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Для России главное не мешать – бардак идет по плану

19:24. 27 сентября 2017 Просмотров - 27 Нет комментариев Опубликовал:

Для России главное не мешать - бардак идет по плану

Рядовые обыватели даже представления не имеют о том, какая пропасть лежит между клятвенными заверениями западных "демократий" и их реальными делами. Не только выживающие на том, что осталось от Украины, но и интересующиеся происходящим с нашим южным соседом граждане России уверены, что США ежегодно поставляет киевскому режиму "нелетального оружия" на сотни миллионов долларов. А уж всем антироссийским кагалом - на миллиарды. Ну разве что с приходом Трампа сумма в бюджете США, выделяемая на эти цели, упала с 350 до 150 миллионов долларов.
На самом деле все намного печальнее для Киева. И не зря Порошенко рванул в самый длительный по времени вояж, наплевав на оставленный в тылу грузинский таран - Саакашвили по сравнению с тающей помощью Запада - это детский лепет. Нет, он опасен, особенно после окрика спецпредставителя США в Киеве Курма Волкера: "Занимайся борьбой с коррупцией и не трожь "сукиного сына - это наш сукин сын"
Дело в том, что реальные поставки всякой всячины Киеву не соответствуют заявлениям и прописанным цифрам. В том числе и потому, что те же 150 млн.долл., прописанных на будущий год в американском бюджете, вовсе не обязательно будут поставлены режиму Порошенко. Хотя бы даже и в виде списанных "Хаммеров". Лишь половину суммы министр обороны США может освоить - на вторые 75 млн требуется отдельное разрешение Капитолия.
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Порошенко любит сообщать, что военную помощь ему оказывают 20 наиболее прогрессивных мировых государств. То прибалты трактор со сдохшим аккумулятором подбросят, то британцы заказанные еще "кровавым режимом Януковича" "такси до поля боя" подкинут (Саксон) - самим такое и даром не надь. О списанных аптечках и просроченных сухпайках и говорить не приходиться.
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Но все это идет в зачет. В результате Министерство обороны киевского режима подсчитало, что начиная с вооруженного переворота и по настоящее время все 20 государств-вспомоществователей предоставили военной помощи на сумму около 250 млн долларов. Меньше, чем в прошлом году значилось в одном американском бюджете (350 млн. долл.)

 

Если вспомнить, что только на этот год Киев выделил на "оборону" порядка 5 млрд долларов, становится очевидно, что многочисленные поставки новейших вооружений сводятся к чисто символическим жестам и многочисленным "Ура!". По сути - это именно моральная поддержка и галочка в ведомости.

О размерах и необходимости этих поставок лучше всего говорит тот факт, что киевский режим в самый разгар войны, в 2014 году, поставил на экспорт только официально (данные Государственной службы экспортного контроля киевского режима), 23 танка Т-72, 28 современных БТРов, 8 вертолетов, 6 боевых самолетов, 1 десантный корабль "Бизон", 18 ракетных установок, а также более 27 тысяч единиц огнестрельного оружия.

Это за тот самый 14-й, когда все в Киеве в перерывах между прыжками требовали больше оружия для умиротворения шахтеров и таксистов.

И это лишь официальные данные самого киевского режима. А ведь регулярно и "западные друзья" теряют терпение и кроют Порошенко матом компроматом.

На днях насквозь проамериканские правозащитники из Amnesty International заявили о незаконных поставках в Южный Судан. Что запрещено ООН. Оружие шло через Эмираты. И какое оружие! Пулеметы, минометы, РПГ и боеприпасы к ним. Напомнить, что на вооружение ВСУ приняли официально пулеметы "Максим", ракеты к РПГ чуть не поштучно покупают у стран бывшего Варшавского договора, а за нехватку минометов пытаются восполнить изготовлением собственных "Молотов", уже убивших больше собственных вояк, чем даже теоретически - ополченцев.

И не успели отзвучать невнятные опровержения из Киева, как международные следователи из Проекта по разоблачению организованной преступности и коррупции (OCCRP) начали трясти перед носом "мировой общественности" тысячами страниц документов, в которых доказывается не только торговля собственным оружием преступным группировкам и режимам Азии и Африки, но еще и использования Киева в качестве перевалочной базы и центра отмывки денег.

"Полученные OCCRP документы показывают, как украинские власти и компании сделали страну ключевым узлом в сети, поставляющей оружие советского образца из Европы в Африку и на Ближний Восток. Многие из этих видов оружия происходят из стран - нынешних членов ЕС", – говорится в расследовании.

В частности, только одна фирма "Техимпекс", и только в 2015-16 годах, заключила 26 сделок на общую сумму 29,5 млн долл., включая "миллионы, заработанные на схеме отмывания поставок оружия".

К примеру, с декабря 2015 года "Техимпекс" поставил за границу 37 бронемашин, собранных из поставленных из Польши под видом запчастей крупных узлов. Кржиштоф Йозвик (владелец польской компании "Army Trade) подтвердил OCCRP, что поставки осуществлял: "Это были запчасти", - сказал он и уточнил, что речь идет о корпусах, башнях и двигателях.

Следователи OCCRP рассказали, что "Техимпекс" занимается отмыванием денег на поставках оружия и их запчастей, производимых в Польше, Словакии, Молдове, Болгарии, Венгрии, Румынии, Боснии и Герцеговине. Оружие же шло в самые разные страны, включая Эфиопию, Северную Корею, Чад, ОАЭ и Уганду.

Напомню, что после северокорейских запусков ракет опять же на Западе тыкали носом Южмаш, двигатели которого использовали ракетчики КНДР.

На эту тему можно писать тома уголовных дел. А можно представить чиновников режима Порошенко и его самого к очередному воинскому званию и наградить орденом "За безукоризненное разграбление врага".

Вот уж действительно, прав был О*Генри: "Трест можно разрушить только изнутри".

Цифры и факты с очевидностью доказывают, что высшие должностные лица киевского режима лишь оправдывают войной своё право безнаказанно наживаться и на войне тоже. А на Западе их "люби друзи" это прекрасно знают - отсюда и такая помощь, и использование Киева в своих собственных коррупционных схемах.

Так что "самая сильная армия Европы, защищающая передовые рубежи от нашествия русских варваров", победить не может даже теоретически. Её цель, поддержать режим до полного и окончательного разграбления территории. После чего киевские чиновники разъедутся по своим "хатынкам" в Европах, оставив за собой очередную Руину.

Не помню только, вторую или третью на многострадальной земле юга Руси за последние столетия?

P.S. И только очень наивный человек может верить в то, что и правозащитники, и следователи, и все остальные претензии, звучащие с Запада в адрес Порошенко и его режима, совпадение и "досадная случайность".

Автор: Михаил Онуфриенко

 

 

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