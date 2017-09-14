Теракт 9/11 – война высших сил (Познавательное ТВ, Артём Войтенков)

Артём Войтенков: Теракт – 9/11 война высших сил. События 11 сентября 2001 года в США являются боевым столкновением между кланами.

Содержание:

0:00:00 – ляпы и тяпы спектакля 9/11

0:01:36 – человеческая ферма Земля

0:03:27 – США – центр управления планетой

0:05:02 – соперничество американских кланов

0:06:37 – боевой снос башен ВТЦ

0:06:58 – зачем строят небоскрёбы

0:09:02 – международная торговля против Пентагона

0:12:12 – сокрытие от народа военных действий

0:14:15 – почему фильмы и расследования не запрещали в США

0:16:04 – как скрыть правду

0:16:37 – тайна Афганистана

0:19:43 – выводы

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Источник: www.youtube.com