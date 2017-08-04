Редкое солнечное затмение наступит 21 августа. Как подготовиться?

Новостную ленту все больше заполняют новости о грядущем чрезвычайно редком астрономическом событии — солнечном затмении, которое погрузит в тень всю северную Америку 21 августа. На наш взгляд это очень важное и, может быть, даже опасное событие не только для США, но в принципе для всей планеты. Почти год назад мы уже переживали полное кольцевое затмение, и давайте вспомним, что эксперты говорили в прошлый раз о действиях таких затмений на нашу планету.

Оказывается, сила затмения начинает нарастать еще за две недели до даты его наступления, а наиболее ощутимым становится за два-три дня до своего пика.

А ведь наши предки знали об опасности затмений и одновременно об их силе. Исчезновение Солнца даже на небольшой промежуток времени (помимо циклов дня и ночи) считалось дурным предзнаменованием. Последствий именно солнечных затмений наши предки боялись больше всего. Они полагали, что за то время, пока Солнце «не следит» за Землей, на ней темные силы успевают организовать войны и беды. Но одновременно с этим наши предки по-максимуму старались использовать силу этого момента.

В чем же загадка затмения? Почему оно и опасно, и благополучно одновременно? Что же делать, чтобы предотвратить опасность и использовать силу этого момента на пользу себе, своей стране и планете?

Специалисты по энергоинформатике заметили, что в дни затмений общий энергоинформационный фон пространства всегда бывает напряженным. У большинства людей появляется состояние неосознанной тревоги, напряжения, стресса. Животные, птицы и растения чувствуют то же самое. С помощью приборов, фиксирующих биополя человека, ученые выяснили, что за 10-15 минут до солнечного затмения сердце человека (4-й энергетический центр) перекрывается, ноги слабеют, становятся ватными. Верхние энергетические центры (голова) блокируются. Постепенно все энергетические центры становятся заблокированными. И так реагируют на солнечное затмение все живые существа.

В 1954 году французский экономист Морис Алле, наблюдая за движениями маятника, заметил, что во время солнечного затмения он стал двигаться быстрее, чем обычно. Это явление назвали эффектом Алле, но не смогли его проанализировать. Сегодня новые исследования голландского ученого Криса Дуифа подтверждают это явление, но объяснить его ученые до сих пор не могут.

Многие религии говорят о том, что в момент, когда солнечные лучи вдруг прерываются, на Землю опускается тьма, как в прямом смысле, так и в том, что «абсолютное зло» вступает в свои права. Да, действительно тьма пытается воспользоваться отсутствием Солнца. Издревле все черные маги и колдуны устраивали самые сильные ритуалы именно в момент затмения. Многие источники описывают, что в это время все твари подземного мира поднимались наружу. Оказывается многие перевороты, бунты, военные конфликты издревле подстраивали под солнечное затмение. Знаменитый мятеж генерала Мушшарафа в Пакистане, по некоторым источникам ставленника ЦРУ, который привел к смене власти в стране и ее политического курса в целом, был специально приурочен именно к моменту затмения, что дало силы самому генералу и обессилило его противников. Сам генерал был рожден именно в момент затмения и сумел распорядиться этим правильно.

Но также все маги и колдуны всегда знали о том, что и для них момент затмения не менее опасен. Оказывается, излучение Солнца во время затмения становится во много раз сильнее. В момент солнечного затмения происходит полное сожжение энергии Луны, которая попала под прямые солнечные лучи, и дальше лицом к лицу с Солнцем становится все живое на Земле. Шансов у нечисти в этот момент реализовать свои коварные замыслы столько же, сколько погибнуть под разящими лучами разъяренного Светила. А если Солнцу помогать с Земли, то эти шансы возрастают. Как же мы можем помочь Солнцу?

Очень просто — обратиться к нему. Начинать можно за 2 недели и продолжать вплоть до самого момента затмения. А в сам день затмения древние писания рекомендовали соблюдать определенные правила во время солнечных затмений: следует читать молитвы, книги по духовному развитию, медитировать, и главное, каяться за свои грехи. И тогда в этот день можно избавиться от негатива в себе, в городе, в стране, в мире и сформировать программу исполнения желаний на целый год вперед! Поэтому мы предлагаем потихоньку начинать готовиться к этому важному событию. Ни в коем случае не игнорировать его!