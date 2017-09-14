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Доллар США будет падать

14:29. 14 сентября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:
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В первом квартале 2008 года номинальный ВВП США был равен 14 668 млрд. долларов (в годовом исчислении). Кредитный портфель коммерческих банков в США в марте 2008 равнялся 9 500 млрд. долларов. То есть кредитный портфель был равен 64,7% от ВВП. В первом квартале 2017 года номинальный ВВП США составил 19 027 млрд. долларов. Кредитный портфель в марте 2017 года составлял 12 500 млрд. долларов, что равно 65,7% от ВВП. То есть уровень кредитного портфеля по отношению к ВВП в данный момент даже выше, чем в 2008 году. И может показаться, что это чревато проблемами в экономике. Однако низкие ставки ФРС меняют картину. Тогда домохозяйства США отдавали 13% всех своих доходов на погашение кредитов, сейчас этот уровень ниже – только 10%. И эта разница является следствием низких ставок ФРС, которые привели к низким ставкам и по кредитам.

В этом плане ФРС очень ограничен в своем желании повышать ставки. Поскольку еще большее повышение ставки приведет к удорожанию стоимости обслуживания долгов, что, в свою очередь, приведет к большему обременению на реальный сектор экономики. В то же самое время ФРС также не может сократить свой баланс, поскольку бюджет США продолжает оставаться дефицитным. А все это вместе делает ФРС де факто безоружным перед инфляцией.

Будь я на месте главы ФРС или будь я просто членом правления, то меня бы, естественно, очень пугала нынешняя ситуация. Ведь исторических прецедентов сверхмягкой монетарной политики нет. И никто не знает, что будет дальше и как поведет себя экономика. И эта неопределенность скорее всего толкала бы меня к желанию побыстрей нормализовать политику ФРС. И нынешний ФРС так и делает, они говорят об ужесточении, но при этом каждый раз заявляют, что будут пристально смотреть за положением дел в экономике.

Я не думаю, что очередное ужесточение политики в виде повышения ставки или же сокращения баланса – это хорошая идея. Еще большее повышение ставки приведет к росту процента по кредитам и росту доходностей по казначейским облигациям США. Увеличит объем обременений реальной экономики, по обслуживанию долгов. А уровень кредита уже находится на достаточно большом уровне. Поэтому для ФРС нынешняя ситуация патовая. Они хотят нормализовать политику и в какой-то мере боятся нестандартной ситуации. Но простора для маневра у них нет. И ФРС не может вернуть 2008 год своими руками.

Вот и бывший глава ФРС Алан Гринспен высказал мнение о том, что экономику США в будущем ждет стагфляция. Он, будучи в отставке, уже не обременен должностью и может не только открыто говорить, но и оценивать ситуацию непредвзято. Как я думаю, любой обвал рынков и проблемы в экономике почти автоматически приведут к новому послаблению со стороны ФРС. В то же время, любое ужесточение будет вести к слабости экономики. И, кроме стагфляции, другого пути уже нет. Поэтому, полагаю, никакого обвала финансовых рынков уже не будет, время для рецессий и дефляций прошло. Надувшиеся пузыри на финансовых рынках с такого угла зрения не являются пузырями, они просто выросли на опережение, учитывая будущее обесценение денег. Единственным выходом из сложившегося тупика является обесценений стоимости доллара.

Михаил Федоров, ведущий аналитик «Абилити Капитал»
Источник

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: доллар, США, ФРС
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