Новости Украины и Новороссии 17 сентября 2017

Ночь «на подвале». Что ждет нарушителей комендантского часа в Донецке

Я пошла в магазин за хлебом — конечно, это ужасно глупо, выходить в магазин за полчаса до одиннадцати ночи. С одиннадцати комендантский час, и по закону тебя могут арестовать и препроводить в отделение.

Но магазин был недалеко, а хлеба ужасно хотелось. И еще погулять

В семь минут двенадцатого я была в десяти метрах от собственного подъезда, когда рядом со мной остановилась полицейская машина и меня вместе с хлебом и салфетками загрузили на заднее сиденье, где уже сидела беременная девушка и ее муж.

— Да вы что, ребята, — я никак не могла понять, что все всерьез. — Ну семь же минут, ну что вы?

— Закон, девушка, — отвечал мне хмурый прапорщик. — Хоть семь минут, хоть три, хоть одна. Запрещено находиться на улице. Все вопросы не к нам, а к главе республики.

Где-то, кажется, здесь у меня началась легкая истерика. Я вообще-то не склонна к этому. Я два с половиной года в Донбассе, я фронтовой корреспондент, и ни разу под обстрелами в истерики не впадала. Но в этом месте нервы сдали. Семь минут! Возле собственного подъезда!

— Где вы были, когда я в феврале через весь город посреди ночи ездила на обстрелы? — шипела я. — Почему тогда никого не волновало, комендантский час или нет? Почему тогда ни одной полицейской машины на улицах не было?

— Девушка, какие проблемы? — интересовался прапорщик. — Все по закону.

В Ворошиловском РОВД я разрыдалась. Я стояла и рыдала, а прапорщик требовал, чтобы я перестала «давить слезу».

В этот момент я его ненавидела. Я рыдала и сама не могла понять, почему я плачу. Потом, уже дома, я пыталась вспомнить это ощущение: плакать-то действительно было не с чего.

Прапорщик был такой один, остальные полицейские пытались меня утешать и успокаивать, объясняли, что ничего страшного не произошло и утром меня отпустят, что никаких последствий административный протокол иметь не будет. Но я рыдала почти час и не могла остановиться, хотя мне было ужасно стыдно.

Потом, уже дома, я пыталась вспомнить это ощущение и понять свою реакцию. Это было что-то про ужас человека перед системой.

То есть человек у себя один — такой уникальный, бесценный, мягкий, теплый и живой. И вот он сталкивается с системой — тяжелой машиной, которой, в принципе, безразлична вся эта жизнь и теплота, даже если каждый винтик этой системы — сам по себе человек, притом участливый и добрый.

Но система огромная и холодная, система — это как космос и кантовское звездное небо. И когда ты впервые сталкиваешься с этим осознанием, когда впервые стоишь одинокий, маленький и голый перед ледяным космосом, тебе невыносимо страшно, даже если весь твой рассудок говорит, что бояться нечего.

А еще, если честно, за два с половиной года в Донбассе я привыкла к тому, что в любой непонятной ситуации ты бежишь к ближайшему человеку в форме за защитой. Человек в форме — это нечто незыблемое, стабильное, источник порядка и добра. А здесь, понимаете ли, разрыв шаблона.

Нас проводили в комнату, где стояли какие-то грязные поломанные стулья. На столе лежал человек, прикованный наручниками к батарее, и курил.

— Я здесь никуда садиться не буду, — с ужасом сказала беременная девушка. Ее звали Кристина, она была парикмахером.

Села она в итоге на руки к мужу. Тот, кстати, держался спокойно. Утешал нас — «девчонок», пытался помирить меня с прапорщиком. Мише было тридцать лет, и три года из них он провоевал. Демобилизировался только в мае.

— А ты тут за что? — спросил он прикованного парня.

— А я за дело! — ухмыльнулся тот. — Я тут уже седьмой день.

— Ну все-таки, за что?

— Да за дело, за дело, — отмахнулся тот.

Странная собралась компания. Воевали тут все. И Миша, и прикованный парень, и даже неприятный прапорщик, оказавшийся бывшим «беркутом» из Киева.

Я пыталась перестать плакать.

