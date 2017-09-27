Позы во время сна и здоровье. А как спите Вы?

Какие позы во время сна самые полезные и вредные?



На спине спать лучше всего, если Вы не беременны, не страдаете апноэ сна и не склонны к храпу.





Последствия сна на животе – боли в суставах и мышцах, нарушение дыхания и циркуляции крови.



А как спите Вы?

Потребность во времени сна варьируется в зависимости от возраста и индивидуальных особенностей организма, однако здоровый сон важен для здоровья и восстановления организма каждого человека. Во сне выводятся токсины из мозга, восстанавливается мышечная ткань и суставы, кровяное давление и ЧСС снижаются, мозг структурирует полученную за день информацию. Качество сна зависит от многих факторов – начиная от пищевых привычек и заканчивая температурой в помещении, однако поза во время сна также может сказываться на его качестве и Вашем самочувствии после пробуждения. Специалисты, занимающиеся изучением сна, давно наблюдают за тем, как поза во время сна влияет на самочувствие человека во время бодрствования. Вот что им удалось узнать:Именно в таком положении голове, шее и позвоночнику комфортнее всего, поскольку они остаются в нейтральном положении и не подвергаются чрезмерному давлению. Доктор Майкл Бреус, специалист в области медицины сна, рекомендует принимать именно эту позу во время ночного отдыха. Помимо нейтральности положения тела, такая поза позволяет избежать утренней помятости, которая наблюдается, если человек спит, упершись щекой в подушку. Однако храпящему человеку или пациентам, страдающим апноэ сна, такая поза не подходит.Апноэ сна, храп, беременность, боли в шее и спине – в таких случаях врачи рекомендуют приобщиться ко сну на боку. На каком?Дело в том, что при лежании на правом боку может усиливаться изжога, а сон на левом боку может нагружать печень, легкие и желудок. При этом сон на левом боку облегчает кислотный рефлюкс, а беременным такую позу рекомендуют для оптимизации тока крови.Многие люди выбирают именно сон на животе, однако проблема в том, что данная поза не поддерживает естественные изгибы позвоночника. Это может привести к чрезмерному напряжению позвоночных структур. Помимо этого, в суставах и мышцах в силу неестественности положения позвоночника может чувствоваться боль, онемение и покалывание. Циркуляция крови и нормальное дыхание во время сна на животе также нарушается. Особенно противопоказан сон в таком положении страдающим болями в шее или спине.Сон на боку с коленями у груди обладает успокаивающим эффектом, однако такая поза во время сна может привести (и часто приводит) к появлению боли в шее и спине, поскольку она нагружает спину и суставы. Эксперты считают, что плечи и шея во время сна должны находиться на одном уровне – так можно предотвратить появление боли в суставах и мышцах.Несмотря на вышеописанные заключения специалистов, estet-portal.com полагает, что самой «правильно» позой во время сна для каждого конкретного человека является именно та, в которой ему удобнее всего. Однако при наличии серьезных проблем со здоровьем все-таки лучше прислушаться к советам экспертов. Также не стоит забывать, что важной составляющей качественного сна является комфортный матрас, тишина, оптимальная температура воздуха и отсутствие света.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com