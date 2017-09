К столетию затмения классической науки

Если абстрагироваться от астрономии и сравнить результаты, полученные классической и неклассической наукой, то их можно сравнить с размерами Солнца и Луны, в пользу первой. При этом бессильная, с точки зрения предсказательной силы, неклассическая наука в 20-м веке полностью затмила классическое естествознание. То есть, затмения бывают не только в астрономии, но и в сознании.

Мы попытаемся разобраться, почему неклассическая наука, построенная на мутных статистических законах вытеснила универсально-фундаментальные законы Ньютона?

Не секрет, что далеко не все явления природы на сегодняшний день объяснены. Например, понятия: энергия, гравитация, поле, сила, движение и т.д., относятся к умозрительным, интуитивным, поскольку реальность их сущностей до сих пор не раскрыта. В тоже время эти явления могут быть описаны математически, но что за ними скрыто можно понять только в условиях опыта. Т.е. главным критерием жизнеспособности физической теории является её проверка экспериментом.

В известном справочнике «Астрофизические величины» (К.У.Аллен) вы не найдёте понятий «механическая» и «потенциальная» энергия, при этом Аллен приводит значения: «полной кинетической энергии планет солнечной системы (поступательного движения) = 1,99• 1042 эрг; и полной энергии вращения планет = 0,7• 1042 эрг».

Приведенные величины кинетической энергии настолько значительны, что возникает закономерный вопрос: может ли энергия таких порядков остаться «безработной»? И не является ли она физической причиной: эволюционного, исторического, социально-экономического процессов; или причиной природных явлений: светимости Солнца Z ☉ = 3,826 (8) • 10іі эрг/с; энергии урагана = 6• 1026 эрг; энергии землетрясений = 1026 эрг/год, для всей планеты и т.д., которые на много порядков меньше кинетической и потенциальной энергии планет солнечной системы?

Не смотря на отношение автора справочника К.У.Аллена (и всей неклассической науки) к «забытым» современной физикой понятиям – механическая и потенциальная энергия, мы в качестве главного физического фактора влияния будем рассматривать не только кинетическую энергию поступательного движения планет, но и гравитационную (потенциальную) энергию взаимодействия, которая является энергией связи. И постараемся показать, что именно переворот во взглядах на потенциальную энергию привёл к глубокому кризису в физике, который продолжается более ста лет.

Оценку происходящего в фундаментальной физике 21 века можно выразить словами М.Планка, сказанными около ста лет назад: «Кризис, в котором находится сегодня физическое мировоззрение по своей глубине и остроте превышает все предыдущие. Кризис углубляется еще тем, что он наступил в момент, когда казалось, что физическая наука достигла высшей степени совершенства». (Е.М. Кляус . «Поиски и открытия». — М.: Наука, 1986).

Физический кризис начался в самом конце XΙX-го века и связан с открытием рентгеновских лучей (1895), естественной радиоактивности (1896) и электрона (1897). Физиков того времени поставил в тупик вопрос: «откуда берётся огромная энергия излучаемая радием?». А.Пуанкаре в статье «Ценность науки» (1905) говорил о радии как о «великом революционере» поставившим под сомнение принцип сохранения и перехода энергии, классическую причинность и т.д. «Перед нами – панически пишет Пуанкаре – развалины старых принципов физики, всеобщий крах которой мы переживаем».

Прежние натурфилософские взгляды классической науки, утвердившиеся со времени И.Ньютона теперь объявили ошибочными. С этого периода в естествознании начинается переворот во взглядах на пространство, время, тяготение, движение. Возникают новые представления о структуре материи и формах её движения. Наряду с динамическими законами в физике стали широко применяться статистические законы «второго типа» и построенная на них теория вероятностей.

Статистические законы (которые в принципе не способны дать однозначных и достоверных предсказаний), тем не менее, по сей день считаются единственно возможными при исследовании массовых явлений случайного характера. Отметим, что «законы для толпы» проникли в физику из «теории азартных игр». Эту теорию известные математики создавали для игроков в кости, искавших дополнительные шансы выигрыша. Однако игроки, среди которых всегда было много мошенников, быстро раскусили бесполезность (50/50) законов «второго сорта», но физики их подхватили и в 20 веке возвели в ранг «фундаментальных и универсальных» наряду с динамическими законами Ньютона.



