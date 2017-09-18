Неизвестная сторона Луны

Луна – неизменный и так хорошо знакомый каждому человеку спутник Земли. Кажется, мы знаем о нем все: размер, вес, состав грунта. Даже астрономы-любители имеют возможность наблюдать за ней в свои телескопы, не говоря уже о том, что в 60-е годы прошлого века на поверхность Луны высаживались люди.

Однако если присмотреться к известным фактам, возникают вопросы, на которые нельзя ответить, придерживаясь единственной версии образования Луны в результате естественных природных процессов.

Например, некоторые из них:

1. Период вращения Луны вокруг своей оси равен периоду ее обращения вокруг Земли. Таким образом, Луна всегда повернута к Земле одной стороной. Такое случайное совпадение выгладит практически невероятным.

2. Обычно орбита вращения одного космического тела вокруг другого является элиптической. Орбита вращения Луны вокруг Земли является круглой, что странно. Кроме того, форма самой Луны является необычно круглой.

3. Известны масса и размеры этого спутника, таким образом можно рассчитать ее плотность. Но получаемое значение неправдоподобно мало, что приводит к возможному выводу о наличии в теле Луны пустот.

Короткое видео с дополнительными вопросами относительно Луны

При сопоставлении этих и многих других данных напрашивается вывод об искусственном образовании нашего спутника. Но кто его сделал, когда и зачем?

В вопросах происхождения Луны и выполняемых ею функциях мы попробуем разобраться.

Вопрос. Каково происхождение Луны – спутника Земли?

Ответ. Это искусственное и неслучайное происхождение.

В. А кто ее сделал?

О. Цивилизация, Высший разум.

В. Кого под этим понимать,это внеземные цивилизации?

О. Внеземные цивилизации.

В. Можно уточнить, что это за внеземная цивилизация (ВЦ)?

О. Такая информация, что шумеры – это потомки лунных обитателей.

В. Почему шумеры – потомки? Может шумерам передали знания?

О. Цивилизация шумеров каким-то образом с этим связана. Такая информация, что шумеры это потомки лунной цивилизации.

В. Разве на Луне есть какая-то отдельная цивилизация?

О. Можно сказать, что Луна – это спутник и это обитаемая станция.

В. Луна – это обитаемая станция какой-то цивилизации? Что это за цивилизация?

О. Это как то связано с галактикой Млечного пути, точнее я не могу сказать.

В. С какой целью она была создана?

О. В какой-то степени это защитник Земли. Удерживает ее на определенной орбите и в определенном положении, чтобы избежать гибели.

В. То есть это Луна удерживает Землю?

О. Да

В. ВЦ ее специально построили, чтобы помогать Земле?

О. Землю используют для определенных целей. Это связано с энергией. Эта энергия движется от Земли к Луне и не возвращается обратно. Она поглощает каким-то образом энергию Земли. Простой пример: приливы и отливы. Нет взаимодействия… Идет какое-то грамотное распределение энергии.

В. Это как то связано с гравитацией?

О. С гравитацией, с получением энергии.

В. Они не могли использовать энергию, например, Марса? У всех же планет есть гравитация.

О. Земля это единственная обитаемая из планет Солнечной системы. И возник этот спутник тогда, когда Земля в этом нуждалась. Луна не такая древняя, как считается. В древних манускриптах и наблюдениях древних астрономов нет никаких упоминаний об этом спутнике.

В. Сколько лет Луне?

О. Примерно 13 тысяч лет.

В. Есть жизнь на планете, поэтому появилась Луна. В чем тут смысл? Луна появилась, чтобы помогать землянам?

О. Земля обеспечивает ВЦ какими-то необходимыми ресурсами. Спутник – это перевалочная база. Добываются определенные породы, получается энергия. Все это делается таким образом, чтобы не навредить планете.

В. Не проще бы было, просто нас уничтожить?

О. Захотели бы уничтожить, уничтожили бы давно.

