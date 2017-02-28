Руслан Бах: Безработица и занятость – ситуация безнадёжная?

Когда мой знакомый был первый раз в Париже, несколько лет назад. Он посмотрел на их дорожные пробки и сказал: я думал это в Питере огромные пробки на дорогах. Но после Парижа, можно сказать, что дорожных пробок в Питере – НЕТ.

Меня поражало, что на Западе где я бывал, да и где не бывал, но другие рассказывали почти по всем странам – довольно дорогой транспорт, работающий не очень равномерно. Особенно в небольших городах, где автобус может быть 1 раз в 15-30-60 минут, стоимость проезда 2–3 евро. А в некоторых направлениях автобусы ходят всего несколько раз в день. При этом зачастую общественный транспорт убыточен и субсидируется.

Неужели нельзя сделать доступнее по цене, да чтобы чаще ездили? Можно, но тогда кто будет автомобили покупать? И как крупные города будут пополнять свои бюджеты, если не будут драть за парковку? Автоиндустрия в Европе и США – это миллионы рабочих мест. И это всё огромный пузырь. Людям не нужно столько машин, но условия выстроены так, что никуда вы не денетесь.

Города переполнены машинами – но, если люди перестанут их покупать автоконцерны будут вынуждены увольнять людей. Десятки миллионов людей окажутся на улице, если считать вместе со смежниками. Бюджеты государств останутся без налогов на авто, на топливо и за пользование дорогами. Страховые компании останутся без клиентов на автостраховки.

Да, всё это делается, чтобы впарить 2й или даже 3й автомобиль на семью. Чтобы даже студенты были вынуждены хоть какой-то транспорт покупать – хоть скутер, хоть велосипед – хоть что-нибудь. Чтобы поддерживать занятость.

1.6.НИИ – наука, институты, универы, проекты всякие, гранты.

Как утверждает, Андрей Ильич Фурсов – исследования в фундаментальные науки свернули еще в 60-х годах. Элиты испугались мощного скачка в развитии, который произошёл за 30 лет, 1930х-60-х в результате соперничества двух систем. Они так прикинули, где мир окажется через следующие 30–50 лет и решили, что этого им не надо.

Поэтому особых достижений мы не получили за последние 50 лет – разве что компьютер и телефон. Автомобиль и двигатель внутреннего сгорания морально устарели еще десятки лет назад.

Ограничение скорости в 100 км час для автомобилей было первый раз введено в 1939 году. Мы должны уже были лет 20 как передвигаться на летающих автомобилях. Летать на Луну и Марс, как сейчас на МКС. И давно могли бы избавиться от многих болезней и проблем. Но, «реальность» внесла свои коррективы…

Современные институты – это сборище дармоедов, проедающие бюджеты. Где-то я даже читал статистику около 4% ученных занимается реальной наукой, не уточняется какой. Остальные непонятно чем. Зачем их тогда кормить? А куда их девать?

У меня есть знакомые сидящие на научных грантах, проектах, путешествующих по всему миру, каждый месяц. Каждый год проходит куча научных конференций по «болтологии». А ведь кто-то им строил здания, которые надо отапливать, кто-то поставлял мебель, компьютеры, обслуживающий персонал. Осваивают бюджеты.

У меня есть знакомый, который уже лет 12, через год, летает на какую-то осеннюю конференцию в Италию, полностью за их счёт: перелёт, питание, проживание в 4*, на несколько дней. Цель выставки он так и не понял за 12 лет. Людей туда прилетает – десятки тысяч. В один год он запустил вопрос с ВИЗой – так звонили в посольство, чуть ли не из какого-то министерства из Италии, чтобы ему дали срочно визу за 1 день.

Вы будете удивлены, сколько проходит в год в Европейских городах – конференций, форумов, слётов, семинаров, выставок, и прочей болтологии. В маленьких городах десятки, в крупных – сотни.

Частично это распил. Частично – поддержание искусственной занятости в авиакомпаниях, гостиницах, общепите, выставочных центрах. Просто так подарить денег безработным людям – нельзя, иначе посыпется рынок труда.

1.7. IT и программное обеспечение.

Как мне надоели эти постоянно обновляющиеся программы и операционные системы на телефоне и компе. Вы не можете отказаться от этих обновлений. Я как пользовался 12 лет назад простыми программами – так и пользуюсь сейчас. Но почему-то компьютер приходится менять каждые 4–5 лет, а телефон каждые 2–3 года, иначе они не тянет. Теперь уже и Windows и Mac OS – стали бесплатными – только обновляйте, ну и комп попутно регулярно меняйте.