— Вот знаете, — мрачно сказала я. — У меня муж сейчас на боевых. Я его спрошу, извините, за что он воюет. Неужели, блин, за то, чтобы через пять минут после комендантского часа вы девчонок хватали на улицах?

— У меня жена сейчас в аэропорту, — ощерился прапорщик. — Тоже воюет. Я ее в этом году в первый раз на море вывез. Мы с ней и с ребенком сидим, а она говорит: «Хочу на войну».

Мой муж тоже так говорил в отпуске.

В комнате воняло.

Миша курил в окно.

— А как называется эта комната правильно? — спросила я.

— Это «подвал», — ответил напарник прапорщика.

— Да ладно?

— Ну нет, на самом деле цокольный этаж.

Мне очень стыдно, что я не запомнила всех тех людей, которые относились к нам по-человечески и успокаивали. Запомнила только недоброго прапорщика.

А ведь нас угощали сигаретами, не запрещали выключать телефоны (то есть просили выключить, но исключительно для проформы — нас потом даже на собственные телефоны сфотографировали на память).

Вокруг нас были неплохие люди, которые выполняли свое дело, рутинное, ненужное, но законодательно обоснованное. И я вскоре перестала плакать, даже смеялась, и когда меня фотографировали для протокола, то добродушно просили «повернись в профиль, в профиль, а не в три четверти, не на аватарку снимаем, глазки не строй».

Впрочем, все эти хорошие люди не догадались, что беременную Кристину, наверное, все-таки не стоит задерживать. И эта Кристина, беременная молодая девчонка, так и просидела до девяти утра в вонючей камере, пока не пришел начальник отдела, принимающий решения, отпускать «нарушителей» или нет.

Согласно указу главы ДНР от 28 января 2016 года, запрещено уличное передвижение граждан, движение общественного и частного транспорта, при отсутствии специального пропуска, выданного уполномоченными на то государственными органами, а также такси.

В указе также сказано, что «осуществление контроля за соблюдением режима комендантского часа в пределах своей компетенции возложено на органы Министерства внутренних дел, Министерства государственной безопасности с предоставлением права проверять документы у граждан и других лиц, проводить их личный досмотр, досмотр вещей, а также на основаниях и в порядке, установленном законами Донецкой Народной Республики, задерживать граждан, других лиц и транспортные средства для разбирательства. При этом срок задержания граждан, других лиц не должен превышать 15 (пятнадцати) суток».

В первый раз нарушителей задерживают до утра, в последующие разы — на пятнадцать суток. С нас со всех сняли отпечатки пальцев, на всех завели административные протоколы, и если мы снова попадемся полиции в три минуты двенадцатого на улице, то будем задержаны на пятнадцать суток.

Я за игру по правилам. Я не имею юридических претензий к задержавшим нас полицейским.

Но хотелось бы обратиться к главе Донецкой Народной Республики Александру Захарченко.

А нельзя ли как-нибудь так доработать указ, чтобы в первые пятнадцать минут действия комендантского часа людей, задержанных возле места проживания, просто провожали до этого самого места проживания?

А то понятно, что у полицейских план по числу задержанных, но все-таки хотелось бы, чтобы план выполняли за счет реальных дебоширов и диверсантов, а не за счет беременных девчонок.

— За что я воевал, — грустно сказал Миша, когда его увели в камеру.

И это было отдельно чудовищно обидно.

Анна Долгарева

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Миротворцы в Донбассе. Путь к миру или еще один тупик

