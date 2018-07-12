Сирия, ИГИЛ, последние новости 12 июля 2018

В Армии обороны Израиля заявили, что атаковали три поста армии Сирии «в ответ на вторжение сирийского беспилотника», сбитого накануне в воздушном пространстве Израиля.

Сначала израильские военные отказывались комментировать информацию о причастности к атаке сирийских объектов, однако позже в Тель-Авиве выдали формулировку об «ответных действиях».

Напомним, ранее «Русская Весна» сообщала, что самолёты ВВС Израиля нанесли ракетные удары по объектам сирийской армии в провинции Кунейтра.

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