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Теракт 9/11 – война высших сил (Познавательное ТВ, Артём Войтенков)

14:13. 14 сентября 2017 Просмотров - 2 Нет комментариев Опубликовал:

Артём Войтенков: Теракт – 9/11 война высших сил. События 11 сентября 2001 года в США являются боевым столкновением между кланами.
Содержание:
0:00:00 – ляпы и тяпы спектакля 9/11
0:01:36 – человеческая ферма Земля
0:03:27 – США – центр управления планетой
0:05:02 – соперничество американских кланов
0:06:37 – боевой снос башен ВТЦ
0:06:58 – зачем строят небоскрёбы
0:09:02 – международная торговля против Пентагона
0:12:12 – сокрытие от народа военных действий
0:14:15 – почему фильмы и расследования не запрещали в США
0:16:04 – как скрыть правду
0:16:37 – тайна Афганистана
0:19:43 – выводы
Чему не учат в школе и университете, о чём молчит официальная наука и не рассказывают по телевизору – смотрите на нашем канале Познавательное ТВ https://www.youtube.com/user/poznavate…

Источник: www.youtube.com

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