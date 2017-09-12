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АМЕРИКАНСКАЯ ШИЗОФРЕНИЯ В США назвали победу России в Сталинградской битве “мифом”

14:56. 12 сентября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:



В США опубликована статья заместителя директора Йельского универститета Иэна Джонсона под названием “Родина-мать зовет: 75 лет Сталинграду”. В статье автор открыто заявляет о том, что победа русского народа в Сталинградской битве - не более, чем “пропагандистский миф”.

Видно, что в ходе работы над статьей, Джонсон детально изучил события самой кровопролитной войны прошлого столетия. Тем не менее, некоторые моменты автор предпочел не освещать.

Так, приказ Иосифа Сталина № 227 “Ни шагу назад” американский историк называет “ужасной ценой” для советских солдат.

Со слов Джонсона, “русским солдатам нравилось”, когда командующий обороной Сталинграда Чуйков расстреливал коммандиров и комиссаров. О том, что приказ Сталина имел глубочайшую патриотическую составляющую, ни слова.

Умолчал автор статьи и том, что после разгрома под Москвой, Гитлер издал аналогичный приказ еще в 1941 году, на полгода опередив Сталина.

Вся суть статьи Иэна Джонсона сводится к тому, что руководство Советского Союза не особо стремилось поддержать армию и приложило мало усилий к тому, чтобы одержать победу.

По факту же, Сталинградская битва - первое сражение, в котором Красная армия переиграла Вермахт по техническим и военным аспектам.

Американцы – не первые, кто пытается переписать историю Сталинградской битвы в целях пропаганды антироссийских настроений. Латвийский министр культуры Сармите Элерте и вовсе заявила, что миф об этой победе служит для повышения статуса русского народа.


Теперь пропаганда США работает на то, чтобы обвинить Владимира Путина в том, что он проводит внешнюю политику России “прикрываясь мифической победой на Волге”.

Стойкая и уверенная позиция Кремля не выгодна Западу. Поэтому там не гнушаются никакими способами расшатать ее. Искажение исторических фактов – попытка “раскрыть глаза” россиянам, противопоставив армию власти.

Хотя сам же автор статьи признает, что в России будет сложно пересмотреть историю войны, во всяком случае, пока живы люди, которые видели эту войну.

Но пропаганда должна работать, иначе мир еще не скоро переменится в лучшую для США сторону.


Автор: Анна Камаева

11.09.2017
➡ Источник: https://publizist.ru/blogs/108412/20225/-



Источник: nashaplaneta.su

Метки: безумный мир
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Нет комментариев»

  • 2172 1872
    Руса 12 сентября 2017 в 15:07 Ссылка Пометить
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    В ответ “американской шизофрении” надо
    городу на Волге вернуть имя Сталинград, выполнить
    последнюю волю еще живых ветеранов ВОВ
    ” Бессмертного полка”.

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      Walentin Руса 12 сентября 2017 в 16:25 Ссылка Пометить
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      В первую очередь, нам самим это надо, чтоб ему вернули его имя.

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      Борис Руса 12 сентября 2017 в 16:41 Ссылка Пометить
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      Уже типа пытались, но жители отказались переименовывать свой город. В интернете есть про это данные, как люди столкнулись со стеной, ведь, как вы знаете, сейчас можно всё фальсифицировать.
      И подписей должно быть много, но я не знаю, что должно произойти, чтобы равнодушные проснулись!

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    Vov 12 сентября 2017 в 16:16 Ссылка Пометить
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    Первый комент уже пять плюсов набрал, но его самого вроде как нет. Создавай петицию — подпишем. Тока это должны жители города решить.

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    Talmudak 12 сентября 2017 в 16:48 Ссылка Пометить
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    все эти научно-исследовательские институты США выдохлись, они уже не знают как дальше врать, ложь так устроена, что должна с каждым разом становится всё абсурднее, иначе потребители лжи привыкают к определенному уровню и выходят из под информационного контроля

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  • 1149 861
    klim 12 сентября 2017 в 17:27 Ссылка Пометить
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    А чем этот америкос отличается от наших же антисталинистов? Если в РФ считается “свободой слова” обливать грязью всю советскую историю, то почему америкосу этого нельзя? Сначала самим надо навести порядок в своем огороде, а потом показывать пальцем на сорняки у соседа.

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      Ralis klim 12 сентября 2017 в 17:44 Ссылка Пометить
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      Не совсем точно.Точнее так- сосед к нашим сорнякам ещё подсадил.Ну раз свои сорняки не мешают,даже наоборот,культивируются,так почему ж глупым не поспособствовать в выращивании сорняков?Смешно же!

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