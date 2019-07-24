Новости Украины и Новороссии 24 июля 2019
- 12:58 Новые лица украинской политики.
- 12:38 Зеленский объединится с Порошенко под флагами Вашингтона – Андрей Манойло.
- 12:00 МВФ рассказал украинцам, что ждёт гривну.
- 09:45 Выборы в ВР Украины после подсчета 99% голосов.
- 08:55 Семченко. Зелинский получил всю власть! Куда он поведёт Украину?.
- 08:34 «Мандат на стол», — в «Слуге народа» рассказали, как будут бороться с нардепами-прогульщиками.
- 07:57 Обработано 99% бюллетеней: последние данные по выборам на Украине.
- 07:29 Украинцы — варвары на руинах великой цивилизации, — Романенко.
- 01:30 Украина усилила границу с Россией комплексами ядерного контроля (ФОТО).
- 01:11 Савченко и пустота.
- Вчера 23:55 Украинский спецназ вылетел на Донбасс из-за конфликта на выборах (ФОТО).
- Вчера 22:19 ФСБ проводила на Украине спецоперацию по уничтожению военных ВСУ, — Князев.
- Вчера 21:04 Молоток правды и бензопила.
Новые лица украинской политики
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Зеленский объединится с Порошенко под флагами Вашингтона – Андрей Манойло
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МВФ рассказал украинцам, что ждёт гривну
Международный валютный фонд (МВФ) обновил прогноз по курсу гривны до 2024 года.
Об этом сообщается в материалах к июльскому обзору МВФ «Перспективы мировой экономики» (World Economic Outlook).
Эксперты фонда называют следующие показатели для гривны на ближайшие 5 лет:
2019 год — 28,68 грн/$
2020 год — 29,96 грн/$
2021 год — 30,55 грн/$
2022 год — 31,01 грн/$
2023 год — 31,47 грн/$
2024 год — 31,94 грн/$
Уточним, что официальный курс гривны к американскому доллару, установленный Нацбанком Украины на 24 июля, составляет 25,63 грн/$.
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Выборы в ВР Украины после подсчета 99% голосов
Результаты выборов в Верховную Раду Украины после подсчета 99% голосов.
Обновляемые цифры здесь.
От первоначальных цифр они не сильно поменялось, разве что Порошенко свалился на 4-е место уступив Тимошенко, что создало угрозу непопадания в Раду Вятровича (там теперь уламывают других депутатов из проходной части списка, чтобы запихнуть эту мразоту в парламент).
Касательно грызни "Оппоблока" и "Шария", то там судя по всему даже совокупных усилий могло не хватить на проход в Верховную Раду – были бы где-то на грани прохода. Само собой, эти голоса отгрызли у Медведчука-Бойко, которые могли получить более жирную фракцию, что в сухом остатке не так принципиально – она так и так была бы в оппозиции. В любом случае, Кремль ясно показал, на кого он будет делать ставку, а остальные не пришлись ко двору. Кремль дал понять, что Ахметов как политический партнер более не интересен и эксплуатировать "дружбу с Россией" будут другие, хорошо знакомые персонажи.
Всех, кто голосовал за эти партии Турчинов обозвал рабами. Как верный раб Вашингтона, он в вопросах рабства эксперт.
За границей https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp312pt001f01=919.html таки победил Порошенко набрав 29,5 против 28 у Зеленского. Не очень это конечно шоколадному фюреру помогло, но достаточно символична, что единственная перемога пришла из-за границы.
По мажоритарщикам, после подсчета примерно 93% голосов тотальная доминация "Слуги народа".
Слуга народа – 129;
Оппозиционная платформа – За жизнь – 7;
Оппозиционный блок – 6;
Голос – 3;
Батькивщина- 1;
Европейская солидарность – 1;
Единый центр – 1;
Белая Церковь вместе – 1;
Самопомощь – 1;
Свобода – 1;
Самовыдвиженцы – 48.
В целом, как уже говорилось ранее, Зеленский получит монобольшинство в Верховной Раде, но его хватит только на обычную деятельноcть. Для изменения Конституции потребуется торг с другими фракциями или вернее олигархческими группами, которые за ними стоят.
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Семченко. Зелинский получил всю власть! Куда он поведёт Украину?
