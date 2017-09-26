С.Ю. Глазьев о роли ЦБ в разрушении России

Сергей Глазьев – Будущее Рубля, экономики и России 26.09.2017

Послушав академика Глазьева, возникает лишь один вопрос: почему руководителя ЦБ с ближайшими подельниками до сих пор не расстреляли??!

Источник: ss69100.livejournal.com