Хотя ещё Максвелл, один из первых применивший математический метод, писал: «Следуя (только) мaтемaтическому методу, мы совершенно теряем из виду объясняемые явления и потому не можем прийти к более широкому представлению об их внутренней связи, хотя и можем предвычислять следствия из данных законов».



И далее: «Мы должны найти такой прием исследования, при котором мы могли бы сопровождать каждый свой шаг ясным физическим изображением явления, не связывая себя в то же время какой-нибудь определенной теорией, из которой зaимствовaн этот образ».

Но «приёма исследований» при котором физики могли бы каждый свой шаг сопровождать ясным физическим изображением явления, найдено не было. Д. Хоффман в книге «Эрвин Шредингер» (М.: Мир, 1987), по поводу статистических законов пишет: «Долгое время одни выдающиеся физики (Бор, Борн, Паули) придерживались концепции, что все явления природы подлежат лишь вероятностной интерпретации.



В то время как для многих не менее выдающихся физиков нашего столетия (Эренфест, Шредингер, Эйнштейн, Луи де Бройль, Макс Планк) подобное статистическое истолкование квантовой теории оказалось неприемлемым. Они придерживались концепции причинности и детерминизма восходящих корнями к классической механике.

Суть спора сводилась к следующему: является ли статистический характер законов квантовой физики результатом неполного знания, и не уступят ли эти законы свое место новым, не менее детерминистским, как законы Ньютона, или вероятность лежит в основе законов самой природы. Так во время пребывания в Копенгагене Шредингер заявил Бору: «Если мы собираемся сохранить эти проклятые квантовые скачки, то приходиться пожалеть, что я вообще занялся квантовой теорией» [7] (cтр.48). Для него было страшно представить, что электрон «мог прыгать, как блоха» [7] (стр. 51).

Известно и выражение Эйнштейна «Бог не играет в кости», считавшего законы второго типа – «невыносимыми». Эта мысль прослеживается в письме Дж. Франку: «Я могу еще, если на то пошло, понять, что Господь Бог мог сотворить мир, в котором нет законов природы.



Короче говоря, хаос. Но то, что должны быть статистические законы с вполне определенными решениями, например законы, вынуждающие Господа Бога бросать кости в каждом отдельном случае, я считаю в высшей степени неудовлетворительным ([1] c.271)». (М. Клайн. Математика. Поиск истины. – М.: Мир, 1988).

Ходит легенда о том, что известный физик П.Эренфест перед конференцией в Гёттингене, в надежде образумить «физиков математического происхождения» обучил своего цейлонского попугая произносить на немецком языке фразу: «Aber, meine Herren, das ist keine Physik!» (Но, господа, ведь это не физика!). Попугая Эренфест предложил назначить председателем в дискуссиях по квантовой механике в Гёттингене …

Однако, не смотря на протесты: Шредингера, Эйнштейна, Луи де Бройля, Планка, Эренфеста, «невыносимые» законы, внесшие в физику понятие «фундаментальной случайности», не только прижились, они стали считаться «фундаментально-универсальными» наравне с законами Ньютона.



А затем и вовсе вытеснили динамические законы (первого типа) из «большой» физики, что загнало главную науку о природе в глухой тупик. Единственный выход из тупика – это возврат к классической науке с её понятными динамическими моделями, которые мы используем для объяснения явлений, которые вторую сотню лет ставят в известную позу физиков «математического происхождения».

Естественная радиоактивность открытая Беккерелем, как одна из причин физического кризиса, до сих пор считалась спонтанной (случайной), не зависимой от внешних условий, от времени. А закон радиоактивного распада продолжают считать – статистическим. Однако через 112 лет после открытия радиоактивности, была опубликована экспериментальная работа, породившая сомнения в случайности радиоактивного распада…

По сообщению http://lenta.ru/news/2008/08/29/halflif e/: «В 2008 году американские физики опубликовали препринт статьи, в котором речь идёт о корреляционной связи (r=0.66) между значением периода полураспада изотопов радия и хлора и расстоянием от Земли до Солнца» (см. http://arxiv.org/PS_cache/arxiv/pdf/080 8/0808.3283v1.pdf).

«В своей работе – пишет корреспондент – физики использовали результаты двух экспериментов. Первый в 80-х годах прошлого века проводила группа физиков из Брукхавенской национальной лаборатории (Brookhaven National Laboratory) исследуя период полураспада радиоактивного изотопа кремния 32Si, полагая, что величина лежит в пределах от 60 до 700 лет.