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«Мандат на стол», — в «Слуге народа» рассказали, как будут бороться с нардепами-прогульщиками
Соратник Зеленского Дмитрий Разумков, возглавивший партию «Слуга народа», рассказал о том, как пропрезидентское большинство в парламенте планирует бороться с прогульщиками заседаний.
«Эту процедуру (лишение мандата — прим. РВ) надо будет прописывать. Одним из форматов, который мы рассматривали, был референдум по отзыву народного депутата, но это могут быть и законодательно прописанные нормы: к примеру, если вы не посещаете свою работу в течение, скажем, 30% рабочего времени… Это будет определять закон. Не пришли на 30% заседаний — теряете мандат», — рассказал Разумков в интервью «РБК-Украина».
Прогулы депутатов в украинском парламенте — часто явление. Нередко в дни пленарных заседаний сессионный зал напоминает кинотеатр на утреннем сеансе документалки о вымирании пчёл.
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Обработано 99% бюллетеней: последние данные по выборам на Украине
По состоянию на 06:50, 24 июля, Центральная избирательная комиссия обработала 98,95% протоколов и со вчерашнего дня кардинально не изменилось ничего.
«Слуга народа» лидирует с показателем 43,14% голосов.
«Батькивщина» Юлии Тимошенко — на втором месте, сохраняя незначительный отрыв от «Европейской солидарности» Петра Порошенко — 8,18% и 8,12% соответственно.
Замыкает пятерку лидеров партия «Голос» Вакарчука с 5,84% голосов.
На шестом месте «радикалы» Ляшко (4,01%). На восьмом — «Оппозиционный блок» (3,03%), на десятом — Шарий (2,23%).
Неонацисты под брендом «Свободы» не входят в первую десятку.
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Украинцы — варвары на руинах великой цивилизации, — Романенко
Украинский политолог Юрий Романенко сравнил украинцев с варварами, жгущими костры на останках великой цивилизации.
«Так вот, годами понимаешь, что мы живём так, как соразмерны своему масштабу. Два дня назад я был по делам в Чернобыле и зоне. Глядя на циклопические здания АЭС и сетку РЛС «Чернобыль-2» хорошо понимаешь, что сегодня мы находимся в роли вестготов, которые пришли в Колизей и развели там костры, стали табором и удивлённо смотрят по сторонам, не понимая функционал окружающей архитектуры.
Чернобыль — это недалекое будущее Украины, если она не изменит курс. Социальные отношения в стране сегодня на том уровне, когда рождение циклопической инфраструктуры и чего-то масштабного невозможно по определению.
Ещё живы те люди, что её строили, но нет духа, кот был бы способен осуществлять такие проекты. Примитивизация сознания влечёт за собой примитивизацию повестки, кот влечёт за собой примитивизацию инфраструктуры. Это неизбежный период, через который мы должны пройти. Сгнило все — люди, железная дорога, порты, система образования.
Та самая радиолокационная станция в Чернобыле. Для современных «хероев» сооружение почти магическое. Как мы до сих пор удивляемся тому, как египтяне возвели пирамиды, так парасюки физически не могут понять, как такие вещи строили их бабушки с дедушками.
Потому эта прогнившая конструкция просто должна рухнуть и вопрос может быть один — рухнет красиво в результате управляемой деконструкции, когда на площадку можно завести будет сразу строительную технику или навернётся сама по себе, когда отвалится какая-то несущая конструкция.
В этих условиях нет смысла перениматься судьбой здания — оно обречено. Современная Украина — это советская химера, которая, с одной стороны, должна перестать быть советской, с другой, перестать быть химерой. Химеры долго не живут. И нет смысла спасать людей у которых в голове химеры.
Нужно концентрироваться на живом. Ценность имеют люди, которые живут настоящим и будущим. Посчитайте таких людей вокруг себя, вот они и приносят смысл жизни. А со всеми остальными химерами товарно — денежные отношения».
Такую вот запись оставил Романенко на странице в социальной сети. Есть несколько моментов: люди, которые строили то, что досталось Украине в 91 году, уже безбожно стары, они сменились поколением, не знающим, что такое созидание, только потребление и разрушение.
Романенко не понимает, что когда всё рухнет, никакая строительная техника на площадку не заедет. Потому что на пустеющее кладбище заезжают только пикапы расхитителей гробниц.
