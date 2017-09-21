С некоторым опозданием посмотрел кино посвященное операции "Антропоид", в рамках которой засланные в Протектора Богемии и Моравии по заданию британской разведки и чешского правительства диверсанты, ликвидировали Рейнхарда Гейдриха.Фильм вышел еще в прошлом году, но до просмотра добрался только вчера.В целом, это своеобразный коллективный байопик посвященный группе реальных диверсантов чешского происхождения, которые смогли выполнить "важное правительственное задание" – установить маршрут движения Гейдриха по Праге, подготовить засаду и в ходе покушения, нанести ему ранения, которые оказались не совместимы с жизнью. Сам Гейдрих был редкостным упырем и по поводу его смерти особых сожалений конечно же быть не может.Так как это история известна, то нет никакого секрета и в том, что последовало за покушением и смертью Гейдриха. Практически всех причастных к покушению немцы нашли и убили (некоторым повезло и они успели покончить жизнь самоубийством). Попутно со свойственной нацистам жестокостью, убили несколько тысяч человек в рамках акции отмщения и устрашения, включая разрушение печально известной деревни Лидице, которую в советские времена часто сравнивали с белорусской Хатынью, что ужаснуло всю Чехию, хотя на оккупированных территориях СССР, такое поведение для нацистов было нормой (и таких деревень были тысячи), а в Чехии тогда было воспринято как разовый ужасающих акт.Собственно, весь фильм по сути воспроизводит с механистической четкостью основные вехи пути диверсантов от выброски в лесу до подвала церкви, где они приняли последний бой с эсэсовцами.Люди это были безусловно мужественные и свою задачу они выполнили. До конца. Особых претензий по художественной части нет – актеры играют хорошо (причем они показаны не бронзовыми героями-истуканами, а как живые люди со своими слабостями, которые еще наивно думают, что они смогут выбраться живыми), приглушенные цвета картины отражают своеобразный закос под псевдодокументализм, что в данном случае выгодно играет на атмосферу оккупированной Праги. Немцы показаны безликой серой массой лопочущей на немецком или изъясняющихся через чешских пособников. Тоже весьма аутентично.Есть ряд претензий исторического характера.1. Упоминая мюнхенский сговор, прямо говорится, что Британия и Франция предали Чехословакию, но "что было, то было". Тему это в современном кинематографе развивать опасно, иначе внезапно выяснится, кто именно толкал мир к войне.2. Не упоминается, что помимо Германии, Чехословакию расчленяли и другие страны, в частности Венгрия и Польша. Но про эти страницы в Европе сейчас вспоминать не принято, ибо негоже поминать, как одни члены европейского общежития резали других.3. Само покушение мотивируется тем, что Чешское правительство в изгнании, хотело путем убийства Гейдриха помешать политике "умиротворения" (которая выражалась в снижение уровня репрессий и попытках немцев помимо кнута, использовать пряник) и доказать Британии, что Чехословакия воюет на стороне союзников. В финале картины это венчается тем, что "Черчилль похвалил чехов за убийство Гейдриха и денонсировал Мюнхенский сговор". Но с точки зрения большой стратегии, убийство в интересах эмигрантского правительства в целом никакой решающей роли не сыграло и весь пафос ленты в этом направлении строги мимо – Чехословакия не освободилась в результате восстания или действий англичан, на прокорме у которых были чешские эмигранты. Часть чешских эмигрантов во главе с Бенешом, вовремя переориентировалась на СССР, что и обеспечило им место в послевоенной чешской политике, где решающую роль играла чешская компартия. Фактические границы Чехословакии после освобождения страны от нацистской оккупации образовались не в результате действий Черчилля или Британской Империи (которая могла лишь согласиться на то, что Чехословакия останется в советской зоне влияния), а по итогам действий Красной Армии и Сталина, который снова присоединил Словакию к Чехии и фактически восстановил Чехословакию, которая снова развалилась в 1993 году.4. Ну и если брать сопротивление чехов, то в конечном итоге на восстание они решились позже всех, когда война уже совсем заканчивалась. А до этого, что до Гейдриха, что при Гейдрихе, что после Гейдриха, Протекторат Богемии и Моравии практически до самого конца активно работал на военную машину Третьего Рейха, являясь одной из ключевых деталей немецкой оборонной промышленности. Это не отменяет наличия реального чехословацкого сопротивления (как про-советского, так и про-британского), но на фоне ряда других стран, оно была весьма ограниченным, как в силу жестоких репрессий со стороны нацистов, вырубавших сопротивление, так и в силу достаточно пассивного состояния чешского общества, которое лишь приближение Красной Армии сподвигло наконец к более активным действиям.5. Все это конечно не умаляет подвига реальных героев сопротивления, которые действовали самоотверженно ради освобождения своей страны и которые были достаточно далеки от расчетов Черччиля или лондонских эмигрантов, которые оппонируя нацистам, ближе к концу войны все чаще задумывались над тем, как бы кинуть своего союзника по антигитлеровской коалиции и оставить Чехословакию в западной зоне влияния, чему в первую очередь и помешало наступление Красной Армии.Ну а убийство Гейдриха осталось в истории второй мировой войны как самая успешная операция по ликвидации высокопоставленного руководителя противной стороны силами диверсантов.

Источник: colonelcassad.livejournal.com