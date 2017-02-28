Руслан Бах: Безработица и занятость – ситуация безнадёжная?
Прям сегодня в СМИ: Вице-премьер России Ольга Голодец заявила, что по меньшей мере 4,9 млн человек в стране получают зарплату на уровне МРОТ, т. е. 7 тыс. рублей. Еще месяц назад другой чиновник озвучил цифру 3.9 млн человек. А какая цифра всё-таки на самом деле? Плюс к этому надо добавить еще пару десятков миллионов людей с доходами около 15 тыс. рублей. Те, кто зарабатывают 30–40 тыс. считать не будем – эти совсем «богатые» и им грех жаловаться.
По сути, это скрытая безработица. Размер заработной платы говорит о том на сколько этих людей ценят. И если вдруг этим людям что-то не нравится, то они сами знают, что могут сделать – их никто не держит.
Давайте порассуждаем о ситуации с безработицей и что с ней станет через 5–10 лет. В первой части этой статьи, рассмотрим пузырь на рынке занятости. Во второй части – давайте рассмотрим, как изменится рынок труда естественным образом. Примеры возьмём простые – нам важна тенденция и порядок, а не точность. Это также означает, что оценка будет минимальной, а не максимальной.
Причём, если по первому пункту больше всего пострадают развитые страны, то по второму пункту – наоборот, пострадает Россия и другие подобные ей страны.
Недавно в интернете была статья про гигафабрику Илона Маска.
Меня зацепили несколько цифр – размер фабрики 1,3 кв. км. Гигафабрика Тесла будет вторым по величине зданием в мире! И вот в этом огромнейшем здании будет работать о ужас, ужас – 6500 человек. (Для справки – самое большое здание в мире Фабрика самолётов Boeing Everett – там работают 30 тыс. человек. По объёму больше всего на 2–3% — 13.4 млн м3 против 13 млн м3 гигафабрики Тесла )
Инвестиции – 5 млрд долларов. На создание одного рабочего места получаются – 769 тыс. долларов. Ничего себестоимость создания рабочего места? Еще 10–12 лет назад на создание 1 рабочего места в Европе требовалось в 2–3 раза меньше инвестиций. Вообще-то, эти цифры известны по всем странам, статистика ведётся давно, но это запретная тема в СМИ.
Это сколько триллионов надо вложить, чтобы создать 20–50 млн рабочих мест? А в реальности на западе надо миллионов 100–150 рабочих мест. А России не помешало бы 20–30 млн рабочих мест. Откуда брать такие деньги, Зин? Из тумбочки?
Если кто-то надеется, что бизнес создаст рабочие места в массовом порядке – то это глубочайшее заблуждение. Просто перемножьте эти цифры. Кто может себе позволить такие инвестиции в таком количестве? Только безумцы или те, кто тратят чужие деньги. Но откуда их брать? Даже ФРС и ЕЦБ не смогут столько напечатать. Поэтому никто эти места создавать и не будет. Но об этом читайте эту статью до конца…
Более того, на западе есть огромный пузырь занятости, который уже сдувается огромными темпами. Практически на всех вакансиях конкурс по 200–500 человек на место. Работодатели могут позволить себе выбирать сотрудников на «вкус и на цвет». Зарплаты падают.
Бывшие менеджеры готовы и в грузчики пойти. Бывшие менеджеры среднего звена максимум, что могут получить – это должность продавца-консультанта в каком-нибудь магазинчике или аптеке. Да и то — не все могут пройти конкурс.
1. Крупнейшие работодатели на западе – это государство.
Занятость на западе – огромный пузырь, который скоро лопнет. Он уже сдувается по немногу. В России тоже есть такая тенденция, но в меньшей степени – просто потому что нет своего печатного станка.
Трудно поверить, но еще до 2008 года – рынок труда был соискателя. То есть рабочих мест было больше, чем желающих работать. Западная Европа на этой волне открыла свои рынки для людей из восточной Европы.
Чтобы поддерживать экономики наплаву – государства вынуждены платить людям пособия по безработице, чтобы они продолжали потреблять товары хотя бы по минимуму. Иначе падение западных экономик в острую фазу кризиса будет не 1–2% как это было после 2008 года, а по 8–15% как в России и странах СНГ.
Давайте рассмотрим пузырь занятости – из чего же он состоит? В основном высказывания для Европы, но и для России многое верно, в той или иной степени.
1.1.Массовое переобучение.
Как только человек остаётся без работы, он попадает на биржу труда. Какое-то количество рабочих мест всё равно есть. На конкурс за эти вакансии не смотрят. Поэтому людей отправляют на переобучение. За это людям доплачивается 2–3 сотни евро в месяц. Для безработного – огромные деньги.
И люди идут. С одних курсов на другие. Но что толку лотерею 1 из 200–500, никто не отменял. Многие злоупотребляют этим положением – они бы сидели дома, но биржа труда заставляет. Государство согласно тратить деньги на бесполезные курсы – всё же лучше, чем ничего.
Есть люди, которым нравится учиться полжизни – они ходят по самому длинному маршруту обучения. Получая 2–3 специальности и диплома.
1.2.Поддержка чистоты в городах.
Ох уж эта европейская чистота. Всё везде подметено, вылизано. Асфальт сделан так, чтобы грязь с клумб не переваливалась на проезжую часть. Травка везде подстрижена. Деревья подстрижены. Клумбы с цветочками как на картинке. А кто платит за это? Государство и город. Весь труд автоматизирован. Используются для этого дорогущая спецтехника, в разные времена года – разная техника.
