Голосуем за запрет алкоэнергетиков, вызывающих у молодёжи алкогольную зависимость
08:58. 23 сентября 2017 Просмотров - 74 Один комментарий Опубликовал: brahman
Оригинал взят у oleg_begov в За запрет алкоэнергетиков, вызывающих у молодёжи алкогольную зависимость
По данному предложению подана Общественная законодательная инициатива https://www.roi.ru/37851/ (в её поддержку, собрать 100 тыс. голосов, можно проголосовать до 14.09.2018 г.)
Необходимо запретить на федеральном уровне изготовление, ввоз и продажу фабрично произведённых слабоалкогольных (за счёт добавления этилового спирта) напитков, коктейлей, алкоэнергетиков. Так называемых "сладких ядов", вызывающих у молодёжи алкогольную зависимость.
Из слабоалкогольных напитков можно оставить только пиво, вино, сидр – этого вполне достаточно.
Если человек хочет выпить иной алкоголесодержащий коктейль, то он может заказать его в баре, ресторане. Ему за определённую плату сделают любой коктейль, причём из натуральных ингредиентов, а не из химии.
С 2015 года на региональном уровне, местная власть начала вводить запреты на продажу слабоалкогольных энергетиков (и подобных им спиртосодержащих напитков).
Но данные запреты в отдельных регионах отменяет (через суды) Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Ссылаясь на то, что федеральное законодательство не дает местным властям право вводить подобные ограничения. http://www.rg.ru/2015/10/06/proekt-site.html
По данному предложению подана Общественная законодательная инициатива https://www.roi.ru/37851/ (в её поддержку, собрать 100 тыс. голосов, можно проголосовать до 14.09.2018 г.)
Необходимо запретить на федеральном уровне изготовление, ввоз и продажу фабрично произведённых слабоалкогольных (за счёт добавления этилового спирта) напитков, коктейлей, алкоэнергетиков. Так называемых "сладких ядов", вызывающих у молодёжи алкогольную зависимость.
Из слабоалкогольных напитков можно оставить только пиво, вино, сидр – этого вполне достаточно.
Если человек хочет выпить иной алкоголесодержащий коктейль, то он может заказать его в баре, ресторане. Ему за определённую плату сделают любой коктейль, причём из натуральных ингредиентов, а не из химии.
С 2015 года на региональном уровне, местная власть начала вводить запреты на продажу слабоалкогольных энергетиков (и подобных им спиртосодержащих напитков).
Но данные запреты в отдельных регионах отменяет (через суды) Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Ссылаясь на то, что федеральное законодательство не дает местным властям право вводить подобные ограничения. http://www.rg.ru/2015/10/06/proekt-site.html
Проблема в том, что в Федеральном законе №171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции", не выделена в отдельный тип алкогольной продукции – слабоалкогольные тонизирующие напитки с добавлением этилового спирта. Из-за чего, невозможно запретить продажу фабричных алкоэнергетиков.
Но, даже если в будущем региональной власти удастся ввести запрет (используя ст. 16, ч. 9 закона) на фабричные слабоалкогольные тонизирующие напитки с добавлением этилового спирта, он всё равно не будет распространяться на объекты розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания (кафе, закусочная, буфет, бар, ресторан, столовая). Где продажа алкоэнергетиков молодёжи будет продолжена.
Для информации. Ещё в 2009 году на совещании «О мерах по снижению потребления алкоголя в России» http://www.dzo-kostroma.ru/news/5339—q–2009————–q.html
Тогдашний министр Минздравсоцразвития Татьяна Голикова обратила внимание на проблему потребления слабоалкогольных напитков, в том числе и подростками.
«Эти товары намеренно создаются с вкусовыми характеристиками, присущими традиционно безалкогольным напиткам, и содержат значительное количество сахара, снижая тем самым выраженность органолептических признаков алкоголя.
Они выпускаются в красочной привлекательной упаковке, содержащей молодежную символику, в то время как сведения о наличии алкоголя представлены в плохо читаемой мелкой и не контрастной форме, что создает ложный имидж продукции как безалкогольной, близкой к обычным безалкогольным напиткам», – сказала министр.
«Сочетание алкоголя и тонизирующих веществ, например, кофеина в составе популярных у молодежи энергетических напитков ускоряет формирование привыкания к алкоголю и усиливает риск токсического действия алкоголя на организм человека», – добавила она.
Выходит, что уже 8 лет, как власть (в лице Минздравсоцразвития) лишь на словах занимается защитой молодёжи от алкоголя, а на деле (по сути) лоббирует интересы тех, кто спаивает народ России.
Источник: ss69100.livejournal.com
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Однозначно спаивают специально,чтобы уничтожить.