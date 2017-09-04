Руслан Бах. Десталинизация… Почему столько лет никак не успокоятся?

Накал дестилинизации только растёт и не думает спадать. Почему? Я так и не нашёл исчерпывающего ответа на это фанатическое безумство, которое длится уже более 60 лет и обходится в миллиарды долларов. Зачем тратить столько времени, денег и сил на человека, который умер много лет назад?

Вон Саддама Хусейна и Каддафи – свергли, казнили, забыли. Как будто их и не было. А Сталина – помнят. Чем он их так зацепил? Империалисты – очень жадные до денег люди, а тут столько лет тратят и тратят, и никак не успокоятся. Может, мы чего-то не понимаем? Что им так неймётся столько лет? Предлагаю вам свою версию объяснения.

Такие страсти означают: что-то еще осталось!

Что-то очень мощное, что не даёт им спать, пока полностью не будет уничтожено. Бьют по Сталину – попадают в народ. Зачем людей и страну уничтожать полностью?Может, дело еще и в народе?