Русская евгеника: как хотели
создать сверхчеловека в СССР
14.09.17 Опубликовал: brahman
Речь о достойном человеке.
Давайте согласимся с Николаем Кольцовым :
«Этот новый человек – сверхчеловек, «Homo creator» – должен стать действительно царем природы и подчинить ее себе силою своего разума и своей воли».
Но очевидно, что до покорения природы человек должен стать достойным ее ! Иначе – имеем то, что имеем : истощение и надругательство над природой. И даже разумные ООН*овские планы по борьбе с парниковым эффектом катятся коту под хвост из-за обструкции их ведущими державами.
Уточню : до покорения природы человечество должно стать нравственным !
И тут не годится «метод расовой евгеники, это – улавливание ценных по своим наследственным свойствам производителей: физически сильных, одаренных выдающимися умственными или нравственными способностями людей». Этот метод в основе – «естественное» подстраивание под природу , отлавливание ее крох, на результат понадобятся тысячелетия.
Задачу надо уточнить : метод взращивания человечного человечества :
-_ воспитание «физически сильных и
- _одаренных выдающимися НРАВСТВЕННЫМИ способностями людей» !
ФИЗИЧЕСКИ сильные и интеллектуально развитые (не лишенные умственных способностей) – это категория НЕОБХОДИМЫХ для достойного человека качеств.
Но только НРАВСТВЕННЫЕ способности превращают человека в человека достойного, т.е. являются ДОСТАТОЧНЫМИ качествами.
(Эти категории – необходимости и достаточности, - выведены в точнейшей из наук математике как условия , обеспечивающие решение любой задачи) .
При этом надо избавиться от распространенных (из исторического невежества) ошибок прошлого и настоящего.
1 –й пример, от Карла Пирсона. «Интеллигентный средний класс есть позвоночный столб нации; из него выходят мыслители, вожди, организаторы последней.» До чего нас довели члены этого класса мы видим невооруженным глазом. Народ самой природно - богатой страны живет в бедности и нищете и только «приспособленные в интеллектуальном отношении члены общества» кайфуют на его несчастьях.
2 – й пример. Евгенист Михаил Волоцкий очень хотел легализовать стерилизацию. Он внимательно изучал опыт пионеров практической евгеники из американского штата Индиана. И где теперь коренные индейцы штата Индиана – в резервациях. А опыт массовой стерилизации (в ограниченных масштабах) применяется к одомашненным животным.
3 – й пример. Русский психиатр Виктор Осипов предложил свою радикальную систему избавления от психбольных: побольше абортов, интернатов и других государственных мероприятий. Но главным и сейчас актуальным предложением ученого был запрет алкоголя.
Процитирую (согласен). Виктор Осипов: «Проведение запретительной системы по отношению к спиртным напиткам; энергичная борьба с распространением сифилиса; широкое развитие дела лечения и призрения душевнобольных, эпилептиков, идиотов и умственно-отсталых, хронических алкоголиков и наркоманов вообще; законодательное запрещение браков между кровными родственниками, браков с душевнобольными, слабоумными, тяжелыми дегенератами, хроническими алкоголиками и наркоманами (до их излечения), эпилептиками, сифилитиками (при условии недостаточного лечения сифилиса и близкого ко времени заключения брака заражения); охрана здоровья беременной и кормящей грудью женщины».
Сокращение психически больных – благородная задача, но вот достиглди ли мы значительных успехов ? Думаю, появление класса деклассированных гомосексуалов, наркоманов, проституток, бомжей и т. п. "новых русских" и его агрессивное распространение, резкое падение здоровья молодых делает вопрос риторическим .
А ведь был период, когда мы медленно, но уверенно шли к цели – достойному, здоровому и нравственному, человеку . Привед пару согласных здешних комментариев
_= Valeriya113 → Oblichitel «В СССР душевнобольным было запрещено обзаводиться семьей, потомством. Была ответственность за непредоставление информации о психическом здоровье перед заключением брака. Была ежегодная диспансеризация всего населения, в том числе проверка на психическое здорровье».
_= юстас 14.09. 2017 «Сверхчеловек , в принципе , был создан в сталинскую эпоху без всякой евгеники . Отличное , развивающее мозг , образование плюс обязательный для всех комплекс ГТО . Наука и спорт популяризировались повсеместно. Это поколение , умное и здоровое , построило промышленность и победило гитлеровский Евросоюз образца 1941 года».
Отмеченные в комментах достижения были обеспечены государственной парадигмой развития советского общества, советского образа жизни.
Известно : новое – хорошо забытое старое. Нам бы, наконец, взяться за новое. Может еще бы и пожили.
J UDOV