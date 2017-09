Нападение Германии на СССР. Отличие истории в учебниках разных стран мира:

Всем известны события, случившиеся 22 июня 1941 года. Германия напала на Советский Союз. Согласно плану «Барбаросса», Гитлер рассчитывал на молниеносную войну и разгром советской армии в ходе летней кампании 1941 года. В учебниках по истории разных стран мира, события того времени рисуют несколько иную картину.

Начнем с наших союзников по Второй мировой.

В США и Канаде нет Минобра, который одобряет пригодные для школ учебники. Регулируется не процесс, а результат — навыки, которыми школьники должны обладать в конце года. Учебные пособия (бумажные или электронные) выбирает учитель или школа, ориентируясь прежде всего на линейку крупнейших издательств.

Министр иностранных дел Германии фон Риббентроп информирует дипломатический корпус и прессу о начавшемся нападении на Советский Союз

Вот отрывок из выпущенного в соответствии с образовательными стандартами штата Калифорния учебника для десятого класса World History: Modern Times (издательство McGrawHill-Glencoe):

«Гитлер запланировал нападение на Советский Союз на весну 1941 года, но из-за проблем на Балканах вторжение было отложено. Гитлер уже добился политического сотрудничества от Венгрии, Болгарии и Румынии, но провал кампании Муссолини в Греции (1940 год) сделал южный фланг немцев уязвимым к налетам британской авиации с греческих баз. Чтоб обезопасить себя, Гитлер в апреле захватил Грецию и Югославию. Обнадеженный ситуацией, Гитлер вторгся в СССР 22 июня 1941 года, веря, что сможет нанести решающее поражение до наступления жестокой зимы. Фронт растянулся примерно на 2900 километров. Немецкие войска быстро наступали, взяв в плен два миллиона русских солдат. К ноябрю одна немецкая армия прошла всю Украину, вторая осаждала Ленинград, третья угрожала Москве, столице СССР. Но ранняя зима и стойкое сопротивление советских сил остановили наступление. Из-за того что кампания планировалась на весну, у немцев не было зимней униформы. Впервые за всю историю войны немецкие армии были остановлены».

World History: Modern Times

Учебник для десятого класса, США

А вот другой учебник, по углубленному изучению истории в старших классах, — Advanced Placement World History 2014-2015 (издательство McGrawHill). Исторические события там рассматриваются в очень сжатой форме: в частности, европейскому театру Второй мировой уделяется один абзац (не лишенный фактических ошибок):

«Первые годы войны продемонстрировали силу держав Оси. В 1941 году преимущество стало переходить к союзникам, когда Гитлер предпринял неудачное зимнее вторжение в Россию, а США вступили в войну. В то время как Гитлер был вынужден вывести свои войска из России в 1942 году, советские армии начали свое наступление через Восточную Европу на Германию. После свержения Муссолини войска союзников вошли во Францию и встретились в Германии в апреле 1945 года. За самоубийством Гитлера последовала победа союзников в Европе в мае 1945 года».

Advanced Placement World History 2014-2015

Учебник по углубленному изучению истории в старших классах, США

В Великобритании школы также вольны выбирать учебники, однако есть четкие стандарты по каждому предмету, утвержденные Министерством образования. Любопытно, что по истории ХХ века (и британской, и мировой) в Англии есть только одна обязательная к изучению тема — Холокост.

Остальные (Первая и Вторая мировые, деколонизация и так далее) — на выбор. При этом компоновка материала по ХХ веку очень сильно разнится от учебника к учебнику. Например, есть отдельные пособия по Британии XVII века или Германии 1918-1945 годов. Однако в известном учебнике AQA GCSE History: Understanding The Modern World (Dynamic Learning, 2016 год, одобрен Советом по аттестации и квалификации, который занимается организацией экзаменов на аттестат зрелости), Вторая мировая война не выделена в качестве независимого раздела. Операция «Барбаросса» рассматривается в разделе «Россия 1894-1945: Царизм и коммунизм».

