Руслан Бах. Почему информационная война оказалось настолько разрушительной?

найти нормального партнёра и создать семью. (Как утверждает, Михаил Литвак – счастливая семья складывается у 1 пары из 11 тысяч )

выстраивать отношения с друзьями, родственниками, родителями, тёщей, соседями, коллегами на работе

добиться желаемого воспитания, уважения, признания от детей

если у вас было трудное детство и мягко говоря, натянутые отношения с родителями, учителями и одноклассниками

если вам кажется, что вас постоянно кто-то критикует, строит козни, не уважают, а то и просто ни за что выносят мозг и что-то от вас хотят

если вам кажется, что вас постоянно обманывают и пользуются вами

если вам кажется, что вокруг много неадекватных людей, за которых бывает просто стыдно и неприятно

если вам не удаётся заработать нормально на жизнь и приходится биться за каждую копейку,

или наоборот, вы хорошо зарабатываете, но деньги уходят куда-то в никуда и не приносят жизненных радостей

если вам кажется, что жизнь сложная, трудная, несправедливая, что в жизни полно страданий и т. д. и т.п.

если вам разрывают мозг раздражение, недовольство, чувство вины, страхи, стыд, обиды, злость, гнев и вы периодически впадаете в отчаяние и безысходность. (90% женщин плачут от 1 раза в месяц, до 1 раза в неделю).

и многое-многое другое… Хочу сказать, что вам это НЕ КАЖЕТСЯ – так было задумано планировщиком. Вас специально такими воспитали с помощью «социальной инженерией». Или точнее недо — воспитали. Были созданы механизмы имплантирующие конфликты в обществе между гражданами. Чтобы вы парили себе мозги по каким-то мелочным бытовым темам, о которых даже стыдно говорить вслух! И чтобы ни на что другое вам не хватало ни времени, ни сил. (Как внедряются конфликты в обществе я расскажу подробнее в следующей статье.) Система хочет, чтобы ты был(а) тупой и несчастной. Идиоты — главный актив капитализма. Этот способ «удержания власти», не очень сильно мешал, пока люди жили по большей части в деревне. Там всё проще и минимальным жизненно необходимым навыкам обучали. Дети с 5–7 лет активно помогали родителям и тем самым учились взрослой жизни. Поведение мужчин и женщин строго регламентировалось. Работы в поле хватало на всю жизнь. Детей было много, разных полов, и они набирались опыта общения с противоположным полом с раннего возраста. При достижении какого-то возраста – родители женили детей, а не они сами. Всей деревней строили жильё. Все друг друга знали с детства и уживаться было проще. Но всё равно продолжительность жизни крестьян составляла до 40 лет. Наступил капитализм и всё сильно изменилось – города резко выросли в численности. Жить замкнуто в деревне стало проблемно. Для жизни в городе нужно сильно больше навыков, чтобы преуспеть.

До начала 20 го века, люди за всю жизнь принимали максимум 5 важных решений. Современный человек принимает больше таких решений в течение 1 года. При советском союзе социальная поддержка – как-то сглаживала эти трудности. Но при оголтелом капитализме – навыков сильно не хватает. Недовольный человек потребляет больше товаров. Люди борются со стрессом больше работая, и потребляя лишние товары: ненужные вещи, предметы роскоши, алкоголь, сигареты, игры в том числе азартные и другое. Поэтому капиталисты были очень заинтересованы сохранить такой порядок вещей и даже усугубить его. Они тоже стали активно внедрять комплексы неполноценности с помощью рекламы. Разводы стали выгодны системе: пара поженилась – значит, они должны купить /арендовать квартиру и машину. Пара развелась – значит, им нужны еще одна машина и квартира. И возможно, нужна сиделка и адвокат. У меня есть знакомые, прожившие 15 лет в браке и уже 10 лет в судах, разводятся. Получается удвоение ВВП и создание рабочих мест – сиделки, адвокатов, судей и т. д. Детям разведённых родителей прививаются навыки неполноценности. А как довести людей до разводов? Воспитать их с полным отсутствие навыков взаимодействия с противоположным полом. В год случается до 50% разводов, от зарегистрированных браков. От 50% людей старше 30 лет живут в одиночестве и мечтают встретить кого-то, чтобы создать семью. Они просто не могут выбрать кого-то, а потом ужиться. Да банально, большая часть людей не знает что им хочется на самом деле. Неужели конфликты в обществе встраиваются специально? Увы. А еще создаётся куча ненужных проблем. Например, тупых законов, формальностей, бюрократии. С кризисом принимается еще больше тупых законов и плодится бюрократия, даже на западе. Случайность? Нет. Если вы посмотрите рейтинг по самоубийствам, то самые богатые страны будут лидировать в этом списке. Людям дали заработать, но не учат как жить и они не выдерживают нагрузки.

