Начало конца доллара: чем опасна для США новейшая система PVP

РФ и КНР создали новую систему, которая исключает использование доллара в сделках между собой.

оссия и Китай продолжают экономическое сотрудничество и в этом идут на беспрецедентный шаг – создают свою платежную систему для проведения транзакций в российских рублях и юанях. Две страны встали на путь отказа от нестабильной американской валюты.

Как сообщает Reuters, со ссылкой на Китайскую валютную торговую систему (CFETS), система для ведения торговли в юанях и какой-то другой иностранной валюте была создана впервые.

Запуск системы Payment versus payment (PVP, платеж против платежа), состоялся в понедельник, сразу после одобрения Народного банка Китая. Благодаря ей, появляется возможность проводить сделки в двух разных валютах и производить взаиморасчеты без посредничества доллара.

Представители Китайской валютной торговой системы заявили, что PVP сможет сократить риски при расчетах, а также улучшит эффективность валютного рынка.

Россия первой решила помочь Китаю в интернационализации юаня. По данным CFETS, в будущем, в рамках проекта «Один пояс, один путь», КНР может создать аналогичные системы и для других валют. Отказ от расчетов в долларах неблагоприятно скажется на его положении - навязанная США мировая валюта теряет позиции.

Валентин Гуляев