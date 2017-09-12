АМЕРИКАНСКАЯ ШИЗОФРЕНИЯ В США назвали победу России в Сталинградской битве “мифом”
В США опубликована статья заместителя директора Йельского универститета Иэна Джонсона под названием “Родина-мать зовет: 75 лет Сталинграду”. В статье автор открыто заявляет о том, что победа русского народа в Сталинградской битве - не более, чем “пропагандистский миф”.
Видно, что в ходе работы над статьей, Джонсон детально изучил события самой кровопролитной войны прошлого столетия. Тем не менее, некоторые моменты автор предпочел не освещать.
Так, приказ Иосифа Сталина № 227 “Ни шагу назад” американский историк называет “ужасной ценой” для советских солдат.
Со слов Джонсона, “русским солдатам нравилось”, когда командующий обороной Сталинграда Чуйков расстреливал коммандиров и комиссаров. О том, что приказ Сталина имел глубочайшую патриотическую составляющую, ни слова.
Умолчал автор статьи и том, что после разгрома под Москвой, Гитлер издал аналогичный приказ еще в 1941 году, на полгода опередив Сталина.
Вся суть статьи Иэна Джонсона сводится к тому, что руководство Советского Союза не особо стремилось поддержать армию и приложило мало усилий к тому, чтобы одержать победу.
По факту же, Сталинградская битва - первое сражение, в котором Красная армия переиграла Вермахт по техническим и военным аспектам.
Американцы – не первые, кто пытается переписать историю Сталинградской битвы в целях пропаганды антироссийских настроений. Латвийский министр культуры Сармите Элерте и вовсе заявила, что миф об этой победе служит для повышения статуса русского народа.
Теперь пропаганда США работает на то, чтобы обвинить Владимира Путина в том, что он проводит внешнюю политику России “прикрываясь мифической победой на Волге”.
Стойкая и уверенная позиция Кремля не выгодна Западу. Поэтому там не гнушаются никакими способами расшатать ее. Искажение исторических фактов – попытка “раскрыть глаза” россиянам, противопоставив армию власти.
Хотя сам же автор статьи признает, что в России будет сложно пересмотреть историю войны, во всяком случае, пока живы люди, которые видели эту войну.
Но пропаганда должна работать, иначе мир еще не скоро переменится в лучшую для США сторону.
Автор: Анна Камаева
11.09.2017
Источник: nashaplaneta.su
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В ответ “американской шизофрении” надо
городу на Волге вернуть имя Сталинград, выполнить
последнюю волю еще живых ветеранов ВОВ
” Бессмертного полка”.
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В первую очередь, нам самим это надо, чтоб ему вернули его имя.
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Уже типа пытались, но жители отказались переименовывать свой город. В интернете есть про это данные, как люди столкнулись со стеной, ведь, как вы знаете, сейчас можно всё фальсифицировать.
И подписей должно быть много, но я не знаю, что должно произойти, чтобы равнодушные проснулись!
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Первый комент уже пять плюсов набрал, но его самого вроде как нет. Создавай петицию — подпишем. Тока это должны жители города решить.
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А это жители города там погибали? Это народ страны должен решать.
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все эти научно-исследовательские институты США выдохлись, они уже не знают как дальше врать, ложь так устроена, что должна с каждым разом становится всё абсурднее, иначе потребители лжи привыкают к определенному уровню и выходят из под информационного контроля
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А чем этот америкос отличается от наших же антисталинистов? Если в РФ считается “свободой слова” обливать грязью всю советскую историю, то почему америкосу этого нельзя? Сначала самим надо навести порядок в своем огороде, а потом показывать пальцем на сорняки у соседа.
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Не совсем точно.Точнее так- сосед к нашим сорнякам ещё подсадил.Ну раз свои сорняки не мешают,даже наоборот,культивируются,так почему ж глупым не поспособствовать в выращивании сорняков?Смешно же!