Результативность предполагаемой миротворческой миссии напрямую зависит от того, чем она будет являться: инструментом для заморозки боевых действий и последующего прекращения войны, либо в ней видят еще один механизм для выстраивания вокруг Донбасса заградительного или, того хуже, удушающего кордона Можно по-разному относиться к сайту «Миротворец», гневно осуждать или гордиться своим там появлением, но с одной ролью детище Авакова и Геращенко, кажется, справилось. Слово «миротворец» теперь имеет в Донбассе исключительно отрицательную коннотацию и изменить это обстоятельство в ближайшее время будет достаточно тяжело. До последнего времени сам этот термин ассоциировался в Донецке с размещенными Киевом в интернете «расстрельными списками», которые по сей день старательно пополняются анонимными украинскими радикалами. Может быть поэтому, вдруг возникшее на повестке дня предложение ввести в Донбасс миротворческий контингент, вызвало у местного населения скорее тревогу и настороженность, чем предчувствие хоть каких-нибудь позитивных изменений. Впрочем, причин явного скепсиса по поводу идеи ввода миротворцев в Донбасс, конечно, гораздо больше, чем исключительно брезгливое отношение к коллекции анонимных доносов. Начнем с того, что пока совершенно не ясно — что это будут за миротворцы? Из граждан каких государств будет комплектоваться их контингент и чьи приказы выполнять? Каковы окажутся их функции? Вообще-то, традиция искоса смотреть на незнакомцев с полицейскими полномочиями в Донбассе давняя. Помнится, еще в эпоху правления Ющенко, в Донецк зачем-то были направлены милицейские части из других городов Украины. Читайте также: «Это разделит Украину еще больше», — Волкер считает интересным предложение Путина о миротворцах в Донбассе И даже в те относительно мирные времена реакция в Донецке на «чужих людей» в форме была откровенно болезненной. Пусть массовых протестов и не наблюдалось, но в сторону правоохранителей с незнакомыми шевронами смотрели с явным неодобрением. Чего же ожидать сейчас, после четырех лет конфликта? К слову, комментируя в Фейсбуке перспективу появления в регионе иностранной вооруженной миссии, местные жители припоминают, что не так давно в Донецке и других городах республики даже проводились специальные публичные учения, на которых отрабатывались приемы силового противостояния именно таким вот «миротворцам». Но если наверху вектор отношения к подобным миссиям по каким-то причинам поменялся, то изменить массовое общественное сознание будет уже не так-то и просто. Военные наблюдатели ООН осуществляют совместное патрулирование с российскими миротворцами из состава Коллективных сил по поддержанию мира (КСПМ) в нижней части Кодорского ущелья. Еще один важный вопрос: как размещенные в Донбассе миротворцы будут взаимодействовать с уже существующими и функционирующими тут местными органами внутренних дел и вооруженными силами? Те прошли школу боевых действий и, вероятно, как никто другой знают цену, заплаченную Донбассом за его нынешний статус. А потому вряд ли бессловесно согласятся потесниться, вежливо уступив место под солнцем неким международным структурам, да еще и с оружием в руках. Кроме того, пока совершенно нет понимания, где и, главное, зачем будут располагаться (если, конечно, будут располагаться) подразделения миротворческих сил. Как известно, на этот счет существует три версии: вдоль линии соприкосновения ЛДНР и ВСУ, в местах, которые патрулируют инспекторы ОБСЕ и на границе с Россией. На последнем особо настаивают и США, и, примкнувшая к ним, Украина. В то же время, самопровозглашенные республики, в целом комментируя перспективу ввода миротворцев довольно сдержанно, категорически возражают против размещения иностранных сил вдоль границы с Россией, справедливо указывая, что там-то как раз никаких боевых действий не ведется. Очевидно, что именно вопрос контроля границы с Россией и станет ключевым во всей этой истории, и вот почему. Как известно, с марта этого года Украина на уровне своего Совета по национальной безопасности и обороне объявила официальную блокаду Донбасса, ограничив с республиками торговое и транспортное сообщение. Читайте также: Порошенко изложил свое видение миротворческой миссии ООН в Донбассе Если миротворческий контингент позволит Киеву осуществлять контроль над второй половиной государственного периметра самопровозглашенных государств, то существование ДНР и ЛНР, безусловно, осложнится. Пресловутый «приднестровский сценарий», которым Киев так любит попрекать Москву, реализуется в том виде, в котором его сейчас проводит именно Украина, когда она блокирует границу ПМР. Кажется, что нет ни одного аргумента, который бы говорил в пользу ввода миротворческого контингента, но это все же не так. Результативность предполагаемой миссии напрямую зависит от того, чем она будет являться: инструментом для заморозки боевых действий и последующего прекращения войны, либо в ней видят еще один механизм для выстраивания вокруг Донбасса заградительного или, того хуже, удушающего кордона. Определенно, фактором, наиболее негативно влияющим сегодня на обстановку в Донбассе, являются боевые столкновения вдоль линии соприкосновения. И если международная миротворческая миссия сумеет гарантированно препятствовать ежедневным стрелковым и артиллерийским дуэлям, то, в перспективе, это действительно может привести к качественному изменению ситуации на Донбассе, остыванию конфликта и появлению перспективы установления тут мира на тех или иных условиях. А вот видеть в «миротворцах» лишь еще одну разновидность «нелетального оружия», с помощью которого можно будет усмирить непокорные регионы, означает с самого начала списать идею мисси в разряд нереализуемых, благо, поводов для этого хватает и так. Рамиль Замдыханов Украина.ру

