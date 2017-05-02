Великий русский учёный Д.И. Менделеев (Соколов)

Следует подчеркнуть, что проблемы развития промышленности Урала волновали двух великих русских учёных – М.В. Ломоносова и Д.И. Менделеева и одного великого русского государственника — И.В. Сталина, своевременно понявшего необходимость организации уральского центра крупного машиностроения в преддверии войны с гитлеровской Германией.

…Д.И. Менделеева «не перестают волновать судьбы развития производительных сил России, и он отправляется на Урал с целью определить возможность повышения промышленного потенциала этого района. Собирая данные о запасах уральских руд, обследуя металлургические заводы, Д.И. Менделеев пишет: „ Вера в будущее России, всегда жившая во мне, – прибыла и окрепла от близкого знакомства с Уралом "» (Ю.А. Овчинников). В результате этого знакомства появилась масса новых идей и практических советов.

Д.И. Менделеев публикует ставшие широко известными работы «Толковый тариф», «Заветные мысли», «К познанию России», где чётко показывает необходимость индустриализации страны, говорит о значении и роли сельскохозяйственного производства, государственных таможенных пошлин, управления и т. д. для «блага народного» и пишет:



«Ведь только независимость экономическая есть независимость настоящая, всякая прочая — фиктивная. . . Мы живём в эпоху, когда богатством сила народов определяются преимущественно индустриею, а наши дети и внуки, вероятно, доживут до того, что богатства и вся сила народная будут определяться умелым сочетанием индустрии с сельским хозяйством» (подчёркнуто мной – В.Б. ).

Но именно такую фиктивную независимость России создали демократические разрушители страны, подорвав отечественное производство, развалив промышленность, сельское хозяйство, органы просвещения и государственного управления.

С горечью Менделеев говорит: «Могу сказать, что знал на своём веку, знаю и теперь очень много государственных русских людей, и с уверенностью утверждаю, что добрая их половина в Россию не верит, Россию не любит и народ мало понимает. . . »

Р.К. Баландин по этому поводу замечает: «И это, прежде всего, потому, что они, эти государственные люди, выходцы из слоя служащих, а их поддерживает и направляет не трудовая (по роду занятий), а "творческая" интеллигенция, у которой, по замечанию Дмитрия Ивановича, наблюдается "не только нелюбовь к труду", но и своего рода презрение к нему. "Отсюда берёт своё начало стремление занять служебное положение, представляющее прежде всего обеспеченность без каких-либо задатков предприимчивости, без следа внутреннего стремления к способам увеличения народного благосостояния, а только с требованиями личными, без каких-либо обязанностей. . . "

С 1892 года Д.И. Менделеев возглавляет Депо образцовых мер и весов (впоследствии – Главную палату мер и весов), став основоположником отечественной научной метрологии, без которой невозможна любая научная работа, так как она должна давать уверенность в правильности полученных учёным количественных результатов, без которых невозможно сделать и крупные научные обобщения.

Но начинать эту работу надо было с создания русской системы эталонов, осуществление этого проекта заняло у Д.И. Менделеева целых семь лет его жизни.

К апрелю 1894 года в первом приближении были готовы все прототипы, и министерство финансов командировало Д.И. Менделеева в Англию, где ему были оказаны все возможные почести, затем он снова, вместе с женой, был приглашён в Англию для прочтения «Фарадеевской лекции», а в Оксфорде ему была присуждена степень почётного доктора права.

В 1895 году точность взвешивания в Палате достигла рекордной величины – тысячных долей миллиграмма при весе в один килограмм. Это значило, что при взвешивании одного миллиона рублей (золотых монет) погрешность составила бы одну десятую копейки.

Такая точность явилась результатом экспериментальных исследований Д.И. Менделеева, описанных в работе «О колебании весов», это привело к убеждению, что измерить или взвесить какой-нибудь предмет невозможно без привлечения чуть ли не всех отраслей физики и математики.

После принятия Положения о мерах и весах в 1899 году была организована поверочная служба, которая примерно за пять лет проверила в России более 12 миллионов мер и весов.