Так же исследовался – изотоп хлора 36Cl с большим периодом полураспада около 301 тысячи лет. Затем в течение четырех лет физики измеряли массу образцов обоих материалов. Проведя математическую обработку данных измерений, был получен неожиданный результат: период полураспада 32Si оказался зависим от времени…

Второй эксперимент проводился немецкой лабораторией Physikalisch-Technische Bundesanstalt и длился 15 лет. В нем аналогичным образом вычислялся период полураспада изотопа радия 226Ra. Используя аппарат математического анализа, физики получили высокую корреляцию (r=0.65), между ежегодными колебаниями расстояния от Земли до Солнца и изменениями значения периода полураспада для указанных изотопов. Вероятность того, что эти две величины не связаны друг с другом, оказалась порядка 10-18!

Никаких общих теорий, объясняющих подобную высокую достоверность связи, в настоящее время не существует. Согласно одной из гипотез, на период полураспада оказывают влияние потоки нейтрино, испускаемые Солнцем».

Заметим, 365-суточная сезонность (полупериод 182.6 суток) обнаруженная американцами, не является новостью для биологов, медиков, социологов, экономистов и т.д. По этому поводу существует обширная литература (например см. статью С.Э. Шноль и др. «Связь астрофизических и земных явлений»).



Т.е. биологи, социологи, медики отмечают сезонные колебания заболеваний, рождаемости, смертности с повышением в зимние и снижением в летние месяцы. В экономике таким же образом (сезонно) распределяется деловая активность. С такой же закономерностью, не желая подчиняться экспоненциальному закону, распадались и атомы радиоактивных изотопов – чаще в январе, реже в июне-июле.

Мы исходим из представлений детерминизма о взаимной обусловленности всех явлений и процессов, происходящих в природе и обществе. И предполагаем, что процессы радиоактивного распада, не случайны, а детерминированы и имеют причинную связь с сезонными колебаниями потенциальной энергией взаимодействия Земли с Солнцем, а также другими планетами.

Логика вычисления кинетической и потенциальной энергии тел в солнечной системе: расчёт скорости планет и расстояний между ними (радиус-вектор), производился с использованием численной эфемериды DE200 (Standish), широко используемой в астрономии.



Данные о массах Солнца и планет взяты с сайта NASA (Goddard Space Flight Center). Для расчётов совместно с НИИ «Крымская астрофизическая обсерватория», был создан ряд специальных компьютерных программ (В.В. Румянцев, rum@crao.crimea.ua).

Кинетическая энергия – это механическая энергия всякого свободно движущегося тела, численно равна работе, которую совершают силы тяготения, действующие на тело при его торможении, выражается формулой:

Ek = m•vІ/2,

где m – масса тела, v – скорость.

Потенциальная энергия – механическая энергия системы тел, которая определяется их взаимным расположением и характером сил взаимодействия между ними, выражается формулой:

Ер = -G•M•m/r,

где G – гравитационная константа, M и m – массы тел, r – радиус-вектор (расстояние между центрами планетных масс). Кинетическая и потенциальная энергия, и производимая работа энергией вычислялась в Джоулях (Международная система СИ).

За неимением в нашем распоряжении данных статистики по распаду радиоактивных изотопов, мы приводим график рис.1 (FIG. 3) из указанной статьи и пояснения к нему в оригинальном виде.





Рис.1

FIG. 3: Plot of U (t) for the PTB 226Ra data along with 1/R2, where R is the Earth-Sun distance. See caption to Fig. 1 for further details. The fractional change in the 226Ra counting rates between perihelion and aphelion is approximately 3х10-3. As noted in the text, the correlation coefficient between the PTB data and 1/R2 is r=0.66 for N=1968 points. The formal probability that the indicated correlation could have arisen from uncorrelated data sets is 2х10-246. Note that the 1_ error bars for the PTB data lie within the data points themselves.

