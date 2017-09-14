Порошенко подал голос – лучше бы он молчал

Не прошло и полгода как президент Украины соизволил всё-таки прокомментировать грузино-украинский дебош с нарушением государственной границы, произошедший вчера. Впрочем, лучше бы он остался в режиме молчания. Желательно навсегда. Ну не срослось у Порошенко с разговорным жанром. Во всяком случае на высшем государственном уровне. Вот для роли кондитера и более или менее крупного барыги он подготовлен идеально, а как президент просто смешон. Хотя, в какой-то мере это большая заслуга и его пресс-секретаря с оравой пиарщиков. Как бы то ни было, украинский президент уже совершил грубейшую ошибку, которая в данной ситуации может оказаться смертельной. Так долго выжидать и не реагировать на нарушение государственных границ и своеобразный политический плевок в лицо от своего бывшего однокашника не мог бы себе позволить даже какой-нибудь африканский диктатор. Его бы просто съели свои же подчинённые. Но Петя в своём царстве может всё, а украинцы давно питаются одними обещаниями и откровенной чушью, при этом превосходно себя чувствуя. Поэтому Банковая хранила гробовое молчание пока взбалмошный грузин с группой поддержки «ломал» украинскую границу и фактически инициировал крестовый поход. Собравшись с мыслями, Порошенко сегодня всё-таки решил нарушить молчание, но как бы походя, невзначай. С заявлением он выступил перед совещанием по вопросам развития сельской медицины, лишний раз продемонстрировав своё пренебрежительное отношение к такой мелочи как «прорыв» собственных границ политическим оппонентом. Пётр Алексеевич заявил, что вчерашний инцидент вообще не требует его комментариев. Нарушение было совершено в правовом поле, пусть с этим разбираются силовики. Тем не менее он напомнил слушателям, что собственноручно дал указание аннулировать гражданство Саакашвили, после того, как изучил все предоставленные доказательства фальсификации данных при его выдаче. Также Порошенко отметил, что Михаил Саакашвили до сих пор никак не оспорил решения миграционной службы, хотя имел на это полное право, как в украинском суде, так и в ЕСПЧ. Теперь же пусть им занимаются правоохранительные органы, ибо он вчера напросился на массу проблем с законом. Казалось бы, Порошенко выдержал тон и даже меру, приличествующие политику и президенту. Только последней фразой он просто выстрелил себе в голову как политик и как президент. Напоследок президент заявил, что ему всё равно кто нарушает границу – политики с запада или «агрессор» с востока. Это вопрос национальной безопасности и решать его должны соответственные органы. Вот и всё. Президент Украины громко заявил, что его граница дырявая по периметру и подобный трюк может провернуть кто угодно. Тем самым он опроверг тысячи своих однообразных утверждений касающихся незаменимой роли Украины в защите всей Европы от «восточного агрессора». Лучше бы он всё-таки молчал и дальше. А так снова выставил себя идиотом перед подчинёнными и соотечественниками и подтвердил опасения ЕС по поводу надёжности такой «защиты».