Все здания красиво покрашены, вовремя ремонтируются. Асфальт идеальный. Разметка на дорогах идеальная. Бордюры идеальные. Работы выполняются с самого утра во всех частях города. Каждый день, круглый год.
А кто-нибудь считал во что это обходится? Безумные деньги.
Всем этим людям платится средняя по стране зарплата. И работают в основном местные граждане, а не иммигранты. Потому что чистота поддерживается в первую очередь для трудоустройства своих граждан. Да могли бы беженцев сейчас заставить подметать все и везде в 3–5 раз дешевле, ума много не надо.
А со своими гражданами что делать? Поэтому – свои граждане, за огромные ЗП, будут вылизывать улицы в городах. Иначе безработица.
1.3.Администрации, в том числе городские.
Все администрации, какие есть на балансе у города раздуты. Есть много лишних служб, с работой не бей лежачего. Можно уволить 10–20% сотрудников и ничего не ухудшится.
1.4.Уход за больными и пенсионерами. Здравоохранение.
Я не против больных и пенсионеров. И понимаю – они заслужили уход. Но прислушайтесь к цифрам, я где-то читал: 60% бюджета здравоохранения США – тратится на поддержание жизни у тяжелобольных и зачастую пожилых людей в последние 6 месяцев жизни.
60% бюджета — для 6 месяцев жизни. Это безумие! «Большая фарма» (Гигантские фармацевтические ТНК) и больницы зарабатывают безумные деньги. Это происходит потому что, таким людям требуются дорогущие лекарства и оборудование в больницах, а также завышенное количество персонала для ухода. И не надо врать, что это забота. Это отмыв государственных денег, замаскированный под сверхблагородный мотив.
Это огромный бюджет, который можно было бы потратить более рационально. И с большей эффективностью. Если бы эти люди делали последние 10–15 лет несколько простых упражнений для здоровья, то прожили бы минимум на десяток лет больше, вместо полугода. И затрат для этого было бы достаточно – 1% от этой суммы. Но тогда – прощайте сверх прибыли для Большой Фармы и миллионная занятость.
Ну и в целом, здравоохранение и в Европе, и в США – немного злоупотребляет своим положением. Создаются лекарства, которые лечат не болезнь, а симптомы. Но об этом много сказано в интернете и без меня. Это тоже искусственно созданная занятость.
1.5.Автомобильная индустрия.
Когда мой знакомый был первый раз в Париже, несколько лет назад. Он посмотрел на их дорожные пробки и сказал: я думал это в Питере огромные пробки на дорогах. Но после Парижа, можно сказать, что дорожных пробок в Питере – НЕТ.
Меня поражало, что на Западе где я бывал, да и где не бывал, но другие рассказывали почти по всем странам – довольно дорогой транспорт, работающий не очень равномерно. Особенно в небольших городах, где автобус может быть 1 раз в 15-30-60 минут, стоимость проезда 2–3 евро. А в некоторых направлениях автобусы ходят всего несколько раз в день. При этом зачастую общественный транспорт убыточен и субсидируется.
Неужели нельзя сделать доступнее по цене, да чтобы чаще ездили? Можно, но тогда кто будет автомобили покупать? И как крупные города будут пополнять свои бюджеты, если не будут драть за парковку? Автоиндустрия в Европе и США – это миллионы рабочих мест. И это всё огромный пузырь. Людям не нужно столько машин, но условия выстроены так, что никуда вы не денетесь.
Города переполнены машинами – но, если люди перестанут их покупать автоконцерны будут вынуждены увольнять людей. Десятки миллионов людей окажутся на улице, если считать вместе со смежниками. Бюджеты государств останутся без налогов на авто, на топливо и за пользование дорогами. Страховые компании останутся без клиентов на автостраховки.
Да, всё это делается, чтобы впарить 2й или даже 3й автомобиль на семью. Чтобы даже студенты были вынуждены хоть какой-то транспорт покупать – хоть скутер, хоть велосипед – хоть что-нибудь. Чтобы поддерживать занятость.
1.6.НИИ – наука, институты, универы, проекты всякие, гранты.
Как утверждает, Андрей Ильич Фурсов – исследования в фундаментальные науки свернули еще в 60-х годах. Элиты испугались мощного скачка в развитии, который произошёл за 30 лет, 1930х-60-х в результате соперничества двух систем. Они так прикинули, где мир окажется через следующие 30–50 лет и решили, что этого им не надо.
Поэтому особых достижений мы не получили за последние 50 лет – разве что компьютер и телефон. Автомобиль и двигатель внутреннего сгорания морально устарели еще десятки лет назад.
Ограничение скорости в 100 км час для автомобилей было первый раз введено в 1939 году. Мы должны уже были лет 20 как передвигаться на летающих автомобилях. Летать на Луну и Марс, как сейчас на МКС. И давно могли бы избавиться от многих болезней и проблем. Но, «реальность» внесла свои коррективы…
Современные институты – это сборище дармоедов, проедающие бюджеты. Где-то я даже читал статистику около 4% ученных занимается реальной наукой, не уточняется какой. Остальные непонятно чем. Зачем их тогда кормить? А куда их девать?
У меня есть знакомые сидящие на научных грантах, проектах, путешествующих по всему миру, каждый месяц. Каждый год проходит куча научных конференций по «болтологии». А ведь кто-то им строил здания, которые надо отапливать, кто-то поставлял мебель, компьютеры, обслуживающий персонал. Осваивают бюджеты.
