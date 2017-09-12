АМЕРИКАНСКАЯ ШИЗОФРЕНИЯ В США назвали победу России в Сталинградской битве “мифом”

В США опубликована статья заместителя директора Йельского универститета Иэна Джонсона под названием “Родина-мать зовет: 75 лет Сталинграду”. В статье автор открыто заявляет о том, что победа русского народа в Сталинградской битве - не более, чем “пропагандистский миф”.

Видно, что в ходе работы над статьей, Джонсон детально изучил события самой кровопролитной войны прошлого столетия. Тем не менее, некоторые моменты автор предпочел не освещать.

Так, приказ Иосифа Сталина № 227 “Ни шагу назад” американский историк называет “ужасной ценой” для советских солдат.

Со слов Джонсона, “русским солдатам нравилось”, когда командующий обороной Сталинграда Чуйков расстреливал коммандиров и комиссаров. О том, что приказ Сталина имел глубочайшую патриотическую составляющую, ни слова.

Умолчал автор статьи и том, что после разгрома под Москвой, Гитлер издал аналогичный приказ еще в 1941 году, на полгода опередив Сталина.

Вся суть статьи Иэна Джонсона сводится к тому, что руководство Советского Союза не особо стремилось поддержать армию и приложило мало усилий к тому, чтобы одержать победу.

По факту же, Сталинградская битва - первое сражение, в котором Красная армия переиграла Вермахт по техническим и военным аспектам.

Американцы – не первые, кто пытается переписать историю Сталинградской битвы в целях пропаганды антироссийских настроений. Латвийский министр культуры Сармите Элерте и вовсе заявила, что миф об этой победе служит для повышения статуса русского народа.





Теперь пропаганда США работает на то, чтобы обвинить Владимира Путина в том, что он проводит внешнюю политику России “прикрываясь мифической победой на Волге”.

Стойкая и уверенная позиция Кремля не выгодна Западу. Поэтому там не гнушаются никакими способами расшатать ее. Искажение исторических фактов – попытка “раскрыть глаза” россиянам, противопоставив армию власти.

Хотя сам же автор статьи признает, что в России будет сложно пересмотреть историю войны, во всяком случае, пока живы люди, которые видели эту войну.

Но пропаганда должна работать, иначе мир еще не скоро переменится в лучшую для США сторону.





Автор: Анна Камаева

11.09.2017

➡ Источник: https://publizist.ru/blogs/108412/20225/-

Источник: nashaplaneta.su