В этом же году умер любимый сын Д.И. Менделеева – Владимир, женатый на Варваре Кирилловне Лемох — дочери известного в то время художника. Смерть сына явилась для Менделеева страшным ударом, а вскоре после смерти Владимира умер и его трёхлетний сын.

В 1906 году Д.И. Менделеев стал приводить в порядок свои бумаги, а найдя план кладбища, «где схоронена матушка, сестра Лиза, дочь Маша, сын Володя», Дмитрий Иванович написал: «И мне там».

Умер Д.И. Менделеев 20 января 1907 года, на его могиле была установлена гранитная глыба, на которой выбито: Дмитрий Иванович Менделеев.

Огромное внимание уделял Д.И. Менделеев вопросам освоения Северного Ледовитого океана, судоходству по нему, проблемам улучшения судоходства по внутренним водохранилищам России, этими же проблемами занимался и его сын – В.Д. Менделеев, написавший работу «Проект поднятия уровня Азовского моря запрудою Керченского пролива» (1899), что позволило бы «глубоко сидящим морским торговым кораблям входить (без перегрузки) в глубь нашего богатого Юго-Востока, а военным нашим судам – безопаснейшие порты», — писал Д.И. Менделеев. Он также отмечал, что «можно с уверенностью достигнуть Северного полюса и проникнуть дней в 10 от мурманских берегов до Берингова пролива», что достижение Северного полюса обеспечивает «великий и мирный успех России» и представляет для неё «коммерческую и военно-морскую выгоду».

Отметим, что Периодический закон был открыт Д.И. Менделеевым, когда ему было тридцать пять лет. «После этого химия в его творчестве отходит на второй план, а его научные интересы смещаются в сторону промышленности, экономики, финансов, народного образования. К концу Х1Х века Дмитрий Иванович занял в русском обществе уникальное место универсального эксперта, консультирующего русское правительство по широкому кругу научных и народнохозяйственных проблем – воздухоплаванию, нефтяным делам, бездымным порохам, таможенному тарифу, реформе высшего образования, постановке метрологического дела в стране. . . », – отмечает Г. Смирнов в статье «Как советские редакторы правили Д.И. Менделеева» («Молодая гвардия», № 5, 1999).



МЕНДЕЛЕЕВ И МЕДИУМЫ

«Когда А.М. Бутлеров и Н.П. Вагнер стали очень проповедовать спиритизм, я решился бороться против суеверия. . . Противу профессорского авторитета следовало действовать профессорам же. Результата достигли: бросили спиритизм. Не каюсь, что хлопотал много».

Эти строки Менделеев написал через четверть века после завершения работы комиссии по изучению «медиумических» явлений, которая была организована по его предложению Русским физико-химическим обществом в 1875 году.

Д.И. Менделеев печатает «Два публичных чтения о спиритизме 24 и 25 апреля 1876 г. в пользу Общества для пособия нуждающимся литераторам и учёным и школ и Русского Технического общества, читанные в С.-Петербурге, в аудитории Соляного Городка Д. МЕНДЕЛЕЕВЫМ».

К этому времени заграничная новинка – вызов духов, «столоверчение» с помощью разного рода медиумов – получила широкое распространение в России, и стало складываться мнение, что спиритизм – это «мост для перехода от знания физических явлений к познанию психических».

«Гипотеза спиритов состоит в том, что души умерших не перестают существовать, хотя и остаются в форме, лишённой материи, известные лица. . . могут быть посредниками, "медиумами" между остальными присутствующими и этими духами, повсюду находящимися. В спиритическом сеансе от присутствия медиума духи становятся деятельными и производят разного рода физические явления и, между прочим, стуки, ударяя о тот или другой предмет, близкий к медиуму и отвечая условным образом на вопросы, к ним обращенные. . . ».

«Гипотеза спиритов оказалась удобной для всех тех, кто не оставил ещё уверенности в существовании привидений, домовых и тому подобных воображаемых интеллектов существ; но она недопустима при современном строе понятий. . . »

«Не подлежит, однако же, никакому сомнению, что в спиритизме многие, не удовлетворенные современным строем идей, современными принципами, видят какойто исход к лучшему в будущем. . . » (выделено мной — В. Б. ), – говорил Д.И. Менделеев в своей публичной лекции в 1876 году (сказано так, как будто великий русский учёный посмотрел современную демократическую телевизионную передачу).