В Штатах налоговый кодекс имеет более 1 миллиона страниц. В год создаются до 50–70 тысяч новых законодательных актов, поправок и изменений в закон. Целое раздолье для адвокатов — а люди их за это ненавидят. Вот и отличненько! Пока в стране есть много денег, благодаря печатному станку – люди готовы с этим мириться. В других западных странах примерно так же. А что потом? Если вы помните – всеобщая грамотность в ведущих странах была достигнута только к середине 20 го века. Это что случайность? Нет. Всё знали, всё понимали, сотни лет назад, но не хотели обучать грамоте массово. А зачем? Есть 5–10% грамотных людей и хватит. Знаете ли вы, что геометрия в школе называется Евклидовой, потому что была впервые изложена в третьем веке до нашей эры великим древнегреческим математиком Евклидом? То есть 2,3 тысяч лет назад поняли, что геометрия нужна. Но за это время не поняли, что людям нужнее элементарные социальные навыки и что к взрослой жизни нужно готовить, и обучать каждого? Не смешите. Кто детей воспитывает? 20–30-летние родители? А какой у них жизненный опыт? Чему они могут обучить своих детей? А вам не кажется, что они сами дети? Которым надо еще учиться и учиться, прежде чем они смогут кого-то воспитать нормально? И вот результат – по официальным данным, в России до 70% людей страдают депрессией в той или иной форме. Случайность? 75% преступников – это люди, выросшие в тяжёлой семье, без нормального воспитания, образования и любви. Тоже случайность? Система так создана, чтобы плодить нищету, несчастных и преступников. Продолжение такой политики становится опасно для государственности и для элит.

Уже очевидно, что последствия такой образовательной политики будут катастрофическими. Десятки стран в том числе Россия находятся под угрозой исчезновения или как минимум потери суверенитета. Населением можно легко манипулировать и обмануть так, чтобы они сами себя уничтожали. Пользоваться этой «кнопкой» могут не только внутренние элиты, но и внешние. Что мы и видели десятки раз за последние 100 лет. Традиционные войны уходят в прошлое. Информационная война становится основным способом борьбы. И от таких гибридных войн нет другого спасения – кроме как повышения грамотности и воспитания населения. Например, Болгария, да и Румыния тоже – получили суверенитет в результате Русско-Турецкой войны 1877–1878. Но почти сразу же, фактически, потеряли его в результате внутренних интриг, а в Румынии в результате переворота, получив немецкие наследные династии. Потом 50–70 лет антироссийской, что по сути саморазрушительной политики. Болгария — 2 раза, Румыния 1 раз, умудрились воевать против России. Коммунистический перерыв на 40 лет. И опять продолжение русофобии и уничтожения этих стран собственными руками в последние 30 лет. Неужели за эти сто лет непонятно кто их разрушает, а кто им помогает? Похоже, что нет. У них ведь – нет логики. Им её не преподавали! Где народный иммунитет, после сотен лет пребывания под Турками? А его нет и не было. Аристотелевский тип воспитания и образования – полностью уничтожает иммунитет страны перед внешней ползучей опасностью. Бесполезно развивать армию, ядерное оружие и войска, при наличии такой лазейки в безопасности страны, как Аристотелевское воспитание. Всё равно что построить бронированный дом, а ключик от входа через заднюю дверь оставить под ковриком на улице. Давайте будем откровенны, что никто не ожидал, что в России есть какая-то сила способная вытащить людей на многотысячный митинг! Но Навальный вытащил 26 марта. Да, ему не удалось закрепить свой результат и снова людей вытащить на митинг 2 апреля. Где гарантия, что это не случится через год или несколько лет? Абсолютно никакой гарантии! И это случится рано или поздно. Например, недавние многотысячные митинги против коррупции в Румынии. До 80% всех протестующих — румынская молодёжь, у которых нет своего опыта жизни, но есть недовольство. Только полтора года назад они митинговали, чтобы сменить партию власти. Теперь они митинговали, чтобы убрать этих и поставить тех назад. Это что за массовая глупость такая? Закопаем Горбачёва, откопаем Брежнева будем жить по-прежнему? Неужели непонятно, что НИЧЕГО не изменится? Что и дальше их будут уничтожать? У людей нет логического мышления, потому что образования им этого не дало! И похоже, что этого нет даже у некоторой части их элит. Элит! Румыния православная страна с огромными земными ресурсами, с выходом к морю, со слабой армией и экономикой. Как говорит А. Фурсов – если ты выглядишь как еда, значит, рано или поздно тебя съедят. Как можно устоять перед соблазном и не ограбить эту страну? Это ведь не Северная Корея, как они себя смогут защитить? Обидятся? Будут кричать ай-ай-ай так нечестно? А десятки других таких же стран? А что Россия не выглядит как «лакомый кусочек»? Россия выглядит так, что с ней открыто нельзя воевать, а вот «не открыто» можно! А еще можно оскорблять, унижать, поливать дерьмом, клеветать, арестовывать граждан, перекупать политиков, обманывать, ставить торговые барьеры, можно открыто обучать, финансировать, поддерживать оппозицию, информационные войны вести! Продолжите список сами… Многие страны будут уничтожать до полной зачистки территории, Россию в том числе – глубинку ведь уже зачищают. Аналогично Болгария, Молдавия, Прибалтика, Грузия, Румыния и еще десятки стран. Про цветные революции и говорить нечего. Уже сколько стран от этого пострадало! Многих ли людей это чему-то научило? Нет, конечно, судя по тому, что дальше происходит в мире.