«Гитлер не напал на СССР в 1939 году из-за договора, подписанного в августе двумя странами. Но на рассвете 22 июня 1941 года более двух миллионов немецких солдат вторглись в Россию. Гитлер начал операцию «Барбаросса», хотя Британия еще не была побеждена. Сталина это полностью поймало врасплох, несмотря на предостережения некоторых его коллег. В первый же день 1200 самолетов было уничтожено на аэродромах. По ходу быстрого наступления немцев к Москве обе стороны вели себя варварски и жестоко. К октябрю немцы почувствовали близость победы. Но по мере отступления военных и гражданских лиц Сталин начал политику «выжженной земли». Более тысячи заводов были разобраны и перевезены к востоку от Уральских гор, вне досягаемости немцев. Животные и зерновые также перемещались — или уничтожались. Чем больше наступали немцы, тем сложнее им было получать припасы из Германии. Во-вторых, русская погода обернулась против немцев. Нескончаемые октябрьские дожди превратили землю в грязь и замедлили немецкое наступление. Потом, в ноябре, температура упала ниже нуля. Немецкие солдаты не были одеты и экипированы для таких условий. Транспортные средства останавливались, люди замерзали».

AQA GCSE History: Understanding The Modern World

Учебник по истории, Великобритания

Указание на «жестокость с обеих сторон» и объяснение провала блицкрига исключительно русской зимой и выжженной землей, конечно, оставляют неизгладимое впечатление.

Интересно дела обстоят и во Франции. В учебнике по истории третьего цикла (начальная школа) — Manuel d’histoire, La Liparie des Ecoles, 2013 — события 1941 года описываются достаточно подробно:

«Воодушевленный всеми своими успехами, Гитлер в конце концов решил напасть на СССР, так как он хотел получить огромные территории России. Он хотел, чтобы у немцев на этих землях было огромное «жизненное пространство». Вторжение, названное операцией «Барбаросса», началось в июне 1941 года с участием почти четырех миллионов солдат (это была самая большая военная операция за всю историю человечества). В начале русские терпели поражение. Немцы захватили Украину, а потом собрались осадить Санкт-Петербург (тогда он назывался Ленинград, «город Ленина») и Москву».

Manuel d’histoire

Учебник начальной школы, Франция

А вот дальше информация съеживается. В учебнике для преподавателей последнего года коллежа (Histoire Géographie Enseignement moral et civique 3-ème, Lelivrescolaire.fr, 2016 — четвертый цикл, 15 лет) в схеме «Фазы Второй мировой войны» отмечено только «июнь 1941 года — вторжение немецкой армии в СССР (план Барбаросса)». При этом подробно расписывается «идеологическая война»:

«Нацистская Германия хотела завоевать себе «жизненное пространство» и истребить евреев в Европе. Япония стремилась к доминированию в Восточной Азии. Союзники в Европе и Азии объединились для защиты демократических ценностей. СССР стремился установить господство коммунистической системы».

Histoire Géographie Enseignement moral et civique 3-ème

Учебник для преподавателей последнего года коллежа, Франция

В другом учебнике для старшеклассников про нападение написано так:

«В 1941-м война распространилась на Балканы, затем — на территорию СССР, куда вторглись немцы. Армия Третьего рейха молниеносно оказалась на подступах к Москве и Ленинграду».

Histoire-Géographie 3e Manuel de l’élève.

Учебник для старшеклассников, Франция

Позже про роль СССР в войне будет только две строчки: Сталинград как перелом в войне и главное поражение нацистов и освобождение от нацизма Восточной Европы силами Красной армии.

А как трактуют события 1941 года наши союзники с Востока? Помимо самой Великобритании, ее доминион, Британская Индия, также входил в антигитлеровскую коалицию. События Великой Отечественной войны отражены на страницах индийских учебников издательства Национального совета по исследованиям в области образования и профессиональной подготовки (NCERT). Совет — автономная организацией правительства Индии. При этом издательство должно согласовывать программу учебника с Центральным советом среднего образования, входящего в состав Министерства развития человеческих ресурсов. Несмотря на то, что в Индии существуют частные издательства, выпускающие учебники для школ, большинство образовательных учреждений пользуется учебниками NCERT. Вот один из них (Arjun Dev, History Textbook for class X. National Council of Educational Research and Training, 1989):

«Когда фашистские страны начали акты агрессии, советское правительство встало против них. Однако страны Запада не соглашались с советскими предложениями. Они продолжали считать СССР опасным и надеялись, что фашистские страны уничтожат его. Завоевав почти всю Европу, кроме Великобритании, Германия, несмотря на Пакт о ненападении, атаковала СССР 22 июня 1941 года. Гитлер жаждал обширных территорий и ресурсов СССР. Он думал, что разрушит СССР в течение восьми недель. Но Гитлер сильно недооценил мощь Советского Союза. На первом этапе войны Германия добилась значительных побед. Огромные территории СССР подверглись опустошению, Ленинград оказался в осаде, а немецкие войска наступали на Москву. Однако, вопреки изначальным успехам, натиск немцев был остановлен. Советский Союз нарастил свою промышленную и военную мощь. Он героически сопротивлялся вторжению, и надежды Германии на быструю победу были разрушены».

