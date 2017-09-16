Лагерь навыка в Крыму. Часть 1

07 сентября 2017 года в 20 часов по Москве, на Народном Славянском радио прошёл живой эфир на тему «Лагерь навыка в Крыму»



Автор–сказитель – Сергей Будков



В передаче мы поговорили о внедрении методики Владимира Филипповича Базарного в школьные образовательные программы. Рассказали о начале учебного сезона и про образовательный проект “Сфера”. Поведали о Лагере навыка. Коснулись воспитания детей. И разобрали, что такое пятая четверть.



Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!



Быть ДОБРУ!



==========================



Источник: www.youtube.com