Капая на мозги гражданам другой страны можно её уничтожить. Сперва экономически, а потом и физически. Обмануть можно десятки % населения при таком образовании. Потому что система выращивает инфантильных и наивных граждан. Как свои обманывают на выборах, так и чужие могут. Это «кнопка» открыта для всех желающих! Горбачёв и компания не ставили своей целью развалить СССР – но у них перехватили инициативу, обманули. Я готов согласиться, что нынешние либералы тоже не ставят своей целью полного уничтожения России. Они хотят хорошо жить, наплевав на свой народ, оставаясь в хороших отношениях с западом! Западные партнёры целенаправленно бьют в одну точку уже более ста лет! Российскую империю развалили, СССР развалили. Да, у них ушло на это 70 лет. Но их похоже это устраивает. Где гарантия, что это снова не повторится в следующие 20–50 лет? С такой моральной подготовкой общества к современным вызовам – это гарантированно случится! Текущая Российская элита недолговечная. Рано или поздно кто-то из следующих правителей облажается. С другой стороны, как утверждает психоаналитик и психолог Карен Хорни «Внешние проблемы ничто по сравнению с внутренними». Верно и обратное – не важно какие трудность есть вокруг человека, если внутри он психологически собран – человек способен справиться почти с любым вызовом. Если есть внутренние конфликты с самим собой – даже мелкая внешняя проблема может превратиться в пытку! А что происходит с людьми, если им создаются внешние проблемы и постоянно капают на мозг – мы видим в последние 26 лет.

С таким образованием будет сложно конкурировать в современном мире. Если мозг людей занят мелкими бытовыми проблемами – им некогда думать о деле!Про бизнесменов говорят – ты слишком много работаешь, тебе некогда бизнесом заниматься! Конкурировать в широком смысле этого слова! В науке, бизнесе, политике, искусстве, музыке, кино. Неуверенных людей с внутренними конфликтами легко сбить с толку просто критикуя их. Успешный бизнес требует неимоверно крепкую самооценку руководителя. Легкие сомнения и всё загнобят – конкуренция проиграна. И это касается в принципе всех областей. Наверное, лучше всех преуспели в подавлении своих граждан – Китай и Индия. В Китае очень сложный алфавит и письменность – гарантированно его смогут освоить небольшой % граждан. В Индии кастовая система, тотальная безграмотность. Но они заплатили за это очень большую цену в последние 200–300 лет. Сейчас вроде опомнились. Невозможно добиваться серьёзных научных открытий, создания прорывных технологий, если у граждан инфантильный, неуверенный, наивный, малограмотный склад ума. Для воспитания 1 учёного нужно вырастить условно 10 тысяч не ученных. А для сложной научной деятельности нужны тысячи учёных. С такой системой образования невозможно воспитать достаточное количество людей способных заниматься наукой. Англосаксы тоже используют Аристотелевскую социальную инженерию – против своих граждан. Но они создали мощный механизм выкачивания мозгов со всего мира, их трудоустройства и адаптации. Очень удобно и, наверное, в сотни раз дешевле, чем своих выращивать. Кратко прочие последствия Аристотелевской социальной инженерии:

Рождаемость тоже не получится повысить до приемлемых уровней. Высокий уровень абортов в стране. Высокий процент разводов. Уничтожение семьи, даже без либеральных ценностей.

