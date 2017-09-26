Геополитика и разоружение: США, Россия и Договор по открытому небу

В Белом доме задумались о введении ограничений для полетов российской военной авиации над США. Стоит думать, что Договор по открытому небу американцы решили разорвать в одностороннем порядке? Но не получится запретить полеты над Америкой и сохранить доступ к российским территориям для своих военных самолетов в рамках Договора.

Газета The Wall Street Journal стала «первой ласточкой», опубликовавшей статью с такой новостью. Ее подтвердил и российский дипломат Михаил Ульянов, директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России. Он отметил, что в столице Австрии проходит пленарное заседание комиссии по открытому небу. Вероятно, на нем дипломаты США и объявят об этом решении в официальном порядке.

Руководство США решило прекратить действие договора, идею которого впервые изложил именно американский президент? Летом 1955 года Дуайт Эйзенхауэр предложил главам СССР, Франции и Великобритании установить режим наблюдения полетов над территориями участников Договора, чтобы проконтролировать выполнение соглашений о разоружении и наблюдать за военной деятельностью в странах-участницах.

Ограничения для России со стороны США наводят лишь на одну мысль: американцы пытаются скрыть нечто важное для нашей страны. Да и запрет на полеты по Договору не предусмотрен, а ведь введение ограниченного режима полетов из любых соображений ведет именно к этому.

Секретность и национальная безопасность, к слову, не являются основанием для нарушения международного договора. Запретить полеты можно только в одном случае: процедура нарушена, маршрут или оборудование не соответствуют требованиям. Впрочем, санкции к стране, вводящей запреты, тоже не предусмотрены. Правда, осадочек и вопросы останутся.

Американские генералы и конгрессмены не раз отмечали, что с радостью отказались бы от Договора. Русские могут увидеть слишком многое, но ведь в этом и смысл соглашения, не так ли? Контролировать взаимно и сдерживать друг друга? И вот опять мы возвращаемся к послевоенным инициативам: предотвратить повторение Второй мировой войны.

Американскому руководству, видимо, надоело жить в относительном мире, и захотелось провернуть очередной глобальный эксперимент? Объяснения про ограничение полетов над Калининградом в России в свете последних высказываний американских генералов никакой критики не выдерживают.

Добавим сюда и тот факт, что весной 2016 года американские конгрессмены предлагали Бараку Обаме прекратить выделять деньги на полеты российской военной авиации над территорией США в рамках Договора. В этом году ничего не изменилось: Россия может узнать то, что ей не следует знать.

Нервозности Вашингтону добавляет и то, что в Восточной Европе НАТО создает новые и модернизирует старые базы, перемещает военную технику и вооружение, увеличивает воинский контингент, размещает системы ПРО. Москве это не нравится. Она обеспокоена и намерена ответить на внешнюю угрозу соразмерно. При таком раскладе американское руководство не желает подставляться под удар, позволив потенциальному противнику узнать о своих возможностях больше, чем ему нужно знать.

Геополитические игры США, вероятно, скоро похоронят Договор по открытому небу. Вашингтон намерен действовать по принципу «Я тебя породил, я тебя и убью»? Вот только идеи убить невозможно: да, ее носителей уже нет в живых, зато она перешла в иное, глобальное, состояние. Может ли Россия теперь любые ограничения США в этой области принять за проявление будущей военной агрессии? Интересно узнать Ваше мнение.