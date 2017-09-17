Сирия, ИГИЛ, последние новости 17 сентября 2017
- 07:30 Победа без единого выстрела: Как российские военные спасают людей из анклавов сирийских боевиков (ФОТО).
- 00:43 Гонка за сирийской нефтью.
- 00:29 СРОЧНО: Пентагон: ВКС России разбомбили партнёров коалиции США в Дейр эз-Зоре.
- Вчера 22:49 Лавров и Тиллерсон обсудили Сирию.
- Вчера 22:30 Мужество роты капитана Капустина в Сирии отмечено командованием.
- Вчера 22:10 У Ирана есть доказательства поддержки ИГИЛ со стороны США.
- Вчера 21:26 Иран заявил, что располагает доказательствами поддержки ИГ* со стороны США.
- Вчера 20:52 Трогательные кадры: Военные России и дети Сирии в горной Латакии — репортаж «РВ» (ФОТО).
Победа без единого выстрела: Как российские военные спасают людей из анклавов сирийских боевиков (ФОТО)
Российские военные продолжают спасать невинных жертв сирийской войны.
Об этом в репортаже «Русской Весны» из Дамаска.
Асма Араб родилась и прожила все свои тридцать три года в Кафер Батне Восточной Гуты. До войны это был быстро развивающийся пригород Дамаска, который обещал большие перспективы всем жителям этого района.
Здесь же она вышла замуж за Халеда Аль-Дабасса. В мирное время работа Халеда автослесарем пользовалась большим спросом и хорошо оплачивалась, в месяц выходило около 400 долларов США, что для Сирии было выше среднего заработка.
В надежде на светлое будущее их дом наполнился детским смехом, у них родились два сына Ахмад и Мухамад и три дочери Ханан, Рабиа и Варда. Тогда они еще не знали через, что всем им придется пройти.
В 2011 году в Сирии из-за рубежа была спровоцирована гражданская война. И одним из очагов этого противостояния стала, в том числе, Восточная Гута, в этом районе до введения по инициативе Москвы зоны деэскалации проходили ожесточенные бои между вооруженной оппозицией и правительственными войсками.
Мирные жители оказались в зоне гуманитарного кризиса, без доступа к воде, продуктам питания, предметам первой необходимости и каким-либо медицинским услугам. Террористы сделали все, чтобы лишить жителей Восточной Гуты шанса на выживание.
В начале этого года Асма Араб заболела пневмонией осложненной абсцессом легкого, которая привела бы к смерти матери пятерых детей, так как на территории подконтрольной боевикам никто не мог оказать ей квалифицированную помощь.
Узнав об этом от Комитета национальной справедливости Восточной Гуты представители Центра по примирению враждующих сторон ВС РФ на территории САР провели ряд напряженных переговоров с лидерами боевиков и членами правительства Сирии. В итоге был согласован вопрос эвакуации Асмы и её детей из Восточной Гуты в Дамаск для оказания медицинской помощи.
Под покровом ночи представители ЦПВС совместно с сирийско-арабским красным полумесяцем провели операцию по спасению невинных жизней. В районе города Хараста эль-Басаль автомобиль красного полумесяца пересёк линию соприкосновения с боевиками и уехал вглубь зоны деэскалации №3.
Час напряженного ожидания на блок-посту, и улыбки облегчения на лицах сотрудников красного полумесяца и российских офицеров, когда на горизонте появились огни медицинской машины.
Ведь до конца никто не был уверен, что получится эвакуировать находящуюся в тяжелом состоянии Асму и её детей, так как еще слишком велико недоверие между боевиками оппозиции и правительством страны. Но именно такие шаги, связанные с судьбами конкретных людей, разрушают эту стену недоверия между ними.
Также российская сторона позаботилась об оповещении родителей девушки Махмуда и Иман, проживающих в Дамаске, которых она не видела с начала конфликта почти 6 лет. Которые с нетерпением ждали свою дочь на блок-посту правительственных войск.
В центральном госпитале Альмуштахед г. Дамаск Асме оказали необходимую медицинскую помощь, и в настоящее время состояние расценивается как удовлетворительное. Дети, пока их мама временно находится в госпитале, живут с бабушкой и дедушкой.
Прибытие группы эвакуации (реанимобиль и машина сопровождения) из госпиталя
Жительница Восточной Гуты Асма Араб
Эвакуируемые дети
Прибытие в Центральный госпиталь г. Дамаска «Альмуштахед»
В приемном отделении (подготовка сына Асмы Араб к проведению медицинскому осмотру)
Начальник медицинской службы отдела ЦПВС «Дамаск» разъясняет родственникам А.Араб о состоянии больной и дальнейшем лечении
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Гонка за сирийской нефтью
Наглядная карта иллюстрирующая одну из причин обострения гонки в провинции Дейр-эз-Зор. Основные залежи нефти пока находятся на территории контролируемой Халифатом и именно желание получить контроль над ней, обостряет конкуренцию САА и SDF, хотя конечно этим проблема не исчерпывается. SDF несколько в более предпочтительном положении, так как большая часть нефтедобывающей инфраструктуры находится на северном берегу. С другой стороны, при более активном наступлении с вдоль сирийско-иракской границы и взятия Абу-Кемаля, иранские "прокси" могут подойти к этой проблеме с другой стороны, форсировав Евфрат где-нибудь в районе Абу-Кемаля.
Плюс в дополнение к https://colonelcassad.livejournal.com/36
Портрет Асада как бы выражает его отношение к вопросу "Асад должен уйти".
На табличке за шторкой написано: заафганивание, Алеппо окружен и обречен, Дейр-эз-Зор надо эвакуировать, России пора бежать из Сирии, от Сирии останется Алавистан, Асад должен уйти. Но это не точно.