Создание операционных систем, всех этих соцсетей, бесплатный гугл и еще десятки бесплатных программ, десятки государственных онлайн-сервисов – стоит безумных денег. Кто платит? Зачем? Ну по шпионить за людьми, но и для увеличения занятости.

Госслужбы по контролю, таможня, например, да и другие – мягко и неявно заставляют компании приобретать сертифицированное ПО для работы с данными. Для увеличения занятости – через добровольно — принудительно.

1.8.Сельское хозяйство. В Китае.

Недавно в одном интервью Михаил Хазин рассказывал про сельское хозяйство в Китае. Там 1 млрд человек в сельском хозяйстве работают методами уровня начала 19-го века. Поднять производительность их труда в 2 раза ничего не стоит – но куда девать 500 млн человек? Поэтому они и не повышают производительность в сельском хозяйстве.

В Европе и США – тоже поддерживают искусственную занятость. Государство приплачивает фермерам, чтобы они не производили свою продукцию, потому что её некуда девать. И всё равно миллионы литров вина, молока, соков, тысячи тонн фруктов, овощей просто выбрасываются или гниёт на полях.

Грузия с Молдавией хотят заработать на продаже вина и фруктов в Европу? Ну-ну, успеха…

1.9.Магазины, торгующие барахлом

Что меня удивляло на западе – целые магазины с товарами, которые я называю барахлом. Свечки на некоторые праздники продаются паллетами. А еще коробочки, рюшечки, тряпочки разные, баночки, скляночки, вазочки, горшочки по безумным ценам.

Меня удивляло – кто это покупает? Куда это всё складывалось? Пока было много денег – люди покупали. Правда, эти магазины стали разоряться первыми. И в последние годы их количество существенно под сократилось. Ну а вместе с ними производители барахла.

1.10. Косметика, БАДы, мода, средства по уходу за кожей, телом.

Ну я уже писал, что эта индустрия прививает комплексы неполноценности женщинам в первую очередь. С целью впарить средства по уходу за телом и кожей. Причём крема существуют для рук, для ног, для тела, для лица, для глаз, а также ночной, вечерний, дневной, для сухой кожи, для влажной. И куча еще других средств – все разные и всем нужно мазаться регулярно, иначе ужас-ужас.

Кроме того, что наши женщины тратят на обмазывание себя от часа в день, так все эти якобы натуральные кремы содержат консерванты, которые являются – сильнейшими аллергенами (—гликоли, SLS – sodium laurent sulfat), канцерогенами (парабены). А если не будет таких консервантов, то у всех этих средств срок годности будет несколько дней.

Почти у всех семей, что я знаю ванна, спальня, шкафы завалены флаконами, тюбиками, пакетиками. Которые раз в полгода надо сортировать и выбрасывать ввиду окончания срока годности. Кстати, обычно половина, даже не использованными. Ну и естественно, побежать в магазин и закупиться новыми.

Аналогично мода – придумана для продажи дорогих вещей, когда у вас полон гардероб с прошлого года.

1.11. Неэффективный маркетинг у многих компаний, включая даже ТНК.

Или можно сказать, особенно ТНК, с их неповоротливостью, дорогой инфраструктурой, глупым менеджментом с безумными зарплатами. Лучшие в мире маркетологи называют их «большие тупые компании». За их глупый неэффективный маркетинг, инвестиции, управление. Знаете ли Вы, что у многих крупных компаний есть директора, которые не могут читать и писать, пользоваться компьютером?

Рекламный бизнес – наплодил за последние годы – десятки разных площадок, журналов, десяток соцсетей, радио, ТВ, газеты, разные интернет-порталы, которые дают совсем слабый отклик на рекламу. Но размещение на этих площадках стоит безумных денег для текущей экономической ситуации.

Более того – берете любую рекламную газету в любой стране, заходите в яндекс или гугл и набираете «10 ошибок в рекламе», получаете в ответ тысячи страниц с почти одинаковыми «10 ошибками в рекламе». Сравниваете с объявлениями из рекламной газеты и тихо-тихо «удивляетесь» увиденному: 80–90% рекламных объявлений в любой газете имеют 80–90% элементарных ошибок в рекламе.

У меня нет слов, чтобы объяснить почему в кризис сливаются безумные деньги в унитаз, под названием «неэффективная реклама».

Как говорят математики – человеческая глупость даёт представление о бесконечности.

