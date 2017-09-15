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Плач и страдания: скоро Прибалтика вылетит из БРЭЛЛ?

13:23. 15 сентября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

an2

Прибалтийские страны все ближе и ближе к исполнению своей мечты о независимости. Проклятое «оккупационное прошлое» мешало им жить, но они мужественно боролись, разбазаривая советское наследие. Осталось только «добить» энергетические связи, но тут Россия пошла им навстречу. Болотце всколыхнулось, осознало опасность и забило тревогу.

Россия может отключить Латвию, Литву и Эстонию от энергосистемы БРЭЛЛ! О, ужас! Что делать?

Да, Прибалтика делала громкие заявления о том, что к 2025 году желает отсоединиться от энергетического кольца, которое связывает Россию, Белоруссию и страны Балтики, чтобы переключиться на европейские сети. Энергетическая безопасность стала одной из ключевых «фишек» для руководства прибалтийских государств.

Вот только желать и мочь – разные вещи. Денег нет, а Евросоюз вряд ли раскошелится на 500 млн. евро ради приобщения Прибалтики к европейским сетям. Это же не просто взять и выключить, перекрыть всякое сообщение. Тут придется изменить топологию сетей, провести инженерно-изыскательские работы, спроектировать инженерные сооружения и пр.

Брюсселю не до мечтаний прибалтов, особенно, после проблемы с БРЕКСИТом и подсчетом убытков от контрсанкций России. Нет, если правительства Литвы, Эстонии и Латвии приведут убедительные аргументы, то их запрос будет рассмотрен. Правда, не стоит надеяться, что процесс не затянется. Медлительность европейцев может поспорить с эстонской.

Остается еще один момент: что будет делать Россия? И вот ее действий прибалты как раз и опасаются. Ведь Москва может пойти навстречу руководству стран Балтии и первой отключить их от «оккупационной энергетической сети». Не посмотрит даже на наличие финансов для перехода на другую систему. Изверги, одним словом. Нет бы, подержать у себя на шее ненавистников России подольше…

Первыми отреагировало литовское правительство, известное своим трусливым характером. Раньше они кричали о том, что Россия им не нужна, а БРЭЛЛ и подавно. Теперь риторика изменилась: Москву обвиняют в шантаже и манипуляциях. Объяснение простое: отключение от энергосистемы БРЭЛЛ станет катастрофой для литовской экономики, по словам представителя Минэнерго Литвы Аурелия Верницкайте.

В Белоруссии при помощи России строятся атомные электростанции. В Калининграде будет построена новая подстанция и линии для подключения к ЕЭС России двух поселков на Куршской косе, получающие сейчас электроэнергию из Литвы. Будут модернизированы линии и подстанции на Земландском полуострове. В России уже выполнены все проектные работы, имеется финансирование, так что нужды в прибалтах не имеется.

Недаром говорят: «Бойтесь ваших желаний». Прибалтика так долго грозилась и проклинала советское прошлое, что остается принять как неизбежность тот факт, что ее все же отключат от БРЭЛЛ. Туда им и дорога.

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Метки: великая россия, прибалтика, экономика, энергосистема
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