след от движения камня на поверхности Луны

В. А почему не уничтожили?

О. Потому что им выгоднее, чтобы все оставалось в таком состоянии, как сейчас. Ресурсы, которые используются, есть именно на Земле, потому что Земля обитаемая, потому что на Земле существует определенная цепочка, которая создает наиболее благоприятные условия для таких исследований и мероприятий.

В. А если бы мы не могли их обеспечить такими ресурсами, они бы нас уничтожили?

О. У них нет такой цели.

В. Они дружественная цивилизация?

О. Да

В. А что это за такая цепочка?

О. Биосфера, атмосфера, погодные условия, водные ресурсы. Это то, что есть на Земле в таком состоянии. Подземные ресурсы, водные, воздушные – все это используется. Наиболее важный ресурс – вода. Недра, скрываемые под толщей океанских глубин – это такой ресурс, которого больше нет на других планетах Солнечной системы. Поэтому им нет смысла что-то менять.

В. А если бы мы им начали мешать, они нас уничтожили?

О. Все попытки помех пресекаются. Мы для них не представляем угрозы с нашим уровнем развития.

В. Неужели они не понимают, что если мы так будем относиться к Земле, мы сами ее скоро уничтожим?

О. Тогда будет создана другая цивилизация. Все пойдет по той же цепочке.

В. Это те, кто уничтожал цивилизации?

О. Цивилизации никто не уничтожал, они уничтожали себя сами, дойдя до определенного технического уровня. Никто сознательно не уничтожает.

В. А как мы влияем своим присутствием на то, что поддерживаются такие условия? Неужели природа сама себя не поддерживает.

О. Здесь есть определенная цепочка. Одно без другого не может существовать, поэтому любое вмешательство, любое нарушение будет приводить к необратимым последствиям и к определенным изменениям и гибели. Их задача – предотвращать это. Поэтому они, по возможности, не пускают туда, куда не нужно. Вмешиваются в события, которые могут серьезным образом повлиять на то положение дел, что есть сейчас.

В. Каким образом они вмешиваются?

О. Как пример, предотвращение ядерной атаки, которая чуть не состоялась в разгар холодной войны в 60-е годы, когда система уже практически сработала и невероятным образом все было предотвращено.

В. А кто нажал на кнопку, что это за история?

О. Россия. Был перехвачен сигнал о запущенной ракете со стороны США и оператор, который наблюдал эту картину, действовал по инструкции. Но сигнал был ложным и система уже практически была запущена, но непостижимым образом дала сбой и запуск не состоялся. Как потом выяснилось, этот сигнал был ложным. В момент, когда это происходило, над территорией полигона были замечены неопознанные летающие объекты.

Также Тунгусский метеорит. Челябинский метеорит.

В. Эти метеориты сбили?

О. Да. И почему все другие планеты Солнечной системы подвергаются мощной атаке метеоритов, астероидов, комет. С Землей такого практически не случается, а если случается, то это не является фатальным для планеты. Вывод напрашивается сам собой. Есть силы, которые предотвращают такие катастрофы.

Видео о падении челябинского метеорита

В. У этой ВЦ есть какие-то меркантильные цели? Они нас содержат, грубо говоря, как коров?

О. Они пользуются главным правилом или законом космоса – не навреди. Они получают, но они и отдают и это взаимовыгодно.

В. Как создавалась Луна?

О. Это природное тело, созданное естественным путем, но доработанное и усовершенствованное.

В. Это какая-то конструкция металлическая?

О. Скорее титановая основа. Эти повреждения от метеоритов, которые Луна получает, они не фатальны и незначительны. В составе грунта есть никель, бериллий. То, что она полая внутри, в этом сошлись все ученые, занимающиеся изучением Луны.

В. Это часть Земли или она притянута откуда-то?

О. В том числе есть фрагменты Земли. Изначально это было естественное небесное тело в составе Солнечной системы. В результате взрыва, столкновения планетарного масштаба миллиарды лет назад Луна откололась от Земли и стала блуждать по Солнечной системе. В ней части не только Земли, но и других небесных тел.