У меня есть знакомый, который уже лет 12, через год, летает на какую-то осеннюю конференцию в Италию, полностью за их счёт: перелёт, питание, проживание в 4*, на несколько дней. Цель выставки он так и не понял за 12 лет. Людей туда прилетает – десятки тысяч. В один год он запустил вопрос с ВИЗой – так звонили в посольство, чуть ли не из какого-то министерства из Италии, чтобы ему дали срочно визу за 1 день.
Вы будете удивлены, сколько проходит в год в Европейских городах – конференций, форумов, слётов, семинаров, выставок, и прочей болтологии. В маленьких городах десятки, в крупных – сотни.
Частично это распил. Частично – поддержание искусственной занятости в авиакомпаниях, гостиницах, общепите, выставочных центрах. Просто так подарить денег безработным людям – нельзя, иначе посыпется рынок труда.
1.7. IT и программное обеспечение.
Как мне надоели эти постоянно обновляющиеся программы и операционные системы на телефоне и компе. Вы не можете отказаться от этих обновлений. Я как пользовался 12 лет назад простыми программами – так и пользуюсь сейчас. Но почему-то компьютер приходится менять каждые 4–5 лет, а телефон каждые 2–3 года, иначе они не тянет. Теперь уже и Windows и Mac OS – стали бесплатными – только обновляйте, ну и комп попутно регулярно меняйте.
Создание операционных систем, всех этих соцсетей, бесплатный гугл и еще десятки бесплатных программ, десятки государственных онлайн-сервисов – стоит безумных денег. Кто платит? Зачем? Ну по шпионить за людьми, но и для увеличения занятости.
Госслужбы по контролю, таможня, например, да и другие – мягко и неявно заставляют компании приобретать сертифицированное ПО для работы с данными. Для увеличения занятости – через добровольно — принудительно.
1.8.Сельское хозяйство. В Китае.
Недавно в одном интервью Михаил Хазин рассказывал про сельское хозяйство в Китае. Там 1 млрд человек в сельском хозяйстве работают методами уровня начала 19-го века. Поднять производительность их труда в 2 раза ничего не стоит – но куда девать 500 млн человек? Поэтому они и не повышают производительность в сельском хозяйстве.
В Европе и США – тоже поддерживают искусственную занятость. Государство приплачивает фермерам, чтобы они не производили свою продукцию, потому что её некуда девать. И всё равно миллионы литров вина, молока, соков, тысячи тонн фруктов, овощей просто выбрасываются или гниёт на полях.
Грузия с Молдавией хотят заработать на продаже вина и фруктов в Европу? Ну-ну, успеха…
1.9.Магазины, торгующие барахлом
Что меня удивляло на западе – целые магазины с товарами, которые я называю барахлом. Свечки на некоторые праздники продаются паллетами. А еще коробочки, рюшечки, тряпочки разные, баночки, скляночки, вазочки, горшочки по безумным ценам.
Меня удивляло – кто это покупает? Куда это всё складывалось? Пока было много денег – люди покупали. Правда, эти магазины стали разоряться первыми. И в последние годы их количество существенно под сократилось. Ну а вместе с ними производители барахла.
1.10. Косметика, БАДы, мода, средства по уходу за кожей, телом.
Ну я уже писал, что эта индустрия прививает комплексы неполноценности женщинам в первую очередь. С целью впарить средства по уходу за телом и кожей. Причём крема существуют для рук, для ног, для тела, для лица, для глаз, а также ночной, вечерний, дневной, для сухой кожи, для влажной. И куча еще других средств – все разные и всем нужно мазаться регулярно, иначе ужас-ужас.
Кроме того, что наши женщины тратят на обмазывание себя от часа в день, так все эти якобы натуральные кремы содержат консерванты, которые являются – сильнейшими аллергенами (—гликоли, SLS – sodium laurent sulfat), канцерогенами (парабены). А если не будет таких консервантов, то у всех этих средств срок годности будет несколько дней.
Почти у всех семей, что я знаю ванна, спальня, шкафы завалены флаконами, тюбиками, пакетиками. Которые раз в полгода надо сортировать и выбрасывать ввиду окончания срока годности. Кстати, обычно половина, даже не использованными. Ну и естественно, побежать в магазин и закупиться новыми.
Аналогично мода – придумана для продажи дорогих вещей, когда у вас полон гардероб с прошлого года.
1.11. Неэффективный маркетинг у многих компаний, включая даже ТНК.
Или можно сказать, особенно ТНК, с их неповоротливостью, дорогой инфраструктурой, глупым менеджментом с безумными зарплатами. Лучшие в мире маркетологи называют их «большие тупые компании». За их глупый неэффективный маркетинг, инвестиции, управление. Знаете ли Вы, что у многих крупных компаний есть директора, которые не могут читать и писать, пользоваться компьютером?
Рекламный бизнес – наплодил за последние годы – десятки разных площадок, журналов, десяток соцсетей, радио, ТВ, газеты, разные интернет-порталы, которые дают совсем слабый отклик на рекламу. Но размещение на этих площадках стоит безумных денег для текущей экономической ситуации.
Более того – берете любую рекламную газету в любой стране, заходите в яндекс или гугл и набираете «10 ошибок в рекламе», получаете в ответ тысячи страниц с почти одинаковыми «10 ошибками в рекламе». Сравниваете с объявлениями из рекламной газеты и тихо-тихо «удивляетесь» увиденному: 80–90% рекламных объявлений в любой газете имеют 80–90% элементарных ошибок в рекламе.
У меня нет слов, чтобы объяснить почему в кризис сливаются безумные деньги в унитаз, под названием «неэффективная реклама».
Как говорят математики – человеческая глупость даёт представление о бесконечности.
