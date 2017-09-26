С.Ю. Глазьев о роли ЦБ в разрушении России
15:52. 26 сентября 2017 Просмотров - 177 4 коммент. Опубликовал: brahman
Послушав академика Глазьева, возникает лишь один вопрос: почему руководителя ЦБ с ближайшими подельниками до сих пор не расстреляли??!
Сергей Глазьев – Будущее Рубля, экономики и России 26.09.2017
Источник: ss69100.livejournal.com
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А кто расстреливать- то будет??? Смертная казнь отменена…, да и враги строили 25 лет “демократию” не для того, чтобы demos kratos (власть народа) восторжествовала, а для полного уничтожения этого народа и Великой страны в целом….
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И ещё один вопрос. О чём думал Президент, предлагая Набиуллину на пост руководителя ЦБ? Академик Глазьев для Путина не авторитет, а Кудрин, яркий представитель пятой колонны, у него в фаворе. С такой политикой поддержка главы государства испарится как сон. И его победа на выборах будет возможно только благодаря крайней не честности их проведения. Если Путин, до выборов, не сделает ни одного значимого шага по укрощению банковской своры, победа его на выборах 2018 будет не легитимна.
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Ничего не будет..не будет краха РОССИИ..Глазьев тут жути нагоняет..Просто будем жить беднее.Тоже самое ,не будет краха украины или прибалтики..вот беднее будут…ДА.Населения будет менньше-да..но развала не будет.Глазье тоже буржуйский экономист.Его слушать тоже надо осторожно.
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Путин для банковской своры – НИКТО! Их назначал не Путин и Путин не имеет полномочий их убирать…Не забывайте,что сегодня мы оккупированное “государство”,а выборы- это давно – фикция…