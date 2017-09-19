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Сирия, ИГИЛ, последние новости 19 сентября 2017

08:47. 19 сентября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

В Сирии запустили поезд по туристическому маршруту из Дамаска

Сирийские железнодорожники работают над восстановлением движения, первым шагом стал запуск поездов по туристическому маршруту Дамаск – Забадани.


Подробности на http://tvzvezda.ru

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В шаге от победы: Москва и Дамаск очищают Сирию

В шаге от победы: Москва и Дамаск очищают Сирию | Русская весна

Пару лет назад никто даже подумать не мог о том, что террористические группировки в Сирии будут разгромлены. Все относились к подобному выводу скептически и полагали, что для разгрома террористов нужно что-то большее, чем вмешательство России.

Известные эксперты и аналитики не верили в то, что Москва сможет переломить ход событий в сирийском конфликте. Они избегали утверждений, что западная коалиция, возглавляемая США, в меньшей мере будет влиять на итоги противостояния. Но именно так произошло.

В эти дни правительственные войска Сирии при помощи российской авиации шаг за шагом приближаются к заветной цели. И благодаря интенсивной и совместной работе Москвы и Дамаска взяты, например, такие стратегически важные города, как Акербат и Дейр-эз-зор.

При этом, естественно, процесс по истреблению исламских радикалов из ИГИЛ* не останавливается ни на минуту. А это, в свою очередь, дает право полагать, что уже в ближайшее время Сирия будет очищена от боевиков.

По словам начальника штаба группировки войск Вооруженных Сил России в Сирии генерал-лейтенанта Александра Лапина, «созданы все условия для завершающего этапа разгрома ИГИЛ в Сирии».

«Я могу пообещать вам, что ни один террорист ИГИЛ не ступит на эту землю снова», — заявил Лапин.

К тому же военный отметил, что ИГИЛ и другие исламские экстремистские группировки на данный момент контролируют около 15% территории Сирии. Что говорит о том, что для достижения цели осталось приложить не так уж и много усилий.

Между тем, окончание противостояния с террористами не означает, что сирийский президент Башар Асад сможет расслабиться. Очевидно, что со стороны западных государств и «соседей» начнется политическое давление, дабы «легально» захватить территории или месторождения ресурсов в Сирии.

Впрочем, наверное, и тут Россия не оставит представителей САР на растерзание. И чтобы убедиться в законности и справедливости, останется в регионе на какое-то время, дабы проследить за политической составляющей. Кроме того, поможет восстановить республику, так как после этой войны от инфраструктуры Сирии практически ничего не осталось.

Вот и получается, что все те, кто скептически относились к приходу Москвы в САР, были не правы. Наши соотечественники сделали огромный вклад в уничтожение террористов и, очевидно, не дадут «разделать» Сирию в будущем.

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Антон Орловский, для «Русской Весны»

* Запрещенная в РФ террористическая организация. 

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СРОЧНО: Танки «Аль-Каиды» концентрируются на границе Идлиба и Хамы, ВКС РФ ведут наблюдение (ВИДЕО)

СРОЧНО: Танки «Аль-Каиды» концентрируются на границе Идлиба и Хамы, ВКС РФ ведут наблюдение (ВИДЕО) | Русская весна

ВКС России обнаружили скопление техники террористов на границе провинций Идлиб и Хама.

По данным разведки САР, частично подтверждённым средствами объективного контроля, в этом районе сконцентрировано до 15 танков и другая военная техника «Джебхат ан-Нусры». 

Напомним, что результатом межсирийских переговоров в Астане стали новые договоренности по зоне деэскалации в провинции Идлиб.

Однако ввиду того, что большая часть территории в данной провинции находится под контролем террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра»*, сирийская «Аль-Каида»*), процесс урегулирования будет значительно отличаться от других зон деэскалации. В частности, ранее Начальник Главного оперативного управления Генерального штаба генерал-лейтенант Сергей Рудской заявил, что боевые действия против боевиков «Джебхат ан-Нусры» будут вестись до их полного уничтожения и процесс перемирия на них распространятся не будет. 

Стоит отметить, что и сама «Нусра» имеет планы на увеличение контролируемой территории и захват районов, контролируемых законным правительством Сирии. 

ВКС и Коалиция наблюдают за «Аль-Каидой» в Идлибе

В целях наблюдения за всеми передвижениями отрядов террористов совместно с международной коалицией, возглавляемой США, российскими ВКС было организовано круглосуточное дежурство беспилотных летательных аппаратов над провинцией Идлиб, а также некоторыми районами в провинции Хама, Алеппо и Латакия. Благодаря полетам беспилотников сейчас известны все перемещения техники и боевиков «Джебхат ан-Нусры». 

Так, на недавно снятом видео видны попытки террористов скрыть сосредоточение тяжелой техники в оливковых садах на юге провинции Идлиб в районе города Мурек (расположен на границе Хамы и Идлиба). Естественно, при любых попытках боевиков перейти в наступление на правительственные войска, данная техника будет незамедлительно уничтожена авиационными и артиллерийскими ударами. 

САА и ВКС не исключают проведение операции против «ан-Нусры»

Кроме того, из военных источников, обладающих информацией, стало известно, что в случае начала активных боевых действий со стороны «Хайят Тахрир аш-Шам» Сирийская арабская армия при поддержке ВКС России не исключает проведение наступательной операции против этой группировки в северных районах провинции Хама. Одновременно проведение наступательной операции возможно и Турцией на севере провинции Идлиб.

Тем более, что турецкая сторона активно готовится к подобному развитию событий, перебрасывая дополнительное вооружение и технику на сирийско-турецкую границу. При таком развитии ситуации Турция сможет рассчитывать как на авиационную поддержку коалиционных сил, так и союзничество протурецкой группировки «Ахрар аш-Шам», которая сейчас находится практически в состоянии войны с «Хайят Тахрир аш-Шам».

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* Запрещенная в РФ террористическая организация. 

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Метки: главное, компиляция
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