Ну а еще не могу не упомянуть дорогущие МВА программы, которые являются немного мошенничеством. Людей вводят в заблуждение. Люди платят безумные деньги в надежде, что их научат делать бизнес, а их этому не учат ни в одной МВА программе. А вместо этого получают дорогое мотивирующую шоу программу, зачастую с выездом на заводы, в другие страны и выступлением знаменитостей.

Многие так и говорят: денег конечно, эта программа не поможет заработать, даже стоимость не отбить, но зато интересно послушать разных знаменитостей, сфоткаться с ними, посетить разные производства, ну и даже познакомиться с интересными людьми.

Обладателей МВА дипломов и до кризиса «просили к выходу». Но с кризисом процесс усилится. Похмелье будет жёстким.

1.12. Преступность+полиция+тюрьмы.

Это касается в основном США. В Европе преступность и заключённых в разы меньше. Меня всегда волновал вопрос – почему они не решат вопрос с преступностью? С торговлей наркотиками? Способы решения – известны.

Например, проблему торговли наркотой решили в Таиланде за несколько лет, радикальным способом. Продажи и потребление упали на 96%. Почему бы не перенять опыт?

Помните фильм с участием Николаса Кейджа «Воскрешая мертвецов», показывающий «как есть» жизнь водителей скорой помощи? Там одного парня порезали при продаже наркотиков. Он весь истекает кровью и клянётся сам себе, что если выживет, пойдёт в армию, на войну в Ирак – там безопаснее!

Уже известно, что среди преступников – 75% безграмотные и невоспитанные из трудных семей. Отсюда и формула избавления от преступности. Воспитывайте и повышайте грамотность, работайте с трудными семьями, дайте им работу, чтобы им было что терять в жизни, ну и прочие методы тоже. А зачем? Откуда работу им взять? А безработных куда девать?

У О Генри есть рассказ про безработного парня, который хотел попасть в тюрьму и делал мелкие преступления – там «тепло» и хоть как-то, но кормят. А на голодный желудок – ему это казалось даже вкусным.

Преступники создают проблемы мирным гражданам. Значит, граждане будут тратить больше на средства защиты. А также нужна армия полицейских и детективов, чтобы отлавливать этих преступников. А потом армия охранников, чтобы за ними следили в тюрьме. Целые штаты и города живут за счёт обслуживания тюрем. Десятки служб по борьбе с преступностью на балансе страны.

А какую другую работу им придумать?

1.13. Армия.

Про Американскую армию с сотнями баз по всему миру и без меня написано много. Раздутый бюджет Пентагона – если его сократят, миллионы людей останутся без работы, в том числе персонал обслуживающих субподрядчиков. Бюджет страны уже не тянет таких расходов на «оборону» – но что делать с безработными? Куда их девать?

Занятость в армии – это как штопором затыкать кровоточащие раны на живом теле.

Как видите, на рынке занятости надут огромный пузырь.

Я не затронул некоторые очевидные отрасли, где занятость раздута – биржевые брокеры, банки и их обслуживающий персонал. Или парикмахеры, которые выросли как грибы после дождя и за безумные деньги перекрашивают волосы из одного цвета в другой. При этом естественно, выжигая людям волосы. Но красота ж требует жертв и женщины вынуждены краситься снова и снова.

Уверен, что и вы сможете назвать еще пяток отраслей вдобавок к вышеописанным, где занятость раздута. Смелее пишите в комментариях, мне и другим будет интересно почитать.

Но ведь это еще не всё.

В погоне за выживанием и под давлением безумной конкуренции на падающем спросе – компании будут оптимизировать затраты, повышать производительность своего труда. Благо, что есть куда. А значит через несколько лет какие-то профессии то ли исчезнут, то ли занятость там упадёт как минимум на 10–20% и более. Что в масштабе ЕС или США, да и России тоже означает миллионы потерянных рабочих мест через 5–10 лет.

Давайте посмотрим, кто находится в зоне риска?

2. Зона риска: Кто потеряет работу в следующие 5–10 лет?

Рост производительности труда означает, что один и тот же объем работ могут выполнить меньше людей. Для простоты картины давайте считать, для одинакового объёма работ, услуг. По интернету уже лет 10 «бегает» много статей, о профессиях, которые исчезнут или сократятся через некоторое время.

2.1.Строители потеряют минимум 10–20% рабочих мест.

3D принтер, который печатает коттеджи – уже и в России появился. Себестоимость 1 кв. метра – 16 тыс. рублей, при использовании самых качественных материалов и для небольших помещений сложного дизайна с круглыми формами. Срок изготовления коттеджа 1 месяц, вместе с отделкой. Заказал домик, а через месяц въехал.