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В ДНР запретили украинскую свинину

Министерство агропромышленной политики и продовольствия ДНР запретило ввоз продовольственных товаров из мяса свинины со всей территории Украины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «В связи с ухудшением эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней на территории Украины, запрещен ввоз на территорию Донецкой Народной Республики мяса свинины и готовой продукции из мяса свинины (сала, колбасных изделий, мясных консервов и т. д.) со всей территории Украины, в том числе и в ручной клади для собственных нужд», — говорится в сообщении. Справка «Русской Весны» Африканская чума свиней — вирусное заболевание, поражающее диких кабанов и домашних свиней, не представляющее опасности для человека. Читайте также: Командование ВСУ вскрыло факты торговли военной техникой в зоне «АТО»

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«Неотыгранная карта»: почему украинские власти не спешат арестовывать Саакашвили за прорыв границы

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили не будет арестован по делу о прорыве границы. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Кроме того, он отметил, что вопрос о депортации политика также на данный момент не рассматривается. Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман также говорил о том, что власти страны не собираются принимать какие-либо меры в отношении Саакашвили. RT выяснял, почему руководство Украины закрывает глаза на действия опального политика и позволяет ему свободно перемещаться по территории государства. «Привыкли идти на «майдан» Михаил Саакашвили не будет арестован за самовольное проникновение на территорию Украины. Об этом на форуме «Ялтинская европейская стратегия» заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Он также отметил, что и вопрос о выдворении опального политика из страны не рассматривается. Однако такая ситуация будет сохраняться лишь до тех пор, пока у Саакашвили есть необходимые для нахождения на Украине документы. «Я как генеральный прокурор чётко вам говорю: Саакашвили не будет арестован по этому делу, Саакашвили не может быть экстрадирован из этой страны, пока у него есть удостоверение на постоянное проживание или другие документы», — заявил Луценко. Вместе с тем он посоветовал политику как можно скорее урегулировать вопрос со своим гражданством, которого ранее был лишён по распоряжению президента Петра Порошенко. «Есть вопрос по указу президента? (Надо идти. — RT) в суд, а в нашей стране привыкли идти на «майдан», — отметил генпрокурор. Пусть народ разбирается Никакой резкой реакции не вызывают действия Саакашвили и у властных структур. В частности, премьер-министр Украины Владимир Гройсман подчеркнул, что каких-то мер в связи с приездом экс-губернатора в столицу принимать не планируется. «Ничего. Я не знаю, что нужно делать в таких случаях <…> В том, что делать с популистами, пусть это делает украинское общество. <…> Мы ничего не собираемся делать, специально посвящённого одной личности», — заявил Гройсман на форуме YES. При этом он добавил, что не заметил особых успехов Саакашвили на посту губернатора Одесской области. Поход на Раду Между тем сам Саакашвили решил перенести дату своего приезда в Киев. На своей странице в Facebook он сообщил, что вернётся в столицу Украины не 19 сентября, как заявлял раньше, а 17 октября. По словам политика, это связано с желанием «присоединиться к инициативе гражданских активистов». «Мы решили присоединится к инициативе гражданских активистов и собраться в Киеве 17 октября с тремя требованиями: создание антикоррупционных судов, отмена депутатской неприкосновенности, принятие нового избирательного закона. А остальные требования мы будем собирать по всей Украине до 17 числа», — написал Саакашвили. Напомним, что в Киев экс-губернатор планирует приехать в рамках своего турне по стране. Он уже побывал во Львове, Черновцах и Херсоне, где выступил на митингах перед сторонниками. При этом ранее ресурс Страна.ua сообщал о том, что 19 сентября сторонники Саакашвили намереваются провести у стен Верховной рады митинг с требованием предоставить экс-губернатору Одессы возможность выступить перед депутатами. Тем временем жители Киева не горят желанием поддержать акции Саакашвили, о