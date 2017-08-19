Главная » Невероятное в мире

Опубликованы кадры сближения Земли с крупнейшим астероидом (ВИДЕО

10:30. 19 августа 2017 Просмотров - 130 Нет комментариев Опубликовал:
Опубликованы кадры сближения Земли с крупнейшим астероидом (ВИДЕО | Русская весна

Американское космическое агентства NASA показало, как крупнейший из когда-либо приближавшихся к Земле астероидов подлетит к нашей планете.

Астероид Florence размером 4,4 километров пролетит на расстоянии в семь миллионов километров. Предположительно, это случится 1 сентября 2017 года.

Ученые утверждают, что никакой опасности приближение небесного тела не представляет.

В истории наблюдений за астероидами были объекты, которые пролетали гораздо ближе к Земле, но они были значительно меньше. Специалисты NASA возлагают на Florence большие надежды: они хотят выяснить точный размер астероида и запечатлеть объекты на его поверхности.

В следующий раз Florence приблизится к нашей планете не раньше чем через 500 лет.

Читайте также: К Земле летит крупнейший в истории астероид

Источник: rusvesna.su

Метки: русская весна — the future
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сирия, ИГИЛ, последние новости 07 марта 2017
... в Алеппо (ВИДЕО) Опубликованы кадры мощного двойного авиаудара ВКС РФ..., действия террористов спровоцировали крупнейший за последние годы топливный...Сирии продолжаются бои на земле и в небе. ...добиться враги русско-американского сближения. Есть за партийными...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 05 марта 2017
...даже пошла на существенное сближение с иракскими курдами в...и самого качественного рывка крупнейших экономик Среднего Востока навстречу...проливали кровь на сирийской земле, на подступах к ... под Пальмирой (ФОТО) Опубликованы кадры уничтоженных взрывом в Сирии ...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 06 марта 2017
...Ислам» только что опубликовала кадры запуска баллистических ракет средней...предоставив повод к сближению между США Дональда ...подчеркнув, что сирийские земли должны принадлежать сирийцам. ...для операции потребуется переброска крупного контингента войск, включая ...
Сирия, ИГИЛ, Турция последние новости 30 июня 2016
... на продолжение турецкого сближения с Европой сломана...., строительных, финансовых и крупно проектных связей. Как прямых... начали возделывать свои земли. Государство восстанавливает разрушенную...десятки метров (ВИДЕО) Опубликованы кадры с летающим боевиком ...
Scofield: Война систем. От Кабула и Гаваны до Санкт-Петербурга
...квалифицированных руководящих кадров, и я...сопровождением Сергея Иванова, опубликовал серьезный аналитический материал... о нынешнем сближении Гаваны и ... города Висмар земли Мекленбург — Передняя...имеющими наркозависимость детьми крупных чиновников, бизнесменов,...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 03 ноября 2015
...«Русской Весне» кадры наступления под Алеппо ... случаях опасного сближения самолетов Начальник ...медицинское общество». Она опубликовала фотографию больницы в...попытки объединения всех крупных формирований в общий...ступать на (сирийскую) землю». Вместо этого Обама...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>