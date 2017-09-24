Российская угроза – последнее прибежище негодяев…

Или "Почему паникуют и чего на самом деле боятся прибалты?"

“В Национальных вооружённых силах Латвии заявили, что у границ страны замечены четыре российских военных корабля — буксир "А. Птицын" и танкер "Лена" Вооружённых сил России, — говорится в сообщении латвийской армии в "Твиттере"

(!).Отмечается, что также были замечены судна РБ-42 и РБ-401.Такие отчёты стали для Национальных вооружённых сил Латвии уже традицией.. В прошлом году таких случаев было 209. В ответ на это Москва отмечает, что российские суда, корабли, самолёты и вертолёты курсируют в международных водах и воздушном пространстве, не нарушая международных норм.

«Невыносимое положение» для Прибалтики складывается и на юге:

Даля Грибаускайте:

Мы ощущаем огромное давление на нас. В том числе при помощи кибератак, энергетических проектов. Это давление мы испытываем на протяжении долгого времени.

И вообще:

В июне 2017 Президент Литвы назвала главной угрозой существование России и Белоруссии

На Севере Прибалтики тоже всё напряжённо и неблаголепно:

В ходе российско-белорусских военных учений "Запад-2017" с большой вероятностью будет отрабатываться военная операция против НАТО, считает президент Эстонии Керсти Кальюлайд ТАЛЛИНЕ, Мы должны быть вместе с союзниками в равной степени спокойными и настороженными. С большой вероятностью будет отрабатываться масштабная военная операция против НАТО, и, очевидно, мы увидим разные информационные атаки, цель которых – посеять путаницу и недоверие", — сказала Кальюлайд

Сеять путаницу и недоверие – нехорошо и несолидно, поэтому я решил разобраться, а что, собственно, является причиной такой социальной активности высших должностных лиц Прибалтики? Нет ли тут какой-нибудь путаницы? Ибо у кого не спросишь в самой России – от гастарбайтера до президента – ни у кого нет ни малейшего желания посягать на пугливых прибалтов, все богатства которых проходят по статье «Заёмные средства», а население – без всяких внешних угроз уже давно и массово эвакуируется, занимая оборону, кто в Великобритании, кто в Германии, кто в Австралии.

Осталось выяснить от кого спасается бегством и почему не чувствует себя в безопасности на родной земле население Прибалтики. А для этого- погрузимся в самую пучину простого народа – в национальный социальные сети. И говорят нам сети идеально поставленным латышским голосом;

«Еще никогда за последнее время у Латвии не было таких плохих хозяев. Будь то шведы, немцы, или русские – ни один из этих режимов так не расправился с латышским народом, ни одна власть не разбазарила так большую часть природных богатств Латвии, которое обычно называют "зеленым золотом" – леса, ни одна из предыдущих властей так паразитически не эксплуатировала материальные и нематериальные ценности, созданные или сохраненные предыдущими режимами и людьми.

Никогда еще люди так массово не бежали отсюда. Они бегут от Латвийского государства. Кажется, ни при одной предыдущей власти Латвия так не пострадала. И ни одна власть не находилась, как сейчас, в состоянии открытой войны по отношении к народу. Даже советская власть….»

Чтобы советская власть казалась лучше, чем собственная цитадель демократии и либерализма, где «кружевные трусики и ЕС» стали реальностью, причем не только для прекрасных дам… Это как же надо постараться… Вот кстати личная страничка этого молодого фрондёра, который, как вы видите, совсем не похож на пенсионера и про СССР может знать только со слов старших.

И он, оказывается, в своих мыслях настолько не одинок, что я буквально на пальцах одной руки насчитал среди 400 комментариев с ним несогласных. Наоборот – многие расширяют и углубляют:

Arnold Taylor : Vai tad vel aizvein nē? es nez būdams pats latvietis, es labāk būtu par krieviju, jo neviens krievs manuprāt neapzagtu mūs tākā paša latvieši to ir izdarijuši pēdējos 25. gados.. es domāju ka ja mēs būtu tuvāk pie RU tad vismaz mēs tiktu pavilkti nedaudz malā no geiropas..