чём свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного компанией Active Group. Так, только чуть более 10% респондентов одобрили намерение политика. Причём полную готовность присоединиться к митингу выразили 7,5% опрошенных, ещё 4,22% сказали, что «скорее выйдут» на протест. При этом действия экс-губернатора на границе одобряют только 23% киевлян, 39% респондентов высказали поддержку пограничникам и правоохранителям. Марионетка в руках других Между тем аналитики сходятся во мнении, что экс-губернатор в своём нынешнем положении является лишь марионеткой в руках более влиятельных политиков, находящихся в оппозиции к действующей власти. Так, доктор политических наук, директор Института геостратегических исследований Грузии Вахтанг Маисая считает, что фигурой Михаила Саакашвили сейчас активно пользуется Юлия Тимошенко. Вместе с тем, отмечает эксперт, Петра Порошенко не сильно пугает визит экс-губернатора в Киев. Президент считает, что Саакашвили не найдёт поддержки в столице. «Порошенко думает, что Киев — это не вотчина Саакашвили, потому что в Киеве позиция Саакашвили абсолютно слаба, в отличие от областей на западе Украины, где ультрарадикалы являются главной силой, и для них Порошенко не свой человек», — отметил Маисая. Читайте также: США сливают Порошенко? — спецпредставитель по Донбассу Волкер встречается с Тимошенко «У Киева есть опасения, что Саакашвили — ещё не до конца отыгранная карта, и он продолжает быть нужным своим заокеанским кураторам. Ему сошли с рук преступления в отношении Южной Осетии, поэтому такая „невинная шалость“, как пересечение государственной границы Украины, ему тоже, по всей видимости, сойдёт с рук», — заявил RT юрист-международник Дмитрий Романенко. По его мнению, сейчас в отношении экс-губернатора все юридические формальности затмевает политика. Взял наскоком «Прорыв» границы Михаил Саакашвили и его сторонники устроили 10 сентября. Группа единомышленников на контрольно-пропускном пункте «Шегини» буквально продавила оцепление стражей порядка и сотрудников погранпоста. В результате этих действий пострадали 11 полицейских. В связи с событиями на КПП «Шегини» МВД Украины завело в отношении экс-президента Грузии три уголовных дела: по обвинению в незаконном пересечении границы, оказании сопротивления сотрудникам правоохранительных органов и хулиганстве. Ему также был вручён протокол о незаконном пересечении им границы Украины, с которым он выразил несогласие. Оценку действиям политика и его сторонников тогда же дал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. «Борясь за власть, сторонники Саакашвили уничтожают государство. Кто не согласен, попробуйте прорвать грузинскую или британскую границу», — предложил генпрокурор. Полина Духанова, Лилия Зарипова

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Санкции сохранятся и после выполнения Минских соглашений

Санкции не будут сняты с России даже после того, как минские соглашения будут выполнены. Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента США по украинскому урегулированию Курт Волкер, сообщает «112 Украина».По его словам, снятию ограничений препятствует переход Крыма в состав России. «Даже если Россия выполнит это [минские соглашения], если мы увидим восстановление украинского суверенитета над Донбассом, неважно, через какой именно созданный нами механизм. Санкции, введенные из-за Крыма, остаются», — подчеркнул Волкер. https://lenta.ru/news/2017/09/16/volker/ – цинкPS. Ну это в общем то и не секрет, что проблема не в Донбассе, а в самом комплексе американо-российских отношений, где попытки решить проблему путем частных уступок в надежде, что США пойдут на компромисс, могут привести лишь к дальнейшему ухудшению ситуации при сохранении требований направленных на то, чтобы лишить РФ возможности проводить субъектную политику.По сути, предлагается частичное снятие санкций в обмен на стратегические уступки. Так что администрация новая, а подходы старые.PS2. Впрочем, оговорка "после выполнения минских соглашений" сама по себе указывает на то, что в том виде, в котором этого хотят США, события развиваться не будут, сколько бы дипломаты не заявляли про "безальтернативность Минска".PS3. С оказией – Почему на медалях за возвращение Крыма 20, а не 23 февраля – https://chervonec-001.livejournal.com/20 00744.html