Ну а еще не могу не упомянуть дорогущие МВА программы, которые являются немного мошенничеством. Людей вводят в заблуждение. Люди платят безумные деньги в надежде, что их научат делать бизнес, а их этому не учат ни в одной МВА программе. А вместо этого получают дорогое мотивирующую шоу программу, зачастую с выездом на заводы, в другие страны и выступлением знаменитостей.
Многие так и говорят: денег конечно, эта программа не поможет заработать, даже стоимость не отбить, но зато интересно послушать разных знаменитостей, сфоткаться с ними, посетить разные производства, ну и даже познакомиться с интересными людьми.
Обладателей МВА дипломов и до кризиса «просили к выходу». Но с кризисом процесс усилится. Похмелье будет жёстким.
1.12. Преступность+полиция+тюрьмы.
Это касается в основном США. В Европе преступность и заключённых в разы меньше. Меня всегда волновал вопрос – почему они не решат вопрос с преступностью? С торговлей наркотиками? Способы решения – известны.
Например, проблему торговли наркотой решили в Таиланде за несколько лет, радикальным способом. Продажи и потребление упали на 96%. Почему бы не перенять опыт?
Помните фильм с участием Николаса Кейджа «Воскрешая мертвецов», показывающий «как есть» жизнь водителей скорой помощи? Там одного парня порезали при продаже наркотиков. Он весь истекает кровью и клянётся сам себе, что если выживет, пойдёт в армию, на войну в Ирак – там безопаснее!
Уже известно, что среди преступников – 75% безграмотные и невоспитанные из трудных семей. Отсюда и формула избавления от преступности. Воспитывайте и повышайте грамотность, работайте с трудными семьями, дайте им работу, чтобы им было что терять в жизни, ну и прочие методы тоже. А зачем? Откуда работу им взять? А безработных куда девать?
У О Генри есть рассказ про безработного парня, который хотел попасть в тюрьму и делал мелкие преступления – там «тепло» и хоть как-то, но кормят. А на голодный желудок – ему это казалось даже вкусным.
Преступники создают проблемы мирным гражданам. Значит, граждане будут тратить больше на средства защиты. А также нужна армия полицейских и детективов, чтобы отлавливать этих преступников. А потом армия охранников, чтобы за ними следили в тюрьме. Целые штаты и города живут за счёт обслуживания тюрем. Десятки служб по борьбе с преступностью на балансе страны.
А какую другую работу им придумать?
1.13. Армия.
Про Американскую армию с сотнями баз по всему миру и без меня написано много. Раздутый бюджет Пентагона – если его сократят, миллионы людей останутся без работы, в том числе персонал обслуживающих субподрядчиков. Бюджет страны уже не тянет таких расходов на «оборону» – но что делать с безработными? Куда их девать?
Занятость в армии – это как штопором затыкать кровоточащие раны на живом теле.
Как видите, на рынке занятости надут огромный пузырь.
Я не затронул некоторые очевидные отрасли, где занятость раздута – биржевые брокеры, банки и их обслуживающий персонал. Или парикмахеры, которые выросли как грибы после дождя и за безумные деньги перекрашивают волосы из одного цвета в другой. При этом естественно, выжигая людям волосы. Но красота ж требует жертв и женщины вынуждены краситься снова и снова.
Уверен, что и вы сможете назвать еще пяток отраслей вдобавок к вышеописанным, где занятость раздута. Смелее пишите в комментариях, мне и другим будет интересно почитать.
Но ведь это еще не всё.
В погоне за выживанием и под давлением безумной конкуренции на падающем спросе – компании будут оптимизировать затраты, повышать производительность своего труда. Благо, что есть куда. А значит через несколько лет какие-то профессии то ли исчезнут, то ли занятость там упадёт как минимум на 10–20% и более. Что в масштабе ЕС или США, да и России тоже означает миллионы потерянных рабочих мест через 5–10 лет.
Давайте посмотрим, кто находится в зоне риска?
2. Зона риска: Кто потеряет работу в следующие 5–10 лет?
Рост производительности труда означает, что один и тот же объем работ могут выполнить меньше людей. Для простоты картины давайте считать, для одинакового объёма работ, услуг. По интернету уже лет 10 «бегает» много статей, о профессиях, которые исчезнут или сократятся через некоторое время.
2.1.Строители потеряют минимум 10–20% рабочих мест.
3D принтер, который печатает коттеджи – уже и в России появился. Себестоимость 1 кв. метра – 16 тыс. рублей, при использовании самых качественных материалов и для небольших помещений сложного дизайна с круглыми формами. Срок изготовления коттеджа 1 месяц, вместе с отделкой. Заказал домик, а через месяц въехал.
Для квадратных помещений себестоимость еще меньше – 13 тыс. рублей. Намного дешевле, чем текущие цены на строительство. В эксперименте участвовали крупнейшие производители стройматериалов России. Через 3–5 лет сделают 3D принтера для строительства 2–5-этажных домов.
Китайцы еще несколько лет назад построили 15-этажное здание за 5 дней. Нет сомнений, строительство многоэтажек автоматизируют еще больше, чем сейчас, за счёт использования панелей. В Европе уже собирают дома как конструктор, но и это не предел: панели-стены будут уже с минимальной отделкой, со вставленными окнами и всеми кабелями, а панель-перекрытий будет с одной стороны пол с паркетом и всеми трубами, а с другой стороны, потолок с отделкой и всеми проводами, креплениями.