Ну разве нет? Я латыш, но я бы предпочел быть русским, потому что ни один русский, на мой взгляд, не обокрал бы нас так, как сами латыши сделали это за последние 25 лет … Я думаю, что если бы мы были ближе к RU, по крайней мере, были бы немного дальше от Гейропы. – пишет тоже абсолютно не старый человек

И припечатывает всё это краткой фразой молодая латышка, живущая ныне в Бирмингеме:

Mady So · Birmingham, United Kingdom

Pat padomju varā cilvēki bija laimīgāki.

Ja šī ir brīvība…Kauns!

Даже при советской власти люди были счастливее. Если это и есть свобода… Стыдно…

Но и это еще не самое жуткое. Самое жуткое – вместо того, чтобы четко обозначить причину этого стыда и просто повторить за вождями «ПРОПИСНЫЕ ИСТИНЫ» о том, что виноваты во всём «проклятая советская оккупация», «агрессивная Россия» и лично Путин, жители начали делать собственные, совсем нелицеприятные для местной элиты, выводы:

Dace Saulite

Latvijas lielākā nelaime ir mīlestība uz haļavu, kura atļuj noturēties pie stūres vienai un tai pašai afēristu bandai, veco vēžu kompānijai, kura periodiski maina kulītes un katrās jaunās vēlēšanās sola atkal kādu haļavu, uz kuru tauta atkal parakstās.

Valdība neko neražo, valdība sadala to, ko kādam atņem, pa vidu nokožot gabalu pīrāga. Pēdējā laika visi jūt, ka atņemts tiek daudz par daudz, bet nakošajās vēlēšanās būs tas pats stāsts.

Самое большое несчастье Латвии – любовь к халяве, позволяющей держаться у руля одной и той же банде аферистов, компании старых раков, которая периодически меняет вывески и на каждые выборы обещает опять какую-то халяву, на которую страна опять подписывается. Руководство ничего не производит, оно делит то, что у кого-нибудь отнимет, отгрызая середину пирога. В последнее время все чувствуют, что отнимается все больше и больше, но во время следующих выборов будет та же самая история.

Mady So · Birmingham, United Kingdom:

Neviens nesaka neko par valsti kā tādu…zeme mums ir auglīga un skaista.

Bet tā vara…

Padomju laikā izglītība bija par brīvu vajadzēja tikai gribēt, bet tagad nav naudas nav izglītības! Paši cilvēki bija draudzīgāki. Paši vien visu izputinājām, gribējām būt brīvi, bet neviens nezināja par kādu cenu…

Mani vecāki, padomju cilvēki mūsu brīvajā valstī saņem katrs 100 eiro pensiju. Ar to tik ar LV cenām paēst var un tad tik to lētāko. Strādāju, atbalstu kā varu, studēt nesanāca, kaut gribēju, bet nav pa kabatai. Sapņi jāatliek, mērķis izdzīvot. Tāpēc nestāsti cik labi Latvijā…

Никто ничего не говорит о государстве, как таковом… Земля у нас плодородная и красивая. Но власть…В советское время образование было бесплатным, надо было только хотеть, а сейчас нет денег – нет образования. Сами люди были дружественнее. Сами все разрушили, хотели быть свободными, но никто не знал какой ценой…Мои родители, советские люди, получают в нашем свободном государстве пенсию каждый по 100 евро. На это с нашими ЛР ценами только покушать можно, и то – самое дешевое. Работаю, помогаю, как могу, учиться не получилось, хотя хотела, но не по карману. Мечты – в сторону, цель – выжить. Поэтому не рассказывайте, как хорошо в Латвии…

Irina Beca ·

Latvijai sava tauta nav vajadziga

Латвии своя страна не нужна.

Может можно было бы возразить, что это бузят «невписавшиеся», однако даже премьер – министр Литвы в эфире Национального радио стыдливо признался:

За 2,5 года, прошедшие с перехода страны на евро, население обнищало почти втрое

И на фоне этого обнищания, титульное население уже не трогает подсовываемая ему под нос жвачка, типа:

В Латвии озаботились: русский язык в быту вытесняет латышский

Вот не видно по постам и комментариям в соц.сетях, что население этим озаботилось. Озаботилось оно совершенно другим:

Arturs Strautins·

Šodienas jautajums….. Ja latvijas armijai vadošos norādijumus var dot no ārzemēm, tad vai nu mēs esam okupēti ,vai nu mums nav savas armijas… Jo savas valsts armijai jāatbild ir tikai savas tautas priekšā… Ja mums norādijumus dod ASV tad esam ASV armija… Vai ne tā?