Само по себе признание советской цивилизации и советского наследия великим — необычно и свежо для политического украинца. И в одном он безусловно прав: ни Украина в её современном виде, ни украинцы не способны создать ДнепрГЭС, ЧАЭС, Николаевский судостроительный завод, меткомбинат имени Ильича. Они успешно принимали участие в строительстве великой цивилизации в качестве УССР, но эти времена прошли.
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Украина усилила границу с Россией комплексами ядерного контроля (ФОТО)
Украинскую границу с Россией и Молдавией усилили современными комплексами радиоактивного и ядерного контроля.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
Современные высокоэффективные комплексы TSA и RAPISCAN установленны в пунктах пропуска Большая Писаревка и Николаевка, что на границе с Россией, и в пункте пропуска Староказачье — на границе с Республикой Молдова. Это зона ответственности Сумского, Черниговского и Белгород-Днестровского отрядов.
Цель оборудования — выявление и пресечение попыток незаконного перемещения через государственную границу радиоактивных веществ и ядерных материалов.
Перед запуском устройства проверила иностранная делегация из США, в состав которой вошли представители Департамента энергетики США, Национальной лаборатории LANL и компаний-производителей оборудования Aecom, Apogee group и Rapiscan.
В ГПСУ говорят, что полученное оборудование «существенно повысит технические способности пограничных нарядов».
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Савченко и пустота
Савченко и пустота
Политическая карьера надежды Савченко завершилась. Как минимум, на ближайшие годы. Комичный результат в 8 голосов на выборах делает любые претензии на значимую политическую роль малоактуальными. Некогда всенародная «героиня», за судьбой которой следили украинские националисты, российские либералы и западные правозащитники, выпала из мейнстрима украинского общества, оставшись совсем уж причудливым маргиналом, не вписавшимся ни в одну из текущих политических сил Украины.
Она пережила причудливую метаморфозу, когда ее сначала колоссальными усилиями вознесли на вершину общественной значимости, сделав «символом сопротивления путинскому режиму», а затем столь же колоссальными усилиями низвергли с этой вершины, сделав из «узницы жесткого агрессора» ту самую «торпеду Путина», которую засадили в уже украинскую тюрьму по сфабрикованному обвинению в организации «минометного заговора» совместно с Рубаном.
Уже тогда, когда ее активно мочили в украинской прессе, причем зачастую те же самые люди, которые еще недавно лепили из нее «героиню», было понятно, что ее медийный образ отчасти дутый, и за ним нет ничего особенного. Савченко изначально была случайный человеком, которого сила обстоятельств занесла в межгосударственные расклады, что обеспечило ей известность на Украине и в России, а затем и на мировом уровне. Но когда вящий пиар прошел, а она стала неудобна – ее очень быстро «потушили». Тут-то и выяснилось, что весь «хайп» вокруг Савченко, да и сама ее популярность оказались дутыми. Не было митингов в ее защиту, когда Савченко начали травить на Украине. Не было серьезных попыток предотвратить ее посадку. Не было серьезных протестов западных организаций. Российские либералы, как обычно в таких случаях, стыдливо молчали, потому что тут возможностей обвинить Россию не было, а значит гешефт не намечался.
В итоге, Порошенко и Ко фактически уничтожили перспективы ее политической карьеры в предшествующие годы, а когда она вышла из тюрьмы, тренды поменялись и Савченко была уже совсем не нужна, как один из странных героев тех «гидных дней», о которых значительная часть украинского общества ныне мечтает забыть, как о страшном сне. Савченко является одним из символов «революции гидности», когда она и масса других маргиналов оказались мейнстримом украинской политики. Но их время в значительной степени ушло. Передел собственности, который прикрывали патриотической риторикой и криками про войну с Россией, в значительной степени был завершен. А новый передел собственности, которые начнется в ближайшие месяцы, будет проводиться уже немного другими методами, под вывеской «борьбы с коррупцией» и «восстановления законности», где образ «комбатов с Донбасса» и «героев АТО» уже не столь актуален, так как именно с этими образами связаны основные преступные деяния Порошенко, на которого сейчас пачками заводят уголовные дела.
Разумеется, Савченко тоже критиковала эти подходы, но она по сути предвосхитила появление той идеологической линии, которой прикрываются конструкторы партии Зеленского. Продержись она чуть подольше при Порошенко, и не уйди она из политической повестки, ее вполне можно было бы представить в составе «Слуги народа». Но к 2018 году она уже была не нужна.
