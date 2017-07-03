Руслан Бах. У неё рак, значит, она скоро умрёт…

В юности, когда жизнь была еще впереди, сильные и здоровые могли позволить себе шутить на разные темы: Пациент после приёма у врача идёт домой и бормочет себе под нос. Водолей. Нет, не то. Козерог. Тоже не то. Близнец. Нет. Вернулся к врачу и спрашивает: Доктор, как вы сказали называется моя болезнь? Рак, батенька, Раа-аак!

У меня от этого анекдота всегда мурашки по спине, с холодком. Но учитывая, что мы живём во времена чудовищных экспериментов над населением – появление таких анекдотов просто неизбежно. Я считаю рак как болезнь не совсем естественной, скорее раздутой искусственно на 80–90%.

У моей знакомой лет 50, некоторое время назад нашли небольшое уплотнение чуть выше правой груди. Это рак, ранняя стадия, уплотнение небольшого размера. Сильно повезло – быстро попала к опытному хирургу на операцию. Но вообще-то, там ужасные очереди.

Уже только из-за очередей, многие расплачиваются жизнью.

У неё остался небольшой шрам, который скорее всего тоже исчезнет. После операции физическая слабость такая, что даже 1 кг поднять ей сложно было, но восстановится за несколько месяцев или за год.

Я спросил её: Как же так? Ты эксперт по аюрведе, несколько раз творила чудеса своими травками, неужели ничего нет? Аюрведа бессильна перед раком – об этом в книжках пишут сразу, чтобы без иллюзий, — ответила она.

А в интернете полно статей про всякие чудо травы, которые за несколько дней уничтожают чуть ли не 90% раковых клеток. А злые империалистические врачи и Большая Фарма – игнорируют такие чудодейственные дары от природы. Мдаас. Я и сам зачитывался такими статьями.

Сказать, что это большое потрясение – это как не сказать ничего. Ментально она была разбита. Сразу всплывает песня Земфиры – у тебя СПИД, значит, ты умрёшь, только в формулировке с РАК. Это момент истинны переоценка себя, своей жизни поведения, отношений с людьми, своих ценностей. В голове прокручивается вопрос – что же сделала не так в жизни? Человек существенно меняется и начинает вести себя по-другому.

Само собой, такое не спрячешь – люди видят внешнюю слабость и задают вопросы. Многие были удивлены, что «зацепило» её только сейчас. Матери подружек её дочек переболели этим давно. Рак – болезнь, которую не афишируют, но только для тех, кто не болел. А те, кто болели или болеют, рассказывают такое, что волосы дыбом встают.

Она 10 лет была преподавателем в университете. Оказалось, что среди её учеников рак прошёлся косой – многие уже умерли. Выяснилось, что у нас есть общая знакомая, с которой я очень тесно поработал месяцев 3–4 год назад, у которой нашли недавно рак шейки матки.

Сколько ей осталось? Года 4, судя по всему.

И всё? Ей же лет 50 максимум. Никак не вылечить? Чудеса случаются, кто знает… Всегда казалось, что рак, если и есть, то где-то далеко. Но с возрастом он становится всё ближе. И тут опять вспомнилась песня Земфиры – у неё Рак, значит, она умрёт…

Один мой родственник похоронил сестру в прошлом году – ей было чуть больше сорока лет. Она сильно похудела, практически истощилась. Другая наша знакомая, переболела недавно. Третий мой знакомый 4 года ходил по больницам – подтверждал свой диагноз. Никак не могли сказать: ни точного да, ни точного нет.

По статистике в России болеют раком около 2.1% населения (3 млн) из которых — 10% умирают каждый год. Каждый день у 1,5 тыс. Россиян обнаруживается рак. Чем раньше диагностируют, тем больше шансов на выживание. 8–10% отказываются от лечения из-за того, что не имеют денег. Выживаемость порядка 40%. Количество диагностированных случаев рака с начала 90-х годов прошлого века неуклонно растёт.

Причин болезни – несколько: расположенность, соприкосновение с канцерогенными веществами и, наверное, главная это психологическая. О том, что нас травят через, пищу – говорил Сноуден. Да и самим можно догадаться по постоянно падающему качеству пищи. Но травят еще через средства гигиены и косметику, которые почти все содержат канцерогены – парабены.

Они есть даже в очень дорогой «фирменной» косметике, в средствах для детей и младенцев. Найти шампунь или крем без парабенов – довольно сложно и стоит в 2–4 раза больше обычных. Причем там, где их нет – они заменены на какие-то другие консерванты, о которых мало что известно. Я знаю нескольких женщин, которые собрали всю свою косметику на сотни евро и выбросили, из-за наличия парабенов.

Нас травят психологически – что является основной причиной болезни.

Многие знаменитые врачи указывают, что основной причиной рака – именно депрессия, недовольство и сильные стрессы.

Специальные исследования показали, что у 60% больных, обращающихся в поликлиники, обнаруживают депрессивные расстройства различной степени тяжести. Депрессию диагностируют у 22–33% госпитализированных больных, у 38% онкологических, у 47% больных инсультом, у 45% — инфарктом миокарда, у 39% — паркинсонизмом.

Стрессу подвержены до 70% населения. Причем одна треть подвержена сильному стрессу, от которого до депрессии «рукой подать».

Как ни странно, но депрессивное настроение – заразное. Если рак не является вирусным заболеванием и от него не заразишься, но безысходность сопутствующая рак очень заразна. Звучит жестоко, но врачи—«мозговеды» советуют держаться подальше от депрессивных людей. Их называют вампирами, психологически токсичными.

И что тут скажешь? Цена вопроса собственная жизнь. Для общения с такими людьми действительно надо иметь серьёзную профессиональную подготовку и всё равно опасно.