“Cегодняшний вопрос… Если латвийской армии основные указания можно давать из-за границы, тогда либо мы оккупированы, либо у нас нет своей армии…Потому что своей армии надо отчитываться только перед своей страной. Если получаем указания из США, то мы – американская армия… Разве не так?”

У меня у одного создалось впечатление что борьба с русской угрозой, в качестве главного смысла существования собственных наций, у прибалтийских элит начинает заканчиваться? Причём не просто заканчиваться, а разворачиваться против них самих. Разворачиваться настолько быстро и концентрированно, что хоть «Караул!» кричи, что они, вообще то и делают.

Мы с 1940 года рады немецкому сапогу на латвийской земле, – заявил в 2013 тогдашний министр обороны Латвии не просто так. Немецкий, а равно американский, канадский или любой другой натовский сапог, а точнее – штык – одно из немногих, если не единственное, что может продлить существование прибалтийских элит после 2020 года, когда (какое совпадение) одновременно закончатся

1) Европейские дотации

2) Российский транзит

А жульничество авторов «прибалтийского экономического чуда», аки строителей «Нью-Васюков» станет видна особо выпукло, и начнётся то, что произошло в клубе "4х коней:

https://www.youtube.com/watch?…

Когда возмущённое до глубины души население, рискнёт задавать вопросы и возмущаться не в виртуальной, а в грубой, грозящей членовредительством, форме, именно немецкий (натовский) сапог должен стать тем аргументом, который разъяснит неразумному плебсу, кто в доме хозяин.

Именно для этой цели, а не для борьбы с мифической российской угрозой, разместились в Прибалтики два батальона и десяток танков «Империи Добра». Для противостояния даже одной Псковской ВДВ этого категорически недостаточно, а вот для карательных операций против неразумного плебса – очень даже хватает.

А то, что плебс Прибалтики действительно неразумный, у элиты у которой в Латвии например, единственный результат правления за 20 лет – минус 200 000 латышей, никаких сомнений не существует.

Вот например, образцово-показательные выступления латышских политиков по поводу предложения разрешить латышам самим избирать президента Латвии, и которое поддерживает 70% населения:

Директор Института публичного права Арвидс Дравниекс

“Если доверить латвийскому народу выборы президента, проголосует он либо за жулика, либо… — естественно, за друга Путина…»

Евродепутат от Латвии Инесе Вайдере:

Глупый народ не может выбирать президента!

Экс-президент Латвии, гражданка Канады Вайра Вике-Фрейберга:

В нынешней ситуации дать народу выбрать президента опасно

Прибалтийские элиты в революционном 17м году, в юбилейный год победы революции и предъюбилейный год подаренного Лениным суверенитета, имеют в сухом остатке:

1) Неразумный народ, который их искренне и всесторонне ненавидит, и, если дать ему своободу выбора, может и за друга Путина проголосовать

2) Тающая финансовая подпитка наших западных партнёров, которая обещает к 2020 году иссохнуть полностью

3) И вот контрольный выстрел – транзит – всё…

Риск в ближайшем будущем оказаться у разбитого корыта, которое еще вчера была обильной кормушкой, один на один с собственным народом, который уже смотрит нехорошо, а думает, наверно, еще хуже, cоздаёт для Прибалтийской элиты такую конфигурацию обстоятельств, где российская угроза – последнее прибежище негодяев.

