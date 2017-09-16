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Лагерь навыка в Крыму. Часть 1

08:20. 16 сентября 2017 Просмотров - 26 Один комментарий Опубликовал:

07 сентября 2017 года в 20 часов по Москве, на Народном Славянском радио прошёл живой эфир на тему «Лагерь навыка в Крыму»

Автор–сказитель – Сергей Будков

В передаче мы поговорили о внедрении методики Владимира Филипповича Базарного в школьные образовательные программы. Рассказали о начале учебного сезона и про образовательный проект “Сфера”. Поведали о Лагере навыка. Коснулись воспитания детей. И разобрали, что такое пятая четверть.

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

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Источник: www.youtube.com

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Один комментарий»

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    Люся 16 сентября 2017 в 9:14 Ссылка Пометить
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    Учёный,врач по образованию сегодня является научным руководителем программ Российского Союза за здоровое развитие детей.Его представляют как педагога,но почему?Потому,что создал и внедряет системы оздоровления детей в садиках и школах?Касается вопросов воспитания детей,но суть процессов воспитания раскрыта педагогами,а они сегодня молчат.Почему?Да потому,что цель воспитания зависит от цели существования государства-ради развития человека или формирования людей для их беспроблемной эксплуатации в целях получения прибыли элитой страны.Элита есть?Есть!Эксплуатация есть?Есть!Значит вот вам западная система образования,проверенная и дающая нужный результат.Какой?Посмотрите на западное общество.Дело даже не в том,что в “самой передовой” стране мира,часть населения читать и писать не умеет,а в том,что и элита у них обрезанная так в умении мыслить,что псаки,Бараки и прочие поражают нас,простых,не из элиты,людей.Мир живёт в системе,которая чужда русской цивилизации,человеки в массе своей остались на этой планете только в России,поэтому так усиленно нас и уничтожают тысячелетия,поэтому сегодня нельзя открыто ставить целью образования развитие каждого человека.Как армию создавали тайно,под вывеской “врага страны” Сердюкова,так и формирование поколения надо осуществлять не афишируя этот процесс.Как?Методами,которые проявят себя через 10-20 лет,они известны истинным педагогам и не известны тем,кто пришёл в педагогику по ошибке,кто подготовлен по западным лекалам для работы с детьми.Видимо так и будет.

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