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Горный Крым: благодать для туристов

20:11. 26 сентября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

krym-anons

Совет министров Крыма сообщил о продолжении работы по развитию новых туристических направлений. На днях было заключено соглашение о создании в горной части полуострова современных кластеров для пешеходного туризма. Красота природы и крымских гор никого не оставят равнодушным. Россияне скоро смогут отправиться за новыми впечатлениями.

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В рамках нового инвестиционного проекта власти намерены не только провести ревизию рекреационных объектов с инженерной инфраструктурой, но и подготовить проекты для строительства новых объектов в Ялте, Судаке, Алуште и Бахчисарайском районе. Бизнес-партнеры помогут привести в порядок дороги, энергетику и туристические объекты.

Вложения в будущем неплохо окупятся. Любителей горного туризма в России хватает, да и зарубежные гости заинтересуются новинкой.

Для успеха дела, помимо частных инвестиций, крымские власти привлекут и средства федерального целевого финансирования. Проект довольно объемный и потребуется ни один год для его реализации. По его завершению в Крыму должны будут построить четыре туристических кластера. Работы будут проводить поэтапно, начиная с 2019 года.

На полуострове уже имеются пешеходные туристические маршруты (212), чья протяженность составляет более 1000 километров. Они расположены на юге: от Севастополя до Коктебеля.

Еще в начале года крымские власти заявили о намерении отдать порядка 2 тысяч га на склонах Чатыр-Дага инвесторам под строительство спортивного туристско-рекреационного курорта «Горный Крым».

 

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Дело хорошее… И крымский бюджет получит приток доходов от туризма, и люди смогут отдохнуть не хуже, чем на заграничных курортах. Да и где еще можно увидеть такие красивые места, совместить приятное с полезным… для здоровья? Пешие прогулки на свежем воздухе, активные игры, занятия спортом и качественное обслуживание – вот что предложат гостям после реализации туристического мегапроекта. Стоит пожелать Крыму удачи!

chatyr

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krym-gory

Метки: горы, крым, Сергей Аксёнов, туризм
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