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Я и мой кот, заплакал….

20:53. 17 сентября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Сегодня получил эту информацию и не мог не

отреагировать...


Это страна не дураков, это страна неизлечимых идиотов!

На Камчатке во время очередного рейда рыбинспекторов, милиции, 

ОМОНа, ФСБа и прочих "охранников" народного достояния была

проведена показательная конфискация уже готовой, соленой икры.

Изъяли красную икру из холодильника бывшего рыбинспектора, в

количестве четырех тонн. У бывшего остались бывшие связи. Поэтому

эту икру по–тихому спрятать не получилось. Что же с ней сделали? Даже

я мой, и мой кот заплакал, пройдя по столу и случайно взглянув на

монитор с этим безобразием.

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В одном кубатейнере 25 кг. В машине 168 кубатейнеров. Итого 4 200 кг.

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Плюньте в рожу тем, кто скажет вам, что браконьерская икра плохая и ей

можно отравиться. Икра абсолютно съедобная, приготовлена с

соблюдением всех технологий и хранится в холодильниках до зимы.

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Даже у нас мало кто видел такое количество икры. Поэтому грех не

сфоткаться и передать привет маме, папе, девушке, бабушке и собаке

Жучке.

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Ну нет у нас пирамид и Кремля. А память потомкам оставить охота.

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Что тут самка человека делает, я не знаю, но пусть постоит. Должно же

быть и что–то красивое на фоточке.

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Обратите внимание: на некоторых лицах явно читается: "Да вы просто ох.....!"

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Общий план. А дальше у меня просто нет слов.

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Ну чего мы добились?

 

По официальным сведениям, конфисковано и уничтожено было 14 тонн икры. По местным ценам это 14 миллионов рублей. Полмиллиона долларов. Бюджет одного костра на полчаса или совокупный годовой бюджет 30–40 семей браконьеров поневоле. Другой работы здесь нет.

А ведь могли бы передать эту икру в детские дома, больницы, пенсионерам...

 

МНЕНИЕ ДИЛЕТАНТА ОТ НАУКИ...

 

Это НАША Страна! Страна, в которой стало много дураков и неизлечимых идиотов...

 

Особенно это наблюдается с 2013 года. Вот это и есть автоматорность в действии конкретных людей, которая обусловлена теми изменениями, которые сегодня происходят повсеместно. Главное - что бы все это знали люди НАШЕЙ СТРАНЫ.

 

Глубокая признательность автору этого материала.

 

 

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