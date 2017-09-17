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Скромный миллиардер – старичок в 94 года

20:52. 17 сентября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:
 

Увидев этого скромно (почти бедно) одетого старичка на улицах столицы Норвегии, у вас, возможно, даже появится желание дать ему денег. Вы никогда не догадаетесь, что перед вами самый богатый человек в этой стране.

Olav Thon (Олаф Тун) – миллиардер. И хотя у него всего 6 миллиардов (в перерасчете на американские доллары), в Норвегии богаче его нет никого. Но не только богатство и скромность в одежде, поведении, даже питании отличает этого человека. Ему уже 94 года, а он до сих пор работает по десять-двенадцать часов в сутки, оставляя себе лишь один выходной в неделю.

Олаф Тун гордится тем, что все свое состояние он нажил честным путем и до сих пор преумножает его тем же макаром. Сам он вырос на ферме и даже не получил высшего образования (помешала  война). А потому начал свой бизнес с продажи лисьего меха. Потом он обратился к гостиничному  бизнесу, увлекся коммерцией – так и стал сначала миллионером, а потом и до мультимиллионера дорос. Работать, правда, приходилось много, но Olav Thon никогда не гнушался работы.

К тому же он никогда не был транжиром, то есть для него зарабатывание денег – это увлекательный процесс, а сами богатства его мало интересовали. А еще ему всегда было интересно помогать другим, создавая своим капиталом сотни, а потом тысячи новых рабочих мест.

Поскольку детей у Олафа Туна нет, как и прочих наследников его богатства, то весь капитал он вложил в Фонд OTG, который занимается поддержкой науки. Когда-то он сам хотел стать медиком, изучить медицину, но… не судьба. Теперь Олаф понимает, что у него была другая задача в жизни: даже если бы он выучился, то вряд ли б стал хорошим врачом, а вот строить новые больницы, медицинские научные центры и так далее – это как раз для него. Молодым он советует – быть устремленными и никогда не делать свой бизнес ради денег и богатства. Большие деньги никого и никогда не делают счастливым, да чаще всего не идут даже в руки тех, кто их слишком любит…

Источник: 2planeta.ru

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