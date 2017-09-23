Голосуем за запрет алкоэнергетиков, вызывающих у молодёжи алкогольную зависимость

«Эти товары намеренно создаются с вкусовыми характеристиками, присущими традиционно безалкогольным напиткам, и содержат значительное количество сахара, снижая тем самым выраженность органолептических признаков алкоголя.



Они выпускаются в красочной привлекательной упаковке, содержащей молодежную символику, в то время как сведения о наличии алкоголя представлены в плохо читаемой мелкой и не контрастной форме, что создает ложный имидж продукции как безалкогольной, близкой к обычным безалкогольным напиткам», – сказала министр.



«Сочетание алкоголя и тонизирующих веществ, например, кофеина в составе популярных у молодежи энергетических напитков ускоряет формирование привыкания к алкоголю и усиливает риск токсического действия алкоголя на организм человека», – добавила она.

Проблема в том, что в Федеральном законе №171-ФЗ "",– слабоалкогольные тонизирующие напитки с добавлением этилового спирта.Но, даже если в будущем региональной власти удастся ввести запрет () на фабричные слабоалкогольные тонизирующие напитки с добавлением этилового спирта,при оказании услуг общественного питания ().Для информации. Ещёгоду на совещании «Тогдашний министр Минздравсоцразвития Татьяна Голикова обратила внимание на проблему потребления слабоалкогольных напитков, в том числе и подростками.Выходит, что уже 8 лет, как властьлишь на словах занимается защитой молодёжи от алкоголя,