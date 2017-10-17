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Начало конца доллара: чем опасна для США новейшая система PVP

18:12. 17 октября 2017 Просмотров - 125 Один комментарий Опубликовал:

Начало конца доллара: чем опасна для США новейшая система PVP

РФ и КНР создали новую систему, которая исключает использование доллара в сделках между собой.

оссия и Китай продолжают экономическое сотрудничество и в этом идут на беспрецедентный шаг – создают свою платежную систему для проведения транзакций в российских рублях и юанях. Две страны встали на путь отказа от нестабильной американской валюты.
 
Как сообщает Reuters, со ссылкой на Китайскую валютную торговую систему (CFETS), система для ведения торговли в юанях и какой-то другой иностранной валюте была создана впервые. 
 
Запуск системы Payment versus payment (PVP, платеж против платежа), состоялся в понедельник, сразу после одобрения Народного банка Китая. Благодаря ей, появляется возможность проводить сделки в двух разных валютах и производить взаиморасчеты без посредничества доллара. 
Представители Китайской валютной торговой системы заявили, что PVP сможет сократить риски при расчетах, а также улучшит эффективность валютного рынка. 
 

 

Россия первой решила помочь Китаю в интернационализации юаня. По данным CFETS, в будущем, в рамках проекта «Один пояс, один путь», КНР может создать аналогичные системы и для других валют. Отказ от расчетов в долларах неблагоприятно скажется на его положении - навязанная США мировая валюта теряет позиции.
 
Валентин Гуляев
Метки: россия и китай, США
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Один комментарий»

  • 4181 3501
    jackomb 17 октября 2017 в 18:18 Ссылка Пометить
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    Какая интересная, а главное важная новость! Но увы российские СМИ проигнорировали такую новость, а спрашивается зачем? Не чего народ баламутить, пусть лучше узнают только отрицательные новости. Кстати на Украине опять началась заваруха, теперь только и будем слышать про это , как же надоели такие новости…

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