В. Зачем вообще Луну притянули к Земле?

О. Уже было сказано. Это своего рода страж, защитник. Удерживает Землю на определенной орбите.

В. Она защищает Землю как ресурс или жизнь на Земле?

О. И то и то.

В. На Луне одна ВЦ или несколько разных?

О. Одна

В. Они не допускают туда другие цивилизации?

О. Контроль осуществляется одной, но как перевалочная база используется и другими.

Видео неопознанного объекта над поверхностью Луны

В. Раньше было сказано, что существуют манускрипты, которым более 13 тысяч лет? Они известны?

О. Да, они известны. Манускрипты, связанные с описанием небесных тел, с астрологией.

В. Но дошедшие манускрипты датируются более коротким временем.

О. Есть определенные зафиксированные данные, которые насчитывают более 6 тысяч лет. Такие артефакты есть и они известны науке. Просто многое утаивается и не так широко распространяется, но данные об этом известны. Очень многое, что сейчас не поддается логике и объяснению, не встраивается в определенную систему научных предположений, утаивается и умалчивается. Все это делается сознательно. Масса предположений и догадок, потому что не все факты известны.

В. Манускрипты – это может быть и не письменный вариант? Какой-то артефакт, высеченный на камне?

О. Да, информация любого рода.

В. Вот есть данные, что Веды заучивались наизусть и передавались из поколения в поколение. Так могли сохраниться знания?

О. Да. Почему до сих пор существует традиция передачи знаний от учителя к ученику? И все передается в точности без искажений, как это было составлено в начале. Для того чтобы не было отклонений и трактовалось так, как это было передано. Учителю важно отсечь лишнее и оставить основы. Почему, допустим, у такого учения как йога, очень много отклонений и ветвей,потому что какие-то моменты брались за основу и обрастали какими-то новыми уходящими в сторону вариациями, которые уводят от сути когда это учение попало к людям с западным типом мышления.Это дало начало трансформации и искажению. Поэтому не всегда то, что преподается на Западе и имеет первооснову – одно и то же. Поэтому здесь важен контроль именно в виде живого учителя, который знает и понимает.

В. А почему было сказано слово манускрипт?

О. Вероятно, существуют такие доказательства.

В. А где они существуют?

О. В Индии, в Южной Америке, в Северной Африке.

В. В России есть?

О. То, что сокрыто подо льдами.

В. Это именно что-то на бумаге?

О. Это не бумага. Такой вид передачи информации не является долговечным. Это что-то более основательное. Это заключено в камне, как носителе информации.

В. У основной цивилизации на Луне есть своя планета?

О. Во всяком случае точно была. Сейчас также есть.

В. Почему они не выходят на контакт с землянами?

О. Контакт есть, но человечество не совсем готово в том сознании, в котором находится сейчас, к тому потоку информации и знаний, потому что духовный уровень развития не позволяет этого. Потому,что мы можем нанести вред не только себе, но возможно и им. Контакты есть, но с ограниченным кругом посвященных.

В. Кто входит в этот круг?

О. Это связано с правительствами нескольких государств.

В. ВЦ контактирует с правительствами?

О. Определенная группа лиц – контактеры, которая контролируется.

В. Они какие-то советы дают?

О. Определенного вида технологии.

В. Эти государства точно знают, что это ВЦ дает?

О. Да

В. К таким странам можно отнести Россию, Китай, Америку?

О. Да

В. Какие технологии они дали России?

О. Технологии, связанные с альтернативными способами получения энергии.

В. России это невыгодно применять из-за нефти.

О. Идут активные разработки в этой области. Результаты есть, но они искусственно сдерживаются.

В. А что дали Америке?

О. Беспроводная связь. Все что связано с телефонами, компьютерами, интернетом.