График (FIG.3) даёт чёткое визуальное представление о связи двух активных процессов – распада радиоактивных элементов и переменного в течение года расстояния Земля-Солнце. Отчётливо видны полугодовые циклы распада коррелирующие с переменными радиус-вектора. Напомним, вероятность того, что эти две величины не связаны друг с другом, как установили авторы работы, оказалась порядка 10-18

Нами выбран расширенный интервал времени 1980-2020гг., но вместо данных распада радиоактивных изотопов, которых нет в нашем распоряжении, мы используем индекс солнечной активности (среднемесячные числа Вольфа); а также вычисленную, в интервале 1980-2020гг. среднемесячную потенциальную энергию взаимодействия Земли с Солнцем (рис.2).





Рис.2

Среднемесячное распределение потенциальной энергии взаимодействия Земля-Солнце и среднемесячные числа Вольфа, в интервале 1980-2020гг. По горизонтальной оси – даты, по вертикали слева – значения потенциальной энергии, справа – числа Вольфа.

На графике показаны сезонные – полугодовые колебания потенциальной энергии взаимодействия Земля-Солнце (средние значения Ер = –5.3•1033Дж.). Наряду с полугодовыми циклами наблюдаются более длительные циклы (10-12 лет), связанные с влиянием планет гигантов, в первую очередь – Юпитера и Сатурна.



В рассматриваемом интервале было три минимума солнечной активности (1986 и 1996гг., 2008), соответствующие минимальному отклонению периодически изменяющейся величины потенциальной энергии; и три максимума (1980, 1989, 2000, 2014гг.), совпадающие максимальным отклонением потенциальной энергии от среднего значения. Т.е. переменность естественной радиоактивности и солнечной активности, которую астрофизики так же относят к случайным явлениям, подчиняется единой причине – силе тяготения

Напомним, Земля движется вокруг Солнца по эллиптической орбите, в одном из фокусов эллипса находится Солнце. Средняя скорость орбитального движения Земли, равна 29.765 км/с; максимальная скорость в перигелии – 30.27 км/с; минимальная в афелии 29.27 км/с.



Период обращения Земли вокруг Солнца равен 365.26 средним солнечным суткам. Скорость движения Земли в орбите тем выше, чем меньше радиус-вектор (расстояние от Земли до Солнца), который в течение года меняется: в перигелии (2 января) он уменьшается до 147.117 млн. км (на рисунке – это впадины на кривой потенциальной энергии). В афелии (5 июля) расстояние увеличивается до 152.083 млн. км (на графике – вершины кривой).

Нет ничего удивительного, что радиоактивный распад находящихся на Земле изотопов подчиняется сезонным колебаниям потенциальной энергии взаимодействия Земли с Солнцем. И можно предположить, что в нашем случае достоверность связи двух активных процессов, должна быть не ниже достоверности полученной американскими физиками (10-18), т.к. расчёты радиус-вектора вычислялись не авторами статьи, а астрономами из Морской обсерватории США (USNO), которые (как и астрономы в России, Китае, Австралии и т.д.) пользуются инструментами механики Ньютона.

Возникает вопрос: если те же радиоактивные изотопы исследовать не на Земле, а на других планетах, не будет ли период полураспада, допустим, на Меркурии равен 88-суточной сезонности, на Венере 224-суточной и т.д.?

Известно, что гипотеза должна подвергаться многократной эмпирической проверке и в следующем примере мы рассмотрим – космические лучи, открытые в 1912 году В.Гессом. Природа этих частиц с высокой энергией (109 – 1010 эВ) до сих пор остаётся не выясненной. Предполагают, что космические лучи «рождаются в звёздах» или в галактических туманностях, представляющих собой оболочки сверхновых звёзд, основная их часть доходит в Солнечную систему из ближайшей «Крабовидной» туманности.

Впервые мощная вспышка космических лучей в стратосфере наблюдались 3 марта 1958г. в СССР и США. Интенсивность первичной компоненты над Мурманском, Миннеаполисом и Форт-Черчиллем в эту дату превысила среднюю в 2500 раз! Подчеркнём, что вспышки космических лучей представляют интерес не только в связи с проблемой объяснения их генерации, но и чрезвычайно высокой опасностью для космонавтики.

Мы задались вопросом: можно ли объяснить природу данного явления не процессами в дальнем Космосе, а физическими процессами в самой солнечной системе, в первую очередь – планетами-гигантами?

Отвечая на вопрос, мы сопоставили интенсивность среднегодовых галактических космических лучей (http://www.kosmofizika.ru/abmn/kalmiko v/cosrays.htm) и солнечной активности (числа Вольфа х10 и РИ 10.7см), с переменными потенциальной энергии взаимодействия между планетами-гигантами Юпитером и Сатурном (рис.3).