Ныне она может утешать себя разве что тем, что многие из тех, кто ее преследовал на Украине, также провалились на выборах в Верховную Раду, и теперь уже они окажутся объектами уголовных преследований. Но она явно мечтала о большем. Теперь же с этими амбициями придется попрощаться. Электоральная пустота разверзлась перед Надеждой Савченко – реальный уровень поддержки не соответствовал желаемому. Так что ее слова о том, что она избавилась от груза ответственности перед украинским народом, выглядят своеобразной политической эпитафией.
Впрочем, учитывая непостоянство украинской политики и неизбежное разочарование в Зеленском в будущем, у нее еще будут шансы вернуться в политику. Другой вопрос, нужна ли Украине Надежда Савченко? Но этот вопрос можно с уверенностью задать о существенной части бывших и нынешних депутатов Верховной Рады.
Специально для "Аналитической Службы Донбасса"
http://asd.news/articles/persony/savchenko-i-pustota/ – цинк
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Украинский спецназ вылетел на Донбасс из-за конфликта на выборах (ФОТО)
Во вторник, 23 июля, вертолет со спецназовцами вылетел на избирательный округ в Красноармейске (укр. Покровске) на оккупированной территории ДНР, чтобы стабилизировать ситуацию при подсчете голосов.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.
«Для стабилизации ситуации в ОИК № 50 в Покровске при подсчете голосов и недопущения осложнения оперативной обстановки принято решение перебросить туда по воздуху резервы групп спецназначения Нацполиции из состава сил авиаподдержки», — сказано в сообщении.
В Красноармейске с понедельника, 22 июля, продолжалась протестная акция под зданием ОИК № 50, из-за чего избирательная комиссия не могла нормально работать.
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ФСБ проводила на Украине спецоперацию по уничтожению военных ВСУ, — Князев
В ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета установлено, что ФСБ проводила на Украине спецоперацию по уничтожению военных, которые якобы принимали участие в российско-грузинской войне в 2008 году.
Такое фантастическое заявление глава Нацполиции Украины Сергей Князев сделал сегодня, докладывая президенту о ходе расследования.
Князев отметил, что в ходе расследования тщательно изучалось творчество журналиста.
«Установлено, что российские спецслужбы на территории Украины проводили спецоперацию по уничтожению украинских военных, которые, по их мнению, принимали участие в российско-грузинском конфликте в 2008 году», — заявил он.
В рамках этой спецоперации, по утверждению Князева, нанятые диверсанты в сентябре 2016 года убили в Ровно военного разведчика Ивана Мамчура и намеревались убить еще ряд офицеров из списка ФСБ. Киллера, по словам Князева, удалось установить. Еще один киллер — Олег Смородинов — был задержан при попытке пересечения украинско-российской границы с целью совершить еще одно убийство.
Князев отметил, что в своей книге «Погибшие мечты» Шеремет рассказывал о российско-грузинской войне 2008 года, поэтому полиция изучает и эти материалы.
«Не секрет, что погибший дружил с Борисом Немцовым, расстрелянным в Москве в 2015 году», — подчеркнул глава Нацполиции.
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Молоток правды и бензопила
Какие инструменты используют палачи тайных тюрем СБУ
О том, что на Украине функционирует целая сеть тайных тюрем СБУ, для многих, включая международных экспертов, – секрет Полишинеля. Но только не для большинства граждан Незалежной, которые продолжают ждать чудес от оранжевого эксперимента. Эти люди не верят и в то, что главные заплечных дел мастера – депутаты Верховной рады, и списывают распространение подобной информации на пропаганду Кремля. А между тем, сложно не воспринимать всерьез материалы о тюрьмах СБУ и украинских добровольческих батальонов, которые публикует РИА Новости.
По информации агентства, пыточные Службы безопасности Украины работали (а в некоторых местах и продолжают функционировать) в Мариуполе, Харькове, Покровске (бывший Красноармейск) и Краматорске. Развлекались каратели с изощренной жестокостью. В Краматорске, например, пытали бензопилой, отправляли заключенных на минные поля или использовали в качестве мишени на тренировках в стрельбе. В тюрьме Покровска, которая, по мнению экспертов, продолжает действовать и сейчас, предпочитали электрошокер и киянку, называя ее «молотком правды».
