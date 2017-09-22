КНР создает платежные системы в странах Шелкового Пути

Источник: http://pvo-info.ru/

КНР создает сеть платежных систем в странах Шелкового Пути. В частности, система расчетов China UnionPay расширяет свое присутствие на этом рынке. К настоящему времени соглашение о сотрудничестве в этой сфере было заключено между китайской стороной и 343 организациями стран Шелкового Пути.China UnionPay сейчас функционирует в более чем 50 странах Шелкового Пути. Общее количество выпущенных банковских карт UnionPay в этих странах превысило 25 млн единиц. Их принимают 4 млн хозяйствующих субъектов и обслуживают 400 000 банкоматов.



Компания UnionPay является единственной в Поднебесной, имеющей разрешение на предоставление клиринговых услуг для транзакций по банковским картам. Ее сеть охватывает 160 стран и регионов.

Ранее сообщалось, что во всем мире сейчас насчитывается 34 млн коммерческих предприятий и более 2 млн банкоматов, принимающих карты UnionPay.

По итогам января-марта 2016 г., с помощью банковских карт в Китае сделаны межбанковские платежи в объеме 11,42 трлн юаней. На данный показатель пришлось 85,28% от общего количества операций с применением карт.

Источник: nstarikov.ru