В Россию были приглашены наиболее известные зарубежные медиумы и организованы их сеансы в присутствии как членов комиссии, так и сторонников существования возможности вызова духов.

А. Н. Аксаков – большой барин и богатый человек – специально съездил в Лондон, чтобы привезти оттуда «медиумов» – братьев Петти, затем прибыла госпожа Клаир.

Самые простые меры предосторожности, предпринятые комиссией на спиритических сеансах, развеяли ореол таинственности, а сконструированный Д.И. Менделеевым манометрический стол, измеряющий давление на него, привёл к тому, что «духи» отказались от общения с людьми.

Наблюдения же за поведением медиумов показало, что таинственные исчезновения некоторых вещей во время сеанса объяснялись простым «проворством рук».

Д.И. Менделеев писал: «Итак, современная наука отвергла гипотезу духов не потому, что боится её, не из-за её бойкости, а оттого, что спириты хоть и ставят её, но ничем не доказывают, не связывают с готовым уже запасом знаний, стройность развития которых такова, что лозунгом наук стало понятие о единстве природы.

Прямо противоположна гипотезе спиритов гипотеза обмана, по которой причиной спиритических явлений служит обман, производимый медиумами в сеансах. Сами спириты помогают распространению этой гипотезы, потому что окружают медиума мистической обстановкой. . . »

Вскоре комиссия закончила свою работу и вынесла приговор: «Спиритические явления происходят от бессознательных движений или сознательного обмана, а спиритическое учение есть суеверие. . . »



Д.И. МЕНДЕЛЕЕВ И «НЕФТЯНОЕ ДЕЛО»

В 1876 году, когда единственным ценившимся нефтепродуктом был керосин, используемый только для освещения, Д.И. Менделеев писал: «Мне рисуется в будущем нефтяной двигатель, размерами и чуть-чуть не ценою немного превышающий керосиновую лампу. . . он родит движение, когда нужно. . . », писал о выгодности и удобстве двигателя, под поршнем которого взрывается смесь воздуха и летучих частей нефти, то есть бензина.

Пристальное внимание его, как учёного, сосредотачивается на нефти, и ещё в 1863 году Д.И. Менделеев начинает исследования бакинской нефти, даёт ценные рекомендации как по её переработке, так и транспортировке, по мнению Менделеева, перекачка нефти и керосина по трубопроводам и перевозка по воде в наливных судах должны были резко сократить транспортные расходы. Существовавшая в то время в России система «откупного содержания», когда нефтяные участки отдавались на откуп на четыре года, приводила к варварскому использованию месторождений без установок дорогостоящего оборудования и внедрения технических новинок.

Когда в 1866 году Д.И. Менделеев читал публичную лекцию по нефтяному делу, он настаивал на двух мерах – на строительстве нефтеперерабатывающих заводов в центральной части России и на отмене системы откупов.

В 1876 году он выезжает в США для знакомства с нефтяным делом, результатом этой поездки стала книга «Нефтяная промышленность в Северо-Американском штате Пенсильвания и на Кавказе» (1877 год).

Под давлением Русского технического общества, которое поддержало все выводы Д.И. Менделеева по итогам американской поездки, система откупов была отменена, а к 1891 году при организации перевозок нефти в соответствии с рекомендациями Д.И. Менделеева стоимость перевозок упала почти в три раза.

В 1880 году Д.И. Менделеев командируется на Кавказ, к этому времени у него складывается своя гипотеза образования нефти, которая была опубликована в материалах Венского геологического института.

В этом же году имела место публичное (отражённое в печати) столкновение Д.И. Менделеева с Людвигом Нобелем – владельцем механического завода в Петербурге и главой нефтяного «Товарищества Бр. Нобель» (братом изобретателя динамита Альфреда Нобеля, который также был пайщиком «Товарищества») — крупнейшего производителя керосина. В этом производстве бензин и тяжёлые остатки считались бесполезными отходами и уничтожались.