Моя знакомая из тех, что «заразилась» безысходностью в больнице.

Ухаживая за собственным отцом. У него диагностировали «рак» за полгода до неё. Она женщина бойкая и крепкая – настроилась биться до конца и дать отпор – всё бросила и поехала ухаживать за отцом. Её воодушевление передалось и ему о чём он сообщил врачу – что его любимая дочка выходит и всё будет с ним в порядке.

На что врач посоветовал пыл поубавить и надеяться больше на себя, а не на дочку – как бы он её за собой не потянул за полгодика. Так и получилось – ровно через полгода диагноз её настиг. Врач всё-таки несколько десятков лет там работает – многого уже навидался.

Она любит своего отца и пока она рядом он поправляется, но стоит от него уехать, так у него пропадает желание жить. Остаться она уже больше не может – болезнь переходит к ней. Вариантов нет – приходится принять, что отец умрёт и смотреть как он умирает. Очень больно сознавать, а что поделать? Если бы он хотел жить, то болезнь скорее всего отступила. Но как в этом убедить 70-летнего человека?

Я объяснил ей почему он хочет умереть. Ему уже лет 70, пенсия маленькая на жизнь не хватает – она уже больше десятка лет помогает деньгами отцу и матери. Но у неё самой дети и уже есть внучка, которой надо заниматься. А детям еще учиться надо. А недавно она осталась без высокооплачиваемой работы, да и в ближайший год работать не сможет. В общем, он чувствует себя обузой и сработал отцовский инстинкт.

Как в войну, когда люди отдавали жизни ради своей страны, семьи, земли. С психологической точки зрения – этот тот же самый процесс, только искусственно созданный в мирное время.

И хотя она ему объясняла много раз, что это он не обуза, что денег им хватит, что они справятся, дети взрослые и работают – всё без толку. Времена тяжёлые, уже десятки лет становится всё тяжелее и тяжелее – дальше будет только хуже, чтобы она не говорила!

В каждом человеке, кроме инстинкта самосохранения есть и инстинкт саморазрушения.

Естественно, ими можно управлять – точно так же как можно заразить человека оптимизмом, вдохновить на какие-то дела, на преод оление каких-то серьёзных препятствий – точно так же можно довести до апатии и потери желания жить, когда человек ощущает себя лишним, ненужным, обузой, ничтожным, брошенным, обманутым.

И повторюсь – настроение не вирус, но оно заразно как положительное, так и отрицательное. Все новости на 70% негативные. Это оказывает давящее воздействие на психику. И это искусственно создано. Можно только удивляться, что русские продержались 26 лет

Андрей Ильич Фурсов в своих статьях часто говорит, что СССР изучали 1200 институтов в Америке, как охотник, изучает жертву – для полного уничтожения. А русские склонны к героическому самопожертвованию – ради других, ну или в безвыходной ситуации. Безусловно, это положительное качество много раз помогало русской нации выжить.

Но даже такое геройское качество можно использовать против самих людей.

Я слишком хорошо знаю практическую психологию. Повторюсь ситуация с раковыми больными – искусственная на 80–90%. От людей просто избавляются разными методами. С точки зрения глобалистов – это «сказка» — люди впадают в депрессию и сами умирают. Всё чисто, шито крыто.

Кто-то скажет, что больных всего 2.1%, а в год умирает только десятая часть. Но это 300 тыс. человек, из которых 80% могли бы и не умереть. Если считать в общей совокупности с другими факторами, смертность от несчастных случаев, низкая рождаемость, снижение общей производительности труда и конкурентоспособности – получается очень даже внушительный эффект.

Помощи от государства в ближайшее время не будет – есть другие, более важные проблемы на повестке дня. Значит, придётся выбираться самостоятельно. Но как?

Американский психотерапевт, профессор Лоуренс ЛеШан (Lawrence LeShan), 40 лет опыта, автор нескольких книг о раке, который в России, к сожалению, не переводились. Разработал свой эффективный работающий метод. И в своих книгах описал много интересных примеров исцеления по следующей схеме

Что с этим человеком «так». Что у него хорошо получается? Что может заставить его сердце биться, а глаза гореть? Как это осуществить на практике, тому человеку, который он есть сейчас, там, где он находится?

Из этого видно, что одной из причин болезни – может быть, то что человек живёт не совсем своей жизнью, не занимается тем, что ему по-настоящему нравится, не нашёл себя, живёт по какому-то шаблону, а не так как хотелось бы на самом деле.

Другими словами, нужно переоценить свою жизнь, вспомнить то что нравилось когда-то, найти себе новое увлечение, занятие, цель – что угодно, что заводит, заставляет «сердце биться трепетно», а «глаза гореть».

Это в принципе не новость. Все врачи, что работают с раковыми больными это знают и, наверное, говорят об этом пациентам. Но только для раковых больных это выглядит как плевок в лицо. Как издевательство. Особенно в текущих экономических условиях.

Что может заставить «сердце биться, а глаза гореть»?

Наверное, главное, чтобы люди почувствовали себя нужными своей стране, семье. Чтобы они чувствовали защиту и заботу. Чтобы у них были возможности себя реализовать, жить. Людям, много не надо — нормальные жизненные условия, но за возможность самореализации готовы жизнь отдать на любые благие намерения, покорять новые вершины, достигать невиданные высоты!

И наоборот, если человек чувствует себя ненужным, обузой – включаются механизма на самоуничтожения. Рак – только один из них. И те, кто создают текущие жизненные условия, в стране где работы непочатый край для всех профессий лет на 30 как минимум – прекрасно понимают, что они делают.