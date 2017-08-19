Опубликованы кадры сближения Земли с крупнейшим астероидом (ВИДЕО

Американское космическое агентства NASA показало, как крупнейший из когда-либо приближавшихся к Земле астероидов подлетит к нашей планете.

Астероид Florence размером 4,4 километров пролетит на расстоянии в семь миллионов километров. Предположительно, это случится 1 сентября 2017 года.

Ученые утверждают, что никакой опасности приближение небесного тела не представляет.

В истории наблюдений за астероидами были объекты, которые пролетали гораздо ближе к Земле, но они были значительно меньше. Специалисты NASA возлагают на Florence большие надежды: они хотят выяснить точный размер астероида и запечатлеть объекты на его поверхности.

В следующий раз Florence приблизится к нашей планете не раньше чем через 500 лет.

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