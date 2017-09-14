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Тьма и пепел

17:55. 14 сентября 2017 Просмотров - 61 Нет комментариев Опубликовал:


Немножко воинственной риторики с северо-корейского ТВ с призывом уничтожить Японию и США.



Все же, полагаю, что как и в случае с сентенциями Киселева про "радиоактивный пепел", все это останется на уровне риторики, которая преследует цель (вкупе с новыми ракетными пусками) показать США, что санкции и какое-либо международное давление, не заставят Северную Корею отказаться от дальнейшей разработки межконтинентальных баллистических ракет и ядерных боеголовок к ним.
Хотя конечно, если на КНДР нападут США и Южная Корея, она в меру сил попробует осуществить озвученные угрозы. И если по поводу эффективного поражения территории США есть вопросы, то нанесение огромного ущерба Южной Корее и Японии вполне в пределах возможности северо-корейских военных. Трампу будет очень трудно не написать в Твиттер по этому поводу.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: ким чен ын, Китай, кндр, США, Трамп, южная корея, ядерное оружие, Япония
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