Рис.3

Распределение потенциальной энергии взаимодействия Юпитер-Сатурн, в интервале 1958-2010гг., ГКЛ (галактических космических лучей), чисел Вольфа (значения х10) и солнечного радиоизлучении (РИ) 10.7см. По горизонтали – даты, по вертикали – слева числа Вольфа, ГКЛ и РИ10.7см. Справа значения потенциальной энергии Юпитер-Сатурн (Джоуль).

Визуальный анализ графика даёт представление о связи потенциальной энергии с ГКЛ и солнечной активностью, которые находятся в противофазе. В период уменьшения солнечной активности (СА) интенсивность ГКЛ увеличивается, в период роста СА интенсивность космических лучей падает. За один около 20-летний цикл потенциальной энергии Юпитер-Сатурн, происходит два 10-летних циклов ГКЛ и СА.



Вблизи обоих максимумов потенциальной энергии интенсивность ГКЛ снижалась, и одновременно происходил рост СА. Похожая картина наблюдается в минимумах потенциальной энергии, когда СА росла, а интенсивность ГКЛ снижалась.

Продолжая тему солнечной активности в следующем примере мы обратимся к 2008 году, отмеченному не только межгосударственным конфликтом (Россия-Грузия) и финансовым кризисом, но и резким снижением солнечной активности (на протяжении 266 дней, 73% года) не было зафиксировано солнечных пятен).



Подобное наблюдалось в 1912-1913 годах, когда на Солнце не было пятен на протяжении 311 дней. Отметим, что данный глубокий минимум солнечной активности не был предсказан ни одной из многочисленных астрофизических моделей.

В истории наблюдений СА отмечено несколько глубоких минимумов (Вольфа, Шперера, Маундера, Дальтона) природа которых, как и природа самой СА остаётся не выясненной. На рисунке 4 приведены среднегодовые числа Вольфа (SSN) и расчёт среднегодовой потенциальной энергии Уран-Солнце.





Рис.4

Переменные потенциальной энергии Солнце-Уран и числа Вольфа. По горизонтали – даты, по вертикали – слева числа Вольфа, справа значения потенциальной энергии Солнце-Уран.

Мы видим, что при сопоставлении двух рядов в интервале 1700-2050гг. глубокие минимумы Маундера (1645-1715) и Дальтона (1790-1820), а также низкоамплитудных циклов №№12-13 и №20, соответствуют – минимумам потенциальной энергии Солнце-Уран. Периоды максимумов потенциальной энергии (1756, 1840, 1923), совпадают с минимальными значениям СА. Т.е. в моменты минимумов и максимумов потенциальной энергии взаимодействия Уран-Солнце солнечная активность снижалась.

Т.е. глубокий спад солнечной активности, поставивший в тупик астрофизиков в 2008-2009гг. пришёлся на максимум потенциальной энергии Уран-Солнце при проходе Ураном афелия в октябре 2008г. Прогноз этого события, как и следующие минимумы, с позиции метода получившего название – «экспериментальная энергетика», можно будет предсказывать с высокой точностью. Отметим, что в данном эксперименте рассмотрен лишь 84-летний цикл Урана, при этом «за кадром» остаётся множество циклов, которые необходимо учитывать для точности прогноза.

Примеры в самых разных областях мы будем продолжать. Методом экспериментальной энергетики можно исследовать любой активный процесс и приводить бесконечное множество примеров связи кинетической и потенциальной энергии с различными физическими явлениями. Метод поможет понять внешнюю – экзогенную причину: войн, революций, экономических кризисов, великих вдохновений и депрессий цивилизации.

В том, что мы показываем читателю, нет ничего принципиально нового. Да, это возврат к оплёванному механицизму, представители которого пытались доказать, что все явления природы можно свести к простым силам.



Один из представителей этого направления – Герман Гельмгольц пишет по этому поводу: «миссия физической науки завершится, как только удастся окончательно свести явления природы к простым силам и доказать, что такое сведение – единственное, допускаемое этими явлениями».



Отметим, что аналогичной точки зрения в прошлом придерживалось большинство классических физиков. В этом контексте приведём знаменитое высказывание лорда Кельвина: «Я никогда не испытываю чувства полного удовлетворения до тех пор, пока не построю механическую модель изучаемого объекта. Если мне это удается, то я сразу все понимаю, в противном случае не понимаю».

