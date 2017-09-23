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Разложение советской номенклатуры. Евгений Спицын

20:30. 23 сентября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Как готовилось разрушение СССР?

Советник ректора МПГУ, историк Евгений Спицын обсуждает главы из своей будущей книги, посвященной Сталину. Как работала сталинская система подготовки кадров? Когда началось разложение партийной элиты? Чем были вызваны противостояния в Политбюро ЦК КПСС? За счёт чего предполагалось ускорить социально-экономическое развитие страны во времена правления Андропова? Где формировалось ядро горбачёвской перестройки? Как разрушили систему советской власти? В каком бы виде сохранился Советский союз при наличии политически сильного лидера?

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Рекомендуем:

История России. Комплект из 5 томов (изд. исправленное, дополненное), Спицын Е.Ю.

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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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