Высокая смертность: 70% болезней носит психосоматический характер – нервы и стресс делают своё дело.

Несчастные случаи по глупости.

Воровство, преступность – что существенно удорожает расходы на охрану у предприятий. А значит снижает их способность конкурировать.

Высокие расходы на образование в бизнесе. Высокие социальные расходы.

Русофобия русских. Граждане гнобят друг друга.

Короткая продолжительность жизни – теоретически люди могли бы жить на 20–40 лет больше. От такой инженерии никуда не получится спрятаться даже элитам. Так или иначе, они тоже цепляют на себя, часть всеобщего подавления и возникающего стресса. Накопленный годами стресс образует на теле людей слой постоянно напряжённых мышц, который называется «панцирем напряжения». (Открыт Вильгельмом Райхом лет 80 назад) У элит он тоже есть! Представьте себе, что вам придётся таскать на себе всю жизнь примерно 20 кг лишнего веса. Сколько вы проживёте с такой дополнительной нагрузкой? «Панцирь напряжения» еще хуже – он во время сна не расслабляется.

Вы видели, как выглядят старики: перекорёженное тело, дряблые напряжённые мышцы – у них нет сил поддерживать напряжение дальше, но расслабить свои мышцы не могут. Вы и сами замечали на своём теле – слой напряжённых мышц, который почти ничем невозможно расслабить. Они напряжены из-за стресса. Это есть «панцирь напряжения» — он корёжит тело. Представьте себе напряжение вокруг какого-то капилляра у надпочечников – и всё, кровь нормально уже не поступает. Они работают с нагрузкой. Это снижает артериальное давление, что создаёт постоянную сонливость, усталость. Давление с годами понижается дальше и приводит к смерти. Я сам прошёл через это – жуть. Ну и как расслабить этот капилляр? Таких зажатых напряжением капилляров – сотни на теле. Естественно, это сильно изнашивает тело. Выгорание, ранняя седина, облысение, 70% болезней, выпадение зубов с возрастом – только часть последствий от панциря напряжения. Что существенно сокращает продолжительность жизни, ухудшает внешний вид. Мышцы лица – 5% от общей массы, но совершают 40% всех движений. Поэтому лицо стареет первым. Учёные до сих пор не предложили способ устранения панциря напряжения. Не захотели или не смогли? Я видел в жизни только нескольких людей, которым удалось его отпустить. А остальным зачем? Откуда потом брать деньги платить пенсии лишние 20–40 лет? Высокие расходы на образование сотрудников в бизнесе. Для успешного ведения бизнеса нужны очень высокие коммуникативные способности как у владельца компании, так и у сотрудников. Тонкое чутьё, понимание людей, умение входить в контакт с незнакомыми людьми, умение убеждать и прочее. Всё это есть социальные навыки, образуемые в результате грамотного многолетнего воспитания. (в политике, кстати, еще больше социальных навыков требуется. )

Тренинги по бизнесу на 50–80% должны состоять из элементов личностного роста. Если это не так – то результатов в виде денежных поступлений после тренинга – не будет. Управление временем – вроде бизнес-тема, но на самом деле это личностный рост. Сотрудники отдела продаж выгорают, устают, теряют интерес, у них снижается самооценка. И поэтому падают их результаты – для улучшения своих показателей им не бизнес-тренинг нужен, а личностный рост, антистресс, моральная поддержка, прочее. При найме новых сотрудников нужно обращать внимание в первую очередь на воспитание и личностные качества! Если с этим проблемки – всё, говорить больше не о чем. Но компании не могут себе позволить тратить деньги на воспитание сотрудников. Нормальное воспитание занимает десятки лет – у бизнеса нет ни времени, ни денег на это. Это существенно повышает издержки в бизнесе. И формирует безработицу, при незакрытых вакансиях. Общий вывод: Социальная инженерия по типу Аристотеля уже исчерпала свой ресурс и из решения превращается в проблему. Потому что создаёт огромнейший пробел в безопасности страны, которым рано или поздно обязательно кто-то воспользуется. Ни одна страна больше не может себя чувствовать в безопасности, пока пользуется такой «стратегией». Либо закрыться от всего мира, как северная Корея – либо ждите «оранжевую революцию», государственный переворот или нечто подобное. Рано или поздно – это произойдёт.