Дома будут собираться за меньший срок, меньшим количеством людей, а готовность отделки будет выше чем сейчас. Не удивлюсь, если через 5–10 лет дома в 15 этажей будут собирать за 1 месяц. В любом случае технологии строительства совершенствуются семимильными шагами и сокращение 10–20% рабочих мест в строительстве – самый-самый минимум.
2.2.Водители.
В мире уже более 40 проектов работают по созданию беспилотные автомобили. Уже даже что-то ездит по дорогам. Службы такси с радостью избавятся от водителей. Программы не капризничают и стоят в разы меньше людей. Цена вопроса — миллиарды. Компании по перевозке грузов будут рады использовать беспилотные грузовики для доставки грузов между городами. Уже есть беспилотные поезда в Дубае.
На развитие беспилотных «КамАЗов» в 2017 году планируется потратить порядка 400 млн руб., сообщил глава компании Сергей Когогин. Финансирует данный проект сама компания, однако, вопросом создания беспилотников в России занимается и государство.
Ожидаемые потери от 20–80% рабочих мест.
2.3. Кассиры, продавцы – потеря минимум 10–20%
Уже в Магните и других супермаркетах тестируются кассы самообслуживания, которые обслуживает 1 человек на 5–10 касс. Прорыв случится, когда придумают дешёвые электронные метки товаров, наподобие штриха кодов – ими обклеят все товары и сканнер на кассе все метки считает за секунду, а оплата будет двумя касаниями банковской карточки.
Мы забудем, что такое очередь на кассе, да и что такое кассиры тоже забудем. Тут потеря минимум 10–20% рабочих мест.
Хороших продавцов сейчас, вообще-то не хватает. А вот нехороших – много. Это заставляет компании создавать отделы продаж с разделением труда. Обучают сотрудников и существенно снижают себестоимость их работы, а также требования к квалификации соискателей. Это существенно повышает производительность и эффективность работы отдела продаж. Ну а также развивается интернет-торговля.
2.4.Банкиры. Страховые компании.
Про это и без меня много пишется о том, что вся отрасль раздута в 5–10 раз. Но они ко всему еще и автоматизируют свою работу, переводят в онлайн, упрощают. Тут и без острой фазы кризиса сокращение рабочих мест будет минимум 10–20%. А с острой фазой можно ждать сокращения в 5–10 раз.
2.5.Магазинчики, ресторанчики, торговые центры.
Они уже закрываются. Мы уже видели закрытые торговые центры или частично пустующие. Даже видел, что 1 Макдональдс закрылся, чему был сильно удивлён. Стали массово в Европе открываться магазины «секонд хэнд» одежды, обуви, принадлежностей. Благодаря интернету, появилось много площадок где можно купить/продать б/у вещи. Что люди и делают.
Ресторанный бизнес – жуть какой сложный по сути, это добровольная каторга. Разные Франшизы с эффективным маркетингом постепенно захватывают мир, а в округе обычно закрываются несколько мелких ресторанов.
Тут сокращение минимум 5–10% за 5–10 лет.
2.6.Сельское хозяйство.
Россия сейчас производит зерновых примерно столько же сколько в лучшие времена СССР. Только для этого обрабатывается в 2 раза меньшая площадь земель. И людей в этом участвуют в 2 раза меньше. То есть в сельском хозяйстве как минимум в 4 раза подняли производительность. Это не предел – техника совершенствуется, становится более мощной, потребляет меньше топлива. Для с/х техники тоже придумывают беспилотные варианты. А людей, следовательно, будет нужно меньше.
Минимум 5–10% потери рабочих мест.
2.7.Занятость в малом и среднем бизнесе.
С людьми работать сложно. А мотивировать людей к работе еще сложнее. Для работодателя, сотрудник – это зло. И если это «зло» невозможно полностью устранить, то его нужно всячески уменьшить. А уменьшить можно за счёт повышения эффективности.
За свои 5 лет работы в маркетинге и консалтинге я видел только 1 компанию малого/среднего бизнеса в России, у которой идеальный порядок в оргструктуре. При диагностике по 140 пунктам почти по каждому пункту у них «отлично». Эта компания в один из кризисных годов после 2009 года выросла в продажах в 2.5 раза! Они были в ужасе от такого роста, в то время как их конкуренты закрывались.
У большинства Российских компаний – полный бардак почти по всем 140 пунктам. Значит, есть куда расти, есть куда оптимизировать работу. Значит, кто-то свою работу улучшит, а кто-то разорится.
Многие Российские компании сейчас работают над своей эффективностью, как никогда. Это гонка на выживание. 5% спад экономики создаёт около 20–30% банкротств, т. е. высвобождается до 15–25% доли рынка. Которую захватывают сильнейшие из оставшихся участников на рынке. Сильнейшие – это те у кого производительность труда выше.
Как минимум 10–20% из текущих работающих в компаниях малого и среднего бизнеса потеряют свою работу в течение 5 лет. И неважно, чем они занимаются.
Если не вмешается сильная рука государства, то НТП приведёт к потере мин 10–20% рабочих мест в течение 5 лет. Повышение эффективности = рост безработицы.
Вот как-то так получается. Очень грустная картина, если моделировать ситуацию с безработицей на следующие 5–10 лет. Итог потери минимум 10–20% рабочих мест за счёт повышения производительности труда. Зарплаты тоже упадут и тоже на двузначную цифру. Я уверен, что такое количество рабочих мест будет потеряно, даже если экономики вырастут на 10–20% за 5 лет.