В. Вот эта цивилизация, что сейчас контролирует Луну, она участвовала в создании людей на Земле?

О. Да.

В. Можно назвать, что это за цивилизация?

О. Нет.

В. Эта цивилизация добывает на Земле золото?

О. В том числе, да.

В. Зачем им золото?

О. Это связано с технологиями, скорее для проводников.

В. Было сказано, что шумеры – потомки лунных жителей. Шумеры знали что они потомки лунной цивилизации?

О. Да

В. Американцы высаживались на Луне 60-годы прошлого века?

О. Да.

В. Почему тогда исследования были свернуты?

О. Скорее в целях безопасности. Им дали понять, что здесь пока землянам делать нечего.

В. Американцы этот намек поняли?

О. Да

В. Им что-то продемонстрировали? Что именно?

О. Не только астронавты увидели, но и с Земли были замечены неопознанные летающие объекты, которые зависли и контролировали все, что происходит.

В. То есть американцы точно поняли, что ВЦ их предупреждает?

О. Да. И все попытки углубиться в исследованиях потерпели поражение. Эти работы пока свернуты, но планы есть. Очень много информации скрыто намеренно. То, о чем знают правительства нескольких стран.

В. Съемки, которые были сделаны американцами на Луне, они поддельные?

О. Они реальные.

В. Размеры Луны и Солнца такие, что они кажутся одинаковыми, когда Луна закрывает Солнце при солнечном затмении. Это случайное совпадение?

О. Нет

В. Зачем это было сделано?

О. Проще говоря, для определенного равновесия. Для того климата, той атмосферы, которая сейчас есть. Это определенным образом контролируется.

В. Орбита вращения одного тела вокруг другого обычно является эллиптической. Орбита Луны вокруг Земли является круглой. Для чего это сделано?

О. Для того, чтобы поддерживалась та цикличность, которая существует сейчас на Земле. Траектория представляет собой раскручивающуюся спираль, имеющую круглую форму. И сама планета является практически идеальным шаром. В том числе, это потому что в ней нет какой-то основы – Луна полая внутри.

В. На поверхности Луны существуют так называемые моря, ученые предполагаю, что они образовались от вытекающей лавы, это так?

О. Да. Когда то это было небесное тело, там были раскаленные породы.

В. На Луне находят следы от движения камней, в конце следа находится камень, как будто он передвигался самостоятельно. Почему такое происходит?

О. Это работа энергии. Энергия, которая приходит от Земли к Луне, она определенным образом распределяется. То, что происходит внутри, отражается и на поверхности. Благодаря этому двигаются камни. На Земле такое тоже происходит. Это связано, в том числе, с магнитным полем. Можно взять стол, сверху положить металлический предмет, а снизу двигать магнит. Предмет сверху тоже будет двигаться. Это примерно тот же принцип.

В. Случайно ли то, что Луна всегда обращена к Земле одно стороной?

О. Не случайно. Основные точки проникновения в структуру Луны, основной плацдарм, находятся на противоположной стороне.

В. На Луне астрономы с Земли периодически наблюдают вспышки, какие-то летающие объекты, что это такое?

О. Это летательные аппараты. Вспышки связаны с работой энергии.

В. Пирамиды, которые есть на Земле, являются передатчиками энергии?

О. Пирамиды работают как определенные антенны для передачи и приема информации, энергии и т.д.

В. А в частности на Луну как передается энергия?

О. Это как-то связано с накоплением солнечной энергии, которая используется спутником. Приливы вечером, отливы, как правило, утром.

В. Земля втягивает солнечную энергию, а Луна перетягивает ее на себя?

О. Да.

В. А гравитация?

О. Гравитация тоже. Все сводится к накоплению и использованию солнечной энергии.

В. А сила гравитации зависит от плотности?

О. Да.

В. Будет дополнительная информация?

О. Пока нет.



Фильм: Луна. Секретная зона

Автор записи: Ложников Андрей

Источник: nashaplaneta.su