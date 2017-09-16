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Лагерь навыка в Крыму. Часть 2

08:20. 16 сентября 2017 Просмотров - 6 Нет комментариев Опубликовал:

07 сентября 2017 года в 20 часов по Москве, на Народном Славянском радио прошёл живой эфир на тему «Лагерь навыка в Крыму»

Автор–сказитель – Сергей Будков

В передаче мы поговорили о внедрении методики Владимира Филипповича Базарного в школьные образовательные программы. Рассказали о начале учебного сезона и про образовательный проект “Сфера”. Поведали о Лагере навыка. Коснулись воспитания детей. И разобрали, что такое пятая четверть.

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Источник: www.youtube.com

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