Но кто из современных физиков сможет построить «механическую модель изучаемого объекта», если классическая наука в подавляющем числе российских университетов преподаётся исключительно будущим учителям средней школы? Студентам же, которых готовят для «фундаментальной физики», классическая механика-физика и астрономия, преподаются – ознакомительно, поверхностно. Однако, именно данные предметы формируют объективное – детерминистическое мировоззрение.

А вот пример современного – неклассического мировоззрения, которое навязывает современное образование. В учебниках, для высшей школы можно прочесть удивительные вещи. Цитируем: «…Законы Евклидовой геометрии более не являются обязательными для природоустройства в масштабах Вселенной. Планеты движутся по своим орбитам не потому, что их притягивает к Солнцу некая сила, действующая на расстоянии, но потому, что само пространство, в котором они движутся, искривлено…».

К цитате можно было бы отнестись с чувством юмора, но это «Концепция современного естествознания» (А.П. Садохин, М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006), утвержденная Министерством науки и образования России, и рекомендованная высшим учебным заведениям!

Автор учебника, вслед за современной – неклассической физикой, выкинул Основной закон природы («некой силой» он назвал тяготение) и заменил теорию Ньютона, теорией Эйнштейна (СТО). При этом «забыв» сделать необходимую оговорку о границах применимости двух теорий (скорости объектов и их размерности). Из «рекомендованного» бреда можно сделать далеко идущий вывод, что естествознание отказалось от Ньютона…

Однако, как быть с мнением самого автора СТО – высказанным в статье «Механика Ньютона и её влияние на формирование теоретической физики»? «Кто осмелится – пишет Эйнштейн – сегодня ответить на вопрос о том, нужно ли окончательно отказаться от дифференциальных и каузальных законов, этих главных составных частей ньютоновской концепции природы?»(Naturwiss, 1927, 15, 273–276).

Созвучно Эйнштейну в 50-х годах, высказывается один из авторов квантовой механики В.Гейзенберг («Физика и философия»):

«Под впечатлением этой совершенно новой ситуации (имеется в виду СТО) многие физики пришли к преждевременному заключению, будто ньютоновская механика в настоящее время окончательно опровергнута.



Первичной реальностью является якобы поле, а не тела, и структура пространства и времени правильно описывается формулами Лоренца и Эйнштейна, а не аксиомами Ньютона. …это утверждение упускает из виду то обстоятельство, что большинство экспериментов по измерению полей основывается на применении ньютоновской механики, и, во-вторых, механика Ньютона, собственно говоря, не может быть улучшена, она может быть только заменена чем-то от нее существенно отличным…».

Академик Мигдал по этому же поводу в 1982 году в статье «Отличима ли истина от лжи?» («Наука и жизнь», № 1, 1982) пишет:

«…даже коренная научная революция не отменяет, а только пересматривает, переосмысливает прежние соотношения и устанавливает границы их применимости.



В науке существует «принцип соответствия» – новая теория должна переходить в старую в тех условиях, при которых старая была установлена. …в начале века, произошел переворот в наших взглядах на пространство, время и тяготение, но «наука малых скоростей» сохранилась не только в смысле «принципа соответствия» – она продолжала развиваться, и практически вся современная техника – ЭВМ, телевидение, радио, космические полеты, современная химия и биология – обходится ньютоновскими представлениями о пространстве и времени».

То есть, судя по высказываниям несомненных авторитетов в физике, «наука малых скоростей» остаётся полноценной и позволяет решать многие практические задачи, пока скорость объектов несравнимо меньше скорости света (300000км/c), а их размер сравним с молекулами, которые можно увидеть в микроскоп. При этом в механике Ньютона, которую в мире видимых явлений заменить нечем, остаются справедливыми законы: причинности, тяготения, сохранения и перехода энергии, что четвёртую сотню лет подтверждается экспериментально.

