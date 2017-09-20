Открытие язычества. Александр Пыжиков

Концептуал СМИ Как формируется мировоззрение русского человека?

Доктор исторических наук, профессор МПГУ Александр Владимирович Пыжиков рассуждает, как язычество попало в научный бизнес и какое место это явление занимает в жизни народа? Кем и когда было открыто язычество? Почему в простонародье языческие представления переплелись со староверческими? Почему вся жизнь в Древней Руси проникнута верой, но этой верой христианство не является? Кому было выгодно оберегать церковность русского народа? Как Родная Земля служила источником верований наших предков? Где находился источник народного творчества? Почему посадка дерева считалась жестом проявления веры? Как язычество стало основным трендом вплоть до эпохи Романовых и что случилось со славянской верой после?

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