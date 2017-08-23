Полное солнечное затмение США…

На первый взгляд кажется , что это обычно природное явление.

Но уж очень оно символичное - оно перечеркивает Америку!!!

На олимпиаде кольцо не раскрылось.

Были предсказания, что Черный президент - это последний президент США.

Если честно, то назвать Трампа полноценным президентом невозможно. Да и непонятно - сколько он еще продержится в Белом доме!??

С уважением ко всем,

Аккерманец.

21 августа в США прошло полное солнечное затмение — самое масштабное с 1918 года, то есть за 99 лет. На две минуты диск Луны полностью закрыл от обзора Солнце: в это время наступили сумерки и стала видна корона вокруг Солнца, то есть внешние слои его атмосферы. Этот эффект можно было наблюдать на 100-километровой полосе страны — так называемой линии полного затмения, в 14 штатах от западного до восточного побережья. Остальные американцы видели затмение лишь частично, если позволяла погода.















Фото пользователя Reddit под ником Cursetenj.









Полоса полного затмения.









Фото Обри Джеминьяни, Reuters. Мадрас, Орегон. Жители этого небольшого города и многочисленные туристы, приехавшие специально ради затмения, увидели его первыми.







Фото AP. Снято в Сент-Луисе, штат Миссури.







Фото НАСА, Билл Ингаллс.







Фото Reuters. Национальный парк Норт-Каскейдс, штат Вашингтон.







Фото AP. Редмонд, Орегон.







Фото НАСА. Баннер, Вайоминг.







Фото Рика Вилкинга, Reuters. Гернси, Вайоминг.







Фото Лорена Фака. Снято в университете Аризоны.







Фото AP. Лас-Вегас, Невада.







Президент США Дональд Трамп, наблюдавший за затмением с балкона Белого дома, ненадолго снял защитные очки и посмотрел на солнце, несмотря на вред для глаз.

Видео можно посмотреть здесь : http://bigpicture.ru/?p=932583