Роскомнадзор разоблачил махинации Google в России

Накануне получило продолжение давнее разбирательство с «Гугл» о несоблюдении этим интернет-гигантом российского законодательства. Надзорный орган в сфере связи и информации Роскомнадзор потребовал от компании сертифицировать кэш-серверы, установленные на российских интернет-провайдерах для ускорения передачи данных.

Фактически впервые на официальном уровне поднят вопрос об опасности иностранного ПО, от которого зависит функционирование систем жизнеобеспечения России.

Кэширующий сервер Google Global Cache представляет собой географически распределенную сетевую инфраструктуру CDN, предназначенную для снижения нагрузки на сети связи при доступе к популярным ресурсам. Он устанавливается самой корпорацией Google в сетях крупных интернет-провайдеров по всему миру и напрямую подчиняется глобальному офису в Калифорнии. При этом национальным провайдерам услуга предоставляется бесплатно, а права собственности принадлежат Google.

Таким образом, складывается странная ситуация: серверы Google Global Cache находятся на чужой территории и бесплатно работают внутри сети национальных провайдеров, однако принадлежат американцам и управляются из США. Официально установка американского программного обеспечения прикрывалась легендой о всеобщем благе: пользователям оно увеличивает скорость доступа, а операторам помогает снизить объемы трансграничного трафика и соответственно расходы на сетевую инфраструктуру.

Однако к чему меркантильным американцам заниматься такой благотворительностью, да ещё в глобальных масштабах? Ответ на этот вопрос ещё четыре года назад дал беглый экс-сотрудник радиоэлектронной разведки США «Агентство национальной безопасности» Эдвард Сноуден, который рассказал о сотрудничестве Google с американскими спецслужбами. Оказалось, что серверы Google Global Cache некоторое время сохраняют тот контент, который запросил пользователь, и потому используются разведкой для изучения интернет-историй пользователей.

Похоже, что именно этот аспект и смутил Роскомнадзор, который указал на нарушение американской компанией сразу нескольких законов в России. Помимо нарушения требований о сертификации оборудования «Закона о связи» и «Кодекса об административных правонарушениях», Google посягнул на локализацию баз персональных данных российских граждан, которые, согласно 242-му федеральному закону, должны храниться на территории РФ.

Однако в случае с несертифицированными серверами у РКН нет данных о том, куда уходят сведения о трафике россиян и где они хранятся. Однако законные требования Роскомнадзора вызвали в защиту «Гугла» оппозиционное многоголосье. Либеральные СМИ вступились за американского гиганта, ссылаясь на то, что Google Global Cache якобы не подлежит сертификации, поскольку не является средством связи. Однако если GGC является «воротами для попадания любого контента к российским пользователям», разве это не средство связи? Недовольные эксперты из операторов «большой тройки» объясняли, что передача данных между Google Global Cache и серверами Google зашифрована так, что никогда не окажется в руках злоумышленников. Однако в ответ на все эти увещевания Роскомнадзор справедливо ответил: «Учите матчасть!».

Несертифицированные средства связи на оборудовании российских операторов позволят вывести из строя весь интернет, как это недавно произошло в Японии из-за ошибки Google в протоколе динамической маршрутизации. В результате полстраны осталось на несколько часов без интернета. И хотя ошибка была исправлена за восемь минут после поступления жалобы, этот прецедент показал, как одна большая компания нанесла вред слабому в военном плане союзнику США, а заодно продемонстрировала возможности в гибридной войне с Россией.

Чтобы избежать таких потрясений в будущем, Роскомнадзор пытается привести работу Google в РФ в соответствии с российским законодательством. Показательно, что в японском инциденте американскую корпорацию не остановил даже урон собственному престижу, чтобы заявить о возможностях США в глобальной кибер-войне. На кону находится национальная безопасность страны, которая с развитием цифровых технологий оказывается все более интернет-зависимой и уязвимой. Таковы условия технологического развития в ХХI веке, и чтобы выстоять, уже сегодня необходимо создавать оборону на бескрайних просторах интернета.