А как решается вопрос сейчас? Что предпринимается сейчас для создания миллионов рабочих мест через 5–10 лет? Почти ничего – поправьте меня, если я ошибаюсь. Стандартными или плановыми методами – десятки миллионов рабочих мест НИКАК ни в России, ни в Европе не создать. Нужны экстраординарные меры, для создания рабочих мест. Чтобы решить вопрос через 5–10 лет, работа уже сейчас должна кипеть вовсю. Вы это видите где-то? Я нет.
А также надо создавать законы, защищающие рынок труда и гарантирующие занятость своим гражданам в первую очередь, например, как в Японии. Ведь иначе работа уйдёт гастарбайтерам за копейки, как сейчас.
А что будет с демографией в стране с такой занятостью? Да плохо всё будет. Численность населения продолжит падать. Я писал уже об этом.
3. Кто или что могло бы генерировать рабочие места?
Читатели моих статей требуют – предлагать хоть какое-то положительное решение (Закошмарить себя и сами все могут). Про импортозамещение писать не буду, без меня много написано, но полностью вопрос с занятостью это не решит. Нужны десятки миллионов новых рабочих мест. Импортозамещение в России создаст максимум пяток миллионов новых конкурентноспособных рабочих мест.
Я могу предложить несколько возможных решений массовой занятости, которые могли бы и с демографией решить вопрос. Но откуда деньги брать для их создания, не спрашивайте – не знаю. Для этого нужно даже больше, чем много инвестиций. Просто вагоны денег – недостаточно.
3.1.Развитие образования в очень широком смысле этого слова.
Основная причина эффективности информационной войны против России – отсутствие сильных социальных навыков у населения. Многие огорчатся, но благополучие в современном мире складывается из 85% социальных навыков коммуникативности, умения ладить с людьми, прочие и только 15% профессиональных технических знаний.
Что имеется в виду?
- умение выстраивать рабочие отношения с коллегами
- умение останавливать конфликты
- отпускать стресс, выгорание, усталость – этот вопрос будет один из самых болезненных в XXI веке
- ставить цели и добиваться их реализации
- умение выбрать себе правильного партнёра для совместной жизни (половина людей старше 30 живёт в одиночестве и мечтает встретить кого-то)
- умение выстраивать счастливые отношения с противоположным полом
- умение воспитывать детей, потому что в некоторых семьях маленькие дети вьют верёвки из взрослых родителей
- умение учиться и работать после 30–40 лет, когда сил значительно меньше
- умение делать покупки, умение продавать – мы ведь живём в мире, где всё покупается и продаётся, но где этому учат? Почти нигде.
- умение искать и находить подходящую работу
- заводить друзей
- умение исправлять свои потери и ошибки, преодолевать сложные ситуации в жизни,
- умение оценить свои способности и выбрать правильную профессию после школы
- умение отдыхать, культурные и развивающие развлечения не только для детей, но и для взрослых
И других жизненно важных социальных навыков, которые нужны чуть ли не каждый день. Но этому почти нигде не учат, кроме платных тренингов, причём на сегодня 9 из 10 таких тренингов очень похожи на обман людей.
3.2.Превентивная медицина, фитнес, йога инструкторы, личностный рост.
Люди могли бы жить легко лет 100–120. Несколько простых упражнений, которые есть в интернете, избавят от 99% болезней. Но это есть забота о здоровье, превентивная медицина. Инструкторы, которые этому всему обучали бы, под государственным контролем, во всех населённых пунктах.
3.3.Наука.
По большому счёту единственный способ трудоустроить всех желающих – это занять наукой от фундаментальной до практической. Фундаментальная наука требует всё больше и больше людей для проведения исследований.
Например, ЦЕРН и Большой адронный коллайдер. В ЦЕРНе постоянно работают около 2500 человек, ещё около 8 тыс. физиков и инженеров из 580 университетов и институтов из 85 стран участвуют в международных экспериментах ЦЕРНа и работают там временно.
Что это означает? Для глубоких исследований в фундаментальной науке требуются десятки тысяч людей на одно направление. Вот вам и массовая занятость. Полезных направлений, для научных исследований – сколь угодно много. Как сказал Сократ «Чем больше я узнаю, тем больше понимаю, что ничего не знаю». Любой учёный Вам это подтвердит.
Наука и обслуживающий её персонал – это вечный способ решения вопроса занятости любого количества населения если не на тысячи, то как минимум лет на 100 вперёд. Даже подготовка массового количества учёных – уже тянет на серьёзную научную работу, в которой требуются сотни тысяч людей.
Практическая наука – это поиски решений для разных задач на земле. Я могу сформулировать сотни задач на десятки лет вперёд, которые требуют решения.
Пример: создание сверхлёгких и при этом сверхпрочных материалов, ну а далее разные опции: водо- и/или жаростойкие, мягкой или твёрдой формы. Прозрачные или непрозрачные, дешёвые по себестоимости, натуральные. Проводящие тепло, непроводящие, с максимальным или минимальным трением. И т. д. и т.д. до бесконечности.
Человечество будет всегда нуждаться в подобных материалах по приемлемой себестоимости и инвестиции в подобные исследования окупятся. Можно выбирать наиболее приоритетные направления для исследования. Вопросы получения бесплатной энергии, переработки мусора, нехватка воды, еды, создание более экономных, лёгких и мощных двигателей.
Другое дело, что элиты не хотят столь глубокого развития науки и прогресса человечества. Да и возникает серьёзный вопрос чем финансировать подобные исследования как минимум на ближайшие 10–30 лет. Обычно инвестиции в науку окупается через десятки лет. Но не все направления окупятся. Но если хочется решить вопрос занятости и демографии – вопрос стоит того.
4. Что делать людям сейчас?
