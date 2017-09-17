Сирия, ИГИЛ, последние новости 17 сентября 2017

Российские военные продолжают спасать невинных жертв сирийской войны.

Об этом в репортаже «Русской Весны» из Дамаска.

Асма Араб родилась и прожила все свои тридцать три года в Кафер Батне Восточной Гуты. До войны это был быстро развивающийся пригород Дамаска, который обещал большие перспективы всем жителям этого района.

Здесь же она вышла замуж за Халеда Аль-Дабасса. В мирное время работа Халеда автослесарем пользовалась большим спросом и хорошо оплачивалась, в месяц выходило около 400 долларов США, что для Сирии было выше среднего заработка.

В надежде на светлое будущее их дом наполнился детским смехом, у них родились два сына Ахмад и Мухамад и три дочери Ханан, Рабиа и Варда. Тогда они еще не знали через, что всем им придется пройти.

В 2011 году в Сирии из-за рубежа была спровоцирована гражданская война. И одним из очагов этого противостояния стала, в том числе, Восточная Гута, в этом районе до введения по инициативе Москвы зоны деэскалации проходили ожесточенные бои между вооруженной оппозицией и правительственными войсками.

Мирные жители оказались в зоне гуманитарного кризиса, без доступа к воде, продуктам питания, предметам первой необходимости и каким-либо медицинским услугам. Террористы сделали все, чтобы лишить жителей Восточной Гуты шанса на выживание.

В начале этого года Асма Араб заболела пневмонией осложненной абсцессом легкого, которая привела бы к смерти матери пятерых детей, так как на территории подконтрольной боевикам никто не мог оказать ей квалифицированную помощь.

Узнав об этом от Комитета национальной справедливости Восточной Гуты представители Центра по примирению враждующих сторон ВС РФ на территории САР провели ряд напряженных переговоров с лидерами боевиков и членами правительства Сирии. В итоге был согласован вопрос эвакуации Асмы и её детей из Восточной Гуты в Дамаск для оказания медицинской помощи.

Под покровом ночи представители ЦПВС совместно с сирийско-арабским красным полумесяцем провели операцию по спасению невинных жизней. В районе города Хараста эль-Басаль автомобиль красного полумесяца пересёк линию соприкосновения с боевиками и уехал вглубь зоны деэскалации №3.

Час напряженного ожидания на блок-посту, и улыбки облегчения на лицах сотрудников красного полумесяца и российских офицеров, когда на горизонте появились огни медицинской машины.

Ведь до конца никто не был уверен, что получится эвакуировать находящуюся в тяжелом состоянии Асму и её детей, так как еще слишком велико недоверие между боевиками оппозиции и правительством страны. Но именно такие шаги, связанные с судьбами конкретных людей, разрушают эту стену недоверия между ними.

Также российская сторона позаботилась об оповещении родителей девушки Махмуда и Иман, проживающих в Дамаске, которых она не видела с начала конфликта почти 6 лет. Которые с нетерпением ждали свою дочь на блок-посту правительственных войск.

В центральном госпитале Альмуштахед г. Дамаск Асме оказали необходимую медицинскую помощь, и в настоящее время состояние расценивается как удовлетворительное. Дети, пока их мама временно находится в госпитале, живут с бабушкой и дедушкой.

Прибытие группы эвакуации (реанимобиль и машина сопровождения) из госпиталя

Жительница Восточной Гуты Асма Араб

Эвакуируемые дети

Прибытие в Центральный госпиталь г. Дамаска «Альмуштахед»

В приемном отделении (подготовка сына Асмы Араб к проведению медицинскому осмотру)

Начальник медицинской службы отдела ЦПВС «Дамаск» разъясняет родственникам А.Араб о состоянии больной и дальнейшем лечении

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