от голода, а под рукой только яркий пакетик. Повторюсь, от одного раза вред фастфуда нанесён вам скорей всего не будет, но всё-таки лучше пойти в магазин и купить что-нибудь более съедобное. И ни в коем случае не разрешайте есть растворимые супы и другой подобный фастфуд детям! Если взрослый организм сможет переварить это безобразие, то у ребенка может начаться сильнейшая аллергия, и как следствие, снижение иммунитета. Не рискуйте своим здоровьем и здоровьем близких, ешьте только настоящую еду, и тогда вред фастфуда обойдёт вас стороной!
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com