Человек под портретом символизирует, что для нынешнего сарказма в адрес этих тезисов, многим людям пришлось очень серьезно поработать.
Ниже, пара фотографий из Хамы, где наши тоже отметились. Помогают добивать Акербатский котел.
PS. И да, Пентагон пожаловался, что российская авиация таки разбомбила SDF прошлым утром.
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СРОЧНО: Пентагон: ВКС России разбомбили партнёров коалиции США в Дейр эз-Зоре
Только что возглавляемая США международная коалиция обвинила ВКС России в нанесении авиаудара по позициям подразделений проамериканских «Сирийских демократических сил» (SDF), которых готовит и вооружает Пентагон.
«Около 00:30 по Гринвичу (03:00 мск) 16.09.2017 г. российские силы нанесли удар восточнее реки Евфрат в Сирии вблизи Дейр эз-Зора, в результате которого были ранены бойцы из числа партнеров коалиции», — говорится в заявлении пресс-службы коалиции США.
Ранее «Русская Весна» сообщала, что коалиция США вторглась в Дейр эз-Зор, а Сирийская Аррмия и ВКС России начали операцию по блокированию этой экспансии.
Поддерживаемая США курдо-арабская коалиция «Сирийские демократические силы» (в чьих рядах часто действуют и бойцы спецназа США, курирующие и обучающие бойцов SDF) в прошлые выходные начала своё обещанное вторжение в направлении города Дейр эз-Зор, угрожая занять нефтяные месторождения в окрестностях провинциальной столицы и важный пограничный переход у границы с Ираком.
Вооруженные силы САР и российское командование начали готовить форсирование реки Евфрат, чтобы остановить экспансию проамериканских сил.
Подробнее в материале: Обогнать США: Под прикрытием «Солнцепёков» и ВКС РФ «Тигры» готовят переправу через Евфрат — репортаж РВ (ФОТО)
Как на днях сообщил «РВ» военный источник, ВКС РФ прикрывают понтонно-мостовые подразделения Сирийской армии, обеспечивающие подготовку к переправе.
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*Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Лавров и Тиллерсон обсудили Сирию
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Сирии. Об этом сообщается на странице российского МИД в Facebook.
«Обсуждалась текущая ситуация по сирийскому урегулированию, включая задачи антитеррористической борьбы на земле, реализации решений международной встречи по Сирии в Астане 14—15 сентября сего года и подготовки к очередному раунду политического процесса в Женеве», — говорится в сообщении.
Отмечается, что стороны подчеркнули необходимость активизации усилий по выполнению минских договорённостей по урегулированию ситуации на Донбассе.
Разговор состоялся в субботу, 16 сентября, по инициативе американской стороны.
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Мужество роты капитана Капустина в Сирии отмечено командованием
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У Ирана есть доказательства поддержки ИГИЛ со стороны США
Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) за последние несколько лет смог проникнуть в американские командные центры и имеет доказательства, что США поддерживают террористов ИГИЛ, заявил командующий Военно-космическими силами КСИР Амир Али Хаджизаде.
«Мы проникали в командные центры США на протяжении нескольких лет и видели, за чем они следят, куда бьют, мимо чего проходят и как поддерживают ИГИЛ», — сообщил он телекомпании IRIB.
Хаджизаде отметил, что если КСИР получит разрешение на публикацию доказательств американской поддержки ИГИЛ*, то для США их действия в Сирии и Ираке обернутся «большим скандалом».
Военные чины Ирана неоднократно заявляли, что у Тегерана есть доказательства поддержки Вашингтоном боевиков ИГИЛ. В конце июня советник главнокомандующего КСИР Хамид Реза Могадам Фар в интервью RT пообещал, что Иран опубликует подобные доказательства.
Читайте также: Трогательные кадры: Военные России и дети Сирии в горной Латакии — репортаж «РВ» (ФОТО)
*Запрещенная в РФ террористическая организация.
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Иран заявил, что располагает доказательствами поддержки ИГ* со стороны США
Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) за последние несколько лет смог проникнуть в американские командные центры и имеет доказательства, что США поддерживают террористов “Исламского государства”*, заявил командующий Военно-космическими силами КСИР Амир Али Хаджизаде, передает РИА Новости.
Хаджизаде отметил, что если КСИР получит разрешение на публикацию доказательств американской поддержки ИГ*, то для США их действия в Сирии и Ираке обернутся “большим скандалом”.
Военные чины Ирана неоднократно заявляли, что у Тегерана есть доказательства поддержки Вашингтоном боевиков ИГ*. В конце июня советник главнокомандующего КСИР Хамид Реза Могадам Фар в интервью RT пообещал, что Иран опубликует подобные доказательства.
*Террористическая группировка, запрещенная в России.
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
Трогательные кадры: Военные России и дети Сирии в горной Латакии — репортаж «РВ» (ФОТО)
Военнослужащие Российского Центра примирения враждующих сторон, продолжают свою деятельность по оказанию гуманитарной помощи жителям Сирии, пострадавшим за годы войны.
Об этом в репортаже «Русской Весны» из горной сирийской Латакия.
16 сентября сотрудниками Центра примирения проведена очередная гуманитарная акция в населенном пункте Айн-Эль-Крум в провинции Латакия, в ходе которой местным жителям передано около 1 тонны продовольственных наборов, включающих муку, мясные консервы, чай и другие продукты питания.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
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пора снимать документальный фильм о помощи США ИГИЛУ и и Алькаеде.И показать его в ООН,вот тогда будет кипишь.А так это разговоры.что то есть бла-бла.