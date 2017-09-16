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Теракт в Лондоне в Международный день демократии

08:18. 16 сентября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:
Теракт в лондонском метро. Пострадали 29 человек. 2 + 9 = 11.

Сообщение о взрыве поступило в полицию „примерно” в 8:20. Не исключено, что первый позвонивший это сделал в 8:21. Например, „Пожарную бригаду вызвали в 08:21», — сообщили в пожарной службе.”

Задумчиво и о числе госпитализированных. Например, RT сообщает о 18 людях, тогда как Time не только говорит о 22-х, но и опубликовало ролик с этим числом. Которое вынесено в заглавие…



22 Injured In Explosion On London Subway Train At Parsons Green Underground Station | TIME

Кстати, теракт произошёл в районе, где с 18 века финансовая аристократия из Сити покупала дома. Также как и члены королевской семьи.

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: 11, великобритания англия, демократы, символ
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