И вот эти-то бросовые остатки Д.И. Менделеев предлагал превращать в масла, которые в три-четыре раза были дороже, чем керосин. Это могло нанести удар по нефтяной империи Нобелей, так как её российские конкуренты могли бы тогда успешно с ней соперничать, при гораздо меньших затратах.

Во время этой полемики Д.И. Менделеева поддержал русский промышленник В.И. Рогозин, который в соответствии с рекомендациями учёного начал на построенном на Волге заводе полностью перерабатывать нефть, получая из неё кроме керосина смазочные масла хорошего качества.

Но вся эта история имеет и прямое отношение к современности, так как свидетельствует о том, что Нобелевская премия (её денежное содержание) оплачено было в своё время русской нефтью и трудом русских рабочих. И парадокс ещё состоит в том, что только в редчайших случаях лауреатами Нобелевской премии становились русские за бесспорные заслуги в какой-либо области, чаще присуждение этой премии русским (или «россиянам») носило чисто политический, антирусский или антисоветский характер.

В 1886 году Д.И. Менделеев отмечает два события – рождение близнецов и две поездки в Баку (куда он был командирован министром государственных имуществ) с дочерью Ольгой в сопровождении сначала двух французов, а потом и художника-передвижника Н.А. Ярошенко.

Его отчёт «Бакинское нефтяное дело» стал, по сути дела, последним его крупным исследованием по нефти, которой он интересовался и так много занимался в течение десяти лет.



Д.И. МЕНДЕЛЕЕВ И АЭРОГИДРОДИНАМИКА

Дмитрий Иванович Менделеев всегда служил образцом учёного, тесно связывающего свои открытия с их промышленными приложениями, в частности, он не отрывал свои научные интересы в области аэродинамики от задач воздухоплавания, всемерно поддерживал изобретателей. Так, им был представлен Русскому техническому обществу проект дирижабля, созданный К.Э. Циолковским.

Д.И. Менделеев стоит у истоков русской аэрогидродинамической школы, успехи которой в советское время привели к созданию самолётов, являющихся прообразом летательных аппаратов наступающего века (Конструкторского бюро им. П.О. Сухого), к успехам, которыми продолжает гордиться наша страна вопреки почти десятилетним попыткам полностью разрушить её передовую оборонную промышленность.

В 1868 году при Главном инженерном управлении Военного министерства была образована комиссия по воздухоплаванию во главе с крупным военным инженером генералом-адъютантом Э.И. Тотлебеном – руководителем инженерных работ при обороне Севастополя, при осаде Плевны, автором ряда трудов по военноинженерной технике.

В составе этой комиссии находился Д.И. Менделеев – в те годы уже доктор химии, профессор Петербургского университета, Петербургского практического технологического института, в 1876 году избранный членом-корреспондентом Академии наук.

Уже в это время Д.И. Менделеев обладал непререкаемым авторитетом в области воздухоплавания и, предлагая Менделееву рассмотреть проект летательного аппарата А.Ф. Можайского, Тотлебен писал ему: «Предмет этот вам более знаком, чем другому лицу, и вы в течение нескольких лет посвятили много трудов и времени для обследования этого вопроса».

В 1877 году комиссия, рассмотрев представленный проект, приняла решение финансировать работы Можайского

В 1882 году с большим трудом самолёт был построен, и весной 1883 года впервые в истории воздухоплавания аппарат тяжелее воздуха оторвался от земли, но произошла авария. Через 20 лет самолёт братьев Райт продержался в воздухе 3 секунды, и считается, что именно они открыли новую эру воздухоплавания.

В 1878 году Менделеев публикует работу «О сопротивлении жидкостей и воздухоплавании», в которой «не только даётся систематическое и критическое изложение существовавших к тому времени взглядов на сопротивление среды, но и приводятся оригинальные идеи Менделеева в этом направлении, в частности указывается на важное значение вязкости жидкости при определении сопротивления трения хорошо обтекаемого тела».

