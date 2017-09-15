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СВЕРХЧЕЛОВЕК, «HOMO CREATOR»

20:45. 15 сентября 2017 Просмотров - 44 Нет комментариев Опубликовал:

Русская евгеника: как хотели 

создать сверхчеловека в СССР

14.09.17  Опубликовал: brahman

Речь о достойном человеке.

Давайте согласимся с Николаем Кольцовым :

«Этот новый человек – сверхчеловек, «Homo creator» – должен стать действительно царем природы и подчинить ее себе силою своего разума и своей воли».

 

Но очевидно, что до покорения природы человек должен стать достойным ее ! Иначе – имеем то, что имеем : истощение и надругательство над природой. И даже разумные ООН*овские планы по борьбе с парниковым эффектом катятся коту под хвост из-за обструкции их ведущими державами.

Уточню : до покорения природы человечество должно стать нравственным !

 

И тут не годится  «метод расовой евгеники, это – улавливание ценных по своим наследственным свойствам производителей: физически сильных, одаренных выдающимися умственными или нравственными способностями людей». Этот метод в основе – «естественное»  подстраивание под природу , отлавливание ее крох, на результат понадобятся тысячелетия. 

 

Задачу надо уточнить :  метод взращивания человечного человечества :

-_ воспитание «физически сильных и

- _одаренных выдающимися НРАВСТВЕННЫМИ способностями людей» !

ФИЗИЧЕСКИ сильные и интеллектуально развитые (не лишенные умственных способностей) – это категория НЕОБХОДИМЫХ  для достойного человека качеств.

Но только НРАВСТВЕННЫЕ способности превращают человека в человека достойного, т.е. являются ДОСТАТОЧНЫМИ  качествами.

 

(Эти категории – необходимости и достаточности, - выведены в точнейшей из наук математике как условия , обеспечивающие решение любой задачи) .

 

При этом надо избавиться от распространенных (из исторического невежества) ошибок прошлого и настоящего.

 

1 –й пример, от Карла Пирсона. «Интеллигентный средний класс есть позвоночный столб нации; из него выходят мыслители, вожди, организаторы последней.» До чего нас довели члены этого класса  мы видим невооруженным глазом. Народ самой природно - богатой страны живет в бедности и нищете и только «приспособленные в интеллектуальном отношении члены общества» кайфуют на его несчастьях.

 

2 – й пример. Евгенист Михаил Волоцкий очень хотел легализовать стерилизацию. Он внимательно изучал опыт пионеров практической евгеники из американского штата Индиана. И где теперь коренные индейцы штата Индиана – в резервациях. А опыт массовой стерилизации (в ограниченных масштабах) применяется к одомашненным животным.

 

3 – й пример. Русский психиатр Виктор Осипов предложил свою радикальную систему избавления от психбольных: побольше абортов, интернатов и других государственных мероприятий. Но главным и сейчас актуальным предложением ученого был запрет алкоголя.  

Процитирую (согласен).  Виктор Осипов: «Проведение запретительной системы по отношению к спиртным напиткам; энергичная борьба с распространением сифилиса; широкое развитие дела лечения и призрения душевнобольных, эпилептиков, идиотов и умственно-отсталых, хронических алкоголиков и наркоманов вообще; законодательное запрещение браков между кровными родственниками, браков с душевнобольными, слабоумными, тяжелыми дегенератами, хроническими алкоголиками и наркоманами (до их излечения), эпилептиками, сифилитиками (при условии недостаточного лечения сифилиса и близкого ко времени заключения брака заражения); охрана здоровья беременной и кормящей грудью женщины».

 

Сокращение психически больных – благородная задача, но вот достиглди ли мы значительных успехов ?  Думаю, появление класса деклассированных гомосексуалов, наркоманов, проституток, бомжей и т. п. "новых русских"  и его агрессивное распространение, резкое падение здоровья молодых  делает вопрос риторическим .

 

А ведь был период, когда мы медленно, но уверенно шли к цели – достойному, здоровому и нравственному, человеку . Привед пару согласных здешних комментариев

 

_=  Valeriya113 → Oblichitel «В СССР душевнобольным было запрещено обзаводиться семьей, потомством. Была ответственность за непредоставление информации о психическом здоровье перед заключением брака. Была ежегодная диспансеризация всего населения, в том числе проверка на психическое здорровье».

_=  юстас 14.09. 2017  «Сверхчеловек , в принципе , был создан в сталинскую эпоху без всякой евгеники . Отличное , развивающее мозг , образование плюс обязательный для всех комплекс ГТО . Наука и спорт популяризировались повсеместно. Это поколение , умное и здоровое , построило промышленность и победило гитлеровский Евросоюз образца 1941 года».

 

Отмеченные в комментах достижения были обеспечены государственной парадигмой развития советского общества, советского образа жизни.

 

Известно : новое – хорошо забытое старое. Нам бы, наконец, взяться за новое. Может еще бы и пожили. 

 

    J  UDOV

 
Метки: душевнобольные, парадигма
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