Для квадратных помещений себестоимость еще меньше – 13 тыс. рублей. Намного дешевле, чем текущие цены на строительство. В эксперименте участвовали крупнейшие производители стройматериалов России. Через 3–5 лет сделают 3D принтера для строительства 2–5-этажных домов.

Китайцы еще несколько лет назад построили 15-этажное здание за 5 дней. Нет сомнений, строительство многоэтажек автоматизируют еще больше, чем сейчас, за счёт использования панелей. В Европе уже собирают дома как конструктор, но и это не предел: панели-стены будут уже с минимальной отделкой, со вставленными окнами и всеми кабелями, а панель-перекрытий будет с одной стороны пол с паркетом и всеми трубами, а с другой стороны, потолок с отделкой и всеми проводами, креплениями.

Дома будут собираться за меньший срок, меньшим количеством людей, а готовность отделки будет выше чем сейчас. Не удивлюсь, если через 5–10 лет дома в 15 этажей будут собирать за 1 месяц. В любом случае технологии строительства совершенствуются семимильными шагами и сокращение 10–20% рабочих мест в строительстве – самый-самый минимум.

2.2.Водители.

В мире уже более 40 проектов работают по созданию беспилотные автомобили. Уже даже что-то ездит по дорогам. Службы такси с радостью избавятся от водителей. Программы не капризничают и стоят в разы меньше людей. Цена вопроса — миллиарды. Компании по перевозке грузов будут рады использовать беспилотные грузовики для доставки грузов между городами. Уже есть беспилотные поезда в Дубае.

На развитие беспилотных «КамАЗов» в 2017 году планируется потратить порядка 400 млн руб., сообщил глава компании Сергей Когогин. Финансирует данный проект сама компания, однако, вопросом создания беспилотников в России занимается и государство.

Ожидаемые потери от 20–80% рабочих мест.

2.3. Кассиры, продавцы – потеря минимум 10–20%

Уже в Магните и других супермаркетах тестируются кассы самообслуживания, которые обслуживает 1 человек на 5–10 касс. Прорыв случится, когда придумают дешёвые электронные метки товаров, наподобие штриха кодов – ими обклеят все товары и сканнер на кассе все метки считает за секунду, а оплата будет двумя касаниями банковской карточки.

Мы забудем, что такое очередь на кассе, да и что такое кассиры тоже забудем. Тут потеря минимум 10–20% рабочих мест.

Хороших продавцов сейчас, вообще-то не хватает. А вот нехороших – много. Это заставляет компании создавать отделы продаж с разделением труда. Обучают сотрудников и существенно снижают себестоимость их работы, а также требования к квалификации соискателей. Это существенно повышает производительность и эффективность работы отдела продаж. Ну а также развивается интернет-торговля.

2.4.Банкиры. Страховые компании.

Про это и без меня много пишется о том, что вся отрасль раздута в 5–10 раз. Но они ко всему еще и автоматизируют свою работу, переводят в онлайн, упрощают. Тут и без острой фазы кризиса сокращение рабочих мест будет минимум 10–20%. А с острой фазой можно ждать сокращения в 5–10 раз.

2.5.Магазинчики, ресторанчики, торговые центры.

Они уже закрываются. Мы уже видели закрытые торговые центры или частично пустующие. Даже видел, что 1 Макдональдс закрылся, чему был сильно удивлён. Стали массово в Европе открываться магазины «секонд хэнд» одежды, обуви, принадлежностей. Благодаря интернету, появилось много площадок где можно купить/продать б/у вещи. Что люди и делают.

Ресторанный бизнес – жуть какой сложный по сути, это добровольная каторга. Разные Франшизы с эффективным маркетингом постепенно захватывают мир, а в округе обычно закрываются несколько мелких ресторанов.

Тут сокращение минимум 5–10% за 5–10 лет.

2.6.Сельское хозяйство.

Россия сейчас производит зерновых примерно столько же сколько в лучшие времена СССР. Только для этого обрабатывается в 2 раза меньшая площадь земель. И людей в этом участвуют в 2 раза меньше. То есть в сельском хозяйстве как минимум в 4 раза подняли производительность. Это не предел – техника совершенствуется, становится более мощной, потребляет меньше топлива. Для с/х техники тоже придумывают беспилотные варианты. А людей, следовательно, будет нужно меньше.

Минимум 5–10% потери рабочих мест.

2.7.Занятость в малом и среднем бизнесе.

С людьми работать сложно. А мотивировать людей к работе еще сложнее. Для работодателя, сотрудник – это зло. И если это «зло» невозможно полностью устранить, то его нужно всячески уменьшить. А уменьшить можно за счёт повышения эффективности.