Жизнь выстраивается по принципу – не попадайся. Следите за своим здоровьем – это в первую очередь. С медициной сами видите, что творится – не попадайтесь к врачам. А при этом почти все болезни очень быстро молодеют.
Учитесь самостоятельно в меру своих возможностей. Осторожнее с кредитами, особенно с потребительскими. Отпускайте стресс, усталость, выгорание – это будет проблемой номер один в XXI веке. Развивайте вышеперечисленные социальные навыки или хотя бы часть из них – это существенно облегчит вам жизнь.
Читайте книги, радуйтесь жизни, любите друг друга, вопреки всему.
5. Зачем ввели продуктовые карточки?
В сети пишут статьи на тему зачем в России ввели продуктовые карточки. Моё мнение – это означает, что вопросы с безработицей, с пенсиями, с рождаемостью, с минимальной ЗП, с защитой рынка труда, с ростом экономики решать банально не хотят! И в ближайшее время и не будут. Численность население решили-таки сокращать. Увы.
Люди возмущались, что в 90-х многих обрекли на голодную смерть. Ну теперь будет неголодная. По сути, это «намёк» людям – так уж и быть, поесть вам дадим, но работы для вас нет и не будет – вы не нужны, своей стране.
6. Немного о мегакорпорации с человеческим лицом.
Прошлый раз я писал о необходимости создания в России мегакорпорации с человеческим лицом, которая могла бы решить частично – некоторые актуальнейшие проблемы в экономике России. Маленькие компании в текущих суровых условиях даже выжить не в состоянии. Это предложение нашло большой отклик у читателей. Многие комментировали, а другие даже написали мне лично…
Нечто подобное уже делается и давно. Люди, например, объединились по национальному признаку или религиозному признаку. У меня есть один знакомый, с русской фамилией, но как-то ему не удавалось найти работу, заработать, чтобы прокормить семью в этих оголтелых условиях. Он старался как мог, не пил, не курил, искал работу, работал много, учился.
Покопавшись в своей родословной в каком-то колене, он нашёл еврейские корни, вступил в еврейскую общину — и «тут-то карта к нему и пошла».
Устроили жену на простенькую работу, худо-бедно лучше, чем ничего. Детей устроили в хороший садик, а потом в школу. Его взяли под крыло и дали какую-то работу, потом пару идей для бизнеса и поддержку. Он сделал свой мелкий бизнес. Всё, что ему для этого нужно – «поддерживать лояльность» – работать, точнее служить, на общее благо — а еще носить шапочку и не бриться, как мы подшучивали над ним.
В любом случае — ему мало что светило без этого, у них доходы были на уровне МРОТ, при городской жизни с двумя маленькими детьми.
У евреев общинников все взаимоотношения осуществлены на основании Талмуда, законы прописаны в Торе. Все чётко. А у русских на базе чего предполагаете? Составить сперва — кодекс ТНК корпорации с человеческим лицом. Уверен, что при сильном желании получше Талмуда с Торой получится… после всего «полученного опыта» русскими… Составлять кодекс можно через интернет, всеобщими усилиями – как например, создали конституцию в Исландии, когда страна попала в кризис.
Почему евреи, да и другие национальности могут — а русские нет?
6.1.Мегакорпорация с человеческим лицом уже была — СССР.
Отрасли ВПК, Космос, Спорт, — управлялись по-другому, чем все остальные. Поэтому самолёты, спорт, ракеты и балет были, а вот машины, телевизоры и ширпотреб – не было… Можно использовать положительный опыт управления этих отраслей. Многие, до сих пор работают. То есть с нуля начинать не придётся. Но можно учесть слабые стороны и добавить многое чего не хватало.
6.2.Идеология и «Пять выше» по А. Девятову. С моими комментариями, как маркетолога. Причём с некоторыми будут проблемы.
Такая мегакорпорация должна иметь свою идеологию, свою культуру. Иначе она не сможет существовать и преуспеть. Если нет идеологии – то эффективность падает ниже плинтуса – например, создание самолётов 5 го поколения в США. Можно еще в сравнении поставить Российский футбол – денег много, толку мало. Особенно если сравнивать с остальным спортом, где наоборот, денег мало, а толку в разы больше, несмотря на текущее палки в колёса от ВАДА.
Духовное выше материального – нет такого преступления, на которое не пойдёт капитал (т. е. некоторые люди), ради больших прибылей, в том числе самоуничтожение. Должны быть разумные рамки.
Общее выше частного – Даже если сотни миллионов людей работают, а единицы воруют – всё равно не хватит никаких ресурсов, чтобы насытить ворюг.
Справедливость выше закона – а вот с этим будут проблемы. Такое реализуемо только на уровне государства, да и то под большим вопросом. В частной мегакорпорации — это реализуемо только частично, в облегчённой версии, иначе возникнут серьёзные проблемы с законом и государством.
Служение выше владения – как ни странно, но в форме служения производительность труда получается в разы выше у всех. Иначе начинается перетягивание одеяла на себя, а это рано или поздно плохо закончится . Этот принцип существенно ограничит количество желающих участвовать/работать в такой корпорации. Ну так и не надо всех заманивать. Наоборот, должен быть жёсткий отбор на соответствие, прежде чем принимать в корпорацию.
Власть выше собственности – тоже сложно реализуемый принцип, особенно в корпорации. Власть и собственность стремятся «к гармонии». Сложно сохранить власть, если нет собственности. Тут придётся переделывать полностью всё акционерное управление.