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Родители детей из сгоревшего в Одессе лагеря пошли на штурм горсовета

© ИА Одесса Медиа‏

Родители детей, отдыхавших в сгоревшем в Одессе лагере “Виктория”, собрались на митинг возле здания горсовета, сообщает РИА Новости со ссылкой на местное издание “Думская”.

“Около 17 часов к зданию мэрии на Думскую площадь стали подтягиваться родители детей, отдыхавший в лагере “Виктория”, общественные активисты, патриоты”, — пишет издание.

Люди требовали, чтобы к ним вышел мэр Геннадий Труханов и его заместитель Зинаида Цвиринько. Всего на митинг собралось около 200 человек.

Позже издание сообщило, что “начался штурм здания, пытаются выбить двери, появились шины”; по состоянию на 18:00 напряжение немного спало, но “осада здания продолжается”.

Затем стало известно о новых беспорядках возле здания горсовета: “Пытались выбить стекло в двери. Полиция применила газ и оттеснила штурмующих… Взорвалась светошумовая граната. Была жесткая драка между муниципалами и патриотами. Их разняли бойцы Нацгвардии, которые отделили стороны друг от друга… Все кашляют из-за газа”.

​Пожар в детском лагере “Виктория” в ночь на субботу унес жизни трех девочек, еще двое детей пострадали. СМИ пишут о многочисленных нарушениях правил противопожарной безопасности в лагере, в частности о том, что новейшая сигнализация на момент пожара была отключена. Полиция возбудила уголовное дело. В Одесской области объявлен траур.

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“Какой сейчас год?”

В конце списка должна идти медиавставка из последней серии третьего сезона "Твин Пикс", когда Купер спрашивает Лору Палмер "Какой сейчас год?" и у Лоры из альтернативной реальности в голове происходит столкновение с действительностью.Что-то мне подсказывает, что в 2018 список ожиданий будет продолжен, так как до просветления еще очень далеко.PS. В ДНР вслед за ЛНР, предсказуемо заявили, что варианты с миротворцами без согласования с властями республики их не устроят. В общем, тут тоже определенное постоянство, хоть и несколько сюрреалистичное, с учетом продолжающейся войны и гибнущих военных и гражданских.

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Генпрокурор Украины обещает не арестовывать Саакашвили

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заверяет, что лидер партии «Рух новых сил», экс-глава Одесской областной государственной администрации, экс-президент Грузии Михаила Саакашвили не будет выдворен из Украины и не будет арестован в связи с инцидентом на ПП «Шегини», произошедшим 10 сентября. «Я как генеральный прокурор четко вам говорю: Саакашвили не будет арестован по этому делу, Саакашвили не может быть экстрадирован из этой страны, пока у него есть удостоверение на постоянное проживание или другие документы, которые он подал», — сказал генпрокурор в ходе 14-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES) «Стал ли мир новым? И что это значит для Украины?» в Киеве в субботу. Также Юрий Луценко выразил надежду, что Саакашвили приедет в Киев только для того, чтобы подать заявление в суд. «Я надеюсь, что он приезжает для того, чтобы занести заявление в суд. Это единственный законный и нормальной способ решения этого спора о гражданстве. Есть вопросы об указе президента — в суд. В любой цивилизованной стране гражданин, недовольный решением государственного органа идет в суд. Это специальная площадка, созданная для того, чтобы найти истину. В нашей стране привыкли идти куда? На Майдан! Это также возможно, но потом обязательно в суд», — сказал Луценко. Читайте также: «Я не знаю, что с ним делать», — Гройсман о Саакашвили (ВИДЕО)

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