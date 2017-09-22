Праздник Рамха-Ита – Новолетие Лето 7526 от С.М.З.Х.

Друзья и Соратники, Поздравляю всех с наступившим Праздником Рамха-Ита (Новолетие)! Желаю Вам и Вашим Родам, Добра, Счастья, Достатка, Любви, Мудрости, Радости, Здравомыслия, Светлых Сил в Свершении Славных и Добрых Деяний во Благо и Процветание наших Родов!Оусень. Осеннее равноденствие. В праздник Новолетия с каждым ударом Большого колокола человеку даётся возможность избавиться от одного греха (неправедного деяния) (Большой колокол бъёт в этот праздник ровно 108 раз), и в течении первого месяца Нового Лета человек, совершивший неблаговидные поступки, должен исправить сложившееся положение. Устраивается пир-братчина, пьётся медовая Сурья. Некоторые роды отмечали новолетие на Коляду или Красногор.Характеристика наступающего 7526 Лета от С.М.З.Х.Лето – ҂зфks (7526) от С.М.З.Х. – Огненный ФениксЛето в круге – s (6)Лето в круголете – s (6)Название лета – Огненный ФениксСтихия – ОгоньЦвет – Алый6 Огненный Феникс. Год Духовного облагораживания общества, когда людей трудно сбить с пути Сил Света. В этот год, происходит нарастание Духовной, интеллектуальной и физической мощи в державе. В этот год рождаются высоко-духовные люди, способные вести за собой людей. Как праздновать Новолетие?В идеале Новолетие празднуется в общинном кругу с перечисленными ниже мероприятиями. Если Новолетие встречается в семейном кругу, то это должен быть обязательно пышный, вкусный, праздничный стол, приготовленный Хозяйкой, желательно накрытый на природе.Так же можно зажечь свечи на природе в лесу или возле воды:Или просто дома:Для создания уютной атмосферы с приятными ароматами можно зажечь благовонные палочки:В случае если празднование Новолетия проходит на природе – обязательным участником мероприятия должен быть Костёр, которому приносятся дары урожая или просто съестные дары, и вокруг которого зачитываются Славления Богам и поздравления с наступающим Новым Летом.Так же на праздник кроме проведения игр и обрядов можно зачитывать стихи, притчи, рассказывать сказки и предания, наблюдать за звёздами и окружающей природой.Одним из необходимых атрибутов этого праздника является Колокол, ударов для очищения которого должно быть 108 раз .Для кладки жертвенного Огня поленья заготавливают заранее и выкладываютопределенным образом внутри построенной из камней Нашей свастики.После все собравшиеся встают в большой круг и происходитСлавления Богов с поздравлением наступающего Новолетия. Со словами“От живого Огня – живому Огню” старший из собравшихся возжигает Костер.Все остальные мысленно и словами помогали этому действию, энергетика простопередается каждому, все чувствуют себя Сопричастными к таинству… В Огонь для славления Предков бросают зерно и пищу со специальными словами:Род Небесный – Прародитель,Света Расы Покровитель,Помяни моих всех Предков,Кои в Сварге твоей Светлой!После этого в Огонь можно бросать заранее приготовленные требы, свои пожеланияи просьбы к Роду и Предкам, а также сжигать в очищающем Огне то,от чего ты хочешь избавиться в наступающем Новолетии.Очищающий Огонь также очищает все тонкие тела человека, поэтому рекомендуетсяумываться им.Отдельно от главного Костра из найденного хвороста выкладывается костер для хороводов. Все собравшиеся, взрослые и дети, взявшись за руки, весело водят хороводы, прыгают через костер, посвещая каждый свой прыжок одному из Богов наших. Считается, что прыгнуть надо не менее 16 раз! Прыжки через костер очищает Душу.Колокол или рында (судовой колокол) отбивает, как и положено по традиции для очищения, 108 ударов.Очень символична Братчине в этот день, так как она представлена всеми возможными овощами и фруктами, подаренными Богами и Матушкой-Природой в этом году, съедаемые с благодарностью всеми собравшимися.За время Братчины костер для прыжков догорает, головешки его разбивают и разравнивают ровным слоем для хождения босиком по углям. Считается, что люди, которые сумели победить страх перед Огнем, никогда не обожжется им, а только становятся еще более целостным и волевым.Хождение по углям очищает Дух.После проведения такого праздника энергии в теле и бодрость Духа остаются надолго!Календарная “чехарда” на Руси. Почему на Руси праздновали 3 разных новолетия (в марте, мае, сентябре) а потом добавили еще Новый Год и “Старый-новый год”? Откуда появились сдвиги летоисчисления в календаре? Какие использовались календарные формы? Что обозначают названия месяцев (славянских, римских и т.д.)? Заполняем пробелы! Рассказывает Глава Древнерусской Православной Церкви Староверов-Инглiинговъ Патер Дий Александр.Славянский Новый год, «Новолетие»Традиция встречи Нового года уходит корнями в глубокую древность. В древние времена праздник символизировал начало нового жизненного цикла. По мере развития цивилизации сакральные ритуалы постепенно вплетались в канву официальных празднеств. Современные новогодние традиции практически в неизменном виде дошли до нас из античности.В новогодний праздник молитвы возносились богу, покровителю родившегося месяца и наиболее почитаемым Богам. Причем каждый просил даровать не только личное благополучие, но и мир и процветание всему государству.В новогоднюю ночь весь народ приходил в волнение: все ходили друг к другу в гости, обменивались подарками и пожеланиями.Новолетие славян приурочили к дням осеннего равноденствия (22-26 сентября) и начинали встречу Нового года с 14 сентября. После сбора урожая люди знали, что основной урожай уже в амбарах, и в родах славян решались справлять свадьбы, устраивать смотрины и праздничные гуляния.После указа Петра I Новый год в России перенесён на 1 января (25 декабря), на восьмой день от Рождества Христова. Странным образом „указной” Новый год совпал с восьмым днём от Рождества Христова, т.е. Днём обрезания Христа. Согласно эзотерическим учениям в результате обрезания младенца „заземляется” человеческая натура и перестают работать две нижние чакры. Согласно другим мировоззренческим утверждениям обрезание иудеев в младенчестве понижает уровень духовной организации личности до человека управляемого средствами массовой культуры (человек-„зомби”, человек-„биоробот”, человек-„животное”) и раввинатом.Поскольку эти традиции привнесены извне, то возвращение к празднованию всеми народами Новолетия, составляющими русский суперэтнос (все совместно проживающие народы в России, разговаривающие на русском языке), видится как серия совместно решаемых задач:„задачей по восстановлению РОДовой памяти и переписанной истории нашей РОДины и человечества, частично утраченной в результате „обрезания исторической памяти”. Потому что не будет любить и защищать РОДИНУ тот, кто не знает подлинную историю своего РОДа.” совместного выхода из под глобального управления нашей региональной цивилизацией извне.

Источник: nashaplaneta.su