За свои 5 лет работы в маркетинге и консалтинге я видел только 1 компанию малого/среднего бизнеса в России, у которой идеальный порядок в оргструктуре. При диагностике по 140 пунктам почти по каждому пункту у них «отлично». Эта компания в один из кризисных годов после 2009 года выросла в продажах в 2.5 раза! Они были в ужасе от такого роста, в то время как их конкуренты закрывались.

У большинства Российских компаний – полный бардак почти по всем 140 пунктам. Значит, есть куда расти, есть куда оптимизировать работу. Значит, кто-то свою работу улучшит, а кто-то разорится.

Многие Российские компании сейчас работают над своей эффективностью, как никогда. Это гонка на выживание. 5% спад экономики создаёт около 20–30% банкротств, т. е. высвобождается до 15–25% доли рынка. Которую захватывают сильнейшие из оставшихся участников на рынке. Сильнейшие – это те у кого производительность труда выше.

Как минимум 10–20% из текущих работающих в компаниях малого и среднего бизнеса потеряют свою работу в течение 5 лет. И неважно, чем они занимаются.

Если не вмешается сильная рука государства, то НТП приведёт к потере мин 10–20% рабочих мест в течение 5 лет. Повышение эффективности = рост безработицы.

Вот как-то так получается. Очень грустная картина, если моделировать ситуацию с безработицей на следующие 5–10 лет. Итог потери минимум 10–20% рабочих мест за счёт повышения производительности труда. Зарплаты тоже упадут и тоже на двузначную цифру. Я уверен, что такое количество рабочих мест будет потеряно, даже если экономики вырастут на 10–20% за 5 лет.

А как решается вопрос сейчас? Что предпринимается сейчас для создания миллионов рабочих мест через 5–10 лет? Почти ничего – поправьте меня, если я ошибаюсь. Стандартными или плановыми методами – десятки миллионов рабочих мест НИКАК ни в России, ни в Европе не создать. Нужны экстраординарные меры, для создания рабочих мест. Чтобы решить вопрос через 5–10 лет, работа уже сейчас должна кипеть вовсю. Вы это видите где-то? Я нет.

А также надо создавать законы, защищающие рынок труда и гарантирующие занятость своим гражданам в первую очередь, например, как в Японии. Ведь иначе работа уйдёт гастарбайтерам за копейки, как сейчас.

А что будет с демографией в стране с такой занятостью? Да плохо всё будет. Численность населения продолжит падать. Я писал уже об этом.

3. Кто или что могло бы генерировать рабочие места?

Читатели моих статей требуют – предлагать хоть какое-то положительное решение (Закошмарить себя и сами все могут). Про импортозамещение писать не буду, без меня много написано, но полностью вопрос с занятостью это не решит. Нужны десятки миллионов новых рабочих мест. Импортозамещение в России создаст максимум пяток миллионов новых конкурентноспособных рабочих мест.

Я могу предложить несколько возможных решений массовой занятости, которые могли бы и с демографией решить вопрос. Но откуда деньги брать для их создания, не спрашивайте – не знаю. Для этого нужно даже больше, чем много инвестиций. Просто вагоны денег – недостаточно.

3.1.Развитие образования в очень широком смысле этого слова.

Основная причина эффективности информационной войны против России – отсутствие сильных социальных навыков у населения. Многие огорчатся, но благополучие в современном мире складывается из 85% социальных навыков коммуникативности, умения ладить с людьми, прочие и только 15% профессиональных технических знаний.

Что имеется в виду?

умение выстраивать рабочие отношения с коллегами

умение останавливать конфликты

отпускать стресс, выгорание, усталость – этот вопрос будет один из самых болезненных в XXI веке

ставить цели и добиваться их реализации

умение выбрать себе правильного партнёра для совместной жизни (половина людей старше 30 живёт в одиночестве и мечтает встретить кого-то)

умение выстраивать счастливые отношения с противоположным полом

умение воспитывать детей, потому что в некоторых семьях маленькие дети вьют верёвки из взрослых родителей

умение учиться и работать после 30–40 лет, когда сил значительно меньше

умение делать покупки, умение продавать – мы ведь живём в мире, где всё покупается и продаётся, но где этому учат? Почти нигде.

умение искать и находить подходящую работу

заводить друзей

умение исправлять свои потери и ошибки, преодолевать сложные ситуации в жизни,

умение оценить свои способности и выбрать правильную профессию после школы

умение отдыхать, культурные и развивающие развлечения не только для детей, но и для взрослых

И других жизненно важных социальных навыков, которые нужны чуть ли не каждый день. Но этому почти нигде не учат, кроме платных тренингов, причём на сегодня 9 из 10 таких тренингов очень похожи на обман людей.