«Н.Е. Жуковский в докладе, сделанном 23 декабря 1907 года на Первом Менделеевском съезде, высоко оценил эту книгу, назвав её «капитальной монографией по сопротивлению жидкостей, которая и теперь может служить основным руководством для лиц, занимающихся кораблестроением, воздухоплаванием, баллистикой». Заслуживает быть отмеченным, что весь доход от продажи этой книги автор передал на поддержание развития русских исследований по воздухоплаванию» (Л.Г. Лойцянский, «Механика жидкости и газа»).

В соответствии с идеями Д.И. Менделеева в Петербурге был построен Морской опытовый бассейн, в котором испытуемая модель судна крепилась на державке и устанавливалась на подвижной тележке, двигающейся по специальным направляющим. В этом опытовом бассейне будущий академик А. Н. Крылов вместе с адмиралом С. О. Макаровым изучал проблемы непотопляемости судов.

Следует отметить, что опытовые бассейны такого типа широко применяются в экспериментальных исследованиях и в настоящее время в таких институтах, как Центральный научно-исследовательский институт в С.-Петербурге (ЦНИИ им. Ак. А.Н. Крылова), в крупнейшем Болгарском институте гидродинамики судна (БИГС), построенном с помощью специалистов ЦНИИ им. Ак. А.Н. Крылова, в других учебных и исследовательских институтах России, занимающихся гидродинамическими исследованиями.

Д.И. Менделеев предложил в своей работе «О сопротивлении жидкостей и воздухоплавании» для исследования аэродинамических свойств испытуемых моделей так называемый «весовой способ», позволяющий производить измерения сопротивления моделей на аэродинамических весах, способ широко применяемый в современных экспериментальных исследованиях.

Как отмечал известный советский учёный Л.Г. Лойцянский – «в рядах первых борцов за создание авиации наряду с Н.Е. Жуковским, немецким воздухоплавателем О. Лилиенталем и английским аэродинамиком Ланчестером должны быть поставлены имена Д.И. Менделеева и К.Э. Циолковского».

Будучи одним из инициаторов создания отдела воздухоплавания, Д.И. Менделеев помогает в работе не только К.Э. Циолковскому и А.Ф. Можайскому, а совместно с адмиралом С.О. Макаровым работает над созданием первого русского ледокола, занимается вопросами конструирования подводной лодки и летательных аппаратов.

Экспериментальные исследования сжимаемости газов позволяют Д.И. Менделееву получить уравнение газового состояния, ныне известное как «уравнение Менделеева-Клапейрона», лежащее в основе современной газовой динамики.

Для повышения безопасности полёта на высотных воздушных шарах Д.И. Менделеев предложил в статье, опубликованной в Женеве в 1876 году, использовать вместо открытой корзины герметическую гондолу, в которой можно поддерживать атмосферное давление. Через 55 лет швейцарец Огюст Пикар совершил первый полёт в стратосферу на стратостате с герметической гондолой.

В 1876 году, исследуя упругость газов, Д.И. Менделеев изготовил чувствительный барометр, который он положил в основу высотомера, несколько образцов его было изготовлено и испытано офицерами генерального штаба, а вскоре было налажено их производство.

Д.И. Менделеев и сам принимает участие в освоении «воздушного океана» — в 1887 году во время полного солнечного затмения поднимается на воздушном шаре «Русский» на большую высоту и так оценивает его материальную часть: «достойна больших похвал; видно, что сооружали дело знатоки. . . ».

Воздушный шар с учёным поднялся на высоту более трёх километров и, пройдя облака, дал возможность Д.И. Менделееву понаблюдать за полной фазой затмения.

При спуске возникли технические трудности: запуталась верёвка, идущая от газового клапана; пришлось Д.И. Менделееву взобраться на борт корзины, чтобы её распутать.

Мировая пресса и научная общественность не оставили этот полёт без внимания – Французская академия метеорологического воздухоплавания присудила Д.И. Менделееву диплом «За проявленное мужество при полёте для наблюдения солнечного затмения», украшенный девизом братьев Монгольфье: «Так идут к звёздам».

Но это был не первый подъём Менделеева на воздушном шаре, первый имел место в 1872 году на парижской выставке (но тогда аэростат был привязным).





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Из книги В.И. Бояринцева "Русские и нерусские учёные: мифы и реальность".

