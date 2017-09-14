Доллар США будет падать
14:29. 14 сентября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
В первом квартале 2008 года номинальный ВВП США был равен 14 668 млрд. долларов (в годовом исчислении). Кредитный портфель коммерческих банков в США в марте 2008 равнялся 9 500 млрд. долларов. То есть кредитный портфель был равен 64,7% от ВВП. В первом квартале 2017 года номинальный ВВП США составил 19 027 млрд. долларов. Кредитный портфель в марте 2017 года составлял 12 500 млрд. долларов, что равно 65,7% от ВВП. То есть уровень кредитного портфеля по отношению к ВВП в данный момент даже выше, чем в 2008 году. И может показаться, что это чревато проблемами в экономике. Однако низкие ставки ФРС меняют картину. Тогда домохозяйства США отдавали 13% всех своих доходов на погашение кредитов, сейчас этот уровень ниже – только 10%. И эта разница является следствием низких ставок ФРС, которые привели к низким ставкам и по кредитам.
В этом плане ФРС очень ограничен в своем желании повышать ставки. Поскольку еще большее повышение ставки приведет к удорожанию стоимости обслуживания долгов, что, в свою очередь, приведет к большему обременению на реальный сектор экономики. В то же самое время ФРС также не может сократить свой баланс, поскольку бюджет США продолжает оставаться дефицитным. А все это вместе делает ФРС де факто безоружным перед инфляцией.
Будь я на месте главы ФРС или будь я просто членом правления, то меня бы, естественно, очень пугала нынешняя ситуация. Ведь исторических прецедентов сверхмягкой монетарной политики нет. И никто не знает, что будет дальше и как поведет себя экономика. И эта неопределенность скорее всего толкала бы меня к желанию побыстрей нормализовать политику ФРС. И нынешний ФРС так и делает, они говорят об ужесточении, но при этом каждый раз заявляют, что будут пристально смотреть за положением дел в экономике.
Я не думаю, что очередное ужесточение политики в виде повышения ставки или же сокращения баланса – это хорошая идея. Еще большее повышение ставки приведет к росту процента по кредитам и росту доходностей по казначейским облигациям США. Увеличит объем обременений реальной экономики, по обслуживанию долгов. А уровень кредита уже находится на достаточно большом уровне. Поэтому для ФРС нынешняя ситуация патовая. Они хотят нормализовать политику и в какой-то мере боятся нестандартной ситуации. Но простора для маневра у них нет. И ФРС не может вернуть 2008 год своими руками.
Вот и бывший глава ФРС Алан Гринспен высказал мнение о том, что экономику США в будущем ждет стагфляция. Он, будучи в отставке, уже не обременен должностью и может не только открыто говорить, но и оценивать ситуацию непредвзято. Как я думаю, любой обвал рынков и проблемы в экономике почти автоматически приведут к новому послаблению со стороны ФРС. В то же время, любое ужесточение будет вести к слабости экономики. И, кроме стагфляции, другого пути уже нет. Поэтому, полагаю, никакого обвала финансовых рынков уже не будет, время для рецессий и дефляций прошло. Надувшиеся пузыри на финансовых рынках с такого угла зрения не являются пузырями, они просто выросли на опережение, учитывая будущее обесценение денег. Единственным выходом из сложившегося тупика является обесценений стоимости доллара.
Михаил Федоров, ведущий аналитик «Абилити Капитал»
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Источник: matveychev-oleg.livejournal.com