3.2.Превентивная медицина, фитнес, йога инструкторы, личностный рост.

Люди могли бы жить легко лет 100–120. Несколько простых упражнений, которые есть в интернете, избавят от 99% болезней. Но это есть забота о здоровье, превентивная медицина. Инструкторы, которые этому всему обучали бы, под государственным контролем, во всех населённых пунктах.

3.3.Наука.

По большому счёту единственный способ трудоустроить всех желающих – это занять наукой от фундаментальной до практической. Фундаментальная наука требует всё больше и больше людей для проведения исследований.

Например, ЦЕРН и Большой адронный коллайдер. В ЦЕРНе постоянно работают около 2500 человек, ещё около 8 тыс. физиков и инженеров из 580 университетов и институтов из 85 стран участвуют в международных экспериментах ЦЕРНа и работают там временно.

Что это означает? Для глубоких исследований в фундаментальной науке требуются десятки тысяч людей на одно направление. Вот вам и массовая занятость. Полезных направлений, для научных исследований – сколь угодно много. Как сказал Сократ «Чем больше я узнаю, тем больше понимаю, что ничего не знаю». Любой учёный Вам это подтвердит.

Наука и обслуживающий её персонал – это вечный способ решения вопроса занятости любого количества населения если не на тысячи, то как минимум лет на 100 вперёд. Даже подготовка массового количества учёных – уже тянет на серьёзную научную работу, в которой требуются сотни тысяч людей.

Практическая наука – это поиски решений для разных задач на земле. Я могу сформулировать сотни задач на десятки лет вперёд, которые требуют решения.

Пример: создание сверхлёгких и при этом сверхпрочных материалов, ну а далее разные опции: водо- и/или жаростойкие, мягкой или твёрдой формы. Прозрачные или непрозрачные, дешёвые по себестоимости, натуральные. Проводящие тепло, непроводящие, с максимальным или минимальным трением. И т. д. и т.д. до бесконечности.

Человечество будет всегда нуждаться в подобных материалах по приемлемой себестоимости и инвестиции в подобные исследования окупятся. Можно выбирать наиболее приоритетные направления для исследования. Вопросы получения бесплатной энергии, переработки мусора, нехватка воды, еды, создание более экономных, лёгких и мощных двигателей.

Другое дело, что элиты не хотят столь глубокого развития науки и прогресса человечества. Да и возникает серьёзный вопрос чем финансировать подобные исследования как минимум на ближайшие 10–30 лет. Обычно инвестиции в науку окупается через десятки лет. Но не все направления окупятся. Но если хочется решить вопрос занятости и демографии – вопрос стоит того.

4. Что делать людям сейчас?

Жизнь выстраивается по принципу – не попадайся. Следите за своим здоровьем – это в первую очередь. С медициной сами видите, что творится – не попадайтесь к врачам. А при этом почти все болезни очень быстро молодеют.

Учитесь самостоятельно в меру своих возможностей. Осторожнее с кредитами, особенно с потребительскими. Отпускайте стресс, усталость, выгорание – это будет проблемой номер один в XXI веке. Развивайте вышеперечисленные социальные навыки или хотя бы часть из них – это существенно облегчит вам жизнь.

Читайте книги, радуйтесь жизни, любите друг друга, вопреки всему.

5. Зачем ввели продуктовые карточки?

В сети пишут статьи на тему зачем в России ввели продуктовые карточки. Моё мнение – это означает, что вопросы с безработицей, с пенсиями, с рождаемостью, с минимальной ЗП, с защитой рынка труда, с ростом экономики решать банально не хотят! И в ближайшее время и не будут. Численность население решили-таки сокращать. Увы.

Люди возмущались, что в 90-х многих обрекли на голодную смерть. Ну теперь будет неголодная. По сути, это «намёк» людям – так уж и быть, поесть вам дадим, но работы для вас нет и не будет – вы не нужны, своей стране.

6. Немного о мегакорпорации с человеческим лицом.

Прошлый раз я писал о необходимости создания в России мегакорпорации с человеческим лицом, которая могла бы решить частично – некоторые актуальнейшие проблемы в экономике России. Маленькие компании в текущих суровых условиях даже выжить не в состоянии. Это предложение нашло большой отклик у читателей. Многие комментировали, а другие даже написали мне лично…

Нечто подобное уже делается и давно. Люди, например, объединились по национальному признаку или религиозному признаку. У меня есть один знакомый, с русской фамилией, но как-то ему не удавалось найти работу, заработать, чтобы прокормить семью в этих оголтелых условиях. Он старался как мог, не пил, не курил, искал работу, работал много, учился.