Казалось бы, идея подменить теорию Ньютона, теорией Эйнштейна может придти лишь в нездоровую голову, и такой случай известен. В 1935 году механику Г.В. Кореневу (высоко ценимому С.П.Королёвым) начальство приказало сделать паровоз «по Эйнштейну»… (http://nimmerklug.livejournal.com/2453 93.html?thread=406929). После отказа делать машину, «которую можно мгновенно остановить», Г.В. Коренева арестовали и надолго посадили. Случай можно списать на дикость начальства и, потом это был 1935 год…

Однако в нашем случае речь идёт о «Концепции современного естествознания»! Правда, нужно учесть, что учебники на деньги Сороса, писали не полноценные физики, а упомянутые А.Б. Мигдалом «физики математического происхождения». Об этих типах В.И. Арнольд в статье «Антинаучная революция и математика» («Вестник РАН», 1999, №6, с. 553-558) высказался не только резко, но и поставил «левополушарным преступникам» диагноз: «Эта болезнь – а это действительно болезнь – составляет силу лиц с гипертрофированным левым полушарием.



Обычно она сопровождается недоразвитием правого полушария и соответствующим комплексом неполноценности. В середине XX столетия обладавшая большим влиянием мафия «левополушарных математиков» сумела исключить геометрию из математического образования (сперва во Франции, а потом и в других странах), заменив всю содержательную сторону этой дисциплины тренировкой в формальном манипулировании абстрактными понятиями».

По поводу «мафии». Вряд ли академик случайно обронил это словцо, означающее – «преступное сообщество, сросшееся с политикой и бизнесом». Если в середине XX столетия мафия «левополушарных математиков» обладавшая большим влиянием сумела «в ряде стран» исключить геометрию из математического образования», но сегодня уже астрономия, одна из немногих дисциплин стоящая на динамических законах, исключена из списка обязательных предметов не только средней школы, но и высшей школы России.



За примером далеко ходить не нужно – кафедра астрономии в Крымском Федеральном Университете была закрыта, как ненужная… Каким будет следующий шаг? Возможно, мафия задумала вообще запретить механику Ньютона, конкуренция которой представляет реальную угрозу существованию кризисной неклассической науке и, конечно, стоящему за ней крупному международному бизнесу, который потеряет дорогущие проекты, финансируемые из бюджетов (читай из карманов налогоплательщиков)?

О том, что «фундаментальные» физики дурачат налогоплательщика самым бессовестным образом, доказать не просто и пойти против гегемонии США отважится далеко не каждый. Завесу «научно обоснованного» обмана приподнял академик Э.М. Галимов в книге «Замыслы и просчеты. Фундаментальные космические исследования в России последнего двадцатилетия» (Едиториал УРСС, 2009).

Галимов, которого за эту книгу подвергли бешеной травле «физики математического происхождения», пишет (стр.80): «…в августовском номере журнала «Science» (Наука) в 1996 году была опубликована статья группы американских авторов, вызвавшая сенсацию. В статье утверждалось, что на Марсе обнаружены «следы жизни». Однако приведенные в сенсационной статье «доказательства» Э.М. Галимов счёл неубедительными, о чём высказался в своём докладе на семинаре в США.



После доклада – пишет Галимов – один из американских коллег в кулуарах заметил: «Стоит ли опровергать гипотезу, которая делает понятным налогоплательщику, зачем нужно выделять деньги на исследования Марса, которые нужны нам с вами…»(!).

Отметим, – академический журнал «Science» (AAAS) считается одним из самых авторитетных журналов в мире. Но как видим, в нём можно опубликовать сомнительную гипотезу, для проверки которой необходимы миллиарды бюджетных средств. Схема мошенничества проста: стряпается «сенсационная» статья, которая без строгого рецензирования публикуется в подконтрольном «Science».



Далее авторы сенсации «убеждают» чиновника Министерства энергетики и тот лоббирует проект в сенате. Сенат в свою очередь «делает понятным налогоплательщику, зачем нужно выделять деньги на исследования Марса». Схема работает превосходно. И тут появляется россиянин Галимов и своим докладом ломает схему, перед которой меркнет слава афериста Виктора Люстига, дважды продавшего на металлолом Эйфелеву башню.

Т.е. если обычная мафия может существовать в отдельном государстве, то – научная, может быть только – международной, естественно, с центром в США. Если политики и чиновники, в том числе наши, принимая решение, всегда оглядываются на американцев, точно так на них оглядываются и физики.

Вывод: полученные нами результаты поддаются верификации, т.е. они – научны. Квалифицированный астроном сможет их повторить, получив такие же или близкие результаты, которые имеют практическое значение и способны вывести научное прогнозирование на новый уровень.



И наконец, прервать затянувшееся на сто лет «физическое затмение».