Бывший заключенный Константин Афонченко опознал по фотографиям среди своих мучителей маниакального активиста Майдана Всеволода Стеблюка (этот доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Украины и лауреат Государственной премии в области науки и техники получил кличку «Айболит») и депутата Верховной Рады Андрея Тетерука. Другой бывший заключенный секретной тюрьмы в мариупольском аэропорту Кирилл Филичкин рассказал, что лично его допрашивали с пристрастием народные избранники Олег Ляшко и Игорь Мосийчук.
Чтобы палачи не скучали без дела, в СБУ учили радикалов и работников украинской милиции, как отлавливать сторонников ДНР и потенциальных осведомителей. «Охотники» ходили по домам и квартирам, выспрашивали у соседей, кто участвовал в деятельности военных формирований ДНР и в референдуме 11 мая 2014 года. Кроме того, ловили и вербовали таксистов и фермеров из Донецка, которые ездят на украинскую сторону, например, продавать урожай и т.п. Помимо информации, с них требовали деньги. По отработанной схеме пойманных людей передавали сначала в добровольческие батальоны, там их делали «разговорчивее», а затем – оперативной группе СБУ.
«Таких тюрем от Мариуполя до города Изюма Харьковской области – десятки. О том, что там применяются пытки, у омбудсмена ДНР собирается информация с 2015 года. Это несколько огромных томов показаний людей, которые прошли через подвалы карательных батальонов. Но такими местами незаконного содержания людей пользуются и официальные структуры. Например, контрразведка СБУ. Причем это никак не протоколируется – нет ни одной бумаги. А убили там сотни людей, об этом рассказывали свидетели… Огромное количество свидетельских показаний находится в бюро омбудсмена Донецкой и Луганской народных республик. Никто не должен уйти от ответственности», – рассказывал еще в марте этого года в эфире радио Sputnik директор Центра изучения Донбасса и Украины Александр Казаков.
Действительно, уполномоченный по правам человека ДНР Дарья Морозова располагает обширной информацией на этот счет. По ее словам, тайные тюрьмы могут быть также и в Старобельске, Бахмуте и в городах Западной Украины. Точных цифр, сколько содержится в этих страшных местах людей, нет. ДНР разыскивает 249 человек, но украинская сторона официально подтверждает только 101 арестанта.
О разветвленной сети тайных тюрем свидетельствуют не только бывшие заключенные, но и представители Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине и Amnesty International. Три года назад Amnesty International и Human Rights Watch опубликовали совместный доклад «Тебя не существует: произвольные задержания, насильственные исчезновения и пытки на востоке Украины». Правозащитники рассказывали о случаях издевательств над людьми в зданиях Службы безопасности Украины в Харькове, Краматорске, Изюме и Мариуполе. После публикации доклада 13 заключенных харьковской тюрьмы были освобождены.
Глава миссии ООН Фиона Фрейзер также признает, что «на контролируемой правительством территории практика произвольного содержания под стражей или содержания без связи с внешним миром была обычной в 2014, 2015 и 2016 годах», а в 2017 и 2018 годах зафиксированы «лишь несколько случаев». Фрейзер приводит информацию, согласно которой в помещении Харьковского СБУ в 2014-2016 годах были незаконно задержаны 184 человека.
Подобные сведения могли бы получить огромный резонанс в ООН. Но, к сожалению, даже после выводов Фрейзер вряд ли что-то произойдет. Марионеточная организация всегда благополучно закрывала глаза на издевательские действия украинских властей по отношению к пленным. Поэтому информация о новых тюрьмах ничего не изменят, тем более теперь, когда в Европе ждут, что после парламентских выборов украинский президент Владимир Зеленский расправит крылья и поведет в страну к светлому будущему.
Анна Пономарева
http://asd.news/articles/ukraina/molotok-pravdy-i-benzopila/ – цинк
Было бы наивным полагать, что при Зеленском все это будут публично расследовать.
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В Украине начали продавать бюсты Зеленского из гипса . (Без кепки) Цена около 2000 грн. Нос прямой , уши норм. Ничего такого..))
Теперь держаться, ребята. Стоять вкровь и насмерть, но только стоять.
Евреи сформировали все что хотели. Но методы одни и те же.
Евреи воюют руками отбросов и только за свое имущество.
Сейчас будут выкорчевывать каленым железом “советскую” движущую силу,
чтобы “обескровить” организаторов. Далее толпа – мусор.
Стоять. Теперь только стоять. Это же так просто.