Главная » Здоровье, Мировоззрение

Позы во время сна и здоровье. А как спите Вы?

08:48. 27 сентября 2017 Просмотров - 76 Один комментарий Опубликовал:


Потребность во времени сна варьируется в зависимости от возраста и индивидуальных особенностей организма, однако здоровый сон важен для здоровья и восстановления организма каждого человека. Во сне выводятся токсины из мозга, восстанавливается мышечная ткань и суставы, кровяное давление и ЧСС снижаются, мозг структурирует полученную за день информацию. Качество сна зависит от многих факторов – начиная от пищевых привычек и заканчивая температурой в помещении, однако поза во время сна также может сказываться на его качестве и Вашем самочувствии после пробуждения.

Какие позы во время сна самые полезные и вредные?

Специалисты, занимающиеся изучением сна, давно наблюдают за тем, как поза во время сна влияет на самочувствие человека во время бодрствования. Вот что им удалось узнать:

Одна из лучших поз для сна – на спине



Именно в таком положении голове, шее и позвоночнику комфортнее всего, поскольку они остаются в нейтральном положении и не подвергаются чрезмерному давлению. Доктор Майкл Бреус, специалист в области медицины сна, рекомендует принимать именно эту позу во время ночного отдыха. Помимо нейтральности положения тела, такая поза позволяет избежать утренней помятости, которая наблюдается, если человек спит, упершись щекой в подушку. Однако храпящему человеку или пациентам, страдающим апноэ сна, такая поза не подходит.

  • На спине спать лучше всего, если Вы не беременны, не страдаете апноэ сна и не склонны к храпу.


Поза во время сна, занимающая второе место, – на боку



Апноэ сна, храп, беременность, боли в шее и спине – в таких случаях врачи рекомендуют приобщиться ко сну на боку. На каком?

Дело в том, что при лежании на правом боку может усиливаться изжога, а сон на левом боку может нагружать печень, легкие и желудок. При этом сон на левом боку облегчает кислотный рефлюкс, а беременным такую позу рекомендуют для оптимизации тока крови.

На животе – пожалуй, худшая поза во время сна



Многие люди выбирают именно сон на животе, однако проблема в том, что данная поза не поддерживает естественные изгибы позвоночника. Это может привести к чрезмерному напряжению позвоночных структур. Помимо этого, в суставах и мышцах в силу неестественности положения позвоночника может чувствоваться боль, онемение и покалывание. Циркуляция крови и нормальное дыхание во время сна на животе также нарушается. Особенно противопоказан сон в таком положении страдающим болями в шее или спине.



  • Последствия сна на животе – боли в суставах и мышцах, нарушение дыхания и циркуляции крови.


Что специалисты говорят о позе зародыша?



Сон на боку с коленями у груди обладает успокаивающим эффектом, однако такая поза во время сна может привести (и часто приводит) к появлению боли в шее и спине, поскольку она нагружает спину и суставы. Эксперты считают, что плечи и шея во время сна должны находиться на одном уровне – так можно предотвратить появление боли в суставах и мышцах.

Несмотря на вышеописанные заключения специалистов, estet-portal.com полагает, что самой «правильно» позой во время сна для каждого конкретного человека является именно та, в которой ему удобнее всего. Однако при наличии серьезных проблем со здоровьем все-таки лучше прислушаться к советам экспертов. Также не стоит забывать, что важной составляющей качественного сна является комфортный матрас, тишина, оптимальная температура воздуха и отсутствие света.

А как спите Вы?

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: здоровье, сон
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Ведический режим дня и питания
...иначе могут развиться серьезные нарушения здоровья. Рекомендуемое время сна – 6 часов, но...напряжения. Если человек не спит с 23-00 до... просто надо знать в какое время суток его есть. Отличие...положения тела для молитвы: поза лотоса, поза алмаза (ноги под собой...
Драконы Эдема. Рассуждения об эволюции человеческого разума
...самцы низшей касты принимают позы подставления, характерные для... страшное ухудшение состояния здоровья временно отбрасывает больного на... время сна животные особенно беззащитны. Правда, большинство зверей спит в...и мифов. Во время сна мы каким-то образом знаем,...
Какую подушку выбрать для сна?
... здоровый сон — полностью зависит именно от нее, то какой ... Выбор опираясь на позу во время сна. Часто спите на боку - ..., он полезен для здоровья, не способен нанести вред... изделие должно быть безопасным для здоровья, комфортным. Стандартные размеры –...
Время "графо": Глупость. Ум. Мудрость
... даже физиологии, степени здоровья? Чем больше неупорядоченных... себя как нерожденное сознание, как сознание ...приемлет жизнь, наслаждается, спит, веселится. Индийский эпос...чтобы принять устойчивую позу… так, чтобы... медитировать даже во время сна. Засыпая, вы ...
Правильный ребенок
...всё время голенькая ползает? А когда спит, чем накрываете? Какая, примерно...: этот ребенок родился здоровым. Как потом оказалось, уровень гемоглобина... такая поза во время родов не предусмотрена. Как было ..., а днем наоборот, сна меньше, перерывы большие. Кстати...
Совместный сон малыша с родителями.
...глаз”, прикладывает его и спит дальше. Мама спит, конечно же, не... время дневного сна и только потом начать делать тоже ночью. По каким...кормить лежа в удобной позе, если она здорова психически, если она ...если он спит рядом с матерью. Ведь ребенок, как ракета с...

Один комментарий»

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>