Этой угрозой можно ведь не только объяснить нынешнюю печальную демографическую статистику, где в одной только Латвии единственный измеряемый результат правления националистов – минус 200 000 латышей

«Доля латышей в Латвии возрастает, но численность снижается. Для сравнения: в 90-м году латышей в Латвии было 52%, а сейчас — 62%. Однако численность за время независимости снизилась с 1,4 млн до 1,2 млн, то есть — минус 200 тысяч…» (Демограф Петерис Звидриньш)

Российскую угрозу можно использовать, как интеграционный и обезболивающий инструмент, а и одновременно – как экспортный товар, который стабильно востребован Большим Братом (как администрацией Кинтона-Буша-Обамы, так и администрацей Обамы), у которого имеется идея фикс – стать бензоколонкой ЕС, лишив Европу относительно дешевых российских углеводородов, а Россию – валютных поступлений.

В рамках этой задачи крайне желательно и даже умилительно необходимо «неожиданное» обострение межэтнических отношений в Прибалтике, в котором можно будет обвинить Россию, и объявить, наконец, эмбарго на торговлю газом и нефтепродуктами, а если удастся разогреть этого конфликт до вооруженного противостояния, то ведь можно устроить и «случайное» попадание боеприпаса в нитку «Северного потока»…

«Империя Добра» не просто понимает и приветствует такое развитие событий. Она его всемерно стимулирует и готовит:

ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ ПЕРЕВОД:

«Мы стоим вместе здесь и во всем мире, потому что знаем, что сильный и единый Североатлантический альянс сегодня необходим больше чем когда-либо с момента крушения коммунизма четверть века назад. И никакая угроза в балтийских государствах больше, чем призрак Агрессии от вашего непредсказуемого соседа на востоке. В этот самый момент Россия продолжает стремиться к насильственному изменению международных границ, стремится подорвать демократические устои суверенных государств и настроить свободные народы Европы друг против друга. При президенте Дональде Трампе, Соединённые штата Америки отвергают любые попытки применения силы, угроз, запугивания или злостного влияния в странах Балтии или против любого из наших союзников по договорам. Чтобы быть ясным, мы надеемся на лучшие дни, на улучшение отношений с Россией. Но недавние дипломатические действия, предпринятые Москвой, не сдерживаю т приверженность США нашей безопасности, безопасности наших союзников и безопасности свободолюбивых стран во всем мире».

Что будет в результате такого противостояния с прибалтийскими народами, Империя Добра умалчивает – «Проблемы индейцев шерифа не волнуют». Причём тут вообще Прибалтика, если всю Европу Большой Брат в грош, а фразой "Fuck EU" от Виктории Нуланд давно надо дополнить пресловутый 5й параграф НАТО.

Европа, кстати, сопротивляется, как может. Будучи «де факто» оккупированной территорией, и не имея возможности как-то пнуть оккупанта, она пытается пнуть хотя бы его пёсика:

Европа разглядела в Прибалтике нацистов

В ЕС предлагают ввести санкции против Латвии, Литвы и Эстонии за марши недобитых эсэсовцев. Массовые шествия молодых неонацистов и ветеранов «Ваффен-СС», которые регулярно проходят Латвии, Литве и Эстонии, могут стать поводом для лишения этих стран значительной финансовой поддержки со стороны ЕС. Наказать прибалтов за пропаганду и героизацию нацистской идеологии предлагает группа депутатов Европарламента.Все они члены одной фракции — «Европейские объединённые левые/Лево-зелёные Севера» (GUE/NGL).

Но это прибалтийские элиты не волнует. Они в 1945м уже отработали механизм своей личной эвакуации и имеют возможность пересидеть, в случае чего, «трудные времена», имея практически поголовно второе – заокеанское – гражданство, гарантии личной безопасности и безопасности своего, большей частью сомнительного, капитала.

Именно про такую безопасность говорят на встрече с Пенсом прибалтийские вожди наций

https://www.youtube.com/watch?…

Именно этот капитал и именно эту безопасность обеспечивают сегодня американские штурмовики, отрабатывающие взет-посадку на дорогах Прибалтики

https://www.youtube.com/watch?…

Учения НАТО с участием прибалтийских национальных вооруженных сил, восхитительно бессмысленные в условиях противостояния ядерных держав, но вполне понятные, если предположить, что их реальную цель – отработка карательных операций против бунтующего населения, а при негативном сценарии – прикрытие эвакуации наиболее ценных «патриотов», продолжаются…

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com