И опять же этот принцип сильно отпугнёт желающих войти в эту корпорацию. По большому счёту СССР был разрушен из-за нарушения этого принципа. Номенклатура, которая была у власти захотела еще и собственности. И добилась-таки своего. Это слабое место в любой системе – раздолье для коррупции. У меня нет решения этого вопроса даже в облегчённой форме.
6.3.Ограничение ЗП, социальные лифты, ВПК СССР
Опыт ВПК СССР, в котором по службе продвигали лучших, а не важных. Вместо, больших ЗП людям можно дать социальную защиту, поддержку, пользование всеобщими благами – только нужно сделать, чтобы это было более-менее справедливым.
Именно с социальной защиты обездоленных и нужно начинать при создании мегакорпорации.
6.4.Современный маркетинг. Нематериальная мотивация.
Современный маркетинг – это слабое место в мегакорпорации под названием СССР. Кстати, в современных западных ТНК – маркетинг тоже слабое место. Они пытаются взять «бюджетом» или административным ресурсом. С каждым годом такой подход работает всё хуже и хуже. Я уже писал об этом выше у них маркетинг на уровне – «большие тупые компании».
Это тот инструмент, с помощью которого можно переиграть почти кого угодно – даже нынешних лидеров.
6.5.Смесь спецслужб и бизнеса.
Не будем строить невинность, как того требует политкорректность, и сразу же следует признать, что корпорация – это смесь спецслужб и бизнеса. Не я это придумал – жизнь так распорядилась. Другие просто не выжили. Малый бизнес еще как-то может существовать самостоятельно – большой «нет».
Самое интересное, что в России, увы, даже ныне существующие гиганты плохо понимают этот момент. И теряют деньги или не используют свои возможности на ровном месте из-за этого. Посмотрите несколько последних видео у Андрея Фурсова на сайте – в одном из них об этом немного рассказывается.
6.6.Защита населения, защита малого бизнеса.
У населения есть колоссальные знания и возможности, которые не использованы. Я уже писал выше, что десятки или сотни тысяч слишком квалифицированных людей стоят без работы. Тысячи компаний малого бизнеса существуют на грани выживания. Причин много, отметим главные – им нужна защита, чтобы они могли нормально работать. Они не умеют продавать – слабый маркетинг. Нет денег на инвестиции. Под одним большим управлением их всех можно было бы интегрировать между собой и продвигать.
6.7.Откуда брать деньги на развитие?
Я уже писал, думаю, что некоторые банки уже будут готовы присоединиться к такой мегакорпорации в обмен на защиту, поддержку, интеграцию. Второй способ – заимствовать принцип финансирования у старообрядцев, описанные у МЛ Хазина. Третий – современный маркетинг, выстроенный в систему. Именно система даёт 90% денег.
Повторюсь, современному маркетингу – ни в каком ВУЗе не учат. Это своего рода тайное знание, которое по сути открыто и доступно в интернете. Крайне трудно в овладении и внедрении – т. к. рискуешь собственными деньгами. Но основное финансирование бизнеса должно идти из продаж, а не из кредитов. Я видел, несколько компаний (а в одной работал в руководстве), построенных с нуля до приносящих десятки миллионов (не рублей) прибыли – без единой копейки, взятой в кредит, без единой копейки, потраченной на рекламу.
6.8.Кто бы мог «собрать» такую мегакорпорацию?
По принципу «власть выше собственности» – это может быть амбициозный лидер «более-менее» уже известный миллионам людей в России. Калибром поменьше – увы, ни люди, ни бизнес не пойдут.
Плюс уже крупная компания, минимум среднего бизнеса. Собственники которой достаточно мудры, чтобы наступить «на горло своему эго» и принять такие принципы работы. А также имеющие амбиции вырасти в мегакорпорацию. В обоих случаях должны быть люди с «титановыми (извините) яйцами», у которых кишка не тонка.
В остальном с кадрами проблем не будет – при нынешнем рынке труда – людей можно будет найти почти любого калибра и профессионализма. Ну а много маленьких компаний будут готовы сами присоединиться, иначе им не выжить в такой макроэкономике.
Общий вывод.
Ситуация с рабочими местами будет архисложной в ближайшие 5–10 лет. И это притом что я не учитывал возможный обвал западных экономик с коллапсом банковской системы с их деривативами, с огромными неподъёмными долгами государств, регионов, городов и домохозяйств.
Миллионы из ныне работающих останутся без работы в течении 5 лет-10 лет. Но у большинства людей нет логического мышления и силы воли, чтобы начать уже сейчас как-то действовать и защитить себя от возможных последствий. Если о них не позаботиться государство, то сами они не справятся.
Когда, МЛ Хазин утверждает, что уровень безработице будет выше, возможно в разы выше, чем 30% при великой депрессии в 1930 гг. – то теперь вы, надеюсь, понимаете почему такое, произойдёт и за счёт чего возможна такая огромная безработица.
Из-за такой огромной безработицы становится понятны почему вполне возможны разные, очень жёсткие сценарии государственного управления, которыми изобилует интернет.
От хорошей жизни никто и ничто не меняется. Лёгкими бывают только ошибочные пути.
Автор: Руслан Бах
Источник: http://ruslanbah.ru/bezrabotitsa-i-zanyatost-situatsiya-beznadyozhnaya/
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Источник: pravosudija.net
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Что делать что бы не быть безработным и что бы не уволили? Проще простого, сделай себе рабочее место сам. Я продал квартиру в городе и на эти деньги купил дом в хуторе и завёл хозяйство. В этом есть свои плюсы и минусы, но страх остаться безработным исчез. Да и муки голода мне не грозят. В деревне работа есть всегда.