History Textbook for class X. National Council of Educational Research and Training.

Учебник по истории, Индия

Версия китайского школьного учебника — Всемирная история (世界历史), экспериментальный учебник обязательного курса по истории, 9 класс, 2003 год — еще более приближена к условно советской.

«В июне 1941 года немецкая армия повернула на восток, начав агрессивную войну против Советского Союза. Не прошло и нескольких месяцев, как немцы оккупировали обширную территорию Советского Союза, вплотную подойдя к столице СССР Москве. Армия и народ Советского Союза под руководством Сталина доблестно противостояли ударам агрессора, и попытки немецкой армии оккупировать Москву не увенчались успехом».

Всемирная история (世界历史)

Экспериментальный учебник обязательного курса по истории девятого класса, Китай

И врезом — цитата из речи Сталина: «Призывая народ дать отпор фашистским захватчикам, Сталин заявил: «Красная армия, флот и весь советский народ должны защищать каждую пядь советской земли, сражаться до последней капли крови, защищая наши города и села»».

Нейтральная Турция, с которой у нас до сих пор сложные отношения, отличилась тем, что взяла единственный кусок о Великой отечественной войне из иностранной книги. Зато авторы учебника — Эргюн Акгюн, Эрсун Балджилар, Мурат Кылыч (Современная турецкая и всемирная история, учебник 5 класса, принят в 2015 году, рекомендован министерством образования на 2016-2017 г.) — сразу попытались осмыслить роль и значение СССР в глобальном конфликте:

«Когда речь идет о критериях успеха каких-либо военных действий, за исключением «Барбароссы», немецкая армия в России была довольно успешна. Этот идеальный аппарат (военная машина), до этих пор считавшийся самой эффективной военной силой, одержал самые громкие победы в истории войн. Немцы, сторонники современной войны, если брать усредненные данные, были на голову выше своих противников. Однако это преимущество было недостаточно большим, чтобы победить Россию и завоевать европейскую часть России. Это был поход, ведущий к концу. На порядок в мире после Второй мировой войны больше всего повлияло освобождение Советского Союза. В принципе, вместо противостояния, которое длилось бы десятилетиями, падение Гитлера всего за несколько лет и возможность объединения англо-американской коалиции (которое стало возможным по причине стойкого сопротивления Советского Союза) стало победой русской армии».

Современная турецкая и всемирная история

Учебник пятого класса, Турция

Первое место по тщательности освещения 1941 года отходит маленькому Вьетнаму (учебник «История. 11 класс», 2003):

«Утром 22 июня 1941 г. без объявления войны и каких-либо требований, [армия] фашистской Германии начала наступление по всей западной границе СССР, простирающейся от Балтийского до Черного моря. По плану «Барбаросса» Германия мобилизовала 190 дивизий численностью 5,5 млн солдат с 3712 танками, 4950 самолетами. Они были разделены на три группы армий по трем стратегическим направлениям: группа армий «Север» шла из Восточной Пруссии через балтийский регион к Ленинграду; группа армий «Центр» — от Варшавы на Минск, Смоленск и далее на Москву, группа армий «Юг» — из Люблина на Киев и Донбасс. По плану предполагалось за счет молниеносной войны разгромить Россию за два месяца. Из-за фактора неожиданности, а также численного преимущества и военного опыта, армия Германии быстро углубилась на территорию СССР. К концу октября на северном направлении был окружен Ленинград, в центре армия Германии приблизилась к Москве на расстояние в 20 км, на юге — достигла Ростова у берега Черного моря. Но также впервые фашистская Германия встретила силу, оказывающую мужественное сопротивление, стойкость Красной армии и советского народа, которых не ожидала. Только за первые два месяца она понесла потери в 400 тыс. человек».