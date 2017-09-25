Что мы знаем о полезной молочной сыворотке?

Молочная сыворотка является одним из самых ценных так называемых «побочных продуктов» переработки молока. И в этом нет ничего удивительного, ведь в процессе производства ей удается сохранить все полезные свойства самого молока. В целом молочная сыворотка имеет в своем составе около двухсот жизненно-необходимых биологически-активных и питательных компонентов.

Полезные свойства молочной сыворотки могут использоваться при лечении болезней.

Отдельного разговора заслуживает минеральный состав.



Здесь вы можете отыскать практически все витамины и микроэлементы, которыми так богато коровье молоко. Речь идет о калии и магнии, кальции и фосфоре, витаминах групп С, Е, А и В.



Употребляя один литр молочной сыворотки ежедневно, вы сможете удовлетворить суточную потребность своего организма в кальции на сто процентов. В витамине В 2 – на восемьдесят процентов, В 12, В 6 и В 1 – на тридцать процентов, в калии – на сорок процентов.



Наиболее ценные полезные свойства, которыми славится молочная сыворотка, состоят в том, что она самым активным образом стимулирует работу кишечника, улучшает функции печени и нормализует работу почек. Если вас беспокоит лишний вес, то лучшего и более щадящего полезного средства для того, чтобы с ним бороться, вам просто не найти.



Помимо всего вышеперечисленного молочная сыворотка способствует мягкому выведению токсинов и шлаков из организма, а также лишней жидкости.



Если вы страдаете от гипертонии или ревматизма, то включить этот полезнейший продукт в свой ежедневный рацион вам просто необходимо. Также как и в том случае, если вы хотите предотвратить развитие атеросклероза и улучшить кровообращение.Молочная сыворотка является одним из самых ценных так называемых «побочных продуктов» переработки молока.



И в этом нет ничего удивительного, ведь в процессе производства ей удается сохранить все полезные свойства самого молока. В целом молочная сыворотка имеет в своем составе около двухсот жизненно-необходимых биологически-активных и питательных компонентов. Поэтому полезные свойства молочной сыворотки могут использоваться при лечении болезней.



Отдельного разговора заслуживает минеральный состав.



Здесь вы можете отыскать практически все витамины и микроэлементы, которыми так богато коровье молоко. Речь идет о калии и магнии, кальции и фосфоре, витаминах групп С, Е, А и В.



Употребляя один литр молочной сыворотки ежедневно, вы сможете удовлетворить суточную потребность своего организма в кальции на сто процентов. В витамине В 2 – на восемьдесят процентов, В 12, В 6 и В 1 – на тридцать процентов, в калии – на сорок процентов.



Наиболее ценные полезные свойства, которыми славится молочная сыворотка, состоят в том, что она самым активным образом стимулирует работу кишечника, улучшает функции печени и нормализует работу почек. Если вас беспокоит лишний вес, то лучшего и более щадящего полезного средства для того, чтобы с ним бороться, вам просто не найти.



Помимо всего вышеперечисленного молочная сыворотка способствует мягкому выведению токсинов и шлаков из организма, а также лишней жидкости.



Если вы страдаете от гипертонии или ревматизма, то включить этот полезнейший продукт в свой ежедневный рацион вам просто необходимо. Также как и в том случае, если вы хотите предотвратить развитие атеросклероза и улучшить кровообращение.

http://3rm.info/publications/67416-budte-zdorovy-chto-my-znaem-o-poleznoy-molochnoy-syvorotke.html

Источник: slavyanskaya-kultura.ru