Покопавшись в своей родословной в каком-то колене, он нашёл еврейские корни, вступил в еврейскую общину — и «тут-то карта к нему и пошла».

Устроили жену на простенькую работу, худо-бедно лучше, чем ничего. Детей устроили в хороший садик, а потом в школу. Его взяли под крыло и дали какую-то работу, потом пару идей для бизнеса и поддержку. Он сделал свой мелкий бизнес. Всё, что ему для этого нужно – «поддерживать лояльность» – работать, точнее служить, на общее благо — а еще носить шапочку и не бриться, как мы подшучивали над ним.

В любом случае — ему мало что светило без этого, у них доходы были на уровне МРОТ, при городской жизни с двумя маленькими детьми.

У евреев общинников все взаимоотношения осуществлены на основании Талмуда, законы прописаны в Торе. Все чётко. А у русских на базе чего предполагаете? Составить сперва — кодекс ТНК корпорации с человеческим лицом. Уверен, что при сильном желании получше Талмуда с Торой получится… после всего «полученного опыта» русскими… Составлять кодекс можно через интернет, всеобщими усилиями – как например, создали конституцию в Исландии, когда страна попала в кризис.

Почему евреи, да и другие национальности могут — а русские нет?

6.1.Мегакорпорация с человеческим лицом уже была — СССР.

Отрасли ВПК, Космос, Спорт, — управлялись по-другому, чем все остальные. Поэтому самолёты, спорт, ракеты и балет были, а вот машины, телевизоры и ширпотреб – не было… Можно использовать положительный опыт управления этих отраслей. Многие, до сих пор работают. То есть с нуля начинать не придётся. Но можно учесть слабые стороны и добавить многое чего не хватало.

6.2.Идеология и «Пять выше» по А. Девятову. С моими комментариями, как маркетолога. Причём с некоторыми будут проблемы.

Такая мегакорпорация должна иметь свою идеологию, свою культуру. Иначе она не сможет существовать и преуспеть. Если нет идеологии – то эффективность падает ниже плинтуса – например, создание самолётов 5 го поколения в США. Можно еще в сравнении поставить Российский футбол – денег много, толку мало. Особенно если сравнивать с остальным спортом, где наоборот, денег мало, а толку в разы больше, несмотря на текущее палки в колёса от ВАДА.

Духовное выше материального – нет такого преступления, на которое не пойдёт капитал (т. е. некоторые люди), ради больших прибылей, в том числе самоуничтожение. Должны быть разумные рамки.

Общее выше частного – Даже если сотни миллионов людей работают, а единицы воруют – всё равно не хватит никаких ресурсов, чтобы насытить ворюг.

Справедливость выше закона – а вот с этим будут проблемы. Такое реализуемо только на уровне государства, да и то под большим вопросом. В частной мегакорпорации — это реализуемо только частично, в облегчённой версии, иначе возникнут серьёзные проблемы с законом и государством.

Служение выше владения – как ни странно, но в форме служения производительность труда получается в разы выше у всех. Иначе начинается перетягивание одеяла на себя, а это рано или поздно плохо закончится . Этот принцип существенно ограничит количество желающих участвовать/работать в такой корпорации. Ну так и не надо всех заманивать. Наоборот, должен быть жёсткий отбор на соответствие, прежде чем принимать в корпорацию.

Власть выше собственности – тоже сложно реализуемый принцип, особенно в корпорации. Власть и собственность стремятся «к гармонии». Сложно сохранить власть, если нет собственности. Тут придётся переделывать полностью всё акционерное управление.

И опять же этот принцип сильно отпугнёт желающих войти в эту корпорацию. По большому счёту СССР был разрушен из-за нарушения этого принципа. Номенклатура, которая была у власти захотела еще и собственности. И добилась-таки своего. Это слабое место в любой системе – раздолье для коррупции. У меня нет решения этого вопроса даже в облегчённой форме.

6.3.Ограничение ЗП, социальные лифты, ВПК СССР

Опыт ВПК СССР, в котором по службе продвигали лучших, а не важных. Вместо, больших ЗП людям можно дать социальную защиту, поддержку, пользование всеобщими благами – только нужно сделать, чтобы это было более-менее справедливым.

Именно с социальной защиты обездоленных и нужно начинать при создании мегакорпорации.

