Новости Украины и Новороссии 24 июля 2019

Украинский политолог Юрий Романенко сравнил украинцев с варварами, жгущими костры на останках великой цивилизации.

«Так вот, годами понимаешь, что мы живём так, как соразмерны своему масштабу. Два дня назад я был по делам в Чернобыле и зоне. Глядя на циклопические здания АЭС и сетку РЛС «Чернобыль-2» хорошо понимаешь, что сегодня мы находимся в роли вестготов, которые пришли в Колизей и развели там костры, стали табором и удивлённо смотрят по сторонам, не понимая функционал окружающей архитектуры.

Чернобыль — это недалекое будущее Украины, если она не изменит курс. Социальные отношения в стране сегодня на том уровне, когда рождение циклопической инфраструктуры и чего-то масштабного невозможно по определению.

Ещё живы те люди, что её строили, но нет духа, кот был бы способен осуществлять такие проекты. Примитивизация сознания влечёт за собой примитивизацию повестки, кот влечёт за собой примитивизацию инфраструктуры. Это неизбежный период, через который мы должны пройти. Сгнило все — люди, железная дорога, порты, система образования.



Та самая радиолокационная станция в Чернобыле. Для современных «хероев» сооружение почти магическое. Как мы до сих пор удивляемся тому, как египтяне возвели пирамиды, так парасюки физически не могут понять, как такие вещи строили их бабушки с дедушками.

Потому эта прогнившая конструкция просто должна рухнуть и вопрос может быть один — рухнет красиво в результате управляемой деконструкции, когда на площадку можно завести будет сразу строительную технику или навернётся сама по себе, когда отвалится какая-то несущая конструкция.

В этих условиях нет смысла перениматься судьбой здания — оно обречено. Современная Украина — это советская химера, которая, с одной стороны, должна перестать быть советской, с другой, перестать быть химерой. Химеры долго не живут. И нет смысла спасать людей у которых в голове химеры.

Нужно концентрироваться на живом. Ценность имеют люди, которые живут настоящим и будущим. Посчитайте таких людей вокруг себя, вот они и приносят смысл жизни. А со всеми остальными химерами товарно — денежные отношения».

Такую вот запись оставил Романенко на странице в социальной сети. Есть несколько моментов: люди, которые строили то, что досталось Украине в 91 году, уже безбожно стары, они сменились поколением, не знающим, что такое созидание, только потребление и разрушение.

Романенко не понимает, что когда всё рухнет, никакая строительная техника на площадку не заедет. Потому что на пустеющее кладбище заезжают только пикапы расхитителей гробниц.

Само по себе признание советской цивилизации и советского наследия великим — необычно и свежо для политического украинца. И в одном он безусловно прав: ни Украина в её современном виде, ни украинцы не способны создать ДнепрГЭС, ЧАЭС, Николаевский судостроительный завод, меткомбинат имени Ильича. Они успешно принимали участие в строительстве великой цивилизации в качестве УССР, но эти времена прошли.

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