6.4.Современный маркетинг. Нематериальная мотивация.

Современный маркетинг – это слабое место в мегакорпорации под названием СССР. Кстати, в современных западных ТНК – маркетинг тоже слабое место. Они пытаются взять «бюджетом» или административным ресурсом. С каждым годом такой подход работает всё хуже и хуже. Я уже писал об этом выше у них маркетинг на уровне – «большие тупые компании».

Это тот инструмент, с помощью которого можно переиграть почти кого угодно – даже нынешних лидеров.

6.5.Смесь спецслужб и бизнеса.

Не будем строить невинность, как того требует политкорректность, и сразу же следует признать, что корпорация – это смесь спецслужб и бизнеса. Не я это придумал – жизнь так распорядилась. Другие просто не выжили. Малый бизнес еще как-то может существовать самостоятельно – большой «нет».

Самое интересное, что в России, увы, даже ныне существующие гиганты плохо понимают этот момент. И теряют деньги или не используют свои возможности на ровном месте из-за этого. Посмотрите несколько последних видео у Андрея Фурсова на сайте – в одном из них об этом немного рассказывается.

6.6.Защита населения, защита малого бизнеса.

У населения есть колоссальные знания и возможности, которые не использованы. Я уже писал выше, что десятки или сотни тысяч слишком квалифицированных людей стоят без работы. Тысячи компаний малого бизнеса существуют на грани выживания. Причин много, отметим главные – им нужна защита, чтобы они могли нормально работать. Они не умеют продавать – слабый маркетинг. Нет денег на инвестиции. Под одним большим управлением их всех можно было бы интегрировать между собой и продвигать.

6.7.Откуда брать деньги на развитие?

Я уже писал, думаю, что некоторые банки уже будут готовы присоединиться к такой мегакорпорации в обмен на защиту, поддержку, интеграцию. Второй способ – заимствовать принцип финансирования у старообрядцев, описанные у МЛ Хазина. Третий – современный маркетинг, выстроенный в систему. Именно система даёт 90% денег.

Повторюсь, современному маркетингу – ни в каком ВУЗе не учат. Это своего рода тайное знание, которое по сути открыто и доступно в интернете. Крайне трудно в овладении и внедрении – т. к. рискуешь собственными деньгами. Но основное финансирование бизнеса должно идти из продаж, а не из кредитов. Я видел, несколько компаний (а в одной работал в руководстве), построенных с нуля до приносящих десятки миллионов (не рублей) прибыли – без единой копейки, взятой в кредит, без единой копейки, потраченной на рекламу.

6.8.Кто бы мог «собрать» такую мегакорпорацию?

По принципу «власть выше собственности» – это может быть амбициозный лидер «более-менее» уже известный миллионам людей в России. Калибром поменьше – увы, ни люди, ни бизнес не пойдут.

Плюс уже крупная компания, минимум среднего бизнеса. Собственники которой достаточно мудры, чтобы наступить «на горло своему эго» и принять такие принципы работы. А также имеющие амбиции вырасти в мегакорпорацию. В обоих случаях должны быть люди с «титановыми (извините) яйцами», у которых кишка не тонка.

В остальном с кадрами проблем не будет – при нынешнем рынке труда – людей можно будет найти почти любого калибра и профессионализма. Ну а много маленьких компаний будут готовы сами присоединиться, иначе им не выжить в такой макроэкономике.

Общий вывод.

Ситуация с рабочими местами будет архисложной в ближайшие 5–10 лет. И это притом что я не учитывал возможный обвал западных экономик с коллапсом банковской системы с их деривативами, с огромными неподъёмными долгами государств, регионов, городов и домохозяйств.

Миллионы из ныне работающих останутся без работы в течении 5 лет-10 лет. Но у большинства людей нет логического мышления и силы воли, чтобы начать уже сейчас как-то действовать и защитить себя от возможных последствий. Если о них не позаботиться государство, то сами они не справятся.

Когда, МЛ Хазин утверждает, что уровень безработице будет выше, возможно в разы выше, чем 30% при великой депрессии в 1930 гг. – то теперь вы, надеюсь, понимаете почему такое, произойдёт и за счёт чего возможна такая огромная безработица.

Из-за такой огромной безработицы становится понятны почему вполне возможны разные, очень жёсткие сценарии государственного управления, которыми изобилует интернет.

От хорошей жизни никто и ничто не меняется. Лёгкими бывают только ошибочные пути.

Автор: Руслан Бах

Источник: http://ruslanbah.ru/bezrabotitsa-i-zanyatost-situatsiya-beznadyozhnaya/

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